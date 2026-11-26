La cantidad de empresas que recurrió al procedimiento preventivo de crisis en 2026 fue la más alta de la última década. Así lo reflejan los últimos datos del Ministerio de Capital Humano que presentó el miércoles el jefe de Gabinete, Diego Santilli, en su informe de gestión ante el Senado.

Según la información oficial, entre el 1° de enero y el 4 de noviembre, 232 empresas iniciaron un PPC; del total de trámites abiertos, solo 22 llegaron a un acuerdo homologado y las medidas acordadas en esos expedientes alcanzaron a 7.905 trabajadores.

El procedimiento preventivo de crisis es el instrumento al que acceden las empresas que prevén despedir o suspender a una proporción significativa de su personal por razones económicas, tecnológicas o de fuerza mayor. La instancia reúne a la compañía, el sindicato y la autoridad laboral —Secretaría de Trabajo, nacional o provincial— para negociar alternativas antes de que los despidos o las suspensiones se efectivicen.

En un contexto en que las empresas locales afrontan dificultades financieras por la caída del consumo, la presión de las importaciones y el cambio de modelo macroeconómico -lo que las lleva a achicar sus estructuras-, el número de trámites subió de forma ininterrumpida desde diciembre de 2023. Ese año se habían registrado 42 procedimientos; en 2024 la cifra trepó a 131 y en 2025 llegó a 158. El salto de 2026 —232 expedientes en poco más de 10 meses— supera el pico previo de la serie, que correspondía a 2019, cuando se iniciaron 184 procedimientos en un año que cerró con caída del PBI.

Durante la pandemia, el número se había desplomado gracias al programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción (ATP): apenas 26 trámites en 2020 y 24 en 2021.

Solo 1 de cada 10 trámites llegó a un acuerdo

El grueso de los expedientes no alcanzó resolución. De acuerdo con el informe de Capital Humano, 82 estaban observados y 52 habían pasado a guarda temporal por falta de cumplimiento de requisitos por parte de las empresas o los sindicatos involucrados. Otros 23 figuraban en trámite, 22 contaban con un proyecto de homologación, 13 tenían audiencias programadas y nueve se encontraban en audiencia preliminar. Cinco estaban en la etapa de la primera audiencia formal prevista por la ley y tres en la instancia de negociación que se abre si esa reunión concluye sin acuerdo. Uno figuraba como concluido sin acuerdo.

Entre los 22 expedientes que sí llegaron a acuerdo, los compromisos asumidos por las empresas incluyeron garantizar la fuente de trabajo y no suspender trabajadores, salvo en los casos en que la medida adoptada fuera una suspensión en los términos del artículo 223 bis de la Ley de Contrato de Trabajo, en cuyo caso el compromiso fue no reducir la nómina.

El dato se conoce en un momento de deterioro del tejido productivo. La economía argentina cerró el tercer trimestre de 2026 en recesión técnica, con especial impacto en los sectores de mano de obra intensiva. Desde diciembre de 2023, el país perdió 32.429 empresas, la peor racha para los primeros tres años de un gobierno. A ese cuadro se suma la falta de presupuesto del programa de Asistencia al Trabajo y la Producción (REPRO), que en años anteriores permitía a las firmas en dificultades acceder a subsidios salariales como alternativa a los despidos y que este año quedó sin financiamiento.

Los datos surgieron del Informe que Santilli presentó el miércoles ante el Senado, en el que el funcionario respondió más de 1.200 preguntas enviadas por los legisladores sobre temas que abarcaron desde la evolución de la inflación hasta la situación del Hospital Garrahan. En materia laboral, Capital Humano señaló que trabaja para “optimizar los procesos” del procedimiento preventivo de crisis con el fin de que resulten “más ágiles y eficientes para las partes”,

Infobae