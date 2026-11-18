El funcionario sostuvo que la disponibilidad de divisas creció luego de que el saldo externo pasara de USD 8.000 millones a USD 30.000 millones durante el último año. “No va a pasar porque el plan de estabilización es exitoso”, dijo sobre un eventual salto cambiario en 2027

El ministro de Economía, Luis Caputo, descartó que la cotización del dólar sufra un alza significativa durante 2027 y atribuyó esa expectativa al salto del superávit comercial, que pasó de USD 8.000 millones a USD 30.000 millones en el último año. El funcionario habló en el marco del evento Somos Pymes, realizado en La Rural, donde defendió la gestión fiscal y monetaria del Gobierno y proyectó que las exportaciones se triplicarán hacia 2031.

“Está en el ADN de muchos argentinos, producto de toda la tormenta que hemos sufrido, el seguir pensando: «No, en algún momento el dólar tiene que ir a $ 3.000, a $ 4.000» y demás. No es así, porque un plan de estabilización es exitoso”, marcó Caputo hacia el final de su alocución, en relación a las habituales presiones cambiarias previas a una elección.

Luego apeló al antecedente uruguayo para descartar una devaluación brusca del peso de cara a las elecciones. “En los primeros dos años de su plan de estabilización el tipo de cambio de Uruguay se apreció un 50% en términos reales, el peso uruguayo. ¿Saben qué pasó después? No se movió más, porque el plan fue exitoso”, relató.

“Yo diría, cambien el chip, esto es la Argentina, no va a pasar”, sostuvo el ministro sobre las posibilidades de una disparada del dólar en un año electoral. Caputo insistió en que la mayor disponibilidad de divisas, y no una reducción de la demanda de dólares, explica la ausencia de tensión cambiaria. “No es que la gente no se está dolarizando, la gente se dolariza, pero hay muchos más dólares”, explicó.

“Hoy hay dólares para los que quieren ahorrar en dólares, hay dólares para los que quieren importar, que no tienen que coimear a ningún funcionario, hay dólares para las empresas e incluso sobran dólares para que el Banco Central recomponga su balance, lo que es fundamental para mantener el valor de nuestra moneda”, afirmó el ministro ante empresarios pyme.

Caputo sostuvo que la inflación mensual se ubica en torno al 1,5%, lo que anualizado equivale a un 20%. “Mientras mantengamos la conducta fiscal y monetaria, el proceso de desaceleración va a continuar”, aseguró.

El funcionario destacó que la Argentina registra creación de empleo por primera vez en casi 20 años, aunque reconoció que se trata mayormente de empleo informal. “No es el empleo que yo como ministro quisiera ver, pero por lo menos es la primera vez que estamos viendo un crecimiento en el nivel de empleo”, señaló.

Según Caputo, el ingreso real del sector no registrado subió 53% por encima de la inflación, mientras que los salarios de los trabajadores en relación de dependencia crecieron 10% en términos reales y los ingresos del sector público permanecieron prácticamente estancados.

El ministro remarcó que el Gobierno envió al Congreso un proyecto de ley de modernización laboral que reduce las cargas patronales sobre nuevas contrataciones. “Si contratan a un empleado nuevo, en vez de pagar 19 puntos de carga, pagan dos. Debiera haber un incentivo fuerte con empleadores para que ya no sea necesario contratar a alguien en gris o en negro, porque prácticamente les sale lo mismo”, explicó.

El titular del Palacio de Hacienda afirmó que el país atraviesa un récord de exportaciones. Detalló el crecimiento por rubro: productos primarios avanzaron 71%, manufacturas de origen agropecuario 41%, manufacturas de origen industrial 31% y combustibles y energía 95%. Las exportaciones de pequeñas y medianas empresas alcanzaron su mejor nivel en 13 años.

“Estos números son conservadores porque no tienen en cuenta muchos proyectos de ley que todavía no hemos aprobado”, dijo Caputo, quien proyectó que las exportaciones en 2026 van a ser de 23.000 millones de dólares, pero para 2031 se van a haber triplicado. El ministro identificó a energía y minería como los sectores que “pican en punta” y agregó: “Esto favorece a todo el resto de la economía”.

El ministro reconoció que el costo del crédito en pesos constituye, a su juicio, el mayor problema actual para las pequeñas y medianas empresas. “Hoy yo tiendo a pensar que es casi el mayor problema que tienen, porque la tasa de mercado es 25% y muchos de ustedes se tienen que financiar al 60%, 70% u 80%. Estamos hablando de 50 puntos de diferencia de tasa”, detalló.

Para reducir ese desfase, Caputo pidió a las grandes empresas que conformen las facturas de sus proveedores pyme el primer día, aunque el pago efectivo se concrete más tarde. “Lo que les estamos pidiendo a las empresas es que les conformen las facturas el día uno, aunque les vayan a pagar a 90 días, porque entonces las pymes con esa factura se pueden dar vuelta y descontarlas con la tasa de YPF, Río Tinto, Vista y demás, que es 25%. Es en beneficio de todos, porque por un lado hacemos crecer el mercado de capitales, conectamos el ahorro con la inversión. A la empresa no le cambia nada y a ustedes les hace un mundo de diferencia”, explicó.

El funcionario también justificó las medidas de alivio financiero anunciadas dos semanas atrás, entre ellas la suspensión por 180 días de embargos de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) y la extensión de un plan de cuotas para deudas tributarias. “Conceptualmente no está bueno que sea ARCA el que financia a las pymes, deberían ser los bancos. Pero como entendemos que este es un proceso que lleva tiempo, fueron las medidas que anunciamos la otra semana, la suspensión de los embargos y la de las cuotas, para generarles ese alivio financiero que en esta transición consideramos que es sumamente importante”, afirmó.

En su parte más política del discurso, Caputo remarcó que más allá de las consecuencias económicas el daño de fondo del modelo kirchnerista fue la erosión a la confianza social en la economía, un activo que calificó como la base de cualquier política económica y que “no se reconstruye en dos años”. El ministro defendió el ajuste fiscal como el eje central de la gestión de gobierno, en particular a la política fiscal, y dijo que esa decisión política “solo la tiene” el Presidente Javier Milei, proyectando cuatro años consecutivos de equilibrio fiscal.

Caputo también cargó contra el modelo de “combate al capital” que, a su entender, caracterizó a la economía argentina durante décadas y que explicó el estancamiento de las pymes, al limitar su crecimiento al mercado interno y empujarlas a competir por precio antes que por inversión o calidad. El ministro llamó a no temer un eventual regreso al pasado y pidió “no subestimar” a la sociedad argentina, al sostener que la mayoría no respalda ese esquema. Citó además que la industria cayó 11% en el último año y medio de la gestión anterior, que las jubilaciones habían retrocedido 37% en ese período —frente a una suba de 14% durante la actual gestión— y que la pobreza se redujo en 12 millones de personas, aunque dijo que el 32% de pobreza que persiste sigue siendo un nivel “aberrante”.

Fuente: Infobae