De acuerdo con el último informe sobre bancos del Banco Central de la República Argentina (BCRA), el atraso en los pagos de las deudas familiares se posicionó en 12,2%. En comparación con agosto, significó un descenso de 0,61 puntos porcentuales (p.p.).

Sin embargo, en la comparación interanual el aumento alcanza los 5 p.p.: frente a septiembre de 2024, el indicador experimentó un incremento de 4,9 p.p. en un lapso de doce meses.

"La dinámica mensual recogió una disminución de 4,03% en el saldo real en situación irregular, en gran medida asociada al pasaje de cartera en situación irregular a partidas fuera de balance efectuado por un conjunto de entidades, conjuntamente con un crecimiento del financiamiento total a este segmento", explicó la entidad que preside Santiago Bausili.

El indicador de mora de las financiaciones a las familias venía de mantenerse estable en los meses previos. En particular, en junio había frenado la escalada que traía acumulada desde finales de 2024.

Sin embargo, la tendencia se cortó en julio al subir 0,1 p.p. y volvió a quebrarse en agosto, con una caída de 0,13 p.p., y en septiembre volvió a contraerse.

Crecen las refinanciaciones

En este contexto también surge el dato positivo de un nuevo aumento en las refinanciaciones de las deudas de los hogares, lo que les permite dar un leve respiro a las familias endeudadas para poder saldar sus deudas.

"El saldo de crédito refinanciado a los hogares representó el 3,9% del total del crédito a este segmento (muy por encima del promedio de la última década: 1%), en tanto que la refinanciación de saldos en situación irregular se ubicó en torno al 24,1% de la cartera en esta situación (superior al 16% observado para el promedio de los últimos 10 años)", comentó el informe.

Leve aumento de la mora empresarial

A contramano de los hogares, el ratio de irregularidad de las empresas tuvo un leve aumento en septiembre respecto de agosto, de 0,02 p.p.

Así, cerró el mes en el 3,82%, mientras que en la comparación interanual el aumento fue de 2,2 p.p., cuando se ubicaba en el 1,62% doce meses atrás.

Cayó la mora total del sector privado

En el conteo total, el ratio de morosidad del crédito total del sistema financiero al sector privado se redujo 0,25 p.p., hasta el 7,5%, aunque fue 3,3 p.p. mayor que en septiembre de 2025 (4,2%).

"Esta dinámica estuvo explicada por una caída de 2,58% real del saldo en situación irregular (numerador) —primer registro negativo desde abril de 2024—, en un contexto en el que el financiamiento total (denominador) se incrementó 0,67% en términos reales. La disminución mensual del indicador resultó generalizada entre los distintos grupos de entidades financieras", sostuvo el BCRA.