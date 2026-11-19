El exministro de Economía Domingo Cavallo cuestionó a Javier Milei por sus recientes críticas a las medidas que tomó durante sus gestiones y contrastó sus declaraciones actuales con las opiniones que el mandatario expresó en 2020. En una publicación en su blog personal, recordó una entrevista que ambos mantuvieron en Instagram y señaló: "Ahora Milei piensa como los populistas de izquierda sobre hechos históricos, muy diferente a como lo hacía en 2020".

"¿Cuándo interpretaba bien los hechos históricos, entonces o ahora?", planteó Cavallo al comienzo del texto. El economista sostuvo que la lectura actual del Presidente sobre los episodios de 1982, 1991 y 2001 coincide con los argumentos que utilizaron históricamente sus detractores para cuestionar sus decisiones.

El exministro aclaró que el cambio de postura no lo preocupa por su situación personal, sino por sus posibles consecuencias para el país. Según advirtió, esa modificación puede contribuir a "acentuar el clima de confusión que hoy se observa sobre la naturaleza de los problemas actuales", publicó BaeNegocios.

Qué decía Milei sobre Cavallo en la entrevista de 2020

Para respaldar su planteo, Cavallo compartió una entrevista que ambos mantuvieron en 2020 en Demoliendo Mitos, el programa que Milei realizaba en Instagram. En aquella conversación, el entonces economista defendió la actuación del exministro en distintos momentos de la historia económica argentina.

Uno de los temas fue la gestión de Cavallo al frente del Banco Central en 1982. Milei justificó entonces su salida del organismo por su negativa a nacionalizar la deuda privada.

"No quiso nacionalizar la deuda de esa gente y esa gente hizo lobby para sacarlo. La verdad es que con sólo mirar las fechas alcanza, es decir usted se va justamente por no querer hacer eso y cinco meses después lo logran", afirmó durante la entrevista.

Milei también elogió el Plan de Convertibilidad, que comenzó en abril de 1991 durante la presidencia de Carlos Menem. En ese momento lo definió como "el plan de estabilización más exitoso de la historia argentina porque es el que más tiempo duró" y destacó que, después de la convergencia de precios relativos, el país pasó a tener "menos inflación del mundo".

El tercer eje fue la participación de Cavallo en la crisis de 2001, cuando regresó al Ministerio de Economía durante el gobierno de Fernando de la Rúa. Milei sostuvo que el exfuncionario había asumido un costo político y personal sin garantías de obtener reconocimiento si lograba evitar el colapso económico.

"Cuando ustedes hacen la cuenta en ese momento el doctor Cavallo no tenía nada para ganar y tenía todo para perder, porque si salía bien y lograba salvar al país de lo que se venía, es decir de las manos de la izquierda radical, ¿quién se iba a llevar el mérito? Se iba a llevar el mérito De la Rúa. Ahora si salía mal todos los costos se le iban a hacer pagar al doctor Cavallo", había dicho.

Las críticas de Milei a las gestiones de Cavallo

El reclamo del exministro llegó después de que Milei cuestionara su legado económico durante las Jornadas Monetarias y Bancarias 2026 del Banco Central, realizadas en el Palacio Libertad. Allí, el Presidente rechazó las comparaciones entre la Convertibilidad y su propio programa económico, al considerar que eran "muy livianas, precarias y pobres en términos de libertad".

Además, apuntó contra las medidas que Cavallo tomó durante sus distintas gestiones y lo acusó de haber llevado adelante expropiaciones. "Cavallo tiene un prontuario de expropiaciones", afirmó, al mencionar el corralito de 2001, el Plan Bonex y la nacionalización de la deuda privada en 1982.

"Expropió con el corralito, con el plan Bonex y le nacionalizó la deuda en el '82 a los que habían timbeado con la tablita. Digo, ya que nos vamos a poner en puristas, está bueno que conozcamos toda la historia", sostuvo el mandatario.

En su discurso, Milei también cuestionó el mecanismo de la Convertibilidad y consideró que implicó una expropiación de entre el 75% y el 90%. A la vez, defendió las decisiones de su administración y afirmó que evitó recurrir a medidas que, según su interpretación, habrían afectado el derecho de propiedad.

En ese repaso histórico, corresponde distinguir el caso del Plan Bonex: el canje obligatorio de depósitos por títulos públicos fue instrumentado en enero de 1990 por el entonces ministro de Economía, Antonio Erman González. Cavallo no ocupaba esa cartera en ese momento, aunque había participado en discusiones y propuestas económicas vinculadas con el plan.

Frente a esas declaraciones, Cavallo cerró su publicación con un pedido directo al Presidente: "Ojalá este post sirva para que el presidente vuelva a ver el video con aquella entrevista de ‘Demoliendo Mitos'".