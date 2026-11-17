A un año de las elecciones presidenciales, el salario de los trabajadores registrados recuperó parte del terreno perdido, pero todavía no alcanza para comprar lo mismo que hace doce años. Con un sueldo promedio de 2026 se pueden comprar unos 103 kilos de asado, un 40% menos que en 2014, mientras que en yerba el rendimiento es un 63% mayor que en 2022.

La recuperación es desigual según el producto: el salario rinde más en yerba y cerdo, pero bastante menos en carne vacuna, leche, pan y entradas de cine que en el año previo a las elecciones de 2015.

Así surge de un informe de la consultora Focus Market, que cruzó el salario RIPTE (la remuneración imponible promedio de los trabajadores registrados estables) con los precios de más de diez bienes y servicios cotidianos en los cuatro años inmediatamente anteriores a una elección presidencial: 2014, 2018, 2022 y 2026.

El RIPTE promedió $10.595 mensuales en 2014, $30.354 en 2018, $147.246 en 2022 y $1,82 millones entre enero y julio de 2026. Son cifras nominales; lo relevante, señala el estudio, es cuánto podía comprarse con ellas en cada momento.

Cuántas canastas cubre un salario

Para medir el poder de compra de manera general, el informe calculó cuántas canastas de consumo, según las mediciones del Instituto de Estadística de la Ciudad de Buenos Aires, alcanza a cubrir un RIPTE:

2014: 3,92 canastas alimentarias y 1,63 canastas totales.

3,92 canastas alimentarias y 1,63 canastas totales. 2018: 3,64 alimentarias y 1,35 totales.

3,64 alimentarias y 1,35 totales. 2022: 2,82 alimentarias y 1,20 totales, el nivel más bajo de la serie, con un salario que apenas superaba el costo de una canasta completa.

2,82 alimentarias y 1,20 totales, el nivel más bajo de la serie, con un salario que apenas superaba el costo de una canasta completa. 2026: cerca de 3,3 alimentarias y 1,48 totales.

La mejora frente a 2022 es clara y, en la canasta total, incluso supera a 2018. Pero frente a 2014 la recuperación es parcial.

Carne: el deterioro más marcado

La carne vacuna es el rubro donde más se nota la pérdida. Con un salario promedio se podían comprar unos 171 kilos de asado en 2014 y cerca de 193 en 2018, el máximo de la serie. En 2022 la cifra bajó a 134 kilos y en 2026 promedió unos 103: casi un 47% menos que en 2018 y alrededor de un 40% menos que en 2014.

El cerdo muestra otro recorrido. En 2026, un salario alcanza para unos 205 kilos de pechito, más que en 2014 (187) y en 2022 (191), aunque por debajo de 2018 (222). El pollo, en cambio, pasó de unos 600 kilos por salario en 2018 a 444 en 2022 y a cerca de 384 en 2026, un 36% menos que en aquel pico.

El cambio de precios relativos es notable: en 2014 un salario alcanzaba para apenas un 9% más de pechito que de asado. Hoy alcanza para el doble. “El kilo de asado pasó de costar un poco más que el de cerdo a costar casi el doble”, detalla el informe.

Leche, pan y yerba: el changuito se reacomodó

Leche: en 2014 un salario equivalía a unos 1.277 litros; en 2026, a cerca de 1.040, casi un 19% menos.

en 2014 un salario equivalía a unos 1.277 litros; en 2026, a cerca de 1.040, casi un 19% menos. Pan: el mejor momento fue 2018, con unos 515 kilos por salario. En 2026 la cifra baja a 426 kilos, un 17% menos.

el mejor momento fue 2018, con unos 515 kilos por salario. En 2026 la cifra baja a 426 kilos, un 17% menos. Yerba: fue la excepción. De 240 kilos por salario en 2022, el peor momento, pasó a casi 390 en 2026, un 63% más y también por encima de los 267 de 2014.

Fuera del supermercado, el salario alcanzaba para unas 196 entradas de cine en 2014 y para unas 148 en 2026, una cuarta parte menos. En nafta, el mejor momento fue 2022, con casi 1.000 litros por salario; en 2026 vuelve a unos 846, un 15% menos que en ese pico y prácticamente en el mismo nivel de 2014.

“El changuito no se achicó ni se agrandó de manera pareja: se reacomodó”, resume el estudio.

Alquiler: menos que en 2022, más que en 2014

Para quienes alquilan, el esfuerzo también cambió según el ciclo. Tomando como referencia un departamento de dos ambientes en la Ciudad de Buenos Aires, el alquiler absorbía alrededor del 36% del salario en 2014 y cerca del 40% en 2018.

El peor momento fue 2022, cuando se llevaba el 48% del sueldo en promedio y llegó a rozar el 50% en diciembre. En el primer semestre de 2026 la carga bajó a alrededor del 43%, con una tendencia descendente: de casi 46% en enero a poco más de 42% en junio. Hoy un salario alcanza para unos dos alquileres y medio, contra casi tres en 2014.

Cuatro contextos macroeconómicos distintos

El informe vincula esos movimientos con el contexto de cada año:

2014: devaluación a comienzos de año, inflación porteña del 38%, brecha cambiaria del 61% y déficit primario del 3,1% del PIB, financiado en buena parte con emisión. El salario fue recuperando terreno a lo largo del año.

devaluación a comienzos de año, inflación porteña del 38%, brecha cambiaria del 61% y déficit primario del 3,1% del PIB, financiado en buena parte con emisión. El salario fue recuperando terreno a lo largo del año. 2018: el dólar oficial subió más de 110% y la inflación llegó al 45,5%. El deterioro se concentró en los bienes atados al dólar, como el combustible.

el dólar oficial subió más de 110% y la inflación llegó al 45,5%. El deterioro se concentró en los bienes atados al dólar, como el combustible. 2022: inflación del 93,4%, dólar oficial rezagado y brecha cercana al 96%. Fue el piso del bolsillo, con un mapa de precios relativos muy desparejo.

inflación del 93,4%, dólar oficial rezagado y brecha cercana al 96%. Fue el piso del bolsillo, con un mapa de precios relativos muy desparejo. 2026: inflación porteña acumulada del 23,7% hasta septiembre, dólar oficial casi quieto, brecha del 1%, superávit primario y sin financiamiento monetario al Tesoro. El bolsillo mejora frente a 2022, pero la leche, la nafta y el pollo siguen perdiendo terreno en el año.

El desafío del año electoral

El director de Focus Market, Damián Di Pace, advirtió que “aun cuando los salarios nominales registren mejoras, la recuperación del poder adquisitivo puede resultar insuficiente para sostener el consumo”. Y describió “un consumidor más cauteloso, que prioriza los gastos básicos, posterga compras y busca alternativas más económicas”.

De cara al año electoral, señaló que “las necesidades políticas de mostrar resultados conviven con la exigencia de sostener los equilibrios macroeconómicos”. “La clave será lograr que la estabilidad deje de ser solamente una variable financiera y se traduzca, progresivamente, en mejores salarios, más empleo y una recuperación tangible del consumo”, concluyó.