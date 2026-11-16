Apoyado en un nuevo ajuste del gasto que compensó la caída de la recaudación, el Gobierno tuvo en octubre otro mes de superávit en las cuentas públicas y quedó más cerca de cumplir con la meta fiscal acordada con el Fondo Monetario.

Según informó el ministro de Economía Luis Caputo, la administración nacional tuvo un excedente primario de $1.931.156 millones y, al contabilizar el pago de intereses de deuda por $ 352.530 millones, un superávit financiero de $1.578.627 millones.

El resultado financiero mostró una mejora interanual del 204,9%, de acuerdo con los datos difundidos por el funcionario. Así, en los primeros diez meses del año, el excedente primario alcanzó el 1,4% del PBI y el superávit financiero, un 0,4%.

Caputo explicó que el resultado de octubre respondió a un crecimiento interanual del 31,2% en los ingresos totales, frente a una suba del 23,6% en el gasto primario. La meta prevista con el Fondo es del 1,4% del PBI para el 2026.

Según Caputo, "el resultado de octubre es consistente con la meta prevista para este año en el proyecto de Presupuesto 2027". La explicación oficial contempla el incremento estacional del gasto primario que habitualmente se registra en diciembre, un factor que condiciona el resultado fiscal en el cierre del año.

En octubre, los ingresos totales alcanzaron los $15,73 billones, lo que significó una caída real del 1,4% interanual. Dentro de los recursos tributarios, las mayores caídas se dieron en derechos de importación (-33,3%) y los impuestos internos (-30,3%).

Los tributos ligados a la actividad también se vieron afectados, como el impuesto al cheque (-8,7%) y el IVA neto de reintegros (-7,9%) -el principal pilar de la recaudación-, mientras que los aportes a la seguridad social, vinculados a la masa salarial formal, apenas crecieron 0,4% real.

La mejora de Ganancias fue uno de los principales factores positivos, con una suba del 23,4% interanual. También se destacó el salto de los derechos de exportación (138,4% real), influido por la baja base de octubre de 2025 producto de la eliminación de las retenciones a las exportaciones de granos.

Dentro de los recursos no tributarios, las rentas de la propiedad registraron una fuerte caída real (-40,1%), traccionada por el desplome de los ingresos provenientes del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (-59,3%).

Del lado del gasto, las erogaciones primarias sumaron $13,79 billones, con una caída real del 7,2%. El principal componente, las prestaciones sociales, bajó 2,5% real interanual.

Sin embargo, hubo diferencias importantes entre sus partidas: las jubilaciones y pensiones contributivas aumentaron 2,2% real, mientras que las pensiones no contributivas avanzaron 4,9%. En cambio, las prestaciones del PAMI cayeron 14,7% y otros programas sociales retrocedieron 24,3%.

Los subsidios económicos también sufrieron un ajuste, con una disminución del 16,3% real. La reducción fue más pronunciada en transporte, con una caída del 25,5%, que en energía, donde el gasto retrocedió 12,9%.

También se destacó el ajuste de los gastos de funcionamiento: las remuneraciones del sector público bajaron 8,4% real y las transferencias a universidades se redujeron 46,9%, en medio del incumplimiento de la Ley de Financiamiento por parte del gobierno.

Por último, los gastos de capital cayeron 22% real, un rubro vinculado con la inversión en obra pública. Educación fue el sub rubro que registró la mayor caída (-97,8%), seguido por Vivienda (-29,1%), mientras que Energía y Agua potable y alcantarillado crecieron (+95,2% y +4,0%).

Los intereses netos de la deuda tuvieron una caída real del 13,5% real interanual, lo que contribuyó a explicar por qué el resultado financiero mejoró más que el primario.

En los primeros diez meses del año con relación a igual periodo de 2025, surge que los ingresos totales tuvieron una variación real interanual negativa de 3,3% por la caída de los ingresos tributarios, que no compensaron la suba de los no tributarios.

El gasto primario, por su parte, registró una baja real interanual del 2,8% en igual período.

"Como resultado, el superávit primario de los primeros diez meses de 2025 de $ 18.549.634 millones en $ constantes de octubre 2026, se transformó en un superávit primario de $17.270.558 millones (baja real del 6,9%). Al excluir los ingresos por privatización, el superávit primario es de $15.993.684 millones, con un descenso real interanual del 13,8%", explicó el Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF).

Haciendo el mismo cálculo (sin ingresos por privatización), el superávit financiero desciende hasta los $ 4.031.076 millones en los primeros 10 meses del año, lo que implica un descenso del 34,1% en términos reales interanuales.