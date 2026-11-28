La economía cerró el tercer trimestre en terreno negativo, en medio de la persistente debilidad de la industria y el comercio.

Entre agosto de 2023 y agosto de 2026, la cantidad de empleadores registrados en el sistema de riesgos del trabajo disminuyó un 6,2 por ciento. Las pequeñas empresas fueron las más afectadas. Mientras la minería y el agro registraron avances, la industria manufacturera y la construcción acumularon fuertes retrocesos.

La Argentina perdió 31.573 empleadores en los últimos tres años, en un escenario económico marcado por la evolución dispar de las distintas actividades productivas. El impacto se concentró principalmente en las pequeñas empresas, según datos publicados este sábado por Ámbito.

Las unidades productivas de entre uno y cinco trabajadores representaron el 84,5 por ciento de la reducción registrada entre agosto de 2023 y el mismo mes de 2026. Si se consideran los establecimientos de hasta 50 empleados, ese porcentaje asciende al 98 por ciento.

En materia de actividad económica, el tercer trimestre de 2026 cerró con una contracción del 1,8 por ciento respecto del anterior. Los datos del Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) indican que, pese a la recuperación del 1,1 por ciento registrada en septiembre, la economía habría ingresado en una recesión técnica.

Las diferencias entre sectores

Desde noviembre de 2023, la minería creció un 28,3 por ciento; la intermediación financiera, un 23,9 por ciento; la hotelería y la gastronomía, un 18,8 por ciento; y el agro, un 15,1 por ciento.

En cambio, la industria manufacturera acumuló una caída del 6,9 por ciento y la construcción, del 10,9 por ciento.

Dentro del sector industrial, los mayores retrocesos se registraron en la actividad textil (34,5 por ciento), maquinaria y equipos (29,3 por ciento), productos de metal (26,1 por ciento) y caucho y plástico (22,2 por ciento).

Las dificultades de las pymes

Consultado por Ámbito, el economista y exvicepresidente segundo del Banco Central Jorge Carrera advirtió sobre las dificultades para trasladar trabajadores y recursos desde las actividades en retroceso hacia aquellas que están en expansión.

“La destrucción de empresas, empleos y capacidades productivas es rápida; la creación alternativa es mucho más lenta”, sostuvo.

El especialista planteó la necesidad de revisar los incentivos del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), fortalecer la participación de proveedores nacionales y facilitar el acceso al financiamiento para la reconversión tecnológica y productiva de las empresas.

Por su parte, la Fundación Mediterránea señaló que la estabilización macroeconómica debe estar acompañada por mejoras en la competitividad, el acceso al crédito y la reducción de los costos de producción.

Fuente: Ámbito, Erika Cabrera.