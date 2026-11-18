La morosidad de las familias entrerrianas se duplicó en menos de dos años. En septiembre de 2026, el 26,4% de las personas con deudas en la provincia estaba en mora, contra el 12,7% de octubre de 2024: 13,7 puntos porcentuales más en 23 meses. En cantidad de personas, los morosos pasaron de 61.764 a 158.829, un aumento del 157%.

El salto es todavía más fuerte entre quienes deben a billeteras virtuales y otras entidades no bancarias: allí la mora alcanza al 30,9% de los deudores, más del doble que en los bancos. Los jóvenes son los más afectados en proporción: el 38,2% de los deudores de 15 a 24 años está en mora.

Así surge del informe “Endeudamiento y mora de familias en la provincia de Entre Ríos”, elaborado por el Centro de Economía Política Argentina (CEPA) con datos de la Central de Deudores del Banco Central (BCRA) cruzados con el padrón de ARCA.

Por debajo del país, pero en alza

Entre Ríos se mantuvo por debajo del promedio nacional durante todo el período analizado. En el total del país, el porcentaje de deudores en mora pasó de 13,4% a 28,4%, una suba de 15 puntos. En los últimos doce meses, la provincia sumó 7,3 puntos, contra 7,8 a nivel nacional.

En el ranking de las 24 jurisdicciones, Entre Ríos ocupa el puesto 19° de mayor a menor morosidad. Los porcentajes más altos de deudores en mora corresponden a La Rioja (37,9%), San Juan (37,1%) y Catamarca (37%), y los más bajos, a la Ciudad de Buenos Aires (16,8%), La Pampa (21,1%) y Neuquén (24,5%).

Billeteras virtuales: la mora que más crece

Entre quienes tienen deudas con bancos, el porcentaje en mora pasó de 7,5% a 14,7% y la cantidad de morosos creció un 128,8%, de 26.708 a 61.098 personas.

En las billeteras virtuales y otras entidades no bancarias, la mora subió de 15,9% a 30,9%, y los morosos pasaron de 42.842 a 127.929, un 198,6% más. La brecha entre ambos tipos de entidad se amplió: en octubre de 2024 la mora en billeteras superaba a la bancaria por 8,4 puntos, y en septiembre de 2026 la supera por 16,2.

De los 158.829 morosos entrerrianos, 97.731 lo son únicamente con billeteras virtuales, 30.900 solo con bancos y 30.198 con ambos tipos de entidad.

Personas y pesos: dos formas de medir

El informe distingue dos indicadores. El porcentaje de deudores en mora mide personas: en Entre Ríos, de cada 100 personas con deudas, 26,4 están en mora. La tasa de morosidad, en cambio, mide pesos: de cada 100 pesos que deben las familias, 13,2 están en situación irregular, por debajo del 15,4% nacional.

Por tipo de entidad, la tasa de morosidad en pesos es de 8,5% en bancos (12,2% en el país) y de 33,4% en billeteras virtuales (34,6% en el país).

Los jóvenes, los más golpeados

En números absolutos, la mora se concentra en la población en edad laboral: el 70,3% de los morosos tiene entre 25 y 54 años, y el tramo con más casos es el de 25 a 34, con 44.106 personas.

Pero en proporción, la mora golpea más a los más jóvenes y baja a medida que aumenta la edad:

15 a 24 años: 38,2% de los deudores en mora.

38,2% de los deudores en mora. 25 a 34 años: 34,3%.

34,3%. 35 a 44 años: 28,5%.

28,5%. 45 a 54 años: 24,4%.

24,4%. 55 a 64 años: 20,1%.

20,1%. 65 a 74 años: 16,6%.

16,6%. 75 años y más: 15,6%.

Cuánto deben los morosos

El préstamo moroso promedio de las familias entrerrianas es de $2.158.643, por debajo de los $2.561.270 del promedio nacional. En bancos, la deuda morosa promedio es de $2.958.145, y en billeteras virtuales, de $1.267.252. La provincia ocupa el puesto 13° entre las 24 jurisdicciones por monto promedio adeudado.

Dos de cada tres, en situación irrecuperable

El dato más preocupante es la gravedad de la mora. El 66,4% de los morosos entrerrianos, 105.479 personas, está en situación 5, la categoría de deuda irrecuperable. Otras 34.183 personas (21,5%) están en situación 4, de alto riesgo de insolvencia, y 19.167 (12,1%) en situación 3, de riesgo medio.

Además, 18.812 personas figuran en situación 2, de seguimiento especial. No se computan como morosas, pero el informe advierte que anticipan un posible deterioro.

Metodología

El estudio considera familias a las personas humanas con deuda en la Central de Deudores del BCRA, y define como moroso a quien tiene al menos una deuda en situación 3, 4 o 5. La provincia de cada persona se asigna según su domicilio en el padrón de ARCA, que puede no coincidir con el lugar donde se originó la deuda. El informe no presenta datos por departamento ni por localidad.