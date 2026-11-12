Este jueves se conoce el dato de inflación de octubre: qué número esperan los especialistas

Este jueves, el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) dará a conocer el dato de inflación de octubre, con la expectativa puesta en si el Gobierno logró consolidar la tendencia de desaceleración de los precios. Los relevamientos de las consultoras privadas no anticiparon un escenario favorable en ese sentido: detectaron una aceleración leve durante el mes que podría llevar al indicador a ubicarse otra vez cerca del 2% mensual.

Las proyecciones privadas quedaron dentro de un rango reducido, entre 1,8% y 2,1%, frente al 1,9% que registró el índice nacional durante septiembre. Una cifra próxima al límite superior de esa banda marcaría un aumento del ritmo mensual de suba de precios, aunque sin una distancia amplia respecto del resultado anterior.

El resultado oficial definirá si la desaceleración mensual se sostuvo por debajo de 2% o si el índice regresó a un nivel cercano a ese umbral. Los cálculos de las firmas incluyeron movimientos en alimentos y bebidas, junto con aumentos en restaurantes y hoteles dentro de algunas mediciones, consignó Infobae.

Fundación Libertad y Progreso y Equilibra relevaron una suba de 1,8%. Si el índice oficial arroja ese valor, la variación mensual mostrará una baja de 0,1 puntos porcentuales (p.p.) respecto del 1,9% de septiembre. Esa previsión fue la más baja entre los cálculos conocidos al cierre de octubre.

EconViews y C&T ubicaron su proyección en 1,9%. Ese número repetiría el resultado de septiembre y mantendría sin cambios la variación mensual del índice nacional. Mientras que Analytica e Invecq situaron sus previsiones en torno a 2%. Esos cálculos reforzaron la posibilidad de que el indicador mensual vuelva a ubicarse cerca de ese nivel después de la desaceleración que llevó el índice a 1,9% en septiembre.

Mientras tanto, la mediana de expectativas del último Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM), la encuesta mensual que realiza el BCRA entre especialistas, quedó en el 1,8%.

Solo Eco Go proyectó una inflación de 2,1%. Ese escenario implicaría una aceleración de 0,1 p.p. frente al mes anterior y ubicaría el resultado en el límite superior de las estimaciones privadas.

¿2% como techo?

Aunque la diferencia entre una inflación de 1,8% y otra de 2,1% es acotada, una variación de 2% o más en octubre reflejaría las dificultades del Gobierno para quebrar ese piso. En los últimos 12 meses, la inflación mensual bajó del 2% en tres oportunidades: registró 1,9% en junio, 1,7% en agosto y b en septiembre.

Desde octubre de 2025, el índice se ubicó en un rango de entre 2,1% y 3,4%. El registro más alto de ese período correspondió a marzo. Pese a ello, en el equipo económico aún hablan de que el objetivo es converger hacia la inflación internacional. “Solo haciendo las cosas bien, inevitablemente vamos a converger hacia una inflación internacional, es decir, no teniendo déficit, por lo tanto dándole esa independencia al Banco Central, teniendo orden monetario también”, afirmó el ministro de Economía, Luis Caputo.

Presión por rubro

Analytica informó que los precios de alimentos y bebidas aumentaron 0,4% durante la cuarta semana de octubre. Con ese registro, el promedio acumulado de las cuatro semanas llegó a 2,5% para esa división.

La firma proyectó una inflación de 2% para el nivel general de precios durante el mes. Dentro del promedio de cuatro semanas, las verduras mostraron el mayor aumento entre las categorías relevadas: una variación de 8,8%, por encima del promedio de alimentos y bebidas.

Las frutas aumentaron 2,9%, de acuerdo con el relevamiento de Analytica. Aguas, gaseosas y jugos mostraron una suba de 1,1%, mientras que pescados y mariscos registraron una variación de 0,8%, por debajo del promedio acumulado de la división.

El analista de Invecq, Manuel Cerdán, indicó que restaurantes y hoteles fue el rubro con el mayor aumento dentro del índice de la consultora. Alimentos y bebidas no alcohólicas, por su parte, fue la categoría que realizó el mayor aporte a la suba general.

Cerdán mencionó incrementos en verduras, lácteos, aceites y frutas como productos con mayor incidencia en la estimación mensual. La referencia a verduras y frutas coincidió con los datos de Analytica, que ubicó a esos grupos entre las categorías con aumentos durante octubre.

Las estimaciones para octubre combinaron el efecto de los alimentos, las bebidas no alcohólicas, los productos frescos y los servicios. El resultado que publicará el Indec este jueves mostrará el impacto final de esos movimientos dentro de la canasta nacional y permitirá comparar el dato oficial con el rango de 1,8% a 2,1% que calcularon las consultoras privadas.