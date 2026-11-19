Las exportaciones argentinas de bienes sumaron USD 10.061 millones en octubre, un 26,4% más que en el mismo mes de 2025, según el informe de Intercambio Comercial Argentino (ICA) que difundió este jueves el Indec. El organismo señaló que las ventas al exterior crecieron en los cuatro grandes rubros y que el dato de octubre es provisorio, porque 13,5% de la documentación aduanera del mes estaba todavía pendiente de cumplimiento.

El ministro de Economía, Luis Caputo, destacó el resultado en su cuenta de X. Sostuvo que las exportaciones de octubre alcanzaron “un máximo histórico, superando el récord previo que se había registrado en septiembre”, cuando las ventas habían llegado a USD 10.036 millones. El ministro agregó que en los últimos doce meses las exportaciones acumularon USD 102.943 millones, “también récord histórico”.

En paralelo, las compras al exterior cayeron 6,7% interanual y sumaron USD 6.668 millones. Con ese cruce, la balanza comercial cerró octubre con un superávit de USD 3.394 millones. El Indec lo resumió así: “La balanza comercial registró un superávit de USD 3.394 millones”. Un año atrás, el saldo del mismo mes había sido de USD 813 millones.

El peso de la energía y de los precios

En el balance de las exportaciones, el dato más llamativo del mes está en los combustibles y la energía, cuyas exportaciones llegaron a USD 1.734 millones en octubre, con un salto de 93,9% interanual. Según el Indec, ese avance se explicó por una suba de 56,2% en los precios y de 24,8% en las cantidades.

Los otros rubros de exportación también mostraron subas. Las manufacturas de origen agropecuario (MOA) fueron las de mayor valor, con USD 3.314 millones y un avance de 18,8%. Los productos primarios sumaron USD 2.328 millones, 22,3% más que un año atrás. Las manufacturas de origen industrial (MOI) alcanzaron USD 2.685 millones, con un crecimiento de 13,1%. Sobre ese último rubro, Caputo remarcó que se trata del “mayor valor para un mes desde agosto de 2011”.

Si se mira un poco más adentro y se analiza el desagregado por producto, se encuentra que los aceites crudos de petróleo fueron los más vendidos del mes: USD 1.169 millones, con un alza de 121,7%. Más atrás se ubicaron la harina y pellets de soja (USD 910 millones, 29,7% más), el maíz en grano (USD 887 millones, con un alza de 139,3%), los porotos de soja (USD 577 millones, 14,0% menos) y el aceite de soja en bruto (USD 558 millones, 1,7% más). Los cinco productos concentraron 40,8% de las exportaciones totales.

Menos compras, con precios más altos

Del lado de las importaciones, las compras de combustibles y lubricantes se redujeron 33,2%, hasta USD 134 millones. Caputo puso el foco en ese cruce: “La balanza comercial energética registró un superávit de USD 1.600 millones, con exportaciones que crecieron 93,9% interanual e importaciones que se redujeron 33,2% interanual”.

Entre los demás rubros, solo tres mostraron subas en valor. Los bienes intermedios sumaron USD 2.416 millones (1,9% más), los bienes de capital llegaron a USD 1.378 millones (2,9% más) y el resto de las importaciones, que incluye los envíos por courier, alcanzó USD 109 millones (11,4% más). En cambio, las piezas y accesorios para bienes de capital bajaron 17,3%, hasta USD 1.158 millones, y los bienes de consumo retrocedieron 11,3%, hasta USD 1.059 millones. Los vehículos automotores de pasajeros, por su parte, cayeron 24,2%, hasta USD 413 millones.

Entre los principales productos importados figuraron, además de los automóviles, las partes y accesorios de vehículos, con USD 310 millones. Las siguieron las habas de soja y los abonos nitrogenados, con USD 177 millones cada uno, y otros abonos, con USD 161 millones. Esas cinco partidas representaron 18,6% de las compras externas.

En las importaciones ocurrió lo contrario a las exportaciones: los precios subieron 12,8%, pero las cantidades cayeron 17,3% (bajaron en todos los usos económicos). Como los precios de lo que se vende subieron más que los de lo que se compra, los términos del intercambio mejoraron 6,1% interanual.