Caputo anunció la suspensión de embargos a pymes hasta mayo y propuso un ambicioso plan para eliminar Sellos

Durante su discurso en la conferencia de la Unión Industrial Argentina (UIA), el ministro de Economía, Luis Caputo, anunció una serie de medidas con el objetivo de aliviar la carga fiscal de los contribuyentes y de “cumplir con los reclamos recibidos”, según dijo.

Entre las principales disposiciones del Gobierno se encuentra la suspensión de los embargos de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) a las pymes hasta, por lo menos, mayo de 2027. “Nosotros escuchamos los reclamos de todos, pero podemos hacer lo que podemos hacer. Las pymes tienen un problema financiero y con los embargos”, afirmó Caputo.

La segunda medida que detalló ante empresarios y miembros del sector tiene que ver con el alargamiento del vencimiento de deudas tributarias. “Vamos a extender lo que es el plan de 18 cuotas de deudas de ARCA que vencían el 30 de junio hasta el 31 de octubre, y les vamos a dar 18 meses de plazo para que tengan holgura financiera”, resaltó el ministro y sumó: “Entendemos que el costo financiero para las pymes es un problemón y no es algo que se va a solucionar en un mes o dos. Hacemos lo que podemos dentro de nuestra consolidación fiscal y estas cosas son de un enorme beneficio”, publicó el diario La Nación.

La tercera consiste en la devolución de los reintegros de ARCA. “Soy un fanático de esta”, se definió Caputo. Y señaló: “Joroba tanto a las pymes como a las grandes empresas. Es un monto enorme que el Gobierno siempre tardó mucho en devolver, de seis a nueve meses, y cuando la inflación era más alta, el costo era fenomenal. Ahora, vamos a permitir que las pymes puedan utilizar el saldo que tienen a favor para cancelar IVA aduanero”.

“Es un gran paso hacia la implementación para que haya una cuenta corriente única aduanera entre las empresas y ARCA. Es ridículo que ARCA les esté debiendo plata al tiempo que les cobra por los mismos servicios”, consideró el funcionario libertario.

En último lugar, anunció la eliminación del impuesto a los sellos, que se cobra en actos, contratos y operaciones a título oneroso como la compraventa de inmuebles o vehículos, los contratos de alquiler, pagarés o préstamos. “Es algo nocivo para la industria. Vamos a estar proponiendo a las provincias y a la Ciudad su eliminación. Es un desastre e impacta directamente en el bolsillo de la gente”, consideró.

Y, en esa misma línea, añadió: “Son cuatro o cinco billones al año. Vamos a ofrecer desde el Estado pagar la mitad de ese impuesto a cambio de que las provincias resignen la otra mitad. Que se elimine el impuesto, pero que las provincias tengan al menos un ingreso que lo vamos a estar compensando desde Nación”.

En el marco de la 32° Conferencia Industrial de la UIA, Caputo evaluó que la Argentina está en una situación en la que la gente “sigue ahorrando en dólares. Eso no ha cambiado. La gente se dolariza a razón de US$1700 millones al mes, pero se importa libremente y sin pagar coimas. Y así todo sobran dólares para que el Banco Central se pueda recapitalizar”, destacó.

Al mismo tiempo, detalló que hay algunos sectores, como el combustible y la energía, que reportaron crecimientos “muy fuertes”. “En los productos primarios bajamos las retenciones y crecieron un 71%. Todo esto genera previsibilidad y hubo pocos momentos en donde vimos una Argentina con esta estabilidad. Antes eran típicamente momentos de 3 o 4 años luego de que el mercado gatillara una crisis, pero nunca había previsibilidad ni orden macroeconómico”, subrayó.

“Hay algunos a los que les gustaría volver a ese pasado porque les era más fácil ganar plata. Esa no es la visión de la UIA, yo valoro mucho eso y que realmente la gran mayoría de los empresarios coincide en que no tienen ningún asidero volver a este pasado y que tenemos que cambiar radicalmente nuestro modelo”, dijo sin dar nombres, señaló el diario La Nación.

Para cerrar, el ministro remarcó que el modelo del gobierno de Javier Milei tiene “tres pilares”: “Estabilidad macroeconómica y previsibilidad en primer lugar. Dos, concentrarnos en bajar el costo argentino como se debe bajar, no mintiéndonos con devaluaciones porque eso es empobrecer a los asalariados. La forma de bajar el costo argentino es bajar impuestos y regulaciones. Y, por último, el RIGI: la idea es que toda la economía converja al RIGI”.

“Muchas de las cosas que vivimos hoy las padecemos por la falta de credibilidad por todas las veces que violentamos la propiedad privada. No es sólo la izquierda, fueron todos. Algún ministro de derecha… No voy a dar nombres. Hicieron un daño fenomenal. Estamos purgando el descrédito a las instituciones, a la moneda y a los políticos", consideró.