Entre Ríos, en el puesto 11 del ranking de solidez fiscal: tiene superávit, pero invierte poco en obra pública

Entre Ríos ocupa el puesto 11 entre 22 jurisdicciones en un ranking que mide la salud de las cuentas públicas provinciales, elaborado por la consultora Empiria. La provincia se destaca por su resultado fiscal, con un superávit primario del 0,6% de su Producto Bruto Geográfico (PBG), pero aparece rezagada en la calidad del gasto: lo que destina a inversión de capital equivale al 9% de lo que gasta en personal.

El informe, firmado por los economistas Lucas Tettamanti y Bautista Santamarina, evalúa cuatro atributos: autonomía de recursos, resultado primario, exposición financiera y calidad del gasto. A nivel nacional, concluye que las provincias lograron sostener el equilibrio de sus cuentas, aunque con el peor primer semestre desde 2017.

Así lo publicó el sitio Ámbito, que difundió el estudio basado en datos de la Dirección Nacional de Asuntos Provinciales (DNAP).

Los números de Entre Ríos

En cada uno de los cuatro indicadores, la provincia muestra un perfil dispar respecto del promedio argentino:

Resultado primario: superávit de 0,6% del PBG, frente a un déficit promedio de 0,1%. Es el séptimo mejor resultado del país, y este atributo es el que más pesa en el ranking, con el 50% de la ponderación.

superávit de 0,6% del PBG, frente a un déficit promedio de 0,1%. Es el séptimo mejor resultado del país, y este atributo es el que más pesa en el ranking, con el 50% de la ponderación. Autonomía: el 22% de sus ingresos son propios (recursos provinciales más regalías), por debajo del promedio nacional de 27%. Es decir, casi ocho de cada diez pesos que maneja la provincia llegan desde la Nación.

el 22% de sus ingresos son propios (recursos provinciales más regalías), por debajo del promedio nacional de 27%. Es decir, casi ocho de cada diez pesos que maneja la provincia llegan desde la Nación. Exposición financiera: la deuda equivale al 18% de los ingresos totales, levemente por encima de la media de 16%.

la deuda equivale al 18% de los ingresos totales, levemente por encima de la media de 16%. Calidad del gasto: el gasto de capital representa el 9% del gasto en personal, la mitad del promedio nacional (18%). Solo Chaco, Tucumán, Tierra del Fuego y Santa Cruz registran valores más bajos.

Con ese combinado, Entre Ríos queda en la mitad de la tabla. Está por delante de Santa Fe (12) y de Corrientes (15), pero detrás de Mendoza (10), Chaco (9) y Córdoba (5).

La alta dependencia de los recursos nacionales es un dato clave en el contexto que describe el informe. En el primer semestre, los recursos de origen nacional cayeron un 3% real, por la menor recaudación de impuestos coparticipables, con el IVA en baja de 8%.

El peor semestre desde 2017

Según Empiria, “en el primer semestre de 2026 las provincias registraron un superávit primario de 0,1% del PBI (comparado contra uno de 0,2% en el primero de 2025) y equilibrio financiero (versus un superávit de 0,1% en el mismo período el año pasado)”.

“En 2026, las cuentas fiscales provinciales marcan el peor primer semestre desde 2017. En este período, de las 24 provincias, 17 tuvieron superávit primario y 6 déficit”, detalla el reporte. En el último año móvil, de julio de 2025 a junio de 2026, el conjunto de las provincias acumuló un déficit primario del orden de 0,1% del PBI, mientras que la Nación tuvo un superávit del 1%.

La explicación está en los ingresos, que cayeron un 1% real. “A pesar de que el gasto total provincial permaneció inalterado con respecto al año pasado, los ingresos cayeron en términos reales, razón que explica el deterioro del resultado”, señala la consultora.

Por el lado del gasto, Personal y Jubilaciones crecieron un 1% real cada uno, y ese aumento se compensó con una baja del 4% en la obra pública.

Recursos propios en baja

“Los recursos de origen provincial también se redujeron en el total (-2% real) con dinámicas distintas entre provincias. Solo siete gozaron de mayores ingresos propios, entre las que se encuentran Neuquén (+8%), Río Negro (+5%), Chubut (+2%), San Juan y Mendoza (+1% ambas)”, indica el estudio. En sentido contrario, “Misiones y La Rioja son las que más sufrieron (-21% y -13% respectivamente)”.

Quiénes lideran y quiénes cierran la tabla

San Luis volvió a encabezar el ranking. Aunque solo el 19% de sus recursos son propios, combina un superávit de 1,2% del PBG, deuda nula y buena calidad del gasto.

Formosa quedó segunda. Es la provincia con menos autonomía del país, ya que solo el 6% de sus ingresos son propios, pero tiene un superávit de 1,5% de su PBG y prácticamente no tiene deuda. Tercera se ubicó la Ciudad de Buenos Aires, la jurisdicción más autónoma (75% de recursos propios) y la de mejor calidad del gasto.

La provincia de Buenos Aires quedó en el puesto 16. Es la tercera con mayor autonomía (41%), pero su deuda es la segunda más alta del país, el 46% de sus ingresos, solo detrás de Chubut. Además, arrastra un déficit crónico y volvió a empeorar en la calidad del gasto.

El informe destaca a Chaco, que mejoró seis puestos en el atributo de resultado. Con un superávit de 1,3% del PBG, el segundo mejor del país, se ubicó novena en el ranking.

En el fondo de la tabla está Tierra del Fuego, con el peor resultado primario de todas las provincias (-3,4% de su PBG). La acompaña Santa Cruz, que pese a ubicarse quinta en autonomía vuelve a quedar entre las últimas por su déficit y la mala calidad del gasto.

La Pampa y Santiago del Estero no fueron incluidas en el ranking porque no presentaron datos en alguno de los últimos cuatro trimestres.