En Entre Ríos se patentan casi tres motos por cada auto 0 km: los autos caen 15% y las motos crecen 40%

El mercado de cero kilómetro en Entre Ríos avanza en dos direcciones opuestas. Mientras el patentamiento de autos y otros vehículos sigue en caída, el de motos crece a un ritmo muy superior al promedio nacional. En octubre se registraron en la provincia 2.901 motovehículos y 1.065 vehículos: casi tres motos por cada auto.

La brecha también se ve en el acumulado del año. Entre enero y octubre se patentaron en Entre Ríos 23.864 motos, un 49,4% más que en el mismo período de 2025, y 11.399 vehículos, un 17,1% menos.

Así surge del análisis que realizó el portal Dos Florines sobre la base del reporte de la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (Acara).

Autos: otra caída en octubre

Las 1.065 unidades patentadas en octubre representan una baja interanual del 15,3%, frente a las 1.257 de igual mes de 2025. La caída provincial fue más pronunciada que la media nacional, que registró una baja del 12%, con 45.965 patentamientos en todo el país contra 52.261 un año atrás.

En la comparación mensual, la actividad también se desaceleró: en septiembre se habían patentado 1.139 vehículos, por lo que la baja fue del 6,5%. En este caso, el retroceso fue más moderado que el nacional, que llegó al 8,4% al pasar de 50.207 a 45.965 unidades.

En el acumulado de diez meses, las 11.399 unidades contrastan con las 13.743 del mismo lapso de 2025. Con ese volumen, Entre Ríos concentra el 2,4% de los patentamientos del país.

Motos: crecimiento por encima de la media

En el segmento de motovehículos, las 2.901 unidades de octubre implican un salto interanual del 39,8% frente a las 2.075 de octubre de 2025. El crecimiento entrerriano superó con amplitud al nacional, que fue del 25,9%, con 79.497 motos patentadas en todo el país contra 63.161 un año antes.

También hubo una recuperación mensual: tras las 2.507 unidades de septiembre, octubre mostró una suba del 15,7%. El dato contrasta con el mercado nacional, que tuvo una leve contracción del 2%, de 81.129 a 79.497 unidades.

En el acumulado del año, las 23.864 motos patentadas superan con holgura las 15.978 del mismo período de 2025. Así, la provincia explica el 3,2% de las ventas de motovehículos del país, una participación mayor que la que tiene en autos.

Cómo les fue a Córdoba y Santa Fe

La misma tendencia, con distinta intensidad, se replicó en el resto de la Región Centro.

Córdoba fue el tercer mercado de autos del país en octubre, con 4.875 unidades. Tuvo una baja interanual del 17,8% frente a las 5.931 de octubre de 2025 y un retroceso mensual del 9,6%. En el acumulado del año suma 53.103 patentamientos, con una contracción del 13,6%. En motos, registró 6.976 unidades, también en el tercer puesto nacional, con una suba interanual del 11% y un acumulado de 63.643 unidades, un 20,2% más que en 2025.

Santa Fe patentó 4.536 vehículos en octubre, un 6,2% menos que las 4.836 de un año atrás y un 3,8% menos que en septiembre. En diez meses acumula 45.678 unidades, con una caída del 10,3%. En motos, en cambio, fue el segundo mercado del país, con 8.070 unidades: un 24,9% más que en octubre de 2025 y un acumulado de 73.721, con una expansión del 32,4%.

En ese contexto regional, Entre Ríos muestra la caída anual más fuerte en autos y el crecimiento más marcado en motos de las tres provincias.