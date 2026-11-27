La economista de Paraná, Rocío Arce, explicó que significa que el país esté en recesión técnica y analizó la situación económica y financiera en el marco del plan del gobierno nacional.

En declaraciones realizadas al programa A Quien Corresponda (Radio Plaza 94.7), Arce explicó que “el término de recesión técnica vendría a ser como un término estadístico que se adopta como una regla convencional dentro de la economía a partir de la década del 70. Significa que, si se contrae la economía o si a la economía no le está yendo del todo bien por dos trimestres consecutivos, se le llama recesión técnica”.

Agregó que “lo que sucedió esta semana es que el INDEC publica el dato del estimador mensual de la actividad económica que vendría a ser como la foto del producto al mes de septiembre, y era el dato que faltaba para completar la foto de la actividad económica del tercer trimestre del año. Estábamos todos un poco al pendiente de este dato porque en julio, el primer mes del tercer trimestre, se había observado una retracción de la actividad económica del 2,5%, es decir, que los meses de agosto y septiembre tenían que contrarrestar con unos indicadores bastante positivos ese dato negativo de julio. El dato de septiembre dio positivo en comparación al mes anterior, es decir, agosto de este año, un 1,1% de crecimiento, pero para la foto completa del trimestre no alcanzó y se vio una retracción. Sumado a que en el segundo trimestre del año también se observó una caída del producto del 0,6%, podemos decir, dos trimestres consecutivos, entramos en esta llamada regla estadística y convencional que se adopta en economía de la recesión técnica”.

Indicó que “este dato negativo muestra básicamente que la actividad, es decir, la producción de los bienes y servicios en la economía argentina viene cayendo y esto demuestra lo que las empresas venían advirtiendo desde hace varios meses atrás. Hay ciertos sectores de la industria, sectores productivos como el comercio y la construcción que vienen en caída y en retracción durante todo el año 2026, ya lo venían anticipando y estos datos un poco demuestran esta situación”.

En cuanto a la duración de este concepto, apuntó que “el ministro de Economía y del INDEC plantearon que esto es un dato pasado, y esto efectivamente es así porque son datos de lo que pasó en septiembre. Esto siempre pasa en las estadísticas nacionales porque el INDEC publica los datos con un mes, dos o hasta cuatro o cinco meses de retraso, es decir que, para ver un poco la foto completa de todo el 2026, hay que esperar a que se publiquen los datos de octubre, que terminemos este mes de noviembre y que pase diciembre, ya con todos esos datos, que los vamos a tener recién en febrero o marzo del año que viene, vamos a poder ver el desarrollo completo de la economía argentina”.

“Lo que dice el gobierno es que el último trimestre se prevé que sean datos positivos, que haya crecimiento en algunos sectores, y es cierto que puede haber crecimiento efectivo intermensualmente, tal vez en octubre y tal vez en noviembre, pero de algunos sectores. Y hay que poner el foco en eso porque si vemos la foto completa de lo que pasó durante todo el año, vemos que hay tres sectores que están impulsando principalmente los datos positivos a los cuales se aferra el gobierno que tiene que ver con todo lo que es minería y petróleo, que es el rubro al que el gobierno se está aferrando en todos los frentes porque están mostrando los datos positivos del comercio exterior, del producto y de la inversión. A esto se suma el agro y la intermediación financiera, pero el resto de los sectores muestra una retracción constante en la mayoría de los periodos”, analizó.

En este punto, marcó que “los sectores que generan mayor cantidad de puestos de trabajo y mayor derrame en el sistema económico, es decir que giran la rueda económica, son esos sectores que están un poco en retracción durante todo el año 2026”.

