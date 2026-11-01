Cómo se adjudicaron y actualizaron los contratos de ripio por la emergencia vial

La DPV respondió al pedido de ANÁLISIS sobre la adjudicación de las contrataciones directas para la reposición de ripio y calcáreo, las redeterminaciones de precios de cada contrato, las redeterminaciones y modificaciones de las obras y sobre el financiamiento del BID para la Ruta 23, entre otros temas.

La Dirección Provincial de Vialidad respondió el pedido de ampliación de información pública presentado por ANÁLISIS. Entregó las resoluciones de adjudicación de las contrataciones directas para la reposición de ripio y calcáreo, las redeterminaciones de precios de cada contrato, las redeterminaciones y modificaciones de las obras a cargo de la Dirección de Construcciones y los datos del financiamiento del BID para la Ruta 23.

El 29 de octubre, la Dirección Provincial de Vialidad (DPV) envió un “informe final y complementario” firmado por su director administrador, Exequiel Donda. Responde al pedido de ampliación que ANÁLISIS presentó el 8 de octubre, en el marco del artículo 13 de la Constitución provincial y de la Ley 11.191 de Acceso a la Información Pública, y que a su vez completaba un pedido original del 1° de julio. La Dirección de Despacho dividió el pedido en cinco expedientes: uno para el asesor administrativo y financiero, otro para la Dirección de Construcciones, otro para la Dirección de Conservación, otro para la Dirección de Administración y Finanzas y otro para el Departamento Suministros. La respuesta de Construcciones, en el expediente 212.583/26, fue remitida por separado.

En 2024, la Legislatura sancionó la Ley 11.144, que declaró por un año la emergencia de la infraestructura vial provincial y autorizó a Vialidad a realizar contrataciones directas por vía de excepción para obras, bienes e insumos destinados a la recuperación de la red. La emergencia fue prorrogada luego por la Ley 11.177.

En julio de 2024, la DPV aprobó por la Resolución 1683/24 el procedimiento para esas contrataciones. Según su anexo, el área que inicia el trámite debe justificar la urgencia, contar con presupuesto oficial y solicitar al menos tres presupuestos, salvo que ese requisito impida atender la necesidad en tiempo. En el caso de obras, el ingeniero jefe indica a qué empresas se pide cotización, y el procedimiento debe publicarse en la página web y en las redes oficiales del organismo para que otras firmas puedan presentarse. Cada área tiene un plazo de 24 horas para su intervención y la comisión evaluadora, de 72 horas.

Bajo ese régimen, Vialidad convocó seis contrataciones directas para la “reposición de suelo calcáreo y ripio en caminos mejorados de la red provincial”, una por región. La apertura de ofertas se realizó el 13 de diciembre de 2024 en todas ellas, y la evaluación estuvo a cargo de una comisión designada por la Resolución 3247/24. Las adjudicaciones se resolvieron en marzo de 2025, por las resoluciones 331 a 335/25.

Las adjudicaciones fueron las siguientes:

Región Zonales Adjudicataria Monto 1 La Paz, Federal y Feliciano JLP Construcciones S.A. $696.613.750,12 2 Concordia, Chajarí y San Salvador José Eleuterio Pitón S.A. $635.896.892,12 3 Cerrito, Paraná, Seguí y Alcaraz Sin adjudicar — 4 Villaguay, Tala y Villa Elisa Soluciones PDG S.A. $675.005.337,41 5 Uruguay, Gualeguaychú e Islas Cantera La Chola II S.A. $442.334.500,43 6 Diamante, Victoria, Nogoyá y Gualeguay José Eleuterio Pitón S.A. $954.538.877,68 Total $3.404.389.357,76

