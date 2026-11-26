El exministro de Economía Martín Guzmán cuestionó el rumbo económico del gobierno de Javier Milei y advirtió que el modelo libertario no ofrece una salida para reactivar la actividad. Según planteó, el estancamiento del consumo y de la inversión refleja un problema estructural que se profundiza después de más de dos años de gestión. "Si la gente estuviera bien, no habría riesgo de que gane la oposición", sostuvo.

"Hay dos cosas que estimulan la actividad en el corto plazo: o crece el consumo o crece la inversión. No está pasando ninguna de las dos cosas", explicó el exfuncionario en el streaming Gelatina. En ese sentido, consideró que la economía atraviesa un escenario de estancamiento o contracción y cuestionó la premisa oficial de que el sector privado será el encargado de impulsar por sí solo la recuperación. "No hay una forma de salir de ahí desde el modelo de Milei, que sostiene que 'todo lo va a resolver el sector privado'", afirmó.

Para Guzmán, el Estado debería recuperar un papel central en la inversión pública, especialmente en infraestructura, caminos, rutas y puertos. Sin embargo, señaló que el Gobierno está condicionado por su propio esquema fiscal, luego de reducir impuestos a los sectores de mayores ingresos y a empresas beneficiadas por el RIGI. "Por eso, Milei está atado", publicó Ámbito.

Martín Guzmán planteó una alternativa económica y pidió una discusión ideológica en el peronismo El exministro advirtió que las consecuencias del modelo no necesariamente se traducirán en una corrida bancaria, pero sí en una crisis productiva y dificultades en el empleo. "Vas a tener una economía que tiene una real crisis productiva y enormes dificultades en el empleo", señaló.

Al referirse a una eventual propuesta económica del peronismo, Guzmán planteó que el principal desafío será recuperar la actividad sin aumentar la inflación. "La primera pregunta para cualquier plan económico peronista es: ¿cómo lograr expandir y recuperar la actividad económica sin aumentar la inflación?", sostuvo.