Consultada respecto de posibles riesgos de crisis financiera tal como sucedió en 2001, Arce sostuvo que “el Banco Central llevó adelante ciertas modificaciones de algunas normativas, algunas restricciones para el sistema financiero que ponen un poco de resguardo a los ahorristas, que ponen resguardo a los depósitos, y por lo tanto podríamos decir que estamos un poco más cubiertos o un poco más respaldados en comparación a lo que era el 200, por lo tanto no estaríamos hablando de una misma situación y claramente el sistema financiero argentino ya cuenta con otros respaldos y con otras legalidades. Ahora bien, en la economía argentina nunca podemos asegurar absolutamente nada, pero sí hay una convención en la mayoría de los analistas económicos de que estamos muy lejos de que eso vuelva a suceder en Argentina”. “Sí hay que entender que las convulsiones siempre a fin de año llegan, que siempre vamos a tener seguramente diciembre con presiones sobre el tipo de cambio, presiones sobre las tasas de interés y eso es un poco lo que está sucediendo hoy en día, pero hay que llevar tranquilidad de que podemos tener meses convulsionados, entendiendo también que el año que viene es un año electoral y eso mueve un poco más todas estas cuestiones, pero lejos estamos de lo que fue el 2001”.

Por otra parte, señaló que “las expectativas del gobierno y sus proyecciones para este año eran muy positivas, de hecho, el Presupuesto 2026 fue aprobado con una proyección de crecimiento del 5% al que lejos estamos de llegar. Tal vez haya un leve repunte impulsado principalmente por los sectores que mencioné antes, pero menor a un 1% seguramente. Y hay que tomar un poco también las expectativas del mercado que releva el Banco Central, que son las que están mostrando cómo va a finalizar este dato, que prevén un 0,7% de crecimiento para este año, lejos ese 5% y lejos de las proyecciones recalculadas a mitad de año del 3%. Dicho esto, creo que este año terminaremos en una economía estancada, con sectores que crecen y sectores que están cayendo considerablemente, y que seguramente el 2027 se siga profundizando porque no se visualiza que haya un giro del rumbo económico para motorizar un poco estos rubros”.

Agregó que “lo que estamos visualizando del crecimiento del riesgo país y el crecimiento del tipo de cambio, tiene que ver con estos datos negativos del gobierno y con que los inversores y el mercado ya no creen en las proyecciones del gobierno, ya no creen en la capacidad que tiene el gobierno de generar crecimiento económico, de generar pagos de vencimiento de deuda, y por lo tanto está presionando y generando estos crecimientos del tipo de cambio por un lado y del riesgo país por otro”.

Respecto de la reforma a la Carta Orgánica del Banco Central, explicó que “fue algo que el Presidente Javier Milei había anunciado por cadena nacional hace algunos meses atrás y tiene que ver con el discurso y el pensamiento ideológico y teórico del gobierno respecto a cuál es la principal causa de la inflación. El gobierno entiende que es una cuestión monetaria, es decir, que la causa principal de la inflación es la emisión de dinero y esto es lo que está detrás de esta modificación de la carta orgánica porque el Banco Central tiene diferentes funciones y una de ellas es ser banco del sector público, financiar al sector público siempre que así el sector público lo requiera y bajo diferentes cuestiones y contexto. Ese es el punto fundamental que se debatió y que se elimina dentro de la carta orgánica del Banco Central previendo que el Banco Central ya no financie al sector público, que no financie el gasto público, que no financie esa caja del Tesoro Nacional, que es lo que se modificó”.

“Hay que entender que esa financiación del Banco Central al sector público está para situaciones de última instancia. Y acá yo siempre vuelvo a la pandemia donde todos los Estados en el mundo tuvieron que financiarse desde el Banco Central porque no había sino forma de pasar esa situación y esa crisis económica y sanitaria que se vivía. Si esto efectivamente se aprueba y se modifica, ya el Estado no contará con esa herramienta, aunque seguramente frente a crisis hay algunas modificaciones que se pueden hacer de última instancia, seguramente pasando por el Congreso y demás, pero ese sería el punto principal a tener en cuenta hacia adelante. Ahora bien, depende de qué es lo que sucede el año que viene, seguramente van a haber nuevas modificaciones en esta carta orgánica y hay que estar un poco dispuestos a seguir debatiendo este punto porque también se quitaron algunas otras funciones del Banco Central en relación al impulso del desarrollo económico, de la generación de empleo, que también son otros puntos debatibles hacia adelante”, concluyó.