José Eleuterio Pitón S.A. resultó adjudicataria en dos regiones, la 2 y la 6, por un total de 1.590 millones de pesos, el 47% del monto total contratado. Las resoluciones incluyen la nómina de oferentes. En la Región 1 cotizaron JLP Construcciones S.A. (696,4 millones de pesos), Norvial Arg. S.A. (985,9 millones) y Luis Losi S.A. (1.305,8 millones). En la Región 2, José Eleuterio Pitón S.A. (635,9 millones) y Vecchio S.R.L. (732,8 millones). En la Región 4 se presentaron seis empresas: Soluciones PDG S.A. (675 millones), Cantera La Chola II (676,9 millones), Norvial (736,7 millones), Hornos y Cía. S.A. (758,7 millones), Vecchio (1.021,4 millones) y Luis Losi (1.156,1 millones). En la Región 5 cotizaron Cantera La Chola II (442,3 millones), Soluciones PDG (454,8 millones), Norvial (556,3 millones), Vecchio (706,3 millones) y Luis Losi (786,5 millones). En la Región 6, José Eleuterio Pitón (954,5 millones), Hornos y Cía. (997,8 millones), Norvial (1.012,4 millones), Daniel Barón S.A. (1.258,3 millones), Luis Losi (1.466 millones) y Paulina Castro de Demartín e Hijos S.R.L. (1.571,5 millones).

En todos los casos, la comisión recomendó adjudicar a la oferta de menor precio. En la Región 1, la resolución fija el monto adjudicado a JLP Construcciones en 696.613.750,12 pesos, “monto corregido según planilla comparativa de precios”; el acta de apertura consignaba 696.417.100,43 pesos.

Aclaración sobre los montos

En el pedido de ampliación, este medio había consultado por una diferencia entre dos planillas entregadas en septiembre: según la Dirección de Despacho, el contrato de Soluciones PDG S.A. en la Región 4 era de 675.005.337,41 pesos; según la Dirección de Conservación, de 696.613.750,12. El director de Conservación, Gualberto Fabián Ocampo, respondió el 26 de octubre que la diferencia “obedece a un error involuntario de tipeo al momento de confeccionar la documentación” y que el monto correcto es el de 675.005.337,41 pesos, que coincide con la resolución de adjudicación. La cifra que figuraba en la planilla de Conservación corresponde al monto del contrato de JLP Construcciones en la Región 1.

Las redeterminaciones

Conservación entregó, para cada contrato, el detalle de los certificados con sus adecuaciones provisorias de precios, los coeficientes aplicados y el monto final aprobado como redeterminación definitiva. Los cinco contratos tienen como base los precios de noviembre de 2024 y se actualizan conforme al Decreto 3480/24 del Ministerio de Planeamiento, con una fórmula de dos componentes tomados de las tablas de la Dirección Nacional de Vialidad: piedra y transporte. Según las planillas, entre noviembre de 2024 y enero de 2026 el índice de piedra aumentó 16% y el de transporte, 35%. La ponderación del transporte varía entre el 49% y el 70% según el contrato.

Los montos, una vez aprobadas las redeterminaciones definitivas, quedaron así:

Empresa (región) Contrato Monto definitivo Aumento JLP Construcciones (1) $696,6 millones $808,6 millones 16,1% José E. Pitón (2) $635,9 millones $735,8 millones 15,7% Soluciones PDG (4) $675,0 millones $833,0 millones 23,4% Cantera La Chola II (5) $442,3 millones $524,2 millones 18,5% José E. Pitón (6) $954,5 millones $1.156,1 millones 21,1% Total $3.404 millones $4.058 millones 19,2%

Los contratos tenían un plazo de seis meses y se iniciaron entre el 5 y el 16 de mayo de 2025. El de la Región 6 se extendió a siete meses por la Resolución 1824/25. El de la Región 4 se amplió a siete meses por la Resolución 1859/25 y luego a 8,42 meses por la Resolución 2070/25. En conjunto, los cinco contratos se adjudicaron por 3.404 millones de pesos y, con las redeterminaciones definitivas, alcanzaron 4.058 millones, un 19,2% más.

La Región 3

La respuesta de septiembre no incluía la Región 3, que comprende las zonales de Cerrito, Paraná, Seguí y Alcaraz. Vialidad envió ahora la Resolución 1095/25, que explica el motivo. En la Contratación Directa 6/24 para esa región se presentaron Norvial Arg. S.A., con una oferta de 709 millones de pesos, y Daniel Barón S.A., con 823 millones. La DPV dejó sin efecto el procedimiento con base en el artículo 19 de la Ley de Obras Públicas 6351. Según los considerandos, el acceso a Puerto Curtiembre se encontraba incluido en la Licitación Pública 26/23, “Básica y pavimento – Acceso a Puerto Curtiembre (Pueblo General San Martín) y obras anexas”, y la Unidad Ejecutora Provincial tramitaba una licitación pública internacional para mejorar caminos productivos en esa zona. La resolución dispuso la devolución de las garantías de oferta.

