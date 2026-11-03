La titular del FMI destacó el gobierno de Milei y arremetió: “Hay que cortarle la cabeza al populismo”

La directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, destacó a Argentina entre los países que lograron incorporar la necesidad de ordenar sus cuentas públicas después de atravesar contextos de crisis.

“Argentina lo está haciendo muy bien al sentar las bases para el crecimiento, la estabilidad macroeconómica y financiera. El país será recompensado por ello”, dijo la economista búlgara ante una pregunta de Infobae en un muy breve diálogo con la prensa argentina luego de su panel en la Conferencia Internacional de Banca 2026, que organiza Banco Santander en su imponente Ciudad Financiera ubicada en Boadilla del Monte, en la afueras de esta ciudad.

Georgieva participó del segundo panel de la jornada -primero habló el presidente de Chile, José Antonio Kast- junto a Ana Botín, presidenta ejecutiva de Santander. Cuando el moderador de la charla, el periodista británico James Harding, citó a Grecia, Portugal e Irlanda como ejemplos de países que, tras atravesar crisis, reforzaron sus políticas presupuestarias. Georgieva agregó: “O Argentina”. Y sumó a Chile: “Acabamos de escuchar al presidente. Disciplina fiscal, número uno”.

En uno de los tramos más destacados de su disertación, Georgieva retomó una frase que había mencionado minutos antes Kast sobre que el populismo es sinónimo de pobreza. “Hay que cortarle la cabeza al populismo”, enfatizó en términos generales.

La semana pasada, el staff del FMI aprobó la tercer revisión del programa vigente con el país. El visto bueno del directorio del organismo, previsto para comienzos de diciembre, gatillará un desembolso de unos USD 900 millones, que se usarán para pagarle al propio Fondo, publicó Infobae.

Georgieva sostuvo que la deuda pública mundial se acerca al equivalente al 100% del producto interno bruto. También alertó que la persistencia de la inflación y las mayores tasas de interés elevan los costos para los gobiernos, las empresas y las familias.

“La historia de la deuda pública por sí sola es una historia muy preocupante”, afirmó. A continuación, explicó que las crisis llevan a los gobiernos a elevar el gasto y el endeudamiento, pero que luego muchos no reconstruyen el margen fiscal cuando la situación mejora. “Subimos, y subimos, y subimos, y puedo decirles que esta no es una escalera al cielo”, ironizó.

La titular del FMI apuntó a Estados Unidos como la economía avanzada con mayor desequilibrio fiscal. “Cuarenta billones de deuda, déficit del seis por ciento”, dijo justo el día de las elecciones de medio término en ese país y las dudas sobre el impacto del resultado en la administración de Donald Trump. Planteó que el crecimiento puede elevar la recaudación, pero advirtió que no alcanza por sí solo para resolver el problema: también se requieren recortes o una mejor asignación del gasto público.

“No creo mucho que el crecimiento pueda sacarnos por sí solo del agujero de la deuda. También requeriría disciplina fiscal, y cuanto antes se tomen medidas, mejor”, sostuvo. Según explicó, la presión sobre los precios de la energía y los alimentos puede mantener elevados los rendimientos de la deuda, con el consiguiente impacto sobre las cuentas públicas.

Los riesgos financieros de la inteligencia artificial

La número uno del FMI describió un escenario de creciente fragmentación tecnológica, sobre todo vinculada a la IA. Identificó a Estados Unidos, China e India como los principales productores dentro de la cadena de valor de la inteligencia artificial. “Lamento decir que Europa todavía no está del todo ahí entre los productores”, afirmó.

La disponibilidad de energía también determina las diferencias entre países, según Georgieva. “Si la tienen, les va mejor. Si no la tienen, los asfixia”, resumió. En este punto, la funcionaria no mencionó a Argentina, pero, de la mano del despliegue de Vaca Muerta, el país se metió en el primer grupo, el de las “naciones energéticas”.

La titular del FMI reconoció que la IA puede ampliar el acceso a herramientas tecnológicas, aunque concentró su advertencia en los riesgos para la estabilidad financiera, el endeudamiento y el empleo.

