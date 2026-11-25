El riesgo país no cede ya que en la jornada de este miércoles trepa otros 3,4% y alcanza los 1.131 puntos básicos. El mercado sigue condicionado por la volatilidad internacional y la presión sobre la deuda soberana. Esta semana, el Tesoro enfrenta vencimientos por más de $25 billones.

En ese marco, el MSCI Merval cae 2,2% a 79.447 puntos básicos y dentro de las acciones líderes las que más bajan son: Metrogas (-5,1%), Banco BBVA (-3,4%), y Central Puerto (-2,7%). Dentro de los ADRs también se evidencian mayoría de bajas, las centrales: YPF (-4,4%), Cresud (-4,1%), y Grupo Financiero Galicia (-3,6%).

A nivel internacional, las bolsas mundiales se desploman este miércoles, lastradas por las noticias sobre nuevas amenazas arancelarias de Estados Unidos y por el agotamiento del repunte impulsado por el sector tecnológico, mientras que el dólar se fortaleció a la espera de los datos de inflación de Estados Unidos, que podrían dar paso a un aumento de las tasas de interés por parte de la Reserva Federal (Fed).

Paralelamente se conoció que la actividad económica entró en recesión técnica. Si bien el EMAE de septiembre aumentó un 1,1% mensual en términos desestacionalizados, luego de una contracción del 2,5% mensual en julio y un incremento del 0,4% en agosto, no le alcanzó. A pesar del repunte de septiembre, los datos apuntan a una contracción del PIB del 1,8% en el tercer trimestre, luego de una caída del 0,6% en el segundo.

Desde CEPEC resaltaron como fue la jornada previa: "El riesgo país marcó un nuevo máximo post elecciones. Los bonos Globales argentinos cayeron 2,3% en promedio, frente a una baja de apenas 0,34% en la deuda emergente. El riesgo país trepó a 1.094 puntos, su nivel más alto desde las legislativas de octubre de 2025".