Los datos de la obra de Puerto Curtiembre, a cargo de Norvial Arg. S.A., fueron informados por la Dirección de Construcciones y se detallan más adelante.

La DPV también aclaró la diferencia de montos informada para el contrato de Verco S.A. por la “Construcción de obras de arte en el distrito Crucecitas del departamento Nogoyá”, que comprende cuatro calzadas sumergibles sobre los arroyos Taperas, Las Piedras, La Aguada y Angostura. Despacho había informado 503,1 millones de pesos y Conservación, 491,1 millones. Para explicarlo, envió la resolución de adjudicación.

La obra se tramitó como Contratación Directa 6/25, en el marco de la emergencia vial, autorizada por la Resolución 1226/25. La apertura fue el 1 de agosto de 2025 y se presentaron cinco empresas: Verco S.A. (503,1 millones), JLP Construcciones (550,6 millones), Daniel Barón S.A. (555,7 millones), Coinar S.R.L. (599,2 millones) y Norvial (599,6 millones).

La comisión evaluadora solicitó la actualización del presupuesto oficial, que a julio de 2025 se fijó en 435,8 millones de pesos. La oferta de Verco superaba ese valor en 15,4% y las restantes, en más de 20%; por ese motivo, la comisión consideró a estas últimas no convenientes y recomendó adjudicar a Verco.

Según la resolución, la Contaduría General de la Provincia solicitó un nuevo análisis porque la oferta recomendada incluía en su análisis de precios conceptos que no correspondían según la normativa vigente, y pidió un dictamen jurídico sobre los criterios de evaluación. También observó que la comisión había asignado el puntaje máximo en algunos rubros sin contar con información. La comisión explicó que, al no existir requisitos detallados en las condiciones de contratación, otorgó ese puntaje a las oferentes que habían presentado propuesta en cada rubro.

A partir de esas observaciones, la comisión pidió a todas las empresas que readecuaran sus ofertas conforme a la Ley Provincial 11.193. La oferta de Verco quedó en 491.131.418,68 pesos. La Dirección de Asuntos Jurídicos señaló que, en el marco de la emergencia, la normativa permitiría contratar en forma directa sin compulsa de precios, y que fue la propia DPV la que estableció la comparación de al menos tres ofertas. Concluyó que no tenía objeciones para la continuidad del trámite.

La adjudicación se dispuso por la Resolución 2046, de diciembre de 2025; en la nota de respuesta figura como 2046/26. El contrato se firmó el 29 de enero de 2026, con un plazo de 15 meses y un anticipo financiero del 15%, y la obra se inició el 2 de marzo. Con el certificado de julio de 2026, aprobado por la Resolución 1383/26, el contrato actualizado por redeterminaciones provisorias ascendía a 624.947.791,60 pesos.

Las obras de la Dirección de Construcciones

La Dirección de Construcciones respondió en el expediente 212.583/26, con notas fechadas el 20 y el 27 de octubre. Envió una planilla actualizada con las obras a su cargo, que incluye para cada una el monto de contrato, el monto con modificaciones, el mes base de la oferta, las fechas de firma del contrato y del acta de inicio, el decreto de redeterminación aplicado, el último monto redeterminado y la resolución o el expediente correspondiente. Agregó el detalle de las adecuaciones provisorias y redeterminaciones definitivas de cada obra y las resoluciones que aprobaron las modificaciones de obra.

La columna “Monto modificación obra”, sobre la que se había pedido una aclaración, corresponde al nuevo monto del contrato una vez aprobadas las modificaciones, expresado a precios básicos.

