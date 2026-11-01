Memoria Frágil: lo que fue la creciente del arroyo Doll

El Viernes Santo del 28 de marzo de 1975, una creciente extraordinaria del arroyo Doll transformó para siempre la vida de Molino Doll y de las poblaciones rurales de la zona. En pocas horas, el agua arrasó el puente de la Ruta 11, anegó viviendas, destruyó pertenencias y dejó incomunicada una extensa región entre Paraná y Victoria. No hubo víctimas fatales, pero las pérdidas materiales y, sobre todo, las marcas que aquella jornada dejó en quienes la atravesaron permanecen vivas medio siglo después.

La lluvia había comenzado durante la noche. La tierra, saturada por las precipitaciones de los días anteriores, ya no podía absorber más agua. En las zonas de Pajonal, Chilcas e Hinojal se registraron -según los testimonios recogidos por el programa “Memoria Frágil” (Canal 9, Litoral)-, alrededor de 300 milímetros en pocas horas. Cerca de las diez de la mañana el arroyo comenzó a crecer. No hubo tiempo para prepararse. El caudal avanzó con una fuerza inesperada y desbordó también por los campos, sorprendiendo a familias que hasta entonces conocían los ritmos de un curso de agua al que creían poder anticiparse.

El documental de “Memoria Frágil” (Canal 9, Litoral), reconstruye aquella emergencia a partir de las voces de vecinos que entonces eran niños, de investigadores y de personas que conservaron recuerdos familiares de la inundación. Blanca Gaitán evoca la urgencia de levantar documentos, fotografías y ropa antes de abandonar su casa. Ángela Graglia recuerda las horas de encierro en un altillo, mientras el agua alcanzaba casi los tres metros. Heriberto Wolf -que estaba a punto de cumplir ocho años-, todavía puede describir el paso de animales, troncos y objetos arrastrados por la corriente. En esos relatos, la dimensión de la catástrofe adquiere rostros y escenas concretas.

Pasado el mediodía, el puente cedió. No cayó de manera convencional: la fuerza del agua lo levantó y desplazó, como si fuera un objeto liviano. La estructura desapareció entre los restos que arrastraba la creciente. Minutos antes, algunos vecinos habían advertido a quienes intentaban cruzar que desistieran. Esa intervención evitó que el desastre se cobrara vidas. Después llegaron el aislamiento, las evacuaciones y una recuperación que demandó mucho tiempo. La planta de Nestlé también resultó afectada; la escuela permaneció cerrada durante meses y las clases se retomaron en la capilla. Muchas familias perdieron sus viviendas o debieron reconstruirlas lejos de la orilla.

La ayuda oficial, según recuerdan los entrevistados, fue escasa. La solidaridad de vecinos, parientes, trabajadores de la fábrica y habitantes de otras localidades permitió afrontar los primeros días y comenzar de nuevo. Hubo quienes nunca regresaron a sus casas. Otros reconstruyeron con lo poco que habían podido rescatar.

La oportunidad de “Memoria Frágil” consiste en recuperar una historia que permaneció durante décadas en la memoria de sus protagonistas, pero que rara vez volvió a ocupar un lugar en la conversación pública. El documental no se limita a reconstruir la magnitud de la creciente: devuelve espesor humano a una tragedia sin víctimas fatales, pero con pérdidas profundas. Porque el agua se llevó el puente, las casas y buena parte de los recuerdos materiales de aquellas familias. Sin embargo, no pudo borrar lo vivido. Medio siglo después, cada lluvia intensa todavía despierta en algunos vecinos la memoria de aquel Viernes Santo.

Lo que fue la creciente del arroyo Doll

El 28 de marzo de 1975 el arroyo Doll se llevó el puente de la Ruta 11. Era Viernes Santo. En pocas horas el agua tapó las casas de Molino Doll, dejó a decenas de familias sin nada y cortó el paso entre Paraná y Victoria. No hubo muertos. Pero nadie de los que lo vivieron pudo olvidarlo.

Esa semana había llovido mucho en buena parte de la provincia, del Gualeguay hacia el Paraná. La tierra estaba saturada y ya no absorbía. Esa noche cayó un diluvio: en Pajonal, Chilcas e Hinojal, donde nace el caudal del Doll, se habló de unos 300 milímetros en pocas horas. Hacia las 10 de la mañana el arroyo empezó a crecer. En minutos avanzó con una fuerza que nadie esperaba. No era una creciente de río, de esas que se anuncian con días de anticipación. Llovió y el agua llegó.

