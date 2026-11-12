La inflación en octubre fue de 2,2% y acumuló 33,1% en los últimos 12 meses

La inflación de octubre fue del 2,2%, según informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). El Índice de Precios al Consumidor (IPC) registró una aceleración de 0,3 puntos respecto de septiembre, cuando había alcanzado el 1,9%. Con este resultado, los precios acumularon un incremento del 26,3% durante los primeros diez meses de 2026. En términos interanuales, la inflación alcanzó el 33,1%, por debajo del 33,4% registrado el mes anterior. El dato mensual superó levemente las expectativas del mercado, que anticipaban una variación cercana al 2%.

El informe oficial mostró diferencias entre los distintos rubros de consumo. Los mayores aumentos estuvieron relacionados con los servicios públicos y determinados gastos de los hogares, mientras que alimentos y transporte registraron variaciones inferiores al promedio general.

Qué productos y servicios aumentaron más en octubre

La división Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles encabezó los incrementos, con una suba del 4,2%. El resultado estuvo impulsado principalmente por los ajustes en las tarifas de gas, que tuvieron una incidencia significativa en el índice mensual.

En segundo lugar se ubicó Recreación y cultura, con un aumento del 3,3%. También superó la inflación general el rubro Bienes y servicios varios, que registró una variación del 2,3%.

Por su parte, Prendas de vestir y calzado aumentó 2,2%, en línea con el promedio nacional, mientras que Transporte avanzó 2,1%. Alimentos y bebidas no alcohólicas y Comunicación registraron incrementos del 2% cada uno.

Los rubros con menores aumentos

En el extremo opuesto, las divisiones que presentaron las variaciones más bajas fueron Bebidas alcohólicas y tabaco, con un incremento del 0,8%, y Educación, que registró una suba del 1,3%.

El comportamiento de los alimentos tuvo especial relevancia en distintas regiones del país. Según el INDEC, fue el rubro de mayor incidencia en Cuyo, Gran Buenos Aires, Noreste, Noroeste y la región Pampeana.

Los incrementos en verduras, tubérculos, legumbres, pan y cereales explicaron buena parte de esa incidencia. En la Patagonia, en cambio, la mayor presión inflacionaria provino de vivienda y servicios públicos, principalmente por los aumentos del gas y los alquileres.

Qué dijo Luis Caputo sobre la inflación

Tras conocerse el informe, el ministro de Economía, Luis Caputo, destacó el comportamiento de la inflación núcleo, indicador que excluye precios regulados y estacionales. “La variación mensual en la inflación núcleo fue la menor desde julio de 2025”, afirmó el funcionario. También señaló que, con excepción de ese mes, no se observaba un registro tan bajo desde enero de 2018.

Caputo explicó que las modificaciones en el Régimen de Zona Fría incidieron sobre el incremento de la división vivienda y servicios públicos.

De esta manera, el dato de octubre reflejó una aceleración mensual del IPC, aunque la variación interanual continuó descendiendo. El comportamiento de los precios regulados y de los alimentos volvió a resultar determinante para la evolución del indicador nacional.