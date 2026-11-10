La industria textil lleva más de un año en caída: hasta ahora perdió 28.800 empleos

La cadena de valor textil e indumentaria acumula 14 meses consecutivos de caída interanual en la producción textil y perdió más de 28.000 puestos de trabajo registrados y 1.000 empresas en lo va de la actual gestión, según expuso un informe de la Fundación Pro Tejer.

La actividad del sector suma registros negativos desde julio de 2025 y se ubica por debajo de las cifras de 2023 en 31 de los últimos 32 meses evaluados, posicionándose como una de las ramas con mayor contracción dentro de toda la industria fabril.

El reporte detalló que la producción textil cayó un 9,4% interanual en agosto y acumula un retroceso del 33,8% en relación con igual mes de 2023. Por su parte, el rubro de prendas de vestir, cuero y calzado registró en agosto pasado una contracción interanual del 14,7%, donde el calzado mostró el impacto más agudo con una baja del 30,8% interanual.

La parálisis productiva se refleja directamente en la utilización de la capacidad instalada, la cual retrocedió al 44,6% en agosto y sigue acrecentando su caída en lo que va del año, según puntualizó el trabajo de Pro Tejer.

Con un promedio del 40,6% en el acumulado de los primeros ocho meses del año, el sector registra el nivel de uso fabril más bajo de toda la serie histórica, exceptuando únicamente el período de la pandemia en 2020. Actualmente, 6 de cada 10 máquinas textiles se encuentran paradas en los establecimientos productivos.

El estudio explicó que el principal factor detrás de esta recesión reside en la pérdida de capacidad de compra de los hogares y el encarecimiento relativo de los servicios esenciales. En agosto, el Salario Mínimo Vital y Móvil exhibió un derrumbe del 12% interanual (-44% en relación con 2023), mientras que el salario registrado privado cayó un 2% interanual y el público se redujo un 2% interanual (-25% comparado con 2023).

Esta reducción del ingreso disponible contrajo fuertemente el volumen de ventas. El reporte indicó que entre enero y agosto de 2026, las ventas reales en centros comerciales bajaron un 11,1% interanual (-28,5% respecto de 2023), mientras que las ventas en supermercados cayeron un 7,0% interanual (-16,2% frente a 2023).

A la menor demanda local se suma un profundo cambio en la estructura del abastecimiento. Mientras que históricamente el mercado interno se repartía en partes iguales entre producción nacional (50%) e importados (50%), en la actualidad los productos extranjeros abastecen cerca del 70% del mercado.

Aunque la importación total de insumos industriales cayó producto del menor nivel de actividad general, las compras externas de bienes finales registraron marcas récord. En los primeros nueve meses de 2026, las importaciones de indumentaria se incrementaron un 46% en toneladas (+25% en dólares) y las de confecciones para el hogar crecieron un 12% en toneladas, según expuso el informe.

Al mismo tiempo, la inversión en bienes de capital sufrió un freno determinante. Luego de haber acumulado más de US$782 millones en inversiones productivas entre 2021 y 2024, la importación de maquinaria sectorial descendió a solo US$45 millones entre enero y septiembre de 2026 (-56% interanual), estimándose un cierre anual de US$60 millones, uno de los registros más bajos de los que se tenga constancia.

El impacto estructural de la crisis también se sintió en el empleo y las empresas. Entre diciembre de 2023 y julio de 2026, la cadena textil, de indumentaria y calzado sufrió la pérdida de 28.818 puestos de trabajo registrados (-23,9%), lo que equivale al 32% de todos los empleos industriales eliminados en la economía argentina durante ese lapso.

Asimismo, la contracción económica conllevó el cierre de 1.090 empresas del sector (-17,7%) en el mismo período, lo que significa que casi 1 de cada 4 cierres de fábricas en el país (24%) perteneció al sector textil e indumentaria.

Agencia NA