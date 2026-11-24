El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) dará a conocer este martes el Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) correspondiente a septiembre, completando el balance del tercer trimestre del año, que marcaría el ingreso a una recesión técnica.

Las estimaciones privadas prevén una nueva caída del PBI en el tercer trimestre. Considerando el retroceso del 0,6% en el segundo trimestre respecto del primero, un nuevo resultado trimestral negativo dejaría formalmente a la economía en recesión técnica.

Las consultoras privadas anticipan que una leve mejora mensual en septiembre no bastará para revertir la tendencia desfavorable del trimestre. La firma Equilibra estimó un repunte del 0,5% en septiembre, pero proyectó una caída del 2,6% para el tercer trimestre en comparación con el segundo, consignó la Agencia de Noticias Argentinas.

Por su parte, Orlando J. Ferreres & Asociados calculó un avance mensual del 0,1% pero una retracción trimestral del 1,2%. Estos datos se suman a las cifras oficiales de agosto, donde la actividad se contrajo un 1,7% interanual, con un acumulado del 1,2% en los primeros ocho meses del año.

La evolución de la actividad económica refleja que el crecimiento de los sectores primarios no alcanza a compensar el freno en la industria, el comercio y el empleo. Mientras un grupo reducido de sectores con escasa generación de mano de obra directa lidera la expansión, las actividades intensivas en empleo muestran retrocesos sostenidos.

La desaceleración obligó a recortar las proyecciones para 2026. Según el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) que elabora el Banco Central, la estimación de crecimiento anual pasó del 3,2% proyectado en enero a un 0,7% en octubre. Esta cifra representa una rebaja de 2,5 puntos porcentuales respecto del inicio del año y se ubica muy por debajo del 5% contemplado en el Presupuesto oficial.

Desde el Gobierno atribuyen la desaceleración del segundo trimestre a un contexto internacional menos favorable y a la normalización de la producción agrícola tras cosechas récord. De cara al calendario electoral, el desafío central para el oficialismo consistirá en lograr que la reactivación trascienda los sectores concentrados y se traduzca en una mejora perceptible del empleo, el consumo y la inversión en la economía real.