Según explicó, el entusiasmo por la IA concentra una proporción creciente de las inversiones y puede dejar a la economía mundial expuesta si las expectativas no se cumplen. “Las nuevas tecnologías tienden a ser sobreestimadas en lo que pueden hacer a corto plazo, subestimadas en lo que pueden hacer a largo plazo”, afirmó.

Georgieva alertó sobre inversiones financiadas con deuda de largo plazo y sobre esquemas de inversión circular entre compañías. También anticipó que el impacto neto sobre el empleo sería “ligeramente positivo”, aunque con una modificación de la estructura laboral y una mayor demanda de puestos de servicios de baja cualificación.

En términos laborales, estimó que el 40% de los empleos globales se verán afectados por IA (60% en las economías avanzadas) en horizonte estimado de entre 3 a 5 años, pero en el contexto de un cambio que “ya comenzó”. “Afectado” no equivale necesariamente a destruido, aclaró, y destacó que algunos empleos serán potenciados, con mayor productividad y salarios y muchos serán redefinidos y requerirán nuevas capacidades.

El FMI prevé un crecimiento global del 3,1% pese a los shocks recientes

Georgieva sostuvo que la economía mundial mostró una capacidad de resistencia mayor a la esperada frente a las crisis recientes. El FMI prevé un crecimiento del 3,1%, que la economista atribuyó a la mayor participación del sector privado, al fortalecimiento institucional en varios países y al dinamismo tecnológico.

“La economía mundial ha sido extraordinariamente resiliente. Dados los choques que hemos experimentado, mantener un crecimiento del 3,1% es el resultado de tres factores muy importantes”, afirmó. En ese contexto mencionó impacto del sector privado en las últimas décadas, instituciones sólidas en la mayoría de los mercados emergentes y la tecnología. En ese punto habló de la IA.

La mirada de Santander

Ana Botín abrió la conferencia con un llamado a evitar que el bajo crecimiento se consolide en Europa. “Lo que debemos evitar es que este bajo crecimiento se consolide, porque sin un mayor crecimiento no hay seguridad”, afirmó.

La conferencia reunió a dirigentes del sector público y privado para debatir mecanismos que impulsen la inversión, la innovación y la productividad en un contexto de cambios económicos, tecnológicos y geopolíticos. Botín vinculó el crecimiento con la financiación de la seguridad, las pensiones, la transición climática y las políticas sociales.

“Europa representa el 20% del PIB mundial, pero el 60% de la desaceleración se debe a la ralentización de Europa”, señaló la ejecutiva. En ese marco, identificó cuatro prioridades para el bloque: centros de datos e inteligencia artificial, energía y redes, defensa y vivienda asequible.

“Los centros de datos y la IA son claramente una de ellas. Esa es la infraestructura del futuro; en realidad, del presente”, sostuvo. Sobre la defensa, añadió: “Damos la seguridad por sentada. Hemos dado la seguridad por sentada durante muchos años. Eso ya no es posible”. El financiamiento de la defensa es uno de los temas sobre la mesa para el continente, el medio de las tensiones bélica en Ucrania y Medio Oriente, y de reclamos de Trump.

“Los bancos no son toda la respuesta, pero no puede haber solución sin los bancos”, afirmó. La ejecutiva reclamó avances hacia un mercado bancario único y una Unión de Mercados de Capitales, junto con medidas inmediatas para movilizar capital privado.

La banquera rechazó la desregulación, aunque pidió ajustes a la supervisión. “Estamos diciendo que una regulación y supervisión inteligentes, no una desregulación, sino una recalibración y un marco simple, no más débil”, afirmó.

En el cierre, Botín planteó que los criterios regulatorios deberían considerar el crecimiento y la competitividad, además de la estabilidad. “La resiliencia es la base. El crecimiento es el objetivo. Y la inversión es el puente”, concluyó.

En su ponencia, Kast destacó que Chile es “una apuesta segura” para las inversiones, que “volvió a ser un país responsable” y destacó reformas de desregulación que su gestión ya está llevando adelante. “El populismo genera más pobreza; la responsabilidad, riqueza”, aseguró.