Blanca Gaitán, ex vecina del Molino Doll

“En ese momento tenía 11 años. Mis padres, mi papá trabajaba en la Nestlé desde muy joven, 18 años entró ahí y después se casó y vivimos ahí con mi mamá. Yo soy la hija mayor que en ese momento tenía 11 años, ahora tengo 63, o sea que fue en el año 1975. Un hermanito que en ese momento tenía 2 años, mi abuelo que vivía con nosotros que tenía ya 84 años, mi mamá y mi papá. Mi papá se había ido a trabajar temprano y lo que ocurrió es que llovió… llovió toda, toda, toda la noche. Y eran las 10 de la mañana y llovía torrencialmente. Mi papá se vino del trabajo y con toda la lluvia dijo: levanten todo porque esto se viene. Él llegó a casa, trató de hacer que dejáramos de hacer lo que estábamos haciendo. Era un Viernes Santo, el abuelo, como las tradiciones de la gente mayor, ponía todos los santos arriba de una mesa y los velaba, le ponía velas el Viernes Santo. Entonces papá le decía: "Dale Julio, dale abuelo, dale, sacá los Santos" … "No, mi hijo" -decía- "si no nos ayudan, que se ahoguen nomás". Entonces, el abuelo no le dio bolilla, dice: "Yo los voy a ayudar". Papá dijo "junten" cuando él volvió a mirar la estaca que él había puesto hacía diez minutos que había llegado, ya la estaca no estaba más, ya el agua avanzaba, pero a grandes rasgos. Creo que decían que en el transcurso de dos horas llovieron 300 y pico de milímetros. Me parece que era algo así. Y desde que empezó la lluvia, que fueron ponele de noche, toda la noche por la mañana, iban ya 700 y pico de milímetros… Bueno, entonces el papá se volvió a la Nestlé, nosotros quedamos juntando cosas. Él dijo: "Alcen todo arriba". En mi casa había, en una pieza había ganchos que colgaban los salames cuando carneaban chancho. Entonces, mi mamá juntó todo, juntábamos en bolsas o en cosas de plástico y las colgamos. Ponele fotos, recuerdos, Partidas de Nacimiento, todas cosas importantes de la casa. Y la ropa se trató de sacar en bolsa. Como a la hora y media, ponele eso, de las once y media, sí, quizás once y media, doce, vino ya con la estanciera de la Nestlé y dijo: "No, no, hay que irse, hay que irse" porque el agua estaba de acá al sillón verde porque eran metros, es como que una marejada avanzaba cuatro metros, tres metros. Nos vamos a ahogar todos sino salimos”.

Aníbal González, historiador

“Hay fotografías incluso que se publicaban en esa época de los diarios, El Diario de Paraná fundamentalmente, en donde muestran por ejemplo la cuenca del río Nogoyá totalmente inundada, pero totalmente… un mar eso. El Nogoyá que no está tan lejos de ahí de la zona. El arroyo Los Manantiales, por ejemplo, también se llevó el puente, ahí en la zona del monte La Cantera, entrando a Victoria, a unos 20 kilómetros. También el Arroyo El Ceibo que está a la entrada de la Abadía del Niño Dios, ahí donde está el Viejo Molino también… El Campamento de Vialidad, también ahí hubo problemas en ese momento, estaban reparándolo al Puente de Hierro… ya no está mal, ya lo sacaron, hicieron otro. Pero, lo que quiero decir con esto es que había sido una lluvia tremenda, para decirlo. No sé si sería El Niño, La Niña o qué, pero fue un diluvio que afectó a una amplia zona de la Provincia de Entre Ríos. En ese caso en el Puente del Doll, que nadie se esperaba eso. Habrán visto ustedes ahora, seguramente han filmado la altura que hay ¿no? Debe haber unos 4 metros y medio o 5 metros de profundidad al lecho del arroyo. Y dicen que, en el momento culminante, digamos, 13:45 que fue cuando eclosionó el puente, ya había sobrepasado más de un metro el agua. Así que imagínense la cantidad, el torrente de agua que era eso, ¿no?”.

Ángela Graglia, vecina de Molino Doll

“Yo la pasé en esta casa. Si ustedes salen a la parte de afuera, está el altillo, el balcón digamos. En esa pieza pasamos porque no nos dejó … cuando acordamos nos avanzó… porque en realidad nosotros no nos anegamos por el arroyo, por acá porque viene, sino por la parte de atrás. Porque vuelca en un campo que tiene una curva y se viene así por la parte de atrás. O sea, el agua sale primero en las casas de más arriba y después acá. Y cuando nosotros quisimos salir, ya a la altura que había para subir para arriba era imposible. Era muy correntoso, ya había más de un metro de agua para salir … así que bueno, la única salida nuestra fue ir a la pieza de arriba, al segundo piso, la segunda planta. Y de ahí bueno, a pasar las 5-6 horas que estuvo la creciente, rogándole a Dios que no se llevara la casa, porque era mucha la altura. La altura llegó acá a 2,80 metros… no era nada fácil estar y todo agua… agua”.

