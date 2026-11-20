El 90,9% de los jóvenes que trabajan en la Economía Popular no alcanza ingresos equivalentes a tres Salarios Mínimos, Vitales y Móviles (SMVM). Además, seis de cada 10 cuentapropistas no consiguen trabajar todas las horas que necesitan y la desocupación afecta al 28% del sector.

Los datos surgen de un informe del Centro de Innovación de los Trabajadores (CITRA), dependiente del CONICET y la Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo (UMET), que analizó el mercado laboral durante el primer trimestre de 2026.

En ese período, 846.000 jóvenes de hasta 29 años formaban parte de la Economía Popular, equivalente al 24,4% de la población económicamente activa (PEA) de esa edad. De ese total, unos 769.000 no alcanzaban el umbral de tres SMVM. Si se considera al conjunto de los jóvenes económicamente activos, la proporción también es elevada: llega al 74,9%, publicó BaeNegocios.

La falta de ingresos suficientes convive con otra dificultad: conseguir horas de trabajo. El 60,5% de los jóvenes cuentapropistas del sector está subocupado, es decir, trabaja menos tiempo del que quisiera y tiene disponibilidad para ampliar su jornada.

En cambio, el 31,2% trabaja más horas de las que corresponden a una jornada habitual, mientras que el 8,3% no registró actividad durante la semana de referencia del estudio.

Menos horas de trabajo y más desocupación

El panorama juvenil contrasta con el de los adultos mayores de 30 años. Entre ellos, la sobreocupación alcanza al 53%, lo que muestra una distribución muy diferente de las jornadas laborales según la edad.

El informe también advierte que la insuficiencia de horas tiene mayor incidencia entre jóvenes y mujeres, mientras que las jornadas extensas son más frecuentes entre adultos y varones.

Pero el problema empieza incluso antes de conseguir una ocupación. Dentro de la Economía Popular, la desocupación alcanza al 28% de los jóvenes, casi cuatro veces el 7,5% registrado entre los mayores de 30 años.

Aunque el cuentapropismo no profesional y con escaso capital es la principal forma de inserción laboral juvenil, con una participación del 60,4%, el desempleo tiene un peso mucho mayor entre los menores de 30 años. Para este grupo, entrar al mercado laboral sigue siendo una dificultad adicional.

Cuántos jóvenes reciben planes del Estado

Frente a este escenario, la asistencia económica estatal llega a una proporción reducida de la población analizada. Apenas el 17,6% de los jóvenes de la Economía Popular recibe algún tipo de ayuda.

Entre quienes acceden a esa cobertura, el 49% son asalariados no profesionales que trabajan informalmente.

Los números trazan un panorama complejo para quienes empiezan su recorrido laboral: incluso cuando consiguen una ocupación, los ingresos bajos y las jornadas insuficientes dificultan la posibilidad de alcanzar cierta estabilidad económica.