Récord de producción y consumo, pero rentabilidad en caída: las dos caras del negocio porcino argentino

La producción porcina argentina atraviesa un escenario de contrastes: mientras la actividad alcanza niveles récord, la rentabilidad de los establecimientos vuelve a deteriorarse. Según el último informe del IERAL de la Fundación Mediterránea, elaborado por Juan Manuel Garzón y Franco Artusso, entre enero y septiembre de 2026 se produjeron 670.200 toneladas equivalentes res, un 12% más que en el mismo período del año pasado y un 31% por encima del promedio histórico de esos meses. La faena acompañó esta tendencia, con 6,94 millones de cabezas procesadas, lo que representa un incremento interanual del 11%. El crecimiento también se reflejó en el consumo interno, que alcanzó los 21 kilos por habitante al año, frente a los 18,7 kilos de 2025 y los 15,7 kilos del promedio histórico.

Sin embargo, la mayor demanda no logró compensar el incremento de la oferta disponible. Durante los primeros nueve meses del año, las importaciones de carne porcina sumaron 66.600 toneladas equivalentes res, un 24% más que en igual período de 2025. Si bien las exportaciones mostraron una recuperación significativa, con 7.100 toneladas, cinco veces más que el volumen registrado un año atrás, su participación continúa siendo reducida frente a la producción nacional. En consecuencia, el aumento de las compras externas superó ampliamente el crecimiento de los envíos al exterior y contribuyó a incrementar la disponibilidad de carne en el mercado interno, un factor que presiona sobre los precios que reciben los productores.

En este contexto, el precio del capón volvió a mostrar señales de debilidad. Durante el tercer trimestre de 2026 promedió los $2.386 por kilo en valores constantes, un 7,1% menos que en el mismo período del año anterior y un 19,3% por debajo del promedio de los terceros trimestres de la última década. La situación se agravó durante agosto y septiembre, cuando los valores volvieron a perforar los mínimos históricos para esos meses.

Del lado de los costos, el panorama fue algo más favorable, según indica el último informe del IERAL: una granja de eficiencia media registró un costo promedio de $2.327 por kilo producido, un 3% inferior al de un año atrás. No obstante, durante el tercer trimestre los costos aumentaron un 3% respecto del período anterior, interrumpiendo dos trimestres consecutivos de bajas.

El deterioro de los ingresos y la interrupción de la reducción de costos impactaron directamente sobre los resultados económicos de las granjas. Para un establecimiento de eficiencia media, el margen neto promedio del tercer trimestre se ubicó en apenas $107 por kilo vendido, frente a los $226 del mismo período de 2025 y los $391 del promedio histórico. La situación fue todavía más delicada en septiembre, cuando el margen descendió a $48 por kilo, equivalente a apenas el 2% de los costos totales. El informe también advierte que las diferencias de eficiencia productiva resultan determinantes: mientras las granjas de alta eficiencia obtuvieron un margen de $348 por kilo, los establecimientos de baja eficiencia registraron pérdidas de $297 por kilo.

Según Chacra, otro factor decisivo para la rentabilidad es la ubicación geográfica de los establecimientos, principalmente por su incidencia en el costo de abastecimiento de maíz y soja, los principales componentes de la alimentación. El análisis del IERAL muestra que una granja de eficiencia media ubicada en Malena, al sur de Córdoba y a unos 450 kilómetros de Rosario, obtuvo un margen de $107 por kilo durante el trimestre. En Marcos Juárez, el resultado descendió a $53, mientras que en Rosario fue prácticamente nulo. La diferencia responde, fundamentalmente, al descuento implícito del costo de los fletes en el precio de las materias primas. Además, una simulación para septiembre mostró que pagar los granos un 10% por encima de la paridad Rosario podía llevar el margen a una pérdida de $157 por kilo, mientras que adquirirlos un 10% más baratos permitía alcanzar un resultado positivo de $44.