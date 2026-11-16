La aceleración del IPC complica el repunte de un salario que viene estancado

El salario real de los trabajadores registrados se mantuvo estancado en octubre y su mejora del 1,9% nominal empató con el salto de la inflación durante el mes. Ese estancamiento es idéntico al que se observó a lo largo del año: en septiembre la variación real de los sueldos respecto a diciembre del 2025 fue del 0%, explicación clave para el escenario de recesión técnica en el que ingresó la economía, sumada a la caída del 7% real que sufrieron en la comparación previa, contra noviembre del 2023. La aceleración inflacionaria de octubre, que llevó al IPC al 2,2% complica las chances de que haya recuperación para los salarios y, por ende, un rebote del PBI tan abultado como el que se espera en el cuarto trimestre.

En ese sentido, desde la consultora ACM señalaron: "En un contexto de una inflación que promediaría un aumento de 2,1% mensual, proyectamos una caída del salario real. Los riesgos se concentran en primer lugar a que la recuperación de la actividad proyectada para el cuatro trimestre sea menos dinámica de los esperado. En segundo lugar, que persista la heterogeneidad sectorial, especialmente entre ramas más intensivas en mano de obra, lo que limitaría la capacidad de recomposición salarial en el segmento formal. En tercer lugar, una desinflación más lenta o episodios de mayor tensión cambiaria", publicó Bae Negocios.

Y coincidieron al menos en parte desde LCG: "La aceleración de la inflación en octubre eleva la exigencia sobre los aumentos nominales necesarios para sostener el poder adquisitivo. Hacia adelante, con una inflación en torno al 2% mensual, podrían registrarse mejoras reales puntuales, aunque no esperamos una recomposición salarial significativa. Sin una recuperación más sólida de la actividad, será difícil sostener una mejora de los salarios reales. Se configura así un círculo vicioso: el estancamiento del poder adquisitivo limita la recuperación del consumo, restringiendo a su vez el dinamismo de la actividad y las posibilidades de recomposición salarial".

En ese sentido, el TOP 10 participantes del último Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM), que realiza el BCRA todos los meses a partir de una encuesta entre las principales consultoras y bancos de la city, remarcó que tras la baja de la actividad del 0,6% desestacionalizada ya observada en el segundo trimestre, y la contracción esperada del 2% en el tercer trimestre, se proyecta un rebote del 1,6% en el cuarto trimestre.

La aceleración inflacionaria observada en el inicio de ese cuarto trimestre le pone el listón alto a las mejoras salariales para que haya suba real de los salarios y, por ende, plantea dudas sobre cuánto podrá sumar el consumo. Y sin rebote del PBI, es decir de la torta de ingresos que genera la economía, difícil será para los asalariados poder recibir un mejora.

Hasta acá, tal como mostró el investigador del Instituto de Estudios y Formación de la CTA-Autónoma, Luis Campos, la caída del salario real de los trabajadores formales fue del 7% desde noviembre del 2023, mientras que para los privados fue de "solo" el 2,3%. Para los del sector público en general fue del 15,4%. Tal como remarcó el presidente del Iaraf, Nadin Argañaraz, se desagregó en un desplome del 34,8% real para los del nivel nacional, por la continuidad del ajuste fiscal encarado por el Gobierno del presidente Javier Milei, y otro del 8,5% real para los del nivel provincial.