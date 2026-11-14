Entre Ríos perdió en el gobierno de Javier Milei más empleo que durante toda la pandemia

En base a datos de la Secretaría de Trabajo de la Nación, entre diciembre de 2023 y agosto 2026 en la provincia se perdieron en términos porcentuales y absolutos más empleos que durante toda la pandemia.

La provincia de Entre Ríos retrocedió alrededor de catorce años en términos de cantidad de empleo asalariado privado registrado. Los 134.400 empleos de agosto de 2026 están en los niveles de mediados de 2012. El máximo histórico se registró en agosto de 2023 con 141.500 empleos. Entre diciembre de 2023 y agosto 2026 se perdieron en términos porcentuales y absolutos más empleos que durante la pandemia.

Los datos históricos del Informe de la Situación y Evolución del Trabajo Registrado de la Secretaría de Trabajo de la Nación, basados en el Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) revelan que en materia de empleo la provincia de Entre Ríos retrocedió alrededor de catorce años en términos de cantidad de empleo asalariado privado registrado. Los 134.400 empleos de agosto de 2026 están en los niveles de mediados de 2012.

Muestran también que después de una etapa de rápida expansión coincidente con el contexto nacional, el crecimiento se amesetó y le costó 13 años repetir lo que había hecho en 2. Pero la destrucción fue particularmente rápida: en tres años se destruyó lo que había llevado 15.

Entre Ríos conoció una etapa de alta expansión del empleo que coincidió con el período más vigoroso a nivel nacional después de la crisis financiera de 2008, que combinó políticas de estímulo y un favorable contexto internacional. En el año 2011 Entre Ríos superó por primera vez los 130 mil puestos de trabajo privados después de haber creado más de 10 mil en sólo dos años.

El período posterior fue de particular rigidez para el empleo entrerriano, siempre hablando del sector privado, y le llevaría 12 años más crear otros 10 mil puestos de trabajo. Recién en abril de 2023 Entre Ríos alcanzó los 140 mil puestos de trabajo en el sector privado, un umbral que resistió muy poco.

Entre enero de 2009 y abril de 2011 Entre Ríos incorporó 10.200 empleos privados registrados, un 8,4%, una expansión superior al 7% que registró el empleo privado nacional entre el cuarto trimestre de 2008 y el cuarto trimestre de 2011.

Fue una expansión acompañada a nivel nacional por aumento de la capacidad instalada y una inversión en bienes de capital que alcanzó niveles elevados, empujado por demanda externa y el contexto internacional, la recuperación de la economía mundial después de la crisis, la demanda de China y otros mercados emergentes, los precios internacionales favorables para los productos agropecuarios y el crecimiento de Brasil, socio comercial fundamental para la industria argentina, especialmente la automotriz.

El crecimiento de 2009-2011 no fue una particularidad provincial, sino que Entre Ríos participó de ese ciclo expansivo nacional que también se observó en otras provincias de la región.

Un trabajo académico de la Facultad de Ciencias Económicas de la UNER analiza la evolución del empleo privado entrerriano entre 2003 y 2016 y encuentra un cambio estructural después de 2011: entre 2003 y 2011, los sectores productores de bienes (agro, manufactura, electricidad, gas y construcción) aportaron el 45% de los nuevos empleos registrados. Los servicios explicaron el 55% restante.

A partir de 2012, la contribución de los sectores productores de bienes al crecimiento del empleo cayó al 5,4% y los servicios pasaron a explicar el 94,6% de la generación de empleo.

El Consejo Empresario de Entre Ríos confirma que la primera etapa de expansión, entre 2009 y 2011, fue común a Entre Ríos, Santa Fe, Córdoba y Corrientes. La atribuye al contexto de bonanza económica y entre 2011 y 2014, las cuatro provincias entraron en una meseta.

La expansión de 2009-2011

-Enero de 2009: 121.000 empleos.

-Abril de 2011: 131.200 empleos.

-Incremento: 10.200 puestos de trabajo, equivalente al 8,4%.

En abril de 2011 Entre Ríos superó por primera vez los 130.000 empleos asalariados privados registrados de esta serie. El ritmo de crecimiento fue de aproximadamente 4.600 empleos anuales.

Doce años para volver a crecer otros 10.000 empleos

El informe del Consejo Económico de Entre Ríos destaca que desde entonces las cuatro provincias entraron en una meseta. Recién en abril de 2023 Entre Ríos superaría los 140 mil empleos privados y cuatro meses después el punto más alto de la serie.

Tomando abril de 2011 como punto de partida:

-Abril de 2011: 131.200.

-Julio de 2023: 141.100.

-Agosto de 2023: 141.500.

Recién en agosto de 2023 la provincia había incorporado otros 10.300 empleos respecto de abril de 2011. El crecimiento que entre 2009 y 2011 demandó poco más de dos años necesitó más de doce años para repetirse. Además, entre enero de 2009 y agosto de 2023 se incorporaron 20.500 puestos, un crecimiento acumulado del 16,9%.

La caída desde 2023 y la comparación con la pandemia

A) Desde el inicio del gobierno de Milei

Tomando diciembre de 2023 como punto de partida:

Diciembre 2023: 139.400.

Agosto 2026: 134.400.

Variación: -5.000.

La caída equivale al 3,59% del empleo registrado existente al comienzo del período.

B) La comparación con la pandemia

Tomando febrero de 2020 como referencia previa a las restricciones:

Febrero 2020: 130.700.

Noviembre 2020: 127.600.

Variación: -3.100.

La pérdida fue del 2,37%.

La caída actual es mayor

En términos absolutos, la pérdida desde diciembre de 2023 supera en 1.900 puestos a la registrada entre febrero y noviembre de 2020.

En términos proporcionales, la contracción actual también es mayor: 3,59% frente a 2,37%.

Desde diciembre de 2019 (131.900 empleos) como referencia previa a la pandemia, hasta noviembre de 2020 se perdieron 4.300 puestos, un 3,26%. También en este caso la caída desde diciembre de 2023 es superior.

El máximo de la serie y el retroceso posterior

Máximo histórico de la serie:

Agosto 2023: 141.500.

Agosto 2026: 134.400.

Pérdida desde el máximo: -7.100.

Retroceso del 5,02% respecto del máximo de agosto de 2023.

Esta última comparación incluye cuatro meses anteriores a la asunción de Javier Milei.

Quince años para avanzar y tres para retroceder

En agosto de 2023 había 141.500 empleos privados registrados. En agosto de 2026 hay 134.400.

Eso significa que la provincia perdió en tres años 7.100 puestos de trabajo. En términos absolutos, equivale al 69% de los 10.300 empleos que había conseguido incorporar entre abril de 2011 y agosto de 2023.

Los 134.400 empleos de agosto de 2026 están prácticamente en los niveles de mediados de 2012. La provincia retrocedió alrededor de catorce años en términos de cantidad de empleo asalariado privado registrado.

Fuente: Diario Redes de Noticias y El Entre Ríos.