La planilla explica también el régimen de actualización. Con el Decreto 3480/24 del Ministerio de Planeamiento, los contratos se redeterminan todos los meses junto con el certificado, en forma provisoria con el 90% de la variación de referencia, y cada seis certificados se aprueba una redeterminación definitiva. Con el régimen anterior, el Decreto 2715/16, la redeterminación se dispara cuando la variación de referencia supera el 5% respecto de la última. Según la nota, al aprobarse los nuevos decretos las empresas se adhirieron a ellos.

Estas son algunas de las obras incluidas, con el monto original y el último monto redeterminado que informó la DPV:

Los montos actualizados reflejan la variación de precios acumulada desde el mes base de cada contrato. En las obras con precios base de 2021 y 2022 que informan ese dato, el coeficiente de variación va de 9,3 a 19,6.

Puerto Curtiembre

La obra “Básica y pavimento – Acceso a Puerto Curtiembre (Pueblo General San Martín) y obras anexas”, sobre 18,3 kilómetros desde la Ruta Provincial 8, corresponde a la Licitación Pública 26/23 y está a cargo de Norvial Arg. S.A. Según la planilla, el monto de contrato es de 6.157,4 millones de pesos, con precios base de julio de 2023. El contrato se firmó el 22 de enero de 2026 y el acta de inicio es del 20 de febrero de 2026.

El detalle de redeterminaciones indica que el primer certificado se ajustó con un coeficiente de 4,88, lo que llevó el contrato actualizado a 27.638,7 millones de pesos. Con los certificados siguientes, el monto llegó a 32.736,3 millones. La redeterminación definitiva de los certificados 1 a 6, de 559,4 millones de pesos, se aprobó por la Resolución 1533/26, en el expediente 210.962. Los dos certificados posteriores registran montos actualizados de 33.031,5 millones y 33.618 millones, con un coeficiente de 6,02.

Sobre el pedido de los datos de la licitación -fecha de apertura, presupuesto oficial, oferentes, acto de adjudicación y anticipo financiero-, la Dirección de Construcciones respondió “no corresponde”. La planilla consigna la Resolución 1384/26 como acto del último monto redeterminado.

Bacheo: licitaciones 45/23 y 01/25

La Licitación Pública 45/23, “Bacheo y mantenimiento en rutas provinciales Grupo I”, comprende tramos de las rutas 11, 16, 20, 26, 45 y 51 y el acceso a Tres Bocas, en los departamentos Paraná, Diamante, Victoria, Nogoyá, Gualeguay, Gualeguaychú, Uruguay e Islas del Ibicuy. La ejecuta la unión transitoria Lemiro Pablo Pietroboni S.A. – José Eleuterio Pitón S.A. El contrato, con precios de octubre de 2023, se firmó el 2 de diciembre de 2024 por 12.621,6 millones de pesos, y la obra se inició el 10 de diciembre.

Tuvo dos modificaciones de obra. La primera, de 133,7 millones de pesos, representó un aumento de 1,06%. La segunda, tramitada en el expediente 208.034/26, aprobó un mayor gasto de 4.877,1 millones, equivalente a 38,64% del contrato original; con ambas, el aumento total es de 39,70% y el nuevo monto, a precios básicos, de 17.632,5 millones. Esa resolución, de abril de 2026, amplió además el plazo en doce meses, hasta 36. Con las redeterminaciones, el último monto informado es de 58.607,1 millones de pesos.

La Licitación Pública 01/25, “Bacheo en rutas provinciales Grupo II”, comprende tramos de las rutas 4, 22, 23 y 38 y el acceso a Puerto Yeruá, en los departamentos Concordia, Colón, San Salvador, Federal, Villaguay y Federación. Está a cargo de Luis Losi S.A. El contrato, con precios de marzo de 2025, se firmó el 8 de abril de 2026 por 23.699,6 millones de pesos y la obra se inició el 7 de mayo. Con cinco certificados, a agosto de 2026 el monto actualizado era de 34.201,9 millones. Según la planilla, la obra aún no tiene redeterminaciones definitivas.

