Lo que más le preocupa a la gente es la incertidumbre económica y los salarios

Las prioridades del público al promediar el tercer año del gobierno de Javier Milei no son las mismas que cuando comenzó. Se trata de algo que varios consultores de opinión pública vienen advirtiendo desde hace unos meses, aunque pareciera que para el primer mandatario se tratara de operaciones destinadas a hacer cambiar el rumbo del programa económico.

En ese sentido, un estudio elaborado por la consultora Zentrix plantea que la inflación, el problema cuya solución fue lo que llevó a Milei a sintonizar con las demandas populares, hoy pasó a más que un segundo plano. Es el noveno en prioridad de una decena.

El reporte indica que la gente percibe como mayor preocupación a la "incertidumbre económica", con el 48,2%, seguida por "ingresos/salario", con el 46,2% de las respuestas. En tercer término aparece el "desempleo", con el 44,6% de las respuestas, y en cuarto lugar la "corrupción", con el 42,9% de las opiniones.

Un poco más abajo, en quinto término, está el valor de las "tarifas de servicios públicos", con el 28,9%, y la "inseguridad", con el 20,7%. Luego, en séptimo lugar, está "educación", con el 20,2%, y "deudas", con el 16,7%. Después aparece el problema de la suba de precios, con el 16,7%, y cierra el ranking de los 10 primeros problemas que debería atender el Gobierno la "salud", con el 13% de las respuestas.

A pesar de que las preocupaciones del público están cambiando, el Gobierno se ha mantenido firme en la idea de que el objetivo de la política económica debe ser mantener el apretón monetario para vencer la inflación.

"No podemos movernos ni un centímetro de este camino porque tenemos todavía una trayectoria negativa que hace que, ante el primer desvío, el mundo se cuestione si la Argentina no volvió a las andadas", aseguró el ministro Luis Caputo la semana pasada en Rosario, en el marco de la primera rueda de negocios para pequeñas y medianas empresas proveedoras del programa RIGI.

Caputo insistió en que "no hay opción de tomar aunque sea un mínimo atajo" e insistió en que "tenemos que seguir, esa es la decisión del Presidente".

Tanto economistas afines a la ideología de los libertarios, como Ricardo Arriazu, o el propio Fondo Monetario Internacional (FMI) le están sugiriendo a Milei que adopte algunas medidas que sirvan para reactivar algo la economía, aún a riesgo de posponer la agenda de la desinflación. La idea es que todo el esfuerzo realizado hasta ahora en materia de recomposición de variables macro no se pierda por un resultado de las elecciones que consagre a algún candidato que no sea amigable para el mercado.

Zentrix señala en ese sentido que la opinión sobre el Gobierno en octubre volvió a comportarse como un "bloque coherente". "El 36,2% aprueba la gestión, 35,9% tiene imagen positiva del Presidente y 34,9% lo votaría seguro o podría votarlo", afirmó la consultora. La misma agrega que "del otro lado, 55,5% desaprueba, 58% tiene imagen negativa y 59,2% jamás lo votaría".

"Que tres preguntas formuladas de manera diferente converjan en los mismos valores sugiere que no se trata de humores separados sino de una sola estructura, y eso explica que desde abril la aprobación se mueva en una banda de menos de 5 puntos (31,4% a 36,2%)", señala el informe.