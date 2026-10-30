Las exportaciones de carne ya rompieron el récord: en 9 meses superaron todo lo exportado en 2025

Las exportaciones de carne vacuna crecieron 37% entre enero y septiembre con respecto al mismo período de 2025 y alcanzaron los US$ 3.792 millones, informó este viernes el Consorcio de Exportadores de Carne (ABC). De esta manera, las exportaciones del sector ya son récord, al superar en solo 9 meses los US$ 3.700 millones ingresados en todo 2025, el monto más alto hasta el momento.

Respecto al volumen embarcado, se registró un volumen más moderado: según ABC, se despacharon 549.600 toneladas peso producto, un 5,3% más respecto a lo registrado durante enero y septiembre del año pasado.

Si se toman en cuenta los últimos 12 meses, - desde octubre de 2025 hasta septiembre de 2026 -, se registraron exportaciones totales de carne bovina refrigerada y congelada por un volumen de 741.200 toneladas peso producto por US$ 4.909,6 millones.

La clave del marcado crecimiento de las exportaciones medidas en valor se debió al sustancial del aumento de los precios pagados por la carne argentina.

En este sentido, la cámara empresaria indicó que el valor promedio pagado por la carne bovina refrigerada y congelada fue de US$ 6.855 por tonelada en septiembre, un monto 3,7% menor a lo registrado en agosto, pero 18,8% superior al del mismo mes del año pasado.

ABC repasó que "tras el pico de US$ 6.300 por tonelada alcanzado en abril de 2022, los precios habían tomado una dinámica descendente, tocando un piso de US$ 3.740 a mediados del año 2024; en el año 2025 se inicia una paulatina recuperación que lleva a alcanzar un valor máximo de casi US$ 7.300 por tonelada en mayo de 2026 para retroceder al rango de US$ 6.850 en el último mes de septiembre".

Por su parte, los despachos realizados por la industria durante septiembre también fueron de consideración: se embarcaron 71.900 toneladas peso producto de carne bovina refrigerada y congelada, por un valor del orden de los US$ 492,7 millones.

Si bien la comparación con agosto muestra una leve caída tanto en volumen como en valor, comparados con el noveno mes del año, el tonelaje despachado fue casi el mismo, pero los ingresos tuvieron un salto del 18,7%.

En cuanto al destino de la carne argentina, China volvió a ser el principal destino de exportación, tanto para septiembre como para el acumulado de los primeros nueve meses del año.

"En el último mes, se embarcaron con destino a China 18800 toneladas de carne con hueso y huesos bovinos producto de la despostada, por un valor de US$ 54,4 millones y aproximadamente 30.000 toneladas de carne bovina deshuesada, por un valor de US$ 181,1 millones", repasó ABC.

De esta manera, el gigante asiático representó el 68% de los volúmenes exportados en septiembre y el 60,8% del acumulado en los primeros nueve meses el año. El precio medio de las ventas a China se ubicó alrededor de los US$ 6.033 por tonelada, quedando por encima de los US$ 5.900 que se habían obtenido en mayo de 2022.

Estados Unidos también tuvo un rol destacado, gracias a la cuota de 100.000 toneladas con un arancel diferencial acordado por el gobierno norteamericano y argentino.

En lo que va del año se enviaron a dicho destino 83.124 toneladas, un 186% más que en el mismo período de 2025.

Según afirmó ABC, "al día 26 de octubre, Argentina ya había completado el 91,4% de la cuota anual de 20.000 toneladas; y el 71,2% de la cuota de 20.000 toneladas correspondientes al cuarto trimestre en el marco del Acuerdo Recíproco".