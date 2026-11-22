La firma obtuvo la apertura de su concurso preventivo con más de 4.800 acreedores. La empresa declaró deudas laborales por 46.000 millones de pesos.

La empresa avícola Granja Tres Arroyos formalizó su concurso preventivo con una deuda de 529.149 millones de pesos, en medio de una profunda crisis financiera y laboral que afectó a sus establecimientos de Buenos Aires y Entre Ríos. La apertura del procedimiento judicial fue dispuesta a fines de octubre de 2026 y oficializada este martes mediante un edicto publicado en el Boletín Oficial.

La resolución fue firmada por el juez Germán Páez Castañeda, titular del Juzgado Nacional en lo Comercial Nº 21. El proceso buscará ordenar las obligaciones de la compañía, que declaró más de 4.800 acreedores y enfrenta dificultades para cumplir con sus compromisos comerciales, financieros y laborales, indicó Bichos de Campo.

Según la documentación presentada ante la Justicia, Granja Tres Arroyos registró un pasivo de 529.149 millones de pesos al 15 de julio de 2026, mientras que sus activos fueron valuados en 730.240 millones de pesos. La apertura del concurso permitirá iniciar la verificación de los créditos y avanzar hacia una eventual propuesta de reestructuración, señaló APF.

La crisis laboral y los despidos en Entre Ríos

Las dificultades económicas de la compañía ya habían tenido consecuencias sobre sus trabajadores. Los sindicatos denunciaron alrededor de 1.730 despidos en establecimientos de Buenos Aires y Entre Ríos, mientras que la empresa reconoció obligaciones laborales y previsionales por aproximadamente 46.000 millones de pesos.

En territorio entrerriano, uno de los casos más relevantes fue el de la planta La China, ubicada en Concepción del Uruguay, que quedó fuera de funcionamiento. La paralización de las instalaciones profundizó la preocupación por el empleo en una ciudad con una importante actividad vinculada a la industria avícola.

A fines de agosto, la compañía también había anunciado la suspensión transitoria de las tareas de faena en sus establecimientos de Pilar, Capitán Sarmiento y Esteban Echeverría. Estas decisiones reflejaron el alcance de las dificultades productivas que atravesó la firma antes de acudir al procedimiento concursal.

Una deuda millonaria y más de 4.800 acreedores

Los balances presentados por Granja Tres Arroyos permitieron dimensionar la magnitud de sus compromisos. Al cierre de 2025, la empresa había declarado un pasivo cercano a los $536.000 millones, distribuido entre obligaciones financieras, comerciales, fiscales y laborales.

Entre los principales conceptos figuraban más de 126.000 millones de pesos en cheques rechazados, alrededor de 199.000 millones de pesos en préstamos y otros pasivos financieros, y aproximadamente 161.000 millones de pesos en deudas con proveedores.

La documentación también consignó cerca de 52.000 millones de pesos en impuestos diferidos y otros 32.000 millones de pesos en obligaciones fiscales. Estas cifras correspondieron a diferentes categorías del balance y reflejaron la complejidad de la situación patrimonial.

Los compromisos financieros y las demandas judiciales

En el relevamiento actualizado al 15 de julio de 2026, la compañía identificó obligaciones por 153.719 millones de pesos correspondientes a financiamiento y otros 125.728 millones de pesos relacionados con sociedades del mismo grupo económico.

Las dificultades para afrontar los pagos también derivaron en acciones judiciales. Hasta septiembre, un relevamiento periodístico había identificado cinco demandas ejecutivas contra Granja Tres Arroyos y empresas vinculadas, por un capital conjunto de 1.657 millones de pesos y 115.000 dólares.

El Banco Credicoop intervino en cuatro de esos expedientes. El reclamo de mayor monto correspondió a un pagaré impago por más de 1.194 millones de pesos. Por su parte, Unicred promovió una ejecución por un cheque electrónico de 200 millones de pesos rechazado por falta de fondos.

El concurso también involucra a empresas vinculadas

La reorganización judicial no quedó limitada a la principal compañía avícola. En su presentación, Granja Tres Arroyos solicitó que el procedimiento se tramitara junto con los concursos de Wade SA, Avex SA y Holding Agro Industrial SA, sociedades relacionadas con su estructura empresarial.

Entre ellas se destacó Wade, firma que quedó al frente de los activos de la exCresta Roja y que ya había recurrido a la Justicia para afrontar sus dificultades financieras.

El pedido de tramitación conjunta buscó abordar los compromisos de distintas sociedades vinculadas. Sin embargo, cada situación deberá analizarse conforme a las condiciones y obligaciones correspondientes dentro del proceso judicial.

Las fechas clave del concurso preventivo

La apertura del concurso estableció un calendario para que los acreedores puedan reclamar el reconocimiento de sus créditos. El primer vencimiento será el 31 de mayo de 2027, fecha límite para presentar las solicitudes de verificación ante la sindicatura.

Posteriormente, el 13 de julio de 2027 deberá presentarse el informe individual sobre los créditos reclamados. El 8 de septiembre del mismo año vencerá el plazo para entregar el informe general, que incluirá información sobre el patrimonio de la compañía y las causas de su desequilibrio económico.

La audiencia informativa quedó fijada para el 8 de marzo de 2028, mientras que el período de exclusividad finalizará el 15 de marzo de ese año. Hasta entonces, Granja Tres Arroyos tendrá la posibilidad de reunir las adhesiones necesarias para alcanzar un acuerdo con sus acreedores y reestructurar sus obligaciones.

El procedimiento abrió una nueva etapa para la empresa, aunque no implicó una solución inmediata a sus problemas financieros y productivos, publicó IProfesional. Mientras avance la revisión judicial de las deudas, continuará la incertidumbre sobre el futuro de los establecimientos afectados y la situación de los trabajadores que perdieron sus empleos.

Dos Florines/El Entre Ríos