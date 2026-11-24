Arluchi comenzó a operar en la provincia de Buenos Aires en 2011, fabricando suelas y otros componentes utilizados por las empresas de calzado. El Grupo Ruiz, propietario de la empresa, cuenta con operaciones industriales en Brasil, donde anunció en mayo de 2025 la apertura de una nueva planta en Campo Bom, en el estado de Rio Grande do Sul. Con el cierre previsto para finales de noviembre, la actividad productiva de Arluchi se trasladará totalmente al sur del Brasil, mientras que su presencia argentina continuará limitada a la venta de mercadería importada. La fabricante de suelas se suma a las dificultades de una cadena productiva que comprende fabricantes de calzado terminado, proveedores de materiales y componentes, distribuidores y comercios minoristas.

Según cifras difundidas recientemente por la Cámara de la Industria del Calzado (CIC) y UTICRA, más de 200 unidades productivas cerraron desde finales de 2023, una reducción equivalente al 28% de los establecimientos del sector. Además, la crisis se extiende a la caída del 43% en los puestos de trabajo registrados durante ese período y el presidente de la CIC, Horacio Moschetto, estimó que la actividad perdió alrededor de 10.000 empleos. A nivel nacional, entre enero y agosto de 2026, la fabricación de calzado disminuyó un 24,8% interanual, mientras que solamente en agosto la contracción alcanzó el 30,8%.

Las estimaciones empresarias anticipan que el año terminará con una producción de aproximadamente 60 millones de pares de calzado, considerablemente por debajo de los 80 millones fabricados durante 2025. La caída del consumo aparece como una de las principales preocupaciones de los fabricantes, aunque no es la única. En tanto, a las dificultades del mercado interno se suma la competencia de los productos importados, un factor que preocupa especialmente a los fabricantes ante la posibilidad de que se modifiquen las condiciones de ingreso del calzado extranjero.

Uno de los principales interrogantes para la industria está justamente relacionado con el vencimiento del antidumping que se le aplica a una parte importante del calzado importado desde China el próximo 14 de diciembre. El mecanismo establece -al menos por ahora- un valor de referencia de u$s15,70 por par. Cuando un producto ingresa al país por debajo de ese precio, corresponde abonar un derecho adicional equivalente a la diferencia necesaria para alcanzar al u$s15,70 fijado.

La Cámara de la Industria del Calzado presentó documentación para solicitar la continuidad de la medida ante las autoridades correspondientes. Sin embargo, hay fuertes dudas sobre su renovación y una eliminación podría facilitar el ingreso de grandes volúmenes de productos a precios considerablemente inferiores a los locales. La preocupación empresaria también alcanza al contrabando y al crecimiento de las plataformas internacionales de comercio electrónico, como Shein y Temu, que ampliaron la oferta de productos extranjeros para los consumidores argentinos en los últimos años.

Según estimaciones de la CIC, alrededor de 10 millones de pares de calzado ingresaron irregularmente al mercado argentino durante los últimos dos años, una cifra que las empresas consideran relevante por su impacto sobre las condiciones de competencia, teniendo en cuenta que se producirían unos 60 millones de pares en todo 2026.

Fuente: Ámbito Financiero.

Frente a este panorama, empresarios y trabajadores declararon al sector en emergencia y reclamaron medidas para sostener la actividad industrial. Entre los pedidos figuran el alivio impositivo, la aplicación de la Ley PyME, tarifas energéticas segmentadas y el mantenimiento de las medidas antidumping.