La mejora del 1,1%, de septiembre fue un resultado inferior al esperado pero permitió recuperar parte del terreno perdido durante julio, cuando la actividad había sufrido una fuerte contracción y alentar las expectativas de que, el próximo dato confirme que la recesión no se prolongará.

El economista Fernando Marull señaló que el rebote de septiembre fue menor al previsto, con un desempeño particularmente desfavorable de los sectores de pesca y bancos. No obstante, destacó que el dato dejó un arrastre estadístico positivo de 0,9 puntos porcentuales para el cuarto trimestre.

En la misma línea, Gabriel Caamaño, economista de Outlier, explicó en declaraciones a Radio Mitre que "el dato dice que a septiembre estuvimos en recesión", señaló, aunque aclaró que el EMAE es una estimación del PBI y que todavía pueden producirse modificaciones cuando se conozcan las cifras definitivas, publicó BaeNegocios.

Entre las causas, sostuvo que si bien "agosto y septiembre mostraron una mejora frente a junio y que, si se mantiene el nivel de septiembre, el cuarto trimestre cerraría con crecimiento", el Gobierno debería haber tenido como objetivo una economía más equilibrada "y más dinámica para mejorar su competitividad" que "se combinó con un contexto externo que se está deteriorando, pero cuando uno mira la suba del riestgo país contra otras, la mayor suba es nuestra".

Para Federico Fillipini, de AdCap "el rebote es real, pero parcial. La actividad de septiembre todavía se ubica 1% por debajo de junio y 2,4% por debajo de diciembre de 2025. La tendencia- ciclo está plana desde febrero: es una economía estancada, no una que esté dando vuelta la página. El dato nos obliga a recortar nuestra proyección de crecimiento para 2026 de 1,7% a 0,7%.

Milagros Gismondi, economista jefe de Invecq, en tanto, destacó que "si se sostiene el nivel del rebote de septiembre, el cuarto trimestre crecería 0,9% y salimos de recesión técnica".

Estimó que el resultado del último trimestre todavía podría mantenerse en terreno positivo aunque el PBI crecería menos del 1% en 2026, por debajo del arrastre estadístico que había dejado 2025. Para Gismondi, esto refleja un escenario de actividad prácticamente estancada.

Por su parte, el equipo de Research de Puente también proyectó un cuarto trimestre positivo. Según su análisis, el arrastre estadístico de 0,9 puntos porcentuales que dejó septiembre permitiría finalizar el año con una variación favorable, aunque el crecimiento anual del PBI se ubicaría por debajo del 1%.

Facundo Beltramone, economista de Fundación Libertad, consideró que es necesario matizar el diagnóstico de la recesión, dado que el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) ya anticipa un rebote de 2% para el cuarto trimestre. Sin embargo, advirtió que el principal problema es la distancia entre las expectativas iniciales y las proyecciones actuales de crecimiento. "Si bien la economía crecería en 2026, lo hará a un ritmo sustancialmente inferior al esperado a comienzos de año", sostuvo. En octubre, las estimaciones de crecimiento se ubicaron en apenas 0,7%.

Beltramone también reconoció la incidencia del contexto internacional y citó los datos del Banco Mundial, según los cuales dos de cada tres economías sufrieron revisiones a la baja en sus proyecciones de crecimiento para 2026.

No obstante, consideró que el escenario externo adverso no alcanza para explicar toda la desaceleración argentina. "La magnitud de la revisión en Argentina es considerablemente superior al promedio mundial, por lo que también deben considerarse factores domésticos", señaló.