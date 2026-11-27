JP Morgan advirtió que los bonos argentinos ya incorporan una probabilidad cercana al 50% de un triunfo opositor en las elecciones presidenciales de 2027, en un escenario de incertidumbre sobre la continuidad del programa económico de Javier Milei. Según el banco, esa percepción explica buena parte de la prima de riesgo que los inversores exigen para mantener activos del país.

En su informe Argentina 2027 Economic Outlook, firmado por Diego W. Pereira y Lucila Barbeito, la entidad planteó un escenario base de continuidad de las políticas económicas del Gobierno, aunque reconoció que la disputa electoral podría resultar ajustada.

"Nuestro escenario base es la continuidad de las políticas, pero es probable que la contienda sea reñida", señaló el banco. También advirtió que una reacción adversa de los mercados podría anticipar un regreso a políticas fiscales más expansivas.

El informe sostuvo que los activos argentinos atravesaron una etapa de presión generalizada y que las elecciones presidenciales serán determinantes para definir si continúan el ajuste fiscal y el marco de políticas favorable a las inversiones, publicó BaeNegocios.

El mercado ya incorpora un escenario de incertidumbre electoral

El banco señaló que el riesgo país superaba los 1.100 puntos básicos al momento de elaborar el informe, frente a los aproximadamente 400 puntos de junio. La caída de los bonos soberanos y la incertidumbre sobre el rumbo económico después de las elecciones explicaron buena parte de ese movimiento.

La presión también alcanzó al mercado cambiario, con una mayor demanda de divisas por parte del sector privado. El informe calculó que las compras de dólares avanzaban a un ritmo anualizado equivalente al 4,3% del PBI.

En ese contexto, JP Morgan consideró que las bandas cambiarias pueden funcionar como un mecanismo de contención frente a una mayor demanda de dólares. Sin embargo, advirtió que una depreciación del peso podría trasladarse a los precios y dificultar la desaceleración de la inflación.

Qué espera JP Morgan para la actividad y la inflación

Más allá de la incertidumbre electoral, el banco proyectó que la economía argentina crecerá 1,8% en 2027 y que la inflación llegará al 23% en diciembre de ese año.

Según sus estimaciones, la actividad podría expandirse a un ritmo anualizado de entre 3% y 4% durante el primer semestre, impulsada principalmente por las exportaciones. Para la segunda mitad del año, en cambio, previó una desaceleración hasta un crecimiento cercano a cero, en un contexto de incertidumbre electoral y una política monetaria más restrictiva.

El informe también describió una actividad económica con señales de debilidad. JP Morgan sostuvo que la economía perdió dinamismo y señaló que, pese al crecimiento mensual registrado en septiembre, el indicador acumuló dos trimestres consecutivos de retroceso, lo que configuró una recesión técnica según el análisis de la entidad.

Para 2026, el banco estimó un crecimiento interanual del PBI del 0,8%. En materia de precios, calculó que la inflación cerrará este año en el 31%, antes de bajar al 23% en diciembre de 2027. Esa proyección supera en cinco puntos porcentuales el 18% previsto por el Gobierno en el Presupuesto para el próximo año.

Exportaciones de energía y minería, claves para conseguir dólares

La mejora del frente externo aparece entre los principales fundamentos del escenario de continuidad que trazó el banco. JP Morgan estimó que Argentina alcanzará un superávit comercial de USD 35.300 millones en 2026, frente a los USD 19.300 millones del año anterior.

Para este año, proyectó exportaciones por USD 100.800 millones e importaciones por USD 65.500 millones. El crecimiento de las ventas externas respondería al avance de los envíos agropecuarios, mineros y energéticos, junto con una reducción de las compras al exterior.

Para 2027, la entidad anticipó exportaciones por USD 106.800 millones. El petróleo de Vaca Muerta y los nuevos proyectos mineros aportarían buena parte de ese crecimiento.

En particular, el banco calculó que la energía sumará unos USD 5.000 millones adicionales a las exportaciones del próximo año, mientras que la minería aportará cerca de USD 1.000 millones. La recuperación de las importaciones, por su parte, restaría alrededor de USD 5.000 millones al saldo comercial.

El superávit fiscal, otro respaldo del escenario económico

El equilibrio de las cuentas públicas también ocupa un lugar central en las proyecciones. JP Morgan calculó que Argentina cerrará 2026 con un superávit primario equivalente al 1,5% del PBI, por encima del 1,4% acordado con el Fondo Monetario Internacional (FMI). Además, estimó un resultado fiscal total positivo del 0,2% del producto.

Para 2027, el banco proyectó un superávit primario del 1,3% del PBI, suficiente para cubrir los intereses de la deuda y mantener el equilibrio fiscal.

La entidad previó una mejora real de la recaudación, aunque advirtió que cumplir con las previsiones de ingresos del Presupuesto 2027 será un desafío. Si los recursos no alcanzan las estimaciones, el Gobierno podría verse obligado a reducir el gasto para sostener el resultado fiscal.

En su evaluación, JP Morgan destacó que Argentina llegará a 2027 con superávit de cuenta corriente, superávit fiscal y mayor capacidad de generar divisas. Sin embargo, advirtió que esos fundamentos no eliminan el riesgo de una nueva etapa de volatilidad financiera. La continuidad del programa económico, la evolución de las reservas y el resultado de la disputa presidencial serán factores centrales para determinar la reacción de los mercados.