La obra “Proyecto y construcción – Ruta Provincial 20, tramo Ruta Nacional 18 – Ruta Provincial 22”, en los departamentos Villaguay y Federal, se contrató el 26 de agosto de 2015 por 595,5 millones de pesos, con precios de diciembre de 2012. Por la Resolución 4044/15, del 17 de noviembre de 2015, se autorizó la cesión del 30% del contrato de IECSA S.A. a Lemiro Pablo Pietroboni S.A. (15%) y Luis Losi S.A. (15%). La obra se inició el 25 de septiembre de 2015 y tuvo un reinicio de la Etapa 1, hasta la Escuela 77 de El Pericón, el 4 de octubre de 2021. Hoy la ejecuta la unión transitoria SACDE S.A. – Lemiro Pablo Pietroboni S.A. – Luis Losi S.A.

Las resoluciones enviadas incluyen tres modificaciones de obra. Por la tercera, la DPV aprobó un acta acuerdo con la unión transitoria y fijó el nuevo monto del contrato, a precios básicos, en 186,96 millones de pesos.

El contrato se actualiza por el Decreto 490/23 del Poder Ejecutivo Nacional. Según el detalle de redeterminaciones, el monto actualizado pasó de 8.663,1 millones con las adecuaciones de mayo de 2016 a junio de 2021, a 23.248,3 millones con la redeterminación definitiva de enero de 2023. En 2026 se aprobaron cinco redeterminaciones definitivas: la decimoctava (Resolución 831/26), por 41.895,5 millones; la decimonovena (980/26), por 44.666,8 millones; la vigésima (1130/26), por 46.088,5 millones; la vigésima primera (1301/26), por 46.802,7 millones, y la vigésima segunda (1696/26), por 47.866,6 millones de pesos.

En su nota, la Dirección de Construcciones indicó que “desconoce” la Resolución 1301/26, que había sido consultada en el pedido. La planilla de redeterminaciones de la misma dirección la registra como la vigésima primera redeterminación definitiva, de junio de 2026.

Modificaciones de obra

Las resoluciones enviadas por Construcciones aprueban modificaciones en distintas obras, encuadradas en el artículo 12, inciso b), de la Ley de Obras Públicas 6351. En cada caso se informa el mayor o menor gasto y el porcentaje que representa respecto del contrato:

Obra Contratista Variación aprobada Bacheo Grupo I (LP 45/23), dos modificaciones UT Pietroboni – Pitón +39,70% Acceso Norte (Paraná), reparación de losas Norvial Arg. S.A. +39,70% Acceso a Aldea Protestante Paulina Castro de Demartín e Hijos +39,94% Alcantarilla sobre arroyo El Durazno Daniel Barón S.A. +39,82% Puente Paso El Cinto, dos modificaciones Dos Arroyos S.A. +39,77% Obra de arte arroyo San Antonio, Pehuajó José E. Pitón S.A. +39,36% Puente sobre arroyo La Jacinta Norvial Arg. S.A. +38,99% Acceso a Hernandarias José E. Pitón S.A. +38,65% RP 10, distrito Tala Norvial Arg. S.A. +37,94% Av. 25 de Mayo, Larroque JLP Construcciones S.A. +36,50% RP 32, tres modificaciones José E. Pitón S.A. +28,36% Desvío de tránsito pesado, Pueblo Brugo Norvial Arg. S.A. +24,37% Acceso Norte a C. del Uruguay L. P. Pietroboni S.A. +4,52% RP 23 Pronunciamiento – Villa Elisa Dos Arroyos S.A. +3,72% Av. Guido Marizza, Paraná Norvial Arg. S.A. +3,04% RP 20, RN 136 – RN 14 José E. Pitón S.A. –18,35% RP 39 Basavilbaso – Caseros (1ª) Luis Losi S.A. –54,94%

En el caso de la Ruta 39, entre Basavilbaso y Caseros, a cargo de Luis Losi S.A., una primera modificación, aprobada mediante un acta acuerdo con la empresa, redujo el contrato a precios básicos de 11.849,3 millones a 5.339,4 millones de pesos, una disminución de 54,94%. Una segunda modificación, en el expediente 211.287/26, aprobó un mayor gasto de 2.135 millones, un 39,99% sobre el monto vigente. Con las redeterminaciones, el último monto informado para esa obra es de 29.953,9 millones de pesos.

