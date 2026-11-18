La morosidad de las familias argentinas con los bancos alcanzó el 12,2% en septiembre de 2026, un nivel que no se registraba desde la crisis de 2001, cuando el pico máximo tocó el 32,7% en septiembre de 2003. En octubre de 2024, el indicador era de apenas 2,5%. Con las billeteras virtuales y otros proveedores no financieros, la situación es todavía más grave: la mora trepó al 34,6% y superó el récord previo de la pandemia, de 27,1% en mayo de 2020.

En total, 6.076.257 personas están en situación de mora, sobre 21,4 millones de deudores. Equivalen al 37,9% de la población económicamente activa y al 18,1% de los mayores de 18 años: casi uno de cada cinco adultos del país. Solo en septiembre se sumaron 113.365 morosos.

Así surge del informe “Endeudamiento y mora en familias” del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), elaborado con datos del Banco Central (BCRA) y de la Central de Deudores.

Considerando en conjunto bancos y billeteras virtuales, la irregularidad total de las familias rondaría el 15,4%. En las empresas, la mora bancaria pasó de 0,7% a 3,9% en el mismo período.

Préstamos personales y tarjetas, en el centro

El deterioro se concentra en el crédito al consumo. A agosto de 2026, la deuda de las familias con los bancos sumaba $72,16 billones, de los cuales el 63% correspondía a préstamos personales y tarjetas de crédito. La cartera morosa alcanzó los $9,25 billones, y esas dos líneas explican el 71,8%.

Préstamos personales: la mora pasó de 3,3% en octubre de 2024 a 17% en agosto de 2026, con 20 meses consecutivos de suba.

la mora pasó de 3,3% en octubre de 2024 a 17% en agosto de 2026, con 20 meses consecutivos de suba. Tarjetas de crédito: subió de 1,6% a 12,2% en el mismo período.

La morosidad bancaria aumentó en 21 de los últimos 23 meses. En septiembre registró una leve baja por segundo mes consecutivo, aunque el informe advierte que todavía no se consolida una tendencia de reducción.

Los bancos achican, las billeteras crecen

De los 6,07 millones de morosos, 2,93 millones (48,2%) lo son únicamente con billeteras virtuales. Otros 1,70 millones están en mora solo con bancos y 1,45 millones con ambos tipos de entidades.

Frente a febrero de 2024, antes de la escalada, el sistema sumó 2,76 millones de morosos nuevos, un 83,3% más. Al mismo tiempo, los deudores exclusivos de bancos se redujeron en 1,2 millones (-13,3%), mientras crecían los que deben a billeteras virtuales.

Para CEPA, el dato muestra que los bancos achicaron su cartera de clientes y que la búsqueda de financiamiento se desplazó hacia las billeteras virtuales, que operan con tasas más altas. El informe advierte sobre un “proceso de precarización del endeudamiento”: una deuda bancaria con un costo financiero total de hasta 180% anual pasa a convertirse en una deuda con billeteras con un costo de hasta 1.375%, o directamente con prestamistas informales.

“Un síntoma estructural del modelo económico”

El informe vincula el fenómeno con el programa económico del gobierno de Javier Milei. En 2025, los préstamos al consumo crecieron un 31,3% real, impulsados por los personales (+49,8%) y las tarjetas (+18,5%). Pero como la mora avanzó a la par, los bancos restringieron el crédito: en los primeros diez meses de 2026, los préstamos al consumo cayeron 9,4% real.

Según CEPA, la caída se explica por la erosión del poder adquisitivo de los trabajadores desde diciembre de 2023: -7% según el IPC oficial y -17,6% con la inflación actualizada según la canasta de la ENGHo 2017/18. El endeudamiento, concluye, no operó “como un motor de reactivación económica, sino como un mecanismo de liquidez de última instancia para amortiguar el impacto sobre el consumo esencial de las familias”.

Dos de cada tres, en situación irrecuperable

El 68% de los morosos, 4.132.254 personas, está en situación 5, la categoría irrecuperable, con deudas impagas por más de un año. En montos, la situación 4 (alto riesgo de insolvencia) concentra $6,77 billones; la situación 5, $5,37 billones, con las billeteras virtuales explicando el 59,5%; y la situación 3, $3,43 billones.

Además, hay $3,52 billones en situación 2, de seguimiento especial, el 82,7% en bancos. No se computan como mora, pero funcionan como alerta temprana de un posible deterioro.

El mapa de la mora

Las provincias con mayor tasa de morosidad son La Rioja (23,8%), Santa Cruz (21,7%), Catamarca (21,5%), San Luis (21,5%) y San Juan (20,6%). En el otro extremo están Santa Fe (13,1%), Neuquén (13%), Córdoba (12,8%), la Ciudad de Buenos Aires (9,6%) y La Pampa (8,5%).

Entre Ríos, con una tasa de 13,2%, se ubica por debajo del promedio nacional: el 26,4% de sus deudores, 158.829 personas, está en mora.

Medida contra la población económicamente activa, la incidencia es crítica en Catamarca (56,2%), Santa Cruz (56%), San Luis (55,8%), La Rioja (51%) y Tierra del Fuego (50,9%).

El préstamo moroso promedio es de $2.561.270 en el país: $3.167.193 en bancos y $1.278.213 en billeteras. Los montos más altos se registran en Tierra del Fuego ($4.984.375), Santa Cruz ($4.415.855) y la Ciudad de Buenos Aires ($4.114.804), y los más bajos en Formosa ($1.537.437) y Misiones ($1.665.193).

Jefes y jefas de hogar, los más endeudados

El 70,8% de los morosos, 4.295.135 personas, tiene entre 25 y 54 años. El tramo de 25 a 34 suma 1.696.795 morosos; el de 35 a 44, 1.533.673; y el de 45 a 54, 1.064.667. Ese mismo rango concentra el 75,1% de los montos en mora. Para CEPA, se trata de jefes y jefas de hogar “que han debido recurrir al endeudamiento para sostener los gastos corrientes de la vida familiar”.

En proporción, las tasas de mora más altas se dan entre los 20 y 24 años y descienden a medida que aumenta la edad.

Qué entidades concentran la mora

En el sistema bancario, cinco entidades concentran el 69,6% del saldo moroso: Banco Nación, Galicia, Santander, Banco Provincia de Buenos Aires y BBVA. Las tasas de irregularidad más altas corresponden al Banco Sáenz (51,3%) y al Banco Carrefour (50,4%), seguidos por Banco Columbia (28,7%), Brubank (20,3%) y Banco Rioja (18,4%).

Entre las billeteras virtuales, 20 de las 25 con mayor volumen de cartera irregular superan el promedio del sector. Naranja X (25,8%) y Mercado Pago (18,1%), que concentran el 38,6% de los préstamos morosos del segmento, registran las tasas más bajas del grupo.

Las casas de electrodomésticos que otorgan crédito directo explican el 11% de la mora del sector no bancario, con tasas que superan el 60% en varias de ellas, como Crediar-Cetrogar, BZA Group, Carsa-Musimundo, Megatone y Frávega.