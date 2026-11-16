Un productor citrícola advirtió por la “profunda crisis” y dijo que trabajan por “debajo de los costos”

El histórico productor citrícola de la zona de Federación, integrante de las filas de Federación Agraria y fundador de distintas entidades vinculadas al sector, Héctor Toller, describió un escenario de profunda crisis para la citricultura regional. Resaltó que tiene un fuerte sentido de pertenencia con la actividad, que continúan sus hijos. Dijo que los precios que reciben están por debajo de los costos de producción. Cuestionó la falta histórica de financiamiento para un sector que, en el macizo citrícola, genera alrededor de 50.000 puestos de trabajo, en forma directa e indirecta.

Explicó que se combinaron tres factores especialmente negativos: “La caída del consumo interno, la disminución de las exportaciones y una fuerte reducción de los precios internacionales, que estima entre un 50% y un 60% respecto de 2025”. Señaló que actualmente “los productores reciben valores entre 40 y 50 pesos por kilo cuando destinan la fruta a la industria, entre 70 y 80 pesos para determinados mercados internos y entre 120 y 150 pesos cuando consiguen acceder a mercados de mayor valor”.

Por otra parte, sostuvo que incluso esos últimos precios están por debajo de los costos de producción. También recordó que “desarrollar una quinta requiere una inversión de largo plazo: una planta comienza a producir alrededor del tercer año, pero necesita entre seis y siete años para recuperar los costos de implantación. Esta situación afecta tanto a pequeños como a grandes productores, aunque los establecimientos familiares de menor superficie tienen menos posibilidades de absorber las pérdidas”, remarcó.

Toller también cuestionó la falta histórica de financiamiento para la actividad y considera que los productores han sostenido el crecimiento del sector prácticamente con recursos propios. Al respecto, dijo que, durante los períodos favorables, “reinvertimos en tractores, maquinaria, sistemas de riego, cámaras de frío y nuevas plantaciones, pero cuando llegan las crisis deben afrontar las pérdidas sin herramientas financieras adecuadas”.

Además, destacó que “la producción citrícola se ha intensificado considerablemente: mientras décadas atrás se trabajaba con unas 300 a 320 plantas por hectárea y rendimientos de 22 a 25 toneladas, actualmente se alcanzan entre 450 y 500 plantas y producciones de 40 a 45 toneladas por hectárea”. Sin embargo, advirtió que este crecimiento productivo “no estuvo acompañado por una expansión equivalente de los mercados”.

Recordó que, a fines de los años noventa, Argentina “exportaba entre 16 y 18 millones de cajas de cítricos, mientras que actualmente las exportaciones tienen una participación muy reducida y el sector depende principalmente del mercado interno, cuyo consumo también ha disminuido. A esto se debe sumar una fuerte carga impositiva y la falta de políticas de apoyo sostenidas, situaciones determinantes para la pérdida de rentabilidad”.

Finalmente, el productor remarcó que la crisis citrícola no afecta únicamente a quienes trabajan directamente en las quintas, sino también a una extensa cadena económica y social. Estimó que entre Concordia, Federación, Chajarí, Villa del Rosario, Mocoretá y Monte Caseros existen entre 23.000 y 25.000 puestos de trabajo directos vinculados a la actividad, a los que se suman otras 7.000 a 10.000 personas relacionadas con el transporte, talleres, comercios, combustible y servicios, además del impacto sobre las familias productoras.

Desde su experiencia de más de 40 años en entidades rurales, manifestó su desencanto con “las promesas de funcionarios y dirigentes políticos que, según sostiene, no se traducen en soluciones concretas”. También reivindicó “la cultura del trabajo, la justicia y la necesidad de que los dirigentes conozcan directamente la realidad de los productores”.

Destacó que sus hijos continúan trabajando junto a él y considera fundamental “preservar la continuidad familiar de la actividad”. Su postura es que “la citricultura no representa solamente un trabajo, sino una pasión y una forma de vida, especialmente para quienes poseen pequeñas extensiones de tierra y no cuentan con alternativas económicas para reemplazarla”.

Destacó que “los que vivimos en la zona estamos condenados a ser citricultores, otra no nos queda, y en superficies que para otras explotaciones serían pequeñas, como 20, 25, 35 y 40 hectáreas. Y en esa extensión de tierra, si no es por algo intensivo, no alimentás una familia. La producción intensiva de nuestra zona se llama citrus y tiene sus riesgos”.

Por otra parte, detalló que “desde el año 1979 hasta la fecha desaparecieron 500 productores que trabajaban en la citricultura, un número demasiado alto”.