La petrolera de Galuccio aumenta su producción y exporta más del 70% de lo que extrae en Vaca Muerta

Vaca Muerta consolidó durante el tercer trimestre un nuevo salto en los volúmenes de producción y exportación de crudo, en un sector que viene mostrando señales sostenidas de expansión en la Argentina. En ese escenario, Vista Energy, el mayor productor independiente de petróleo del país y su principal exportador de crudo, presentó sus resultados correspondientes al período, con una producción récord de 169 mil barriles equivalentes de petróleo por día, un incremento del 33% respecto del mismo trimestre de 2025.

El crecimiento estuvo impulsado por la ejecución del plan de inversiones y por el desempeño productivo de los pozos incorporados recientemente. Durante los tres meses analizados, Vista Energy invirtió 460 millones de dólares, monto que permitió conectar 25 nuevos pozos y sostener un ritmo operativo equivalente a 100 pozos por año, señaló el portal de Infobae.

En los últimos doce meses, la compañía invirtió más de 2.300 millones de dólares —cifra que incluye la adquisición de los activos de Equinor— y puso en producción 91 pozos, que contribuyeron de manera directa al incremento de los volúmenes extraídos en Vaca Muerta.

Producción de petróleo y gas por segmento

El promedio trimestral de crudo se ubicó en 147,1 mil barriles diarios, un 34% más que en igual período de 2025. La producción de gas, por su parte, registró un incremento interanual del 29%, en línea con el plan de desarrollo que la compañía viene ejecutando en la formación neuquina.

Ambos segmentos reflejaron el impacto combinado de los nuevos pozos conectados y de la mayor eficiencia operativa alcanzada durante el año. El lifting cost, que mide el costo de extracción, se ubicó en 4,7 dólares por barril equivalente de petróleo, uno de los indicadores de eficiencia que la compañía monitorea trimestre a trimestre.

Durante el trimestre, la compañía exportó 9,9 millones de barriles de petróleo, un 56% más que en el mismo período de 2025. Las exportaciones representaron el 73% del volumen total comercializado de crudo y generaron ingresos por 935 millones de dólares, resaltó el portal de Infobae.

En los primeros nueve meses del año, Vista acumuló exportaciones de petróleo por más de 25 millones de barriles, que representaron ingresos superiores a los 2.000 millones de dólares. El dato consolida a la firma como el principal exportador de crudo del país, con una porción creciente de su producción destinada a mercados internacionales.

Indicadores financieros del trimestre

Los ingresos totales alcanzaron los 1.234 millones de dólares durante el tercer trimestre, un crecimiento del 75% respecto del mismo período de 2025. El aumento respondió tanto al mayor volumen de petróleo y gas producido como a los precios de realización del crudo, que se ubicaron por encima de los registrados un año atrás.

Por su parte, el EBITDA ajustado (resultado operativo antes de intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones) ascendió a 841 millones de dólares, con un crecimiento interanual del 78% y un margen del 68%, un punto porcentual superior al del mismo trimestre de 2025. La utilidad neta del período alcanzó los 293 millones de dólares, publicó el portal de Infobae.

En cuanto al flujo de caja libre, se ubicó en 334 millones de dólares durante el trimestre, impulsado principalmente por el crecimiento del EBITDA ajustado. Los resultados reflejan el avance del programa de desarrollo de la compañía, sustentado en el crecimiento de la producción, la productividad de los pozos nuevos y la disciplina de costos aplicada a lo largo del año.

La compañía mantiene su perspectiva de cumplir con los objetivos operativos establecidos para 2026, según se desprende del reporte correspondiente al tercer trimestre.