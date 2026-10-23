Megatone cerró su sucursal de la Peatonal de Paraná: qué pasará con los empleados

La tradicional empresa de electrodomésticos Megatone cerró definitivamente su sucursal de San Martín al 800 en la Peatonal de Paraná a cuatro años de su apertura. El local “Net” de la compañía deriva lo que quedaba de su funcionamiento y sus productos a la sede de avenida Almafuerte.

Según informaron fuentes de la empresa a Ahora, la sucursal ya venía atravesando una reducción de su personal. De ocho empleados, quedaban cuatro trabajando en el lugar.

Este viernes la sede del microcentro paranaense bajó sus persianas definitivamente. Una de las empleadas que quedaba abandonó la empresa antes del cierre total, mientras que los tres restantes serán reubicados en el local de Almafuerte al 1.300.