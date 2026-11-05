El riesgo país de Argentina sigue subiendo y rompe la barrera de los 900 puntos básicos

Con el trasfondo de una sesión muy negativa de Wall Street, los bonos en dólares de Argentina caen otro 1% y el MSCI Merval pierde 1,1%. El índice de JP Morgan trepa a 918 unidades.

Los activos argentinos exhiben un renovado sesgo bajista este jueves, con un salto del riesgo país otra vez por encima de los 900 puntos básicos. Las acciones y los bonos domésticos recibieron un reciente castigo por la volatilidad internacional, marcada en la región por las recientes elecciones en Estados Unidos y Brasil.

La tendencia negativa de esta sesión vino acompañada por un desplome en los indicadores de Wall Street, que consumieron el importante rebote de las cotizaciones del miércoles, luego del triunfo demócrata en las elecciones de medio término en los Estados Unidos.

A las 12:40 horas de este jueves 5 de noviembre, el índice tecnológico Nasdaq lideraba las pérdidas en Wall Street con un 4 por ciento. El índice Bovespa de la Bolsa de Valores de San Pablo descontó la suba inicial y pierde 0,3%, en los 167.142 puntos.

El índice MSCI Merval de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires cae 3%, en los 85.628 puntos. Entre los ADR y acciones de compañías argentinas que son negociados en dólares en Wall Street predominan las bajas, encabezadas por Mercado Libre (-14%) luego de la presentación de su balance trimestral.

Los bonos soberanos en dólares -Bonares y Globales- pierden un 1% en promedio, con bajas de hasta 2% en las emisiones de mayor duration. El riesgo país de JP Morgan salta 71 puntos básicos para la Argentina, en los 918 puntos, un máximo desde el 24 de octubre del año pasado.

El riesgo país argentino más que duplicó su valor en los últimos cuatro meses y viene de saltar casi 30% solo durante el mes pasado.

Junto a la guerra en el Estrecho de Ormuz, que disparó el petróleo y aceleró los procesos inflacionarios, Argentina vio un recorte de liquidez en sus negocios financieros, al tiempo que se ratificó una desaceleración en la actividad económica.

“La reacción del mercado tras las elecciones estadounidenses muestra algo interesante. Wall Street no está celebrando necesariamente el triunfo demócrata, sino la posibilidad de que un Congreso opositor limite nuevas expansiones fiscales y reduzca la incertidumbre sobre las decisiones de Trump”, afirmó Martín Mazza, director de MM Investment. En cuanto a la Argentina, consideró que “el debilitamiento político de Trump también podría encarecer cualquier nueva asistencia financiera estadounidense. Con el riesgo país todavía por encima de los 900 puntos, queda claro que una mejora del contexto internacional no alcanza para disipar las dudas locales de cara a 2027”.

“La debilidad de la actividad reaviva el debate sobre la necesidad de relajar la política monetaria. Sin embargo, la demanda de pesos muestra señales de recuperación y las tasas pasivas se mantienen apenas positivas en términos reales”, reportó el Banco Galicia.

Acotó que “el Gobierno y el Banco Central avanzan con medidas de alivio fiscal, financiamiento sectorial y mejoras en el acceso al crédito. Sus efectos serían graduales, pero permitirían apuntalar la actividad sin comprometer el equilibrio fiscal”. “El mercado continúa descontando estabilidad cambiaria durante el período electoral -presidenciales de 2027-, lo que plantea una inconsistencia entre ambos tramos”, reportó la consultora Delphos Investment.

“En este escenario, y considerando que los bonos en dólares post electorales lucen baratos, creemos prudente monitorear el momento oportuno para dolarizar parte de la cartera”, añadió.

El mercado argentino se apresta a una prolongada inactividad, comenzando este viernes sin bancos por el día del trabajador sectorial, pasando al lunes y martes con cierre total de la plaza financiera dada la visita al país del Papa León XIV.

En Wall Street las acciones cayeron repentinamente el jueves, al confluir factores como el cambio de poder en Washington, la guerra en Irán, los resultados empresariales y los datos del mercado laboral. El índice PHLX Semiconductor se desplomó más del 9%, mientras que Nvidia cayó un 7%, Micron se desplomó un 12% y las acciones de chips cayeron en general.

“Los inversores continuaron asimilando la contundente victoria de los demócratas el martes y sus implicaciones para los mercados y la economía. Mientras el mercado bursátil analiza quiénes serán los ganadores y los perdedores del cambio de gobierno en el Capitolio, una cosa está clara: el mercado respiró aliviado al disiparse la incertidumbre electoral”, indicó Yahoo Finance.

Los precios del petróleo subían más de 2% y el barril de crudo Brent del Mar del Norte para entregar en enero se pagaba a USD 96,90 (+2,4%).