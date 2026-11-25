Luego de que el Indec confirmara que Argentina entró en recesión técnica, el ministro de Economía, Luis Caputo, descartó que la reciente suba del dólar pueda derivar en una aceleración de la inflación y aseguró que no le preocupa un eventual traslado de la depreciación del peso a los precios.

“No tengo temor de que la suba del dólar pase a los precios”, afirmó, al defender la solidez del programa económico y señalar que el Gobierno no convalida monetariamente los movimientos cambiarios.

El funcionario explicó, en diálogo con A24, que el avance de la cotización de la última semana estuvo vinculado con un escenario de incertidumbre financiera global que también afectó a otros mercados. En ese sentido, señaló que, en períodos de tensión internacional conocidos como sudden stop (parada repentina de los flujos de capitales), el dólar tiende a apreciarse frente a distintas monedas.

“Si está habiendo un cambio global, es lógico que tu moneda acompañe”, sostuvo. Para respaldar su argumento, mencionó el comportamiento de otras divisas emergentes y comparó la depreciación del peso argentino con la de monedas de la región.

Caputo también mencionó el riesgo político y culpó a la oposición del clima financiero. “El otro día, dos gobernadores me dijeron que el propio Kicillof les blanqueó que va a seguir diciendo que va a defaultear, que va a atacar al RIGI y demás, para generar miedo en la gente. Es decir, la estrategia de la oposición es tratar de generar temor para que la gente se reprima frente a lo que se está anunciando y a lo que viene. Ellos piensan que, si generan miedo, paralizan todo: la economía se frena, la gente se asusta, vende bonos y compra dólares. En su fantasía, creen que eso los favorece”, dijo Caputo.

Para explicar el escenario internacional, Caputo detalló que el peso mexicano cayó 4,1%, en una magnitud similar a la moneda argentina, mientras que el real brasileño y el peso colombiano registraron retrocesos mayores. En contraste, el sol peruano tuvo una variación menor y los pesos uruguayos prácticamente no mostraron cambios.

Caputo consideró que estos movimientos deben analizarse dentro de ese contexto internacional y remarcó que la política económica permite contener sus efectos sobre los precios. “Mientras tengamos equilibrio fiscal y no convalidemos monetariamente estas cosas, el pass through es cada vez menor”, afirmó.

Insistió en que la ausencia de déficit fiscal y la menor emisión monetaria explican por qué el impacto de los movimientos cambiarios sobre los precios es más acotado. También se refirió a la evolución de la inflación núcleo, que excluye los componentes más volátiles del índice general, y aseguró que “viene corriendo a niveles del 20% anual”.

El ministro ratificó la continuidad de la estrategia oficial y sostuvo que el Gobierno mantiene la confianza en el rumbo económico. “Nosotros seguimos absolutamente convencidos de que, si vamos por este camino, vamos a terminar con una inflación internacional”, sostuvo.

En otro tramo de la entrevista, Caputo se refirió a la confirmación del Indec de que la economía argentina acumuló dos trimestres consecutivos de retroceso y relativizó la definición de recesión técnica. “Es una mera definición, casi diría arbitraria, pero que no tiene que ver realmente con la profundidad del tema”, dijo.

Para fundamentar su postura, comparó el criterio utilizado en la Argentina con el de Estados Unidos, donde la evaluación de una recesión contempla tres variables: la profundidad de la contracción, su duración y la cantidad de sectores afectados. “Eso es algo mucho más razonable”, consideró.

El ministro utilizó un ejemplo hipotético para explicar su cuestionamiento: un país que registra dos caídas trimestrales de 0,1% entra técnicamente en recesión, mientras que otro que no tuvo variaciones en el primer trimestre y retrocedió 4% en el segundo no recibe esa clasificación, pese a que su contracción fue mucho más pronunciada.

Al analizar los datos locales, Caputo aseguró que la actividad ya mostró señales de recuperación después del retroceso del segundo trimestre. Según indicó, en agosto y septiembre la economía recuperó 1,5%, con avances de 0,4% y 1,1%, respectivamente. También atribuyó el resultado de julio a factores extraordinarios, entre ellos las dificultades vinculadas con el suministro de gas, las lluvias y el Mundial.

“Es obvio que en julio algo pasó. Ahora, de vuelta, estás mirando por el espejo retrovisor. Esos son los números pasados”, planteó.

Destacó que septiembre dejó un arrastre estadístico positivo de 0,9% para el trimestre siguiente. “Lo importante es que estamos discutiendo crecimiento”, afirmó.

Caputo también defendió el desempeño de los sectores exportadores y consideró que el cambio en las reglas económicas permitió aprovechar las ventajas comparativas del país. Según explicó, el desarrollo de esas actividades contribuyó a dejar atrás la restricción externa y generar un excedente de divisas, lo que, a su vez, permitió salir del cepo cambiario y darle mayor previsibilidad a la economía.

Sin embargo, reconoció que la transición hacia un esquema de mayor estabilidad representa un desafío para parte del sector privado. “La inestabilidad económica se había convertido en un negocio”, sostuvo, al cuestionar las prácticas empresariales que, según su visión, se desarrollaron durante décadas en un contexto de volatilidad.

Como parte de su argumento, mencionó que el consumo, medido a través de las cuentas nacionales, creció 7,6% en el segundo trimestre de 2026 frente al cuarto trimestre de 2023. También señaló que aumentaron las exportaciones y defendió la evolución del empleo y los ingresos. En particular, afirmó que se generaron 465.000 puestos de trabajo informales y que los salarios de ese segmento aumentaron 53% en términos reales. Además, mencionó una mejora real del 11% en los salarios formales.

“Desde 2011, la economía argentina no creció. Es decir, la gente tuvo que aguantar que el país no creciera durante casi 16 años y que el PBI per cápita se contrajera durante ese mismo período”, recordó Caputo.

El titular del Palacio de Hacienda sostuvo que el programa económico debe continuar con la reducción de impuestos, la desregulación, la baja del costo financiero y la inversión en infraestructura. También planteó que el sector privado debe modificar su estrategia y apostar por nuevas inversiones, en lugar de depender de las ventajas que, a su entender, ofrecía un mercado protegido.

Por último, Caputo defendió la gestión de Javier Milei y cuestionó las lecturas sobre el deterioro de las condiciones económicas basadas en las percepciones sociales. “Yo me tengo que guiar por los datos y los datos son contundentemente mejores”, afirmó.

En esa línea, sostuvo que los indicadores muestran una mejora general respecto de 2023, aunque reconoció que existen diferencias entre sectores y que hay personas que atraviesan mayores dificultades que otras.

En cuanto a la continuidad del rumbo económico, destacó la decisión del Presidente de sostener el programa pese a las presiones para modificarlo. “Lo que más le valoro es esa convicción, justamente, para no cambiar el rumbo”, concluyó.