Contratos de ripio de 2023

Las planillas de Conservación incluyen además contratos firmados en 2023, con precios base de 2022, para provisión de calcáreo y ripio en distintos departamentos. Cuatro de ellos fueron rescindidos, según la columna de observaciones.

El de “Provisión de suelo calcáreo zona Costa Uruguay”, a cargo de Transer S.R.L., se firmó en mayo de 2023 por 39,5 millones de pesos. Tuvo una modificación de obra de 32,1 millones y, con las redeterminaciones, el monto actualizado llegó a 107,7 millones por la Resolución 1441/24. Fue rescindido, con una obra ejecutada de 80,7 millones.

Cantera Vika (Rodolfo Miguel Koludrovich) tenía un contrato de 25,5 millones de pesos para calcáreo y ripio en las rutas 4 y 28 del departamento Concordia, actualizado a 54,6 millones por la Resolución 360/24; fue rescindido con 3,97 millones ejecutados. Un segundo contrato de la misma empresa en Villa Mantero, de 6,1 millones, se rescindió con 138 mil pesos ejecutados. El de Cappellacci Movimientos de Suelos S.R.L., en Villaguay, pasó de 4,4 a 7,7 millones y se rescindió con 3,1 millones ejecutados.

El financiamiento del BID para la Ruta 23

La Dirección de Administración y Finanzas respondió el inciso referido a transferencias de la Nación y de organismos internacionales. Informó una línea: el préstamo BID 4841/OC-AR, administrado por el Fondo Fiduciario Federal de Infraestructura Regional (FFFIR), para la obra básica y pavimentación de la Ruta Provincial 23, entre Pronunciamiento y Villa Elisa.

Adjuntó copia del convenio de mutuo firmado el 25 de agosto de 2021 por la presidenta del Fondo, Silvina Batakis, y el entonces gobernador Gustavo Bordet. El préstamo es de hasta 2.235,5 millones de pesos, con un plazo de 120 meses, 24 de gracia y 96 cuotas de amortización. El saldo se actualiza mensualmente por el menor valor entre el 80% del índice del costo de la construcción y el índice de precios al consumidor, y la tasa de interés se calcula sobre los bonos del Tesoro de Estados Unidos a diez años más 3,7 puntos. La garantía es la coparticipación federal.

La ejecución informada es la siguiente:

Año Crédito Comprometido Percibido 2023 $1.900,0 millones $907,6 millones $870,6 millones 2024 $2.187,6 millones $2.089,6 millones $0 2025 $18.590,0 millones $12.463,6 millones $3.583,6 millones 2026 (al 16/10) $21.644,9 millones $18.908,9 millones $3.955,4 millones

En 2024 no se registraron montos percibidos. En 2026, el financiamiento figura imputado como préstamo del Ministerio de Economía de la Nación. Según la planilla de Construcciones, la obra está a cargo de Constructora Dos Arroyos S.A.: el contrato se firmó el 26 de mayo de 2022 por 2.631,2 millones de pesos, con precios de octubre de 2021; tuvo una modificación de obra de 3,72% y su último monto redeterminado es de 31.159,5 millones, por la Resolución 1392/26. Entre 2023 y octubre de 2026, lo percibido suma 8.410 millones de pesos. La respuesta no incluye datos sobre los programas BID-PROSAP IV y GIRSAR, que también habían sido consultados.

El expediente 211.457

ANÁLISIS había solicitado copia de los expedientes 211.455, 211.457 y 211.459, mencionados en la respuesta de septiembre. Vialidad envió el 211.457, que corresponde a una nota del jefe de la Cantera Costa Paraná dirigida al director de Conservación, en la que solicita fondos de la Zonal 19 para el mantenimiento de la flota.

En esa nota se informa que la cantera pasará a contar con 17 camiones, tres de ellos transferidos desde la Zonal, que algunas unidades tienen “un kilometraje que asciende a casi 3.000.000 de km” y que la flota recorre entre 12.000 y 18.000 kilómetros por mes. También se detalla la incorporación de tres retroexcavadoras, tres compactadores, tres regadores, tres motoniveladoras y dos tractores, y se menciona la dificultad para obtener camionetas en condiciones de funcionamiento.