Postergaron la suba de impuestos al combustible para evitar incrementos en los precios finales

El Gobierno nacional postergó un mes más la aplicación de los aumentos pendientes del impuesto a los combustibles líquidos y del impuesto al dióxido de carbono para la nafta sin plomo, la nafta virgen y el gasoil. Los incrementos, que debían empezar a regir el 1° de noviembre, se aplicarán desde el 1° de diciembre de 2026.

Así lo dispuso el Decreto 1305/2026, publicado este viernes en el Boletín Oficial con las firmas del presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete Diego Santilli y el ministro de Economía, Luis Caputo.

La postergación de los aumentos La norma modifica el Decreto 617/25, que había fijado un esquema de aplicación parcial de las subas. El período en que rigen los montos actuales, que se extendía entre el 1° de agosto y el 31 de octubre, ahora llegará hasta el 30 de noviembre. Recién a partir del mes siguiente se trasladarán los incrementos remanentes.