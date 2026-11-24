Los datos oficiales arrojaron que la economía ingresó en recesión técnica en el tercer trimestre. (Foto: Reuters)

La actividad económica anotó un alza mensual de 1,1% en septiembre, pero el repunte no alcanzó para evitar que la economía caiga en una recesión técnica tras confirmarse que cayó dos trimestres consecutivos.

La confirmación oficial del resultado trimestral llegará con la difusión del Producto Interno Bruto (PIB) el próximo 16 de diciembre, aunque la información del EMAE permite anticipar la comparación entre ambos períodos.

Para que la medición final del PIB evitara el escenario recesivo, el Indec debería aplicar revisiones de una magnitud considerable sobre los datos ya informados. Con las cifras disponibles, el tercer trimestre cerró con una contracción frente al anterior.

La estadística oficial cerró la serie del tercer trimestre, después de que el PIB cayera 0,6% entre abril y junio. Según los datos desestacionalizados, la economía se contrajo 2,5% en julio y mostró una mejora de solo 0,4% en agosto.

Para que el promedio de actividad entre julio y septiembre no resultara inferior al del trimestre previo, septiembre debería haber experimentado un incremento cercano al 8% mensual. Ese desempeño se ubicaba muy por encima de las variaciones verificadas en lo que va de 2026: el aumento más alto fue de 2,5% en marzo.

La expresión de “recesión técnica” hace referencia a dos caídas consecutivas de la actividad económica en términos trimestrales, sobre series corregidas por estacionalidad. Es un indicador de uso frecuente para seguir, con rapidez, la evolución del PIB mediante la comparación entre un trimestre y el anterior.

“En la actividad se recuperó en septiembre (+1,1%) pero cayó 1,2% interanual, en sintonía con lo esperado. Se corrigieron al alza los datos de junio, julio y agosto, pero no se evitó la recesión”, indicó Gonzalo Carreras, economista de Equilibra.

Asimismo, el analista económico observó que la caída del tercer trimestre se explica por menor producción primaria (-6%) y también no primaria (-1,3%).

“Entre los primeros, agro y pesca cayeron arriba de dos dígitos trimestral. Entre los segundos, los que más cayeron en el trimestre fueron comercio (-4,5%), intermediación financiera (-3,3%), construcción (-2,1%), transporte (-1,9%) y recién después la industria (-1,1%)”, aseveró.

Qué pasó en septiembre

La economía mostró una mejora de 1,1% en septiembre frente a agosto, según la serie desestacionalizada del Indec. Sin embargo, el nivel de actividad se ubicó 1,2% por debajo de septiembre de 2025. A la vez, acumuló un incremento de 1% en el acumulado del año.

Solo cinco de los 15 sectores relevados tuvieron un crecimiento interanual. La explotación de minas y canteras avanzó 11,1%, mientras que electricidad, gas y agua subió 4%. También se destacó la construcción, con un alza de 3,5%. En conjunto, esas tres ramas aportaron 0,6 puntos porcentuales a la variación anual del EMAE.

Del otro lado, 10 sectores cerraron septiembre con caídas frente al mismo mes del año pasado. El retroceso más marcado correspondió a la pesca, que se desplomó 48,6% interanual. La intermediación financiera, con una baja de 11,5%, y la industria manufacturera, que cedió 1,8%, completaron las actividades que más presionaron a la baja el indicador. Entre las tres restaron 1,1 puntos porcentuales al resultado general.

Se estancó el indicador que mira el Gobierno

El indicador que el Gobierno suele destacar para medir el pulso de la actividad también dejó una señal adversa tras la última revisión del Indec. La serie tendencia-ciclo del EMAE registró ocho meses consecutivos sin variación, con una tasa de crecimiento mensual de 0 desde febrero.

La corrección de la serie histórica modificó los datos ya difundidos y extendió el período de estancamiento. Estas revisiones son habituales en el estimador mensual de actividad, ya que el organismo estadístico incorpora información que no estaba disponible al momento de cada publicación y ajusta los resultados previos sin que eso suponga, por sí solo, un cambio metodológico.

La tendencia-ciclo busca aislar la evolución de fondo de la economía al excluir los efectos estacionales y los movimientos transitorios. El Gobierno la utiliza como referencia frente a los datos desestacionalizados, que suelen exhibir mayor volatilidad mensual.

Sin embargo, la nueva estimación mostró que, pese al aporte de hidrocarburos, minería y construcción, la actividad permaneció frenada durante ocho meses. Desde el equipo económico marcaron que el indicador “se ubicó 6,1% por encima del nivel de diciembre de 2023″.

Las previsiones oficiales y las estimaciones privadas

Antes de la publicación de los datos oficiales, el ministro de Economía, Luis Caputo, admitió que las proyecciones oficiales sobre los “mejores 18 meses” de la economía no se concretaron. Atribuyó el desvío a la guerra en Oriente Medio y a la incertidumbre política asociada a un posible retorno del kirchnerismo.

El ministro señaló, de todos modos, que desde agosto se observa una recuperación y proyectó que ese comportamiento se extenderá hasta el cierre del año. “Esperamos ahora un fin de año con una continuidad con la tendencia que estamos viendo ahora”, afirmó.

En tal sentido, el Gobierno apunta a que la concesión de las rutas nacionales traccionen a la construcción, que creció 7,8% mensual en septiembre, y empujen al alza al nivel general de actividad económica.

Las mediciones oficiales mostraron resultados heterogéneos a lo largo del año, aunque la sucesión de datos consolidó una trayectoria descendente. La mayoría de las consultoras preveía una nueva contracción durante el tercer trimestre frente al período anterior.

También se ajustaron las expectativas para el conjunto de 2026. A comienzos de año, los participantes del Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central de la República Argentina (BCRA) calculaban una expansión anual de 3,5%. En el sondeo difundido a fines de octubre, esa estimación bajó a 0,7 por ciento.

No obstante, los encuestados anticiparon un rebote de 2% para el cuarto trimestre, lo que revertiría el escenario recesivo de los tres meses previos.

“El contexto internacional tampoco ha sido el esperado. Según el Banco Mundial, dos de cada tres economías sufrieron revisiones a la baja en sus proyecciones de crecimiento para 2026. La persistencia del conflicto en Medio Oriente, el encarecimiento del petróleo y las condiciones financieras internacionales más restrictivas configuraron un escenario global más adverso. No obstante, la magnitud de la revisión en Argentina es considerablemente superior al promedio mundial, por lo que también deben considerarse factores domésticos”, juzgó Facundo Beltramone, economista de Fundación Libertad.

Y sumó: “De cara a 2027, las perspectivas siguen siendo positivas: el último REM proyecta un crecimiento del 2,1%. De concretarse estas estimaciones, Argentina encadenaría tres años consecutivos de crecimiento económico por primera vez desde el período 2006-2008, casi dos décadas atrás”.

Infobae