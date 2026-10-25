Encuesta de Supermercados del Indec: las ventas en Entre Ríos cayeron en agosto un 6,1% interanual

Las ventas en los supermercados de Entre Ríos sufrieron una contracción real del 6,1% interanual durante agosto de 2026, según la Encuesta de Supermercados del Indec.

Las ventas en los supermercados de Entre Ríos sufrieron una contracción real del 6,1% interanual durante agosto de 2026, según se desprende del último informe publicado por la consultora Politikon Chaco en base a la Encuesta de Supermercados del Indec.

En términos absolutos, el consumo en las grandes cadenas de la provincia totalizó $ 54.211 millones en el octavo mes del año, mientras que el acumulado entre enero y agosto alcanzó los $ 411.093 millones, lo que representa una baja real del 6,2% en lo que va del año frente al mismo período de 2025.

Al analizar la evolución del consumo por rubros dentro de las góndolas entrerrianas durante agosto, el informe evidencia un comportamiento heterogéneo. Únicamente dos sectores lograron escapar a la corriente bajista y cerraron en terreno positivo: Carnes, que registró un incremento real del 5,0% interanual, y Verduras y frutas, con una suba del 4,2%.

Por el contrario, la amplia mayoría de los rubros exhibió notables caídas en la provincia. El golpe más severo se observó en el sector de Bebidas, que se desplomó un 20,2% interanual, publicó el portal de Apf.

También mostraron retrocesos marcados los rubros de Otros artículos (-14,7%), Panadería (-8,7%), Electrónicos (-6,7%), Indumentaria y calzado (-6,6%) y Almacén (-5,7%).

Por su parte, las ventas de Lácteos cayeron un 4,2%, los productos de Rotisería un 3,8% y los artículos de Limpieza y perfumería retrocedieron un 2,5% interanual.

El panorama nacional: rubros que más subieron y bajaron

A nivel nacional, la facturación total en supermercados alcanzó los $ 2,62 billones en agosto, marcando una baja real del 3,7% interanual y encadenando ocho meses consecutivos de caída.

En el acumulado de los primeros ocho meses del año, la baja en el total país se ubica en el 2,8%. En el mapa de las jurisdicciones, la situación fue predominantemente negativa: solo tres distritos lograron subas interanuales en agosto (Neuquén con +3,6%, La Pampa con +1,5% y Río Negro con +1,3%), mientras que los descensos más profundos se registraron en Misiones (-16,5%) y Chaco (-11,4%).

Al observar el desempeño por rubros a escala nacional durante agosto se destaca que solo dos sectores crecieron en todo el país: Carnes (+7,3%) y Verduras y frutas (+2,8%).

Sin embargo, al representar apenas el 19% de la facturación total, no lograron traccionar el resultado general hacia arriba. Los que más bajaron: Los nueve rubros restantes sufrieron caídas, señaló el portal de Apf.

Las bajas más abruptas del mes se registraron en Bebidas (-13,6%) y Electrónicos (-11,8%). Por detrás se ubicaron Panadería (-8,1%), Otros (-7,5%), Indumentaria (-3,9%), Almacén (-4,0%), Lácteos (-3,3%), Rotisería (-3,1%) y, de manera más leve, Limpieza y Perfumería (-2,6%).

Más visitas, pero tickets de menor valor

Un fenómeno particular que destacó el informe nacional es la modificación en los hábitos de los consumidores.

Durante agosto, las operaciones totales crecieron un 7,2% interanual (llegando a 73,6 millones de tickets), pero la facturación real retrocedió un 3,7%. Esto generó que el ticket promedio por compra se ubique en $ 35.569, experimentando una caída real del 10,2% interanual (la mayor baja desde mayo de 2024).

Esto refleja que las familias acuden con mayor frecuencia a los supermercados, pero achican el monto y el volumen de sus compras por cada visita.