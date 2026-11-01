En Diputados de la Nación hay varios proyectos para declarar la emergencia ante el fenómeno de “El Niño”

Imagen de archivo. En la Cámara de Diputados hay varias iniciativas para declarar la emergencia hídrica, económica y sanitaria ante el fenómeno de El Niño.

Los diputados nacionales Sabrina Selva y Sebastián Galmarini presentaron un proyecto de ley para declarar la emergencia hídrica, económica y sanitaria por 365 días en las provincias de Entre Ríos Misiones, Formosa, Corrientes, Chaco, Santa Fe y Buenos Aires, además de las zonas ribereñas e insulares de las cuencas de los ríos Paraná, Uruguay y de la Plata. La iniciativa quedó girada a las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Economías y Desarrollo Regional.

El texto fundamenta la medida en las extraordinarias precipitaciones, crecidas fluviales e inundaciones asociadas al fenómeno climático de El Niño 2026/2027, que, según sostienen los autores, colocan a gran parte del Litoral argentino ante una situación de extrema vulnerabilidad.

Entre los objetivos centrales del proyecto figura la protección de las poblaciones afectadas, la infraestructura crítica y los servicios esenciales, así como la implementación de un marco federal de prevención, mitigación y respuesta frente al riesgo hídrico. También prevé asistencia financiera, crediticia e impositiva para sectores productivos y familias damnificadas, junto con acciones destinadas a garantizar el acceso al agua potable y la atención sanitaria, publicó el portal Parlamentario.

La iniciativa dispone que el Poder Ejecutivo designe una autoridad de aplicación que trabajará en coordinación con el Sistema Nacional para la Gestión Integral del Riesgo y la Protección Civil (SINAGIR). Además, ordena la elaboración de un Plan Federal de Emergencia Hídrica y Prevención en un plazo de 30 días desde la eventual sanción de la ley.

Entre las medidas de infraestructura consideradas prioritarias se destacan la reactivación de obras hídricas paralizadas, el acondicionamiento de terraplenes y estaciones de bombeo, la limpieza y dragado de cursos de agua, y el fortalecimiento de las redes de monitoreo del Servicio Meteorológico Nacional y del Instituto Nacional del Agua.

Uno de los puntos más relevantes del proyecto apunta a la utilización de los recursos del Fondo de Infraestructura Hídrica. En ese sentido, se insta al Poder Ejecutivo a regularizar de manera urgente la ejecución de los fondos acumulados en ese fideicomiso desde 2023, recursos que, según los autores, resultan esenciales para financiar obras destinadas a prevenir inundaciones y mejorar los sistemas de drenaje.

En el plano económico, el proyecto faculta a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) a prorrogar vencimientos tributarios y previsionales para contribuyentes radicados en las zonas afectadas, suspender embargos y ejecuciones fiscales por un año y establecer planes especiales de facilidades de pago.

Asimismo, encomienda al Banco Nación y solicita la intervención del Banco Central para impulsar líneas de crédito blandas destinadas a productores agropecuarios, pymes, cooperativas y comercios damnificados, además de habilitar refinanciaciones de deudas sin penalidades.

La propuesta también declara la emergencia sanitaria en las áreas alcanzadas, ordenando la puesta en marcha de un plan de contingencia enfocado en el control de enfermedades como dengue, zika, chikungunya y leptospirosis. Para ello prevé reforzar la provisión de insumos críticos, medicamentos, repelentes, vacunas y equipos para potabilización de agua, consignó el portal Parlamentario.

En los fundamentos, Selva y Galmarini sostienen que las inundaciones provocadas por las lluvias extraordinarias y las crecidas de los principales ríos de la región amenazan a miles de habitantes, afectan la producción agropecuaria y comprometen la infraestructura básica. Por ello, consideran indispensable una intervención nacional coordinada que combine asistencia inmediata con inversiones de largo plazo orientadas a la adaptación frente a eventos climáticos extremos.

Iniciativa similar

Por otro lado, los diputados nacionales Marianela Marclay, Guillermo Michel y Gustavo Bordet presentaron un proyecto de ley para declarar la “Emergencia económica, fiscal productiva y social para Entre Ríos y otras provincias afectadas por las inundaciones producto del fenómeno climático de El Niño”.

El objetivo es declarar la emergencia por el término de 180 días, prorrogables por igual término por el Poder Ejecutivo Nacional, a los Departamentos Federación, Concordia, Colón, Concepción del Uruguay y Gualeguaychú, afectados por la creciente del fenómeno climático de “El Niño”.

La aplicación comprendería a todos los sectores productivos, en particular turismo y comercio y el Poder Ejecutivo Nacional podrá ampliar la zona de emergencia a otras provincias y/o Departamentos y/o localidades que se vean afectadas por el fenómeno climático indicado., indica el proyecto al que accedió ANÁLISIS.

También insta a adoptar por parte de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), medidas impositivas especiales para aquellos responsables que, con motivo de la situación de emergencia y/o desastre vean comprometidas sus fuentes de ingreso, siempre que la actividad económica se encuentre ubicada en ella y constituya su principal actividad:

-Prórroga del vencimiento del pago de los impuestos existentes o a crearse, que graven el patrimonio, los capitales, o las ganancias de las explotaciones afectadas, cuyos vencimientos se operen durante el período de vigencia del estado de zona de desastre y/o emergencia económica y social.

-Suspensión de los juicios de ejecución fiscal para el cobro de los impuestos adeudados por los contribuyentes comprendidos en la presente ley. Los juicios que estuvieran en trámite para el cobro de impuestos comprendidos por la franquicia deberán paralizarse hasta el vencimiento del plazo fijado en el párrafo anterior. Por el mismo período quedará suspendido el curso de los términos procesales, de la prescripción y de la caducidad de instancia.