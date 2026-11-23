Tras el salto de la inflación a 2,2% en octubre, que el Gobierno aseguró que se explica por el cambio en el Régimen de Zonas Frías, la expectativa está en qué va a suceder en noviembre y si se va a lograr la desaceleración. Hasta ahora los relevamientos de las consultoras son optimistas, con proyecciones entre 1,8% y 1,9%, pero la suba del dólar de la última semana siembra dudas sobre el traslado a precios.

La atención se concentró en la evolución de los alimentos y bebidas, uno de los segmentos que los relevamientos privados siguen con frecuencia semanal. Durante la tercera semana de noviembre, las mediciones mostraron aumentos moderados y descensos en productos frescos, con diferencias entre las canastas relevadas por cada consultora.

Pero la semana pasada el dólar, que hasta el momento estaba calmo, parece haberse despertado. El mayorista pasó de $ 1.551 el lunes a $ 1.580 al cierre de la semana, lo que agregó un elemento a las proyecciones para noviembre y diciembre. La cotización subió $ 29 en cinco jornadas, mientras que el incremento acumulado desde el último día de octubre llegó a 2,5 por ciento, publicó Infobae.

Menor presión de alimentos

La consultora LCG indicó que los precios de alimentos y bebidas subieron 0,3% durante la tercera semana de noviembre. Con este dato fue la segunda variación consecutiva en terreno positivo y la canasta acumuló una suba de 0,9% en el mes. Pero en el informe señalaron que la inflación promedio de las últimas cuatro semanas desaceleró a 1,2%, una baja de 0,2 puntos porcentuales (p.p.) frente a la medición semanal anterior.

LCG identificó a panificados y bebidas como los rubros que explicaron poco más de la mitad de la inflación promedio acumulada en cuatro semanas. El comportamiento de esos segmentos contrastó con las bajas que otras mediciones detectaron en productos frescos.

Por su parte, la consultora EconViews registró una caída de 0,1% durante la tercera semana de noviembre para una canasta de alimentos y bebidas en supermercados. Esa variación estuvo influida por una baja de 2,1% en verdulería. En sentido contrario, los lácteos registraron un aumento de 0,5% durante la semana relevada.

EconViews informó que el avance acumulado de las últimas cuatro semanas llegó a 1,4%, por encima del promedio de 1,2% de LCG y por debajo del 1,7% que Analytica midió en su propia canasta para el mismo período.

En Invecq también registraron deflación de 0,1% en alimentos y bebidas no alcohólicas durante la última semana. El analista de la consultora Manuel Cerdán informó que el nivel general de precios subió 0,3% durante la semana relevada, en una medición que incorporó rubros que exceden a los alimentos y bebidas no alcohólicas.

La mayor suba correspondió a equipamiento y mantenimiento del hogar, con un incremento de 2,4%. Bebidas alcohólicas siguió con una variación de 1,3%, mientras que recreación y cultura aumentó 0,9%. El único rubro con baja fue alimentos y bebidas no alcohólicas, que retrocedió 0,1%, cifra que coincidió con la variación registrada por EconViews en su canasta de supermercados.

El impacto de la suba del dólar

El economista de EconViews Alejandro Giacoia analizó el aumento del tipo de cambio y sostuvo que el movimiento todavía fue moderado en el mercado oficial. “Con respecto al dólar la suba todavía no fue tan grande y estuvo relativamente controlada al menos en el oficial”, afirmó.

Giacoia señaló que una mayor incertidumbre sobre la trayectoria cambiaria podría tener efectos más amplios sobre la inflación. “En la medida en que haya más incertidumbre sobre lo que puede pasar con el tipo de cambio ahí podría llegar a pegar más sobre la inflación”, expresó.

El analista consideró que el impacto inicial debería ser limitado y que la fecha de la suba reduce su incidencia sobre la medición mensual de noviembre. “Por ahora el impacto debería ser bastante acotado y además como se da sobre el final del mes no pegaría tanto sobre noviembre, quizás podría pegar incluso en diciembre”, dijo.

En ese mismo sentido, el economista de Analytica Claudio Caprarulo indicó que la variación acumulada desde el último día de octubre llegó a 2,5% y que ese ritmo rompió con la tendencia que el tipo de cambio mantuvo desde agosto, cuando los incrementos mensuales se ubicaron por debajo de 1 por ciento.

“El aumento del tipo de cambio acumula 2,5% respecto al último día de octubre”, señaló Caprarulo. “La dificultad respecto a otros períodos donde también sucedió un comportamiento similar es que ahora las expectativas son más negativas, y también juegan un papel en la formación de precios”, afirmó.

Caprarulo planteó que las próximas semanas permitirán medir el alcance de un eventual traslado de la suba cambiaria a los precios. “Hay que esperar a las próximas semanas para dimensionar el impacto en los precios”, expresó.