Los paisanos de la zona sabían leer el arroyo. Cuando corría normal, las cascadas antes del puente hacían mucho ruido. Cuando el agua las tapaba y el arroyo se quedaba en silencio, había peligro. Ese viernes el agua no entró sólo por el cauce. También bajó por los campos, desde atrás de las casas. Las familias subieron mercadería y ropa arriba de mesas y mostradores. Colgaron fotos y documentos de los ganchos de los salames. No alcanzó. En algunas viviendas el agua llegó a los dos metros, en otras a casi tres. En una casa de dos aguas cubrió todo hasta el alero, donde quedaron amontonados patos, gallinas y gansos. Los que no podían volar se ahogaron.

Heriberto José Wolf, vecino de Molino Doll

“Recuerdo sobre la gran inundación del arroyo Doll de 1975. Yo tenía 7 años y a los 2 días de la inundación, la inundación fue el 28 de marzo 1975, más precisamente Viernes Santo… Viernes Santo. Yo tenía 7 años y a los dos días cumplía 8, o sea que mi visión es medio de un niño de esa época, ¿no? Y, bueno, recuerdo que comimos pescado, no era tan común comer pescado como ahora que se come más seguido, sobre todo en el campo, así que era como un acontecimiento comer pescado. También recuerdo que ya habíamos terminado de comer, recién habíamos terminado de comer… Me puse a desarmar un camión que tenía, es que me regalaron mi papá porque era un camión muy… me gustaba desarmar las cosas y me habían comprado un camión que se desarmaba entero con tornillos y tuercas. Termine de desarmar el camión y mi viejo que miraban, mis padres que miraban el agua y decían esto sube, esto sube, vamos a empezar a subir cosas arriba de la mesa, de los mostradores, porque mi papá tenía ahí un almacén de ramos generales hasta cancha de bocha y demás y empecé a subir mercadería arriba de los mostradores, arriba de la mesa de la cocina… no sé… un montón de cosas… y hasta que hicimos todo eso, recuerdo el agua hasta la rodilla y ese arroyo tiene mucha correntada creo que ahí a la casa esa llegó, que es esta casa que ven ahí ese cuadro es una foto de la casa donde yo nací y crecí hasta que vino la inundación. Y esa casa es la que se inundó, que ahora está abandonada y bueno, cuando decidieron salir como que ya era mucha agua… creo que entró por atrás ahí … se desbordo el arroyo por atrás. Cuando decidieron salir ya era como muy tarde y un vecino, no recuerdo quién se arrimó porque estábamos todavía nosotros en la casa; y ayudó, no sé qué hizo, porque mi papá me acuerdo que sacó en los hombros a mi hermana, que tiene 3 años más que yo, y yo me fui en los hombros de este hombre porque era muy riesgoso para nosotros, que éramos chicos, caminar con el agua hasta la rodilla. Entonces, creo que ese vecino que me llevó a mí y se fue. Y nosotros quedamos en una casa del vecino, del vecino contiguo, para que se den una idea de esa casa que yo les señalo, que es esta, es la segunda casa, está en el arroyo, el molino harinero que le da el nombre Molino Doll y la segunda casa. Nosotros nos quedamos en la tercera casa hacia arriba, digamos en un altillo”.

Kevin Leiva, periodista y productor de contenidos

“Estuvimos entrevistando a algunos de los lugareños ahí. Vamos a unir un poco lo que es la parte de la historia. Tenemos la parte de Molino Doll que afecta también a lo que es Rincón del Doll. Entonces, ahí entrevistamos a algunos de los lugareños que vivieron en carne propia toda esta situación. Uno de los entrevistados es muy conocido en lo que es la zona de Rincón del Doll, de Molino Doll, de Chilcas, de Pajonal, que es José María Colman, que por sus tareas rurales es una persona muy conocida y nos marcó que en la semana de lo que fue el año 1975, él se encontraba en Rincón, en Rincón del Doll donde había llegado el día Jueves Santos; después del mediodía porque él trabajaba en una zona que se llama Cristo Rey… es una capilla muy conocida en la zona. Y recordó que estuvo lloviendo intensamente, valga la redundancia, al momento de esta grabación, está lloviendo mucho acá en la zona y llovió durante toda la noche de lo que fue el jueves y el Viernes Santo, porque hay un detalle no menos que me lo marcaban, fue en Semana Santa alrededor de las 10 de la mañana el agua empezó a crecer en lo que es -como le decimos en la zona-, el arroyo Doll y después horas o minutos nada más, avanzó con una fuerza -como lo dice él- inesperada. Fue una cosa de que muy, muy, muy fuerte. Bueno, José María como lo conocemos acá en la zona, nos nombró a unos policías conocidos seguramente en aquella época que le decían ´El Negro´ Moreira y Juan Acosta. Estos policías acuden a él porque como te comentaba, él es una persona que anda mucho en el rubro de lo campero, le pidieron un caballo para recorrer lo que es la zona e ir a observar el avance de lo que era la creciente del agua. Entonces, José María como una personalidad muy inquieta como lo es él, se suma a ellos, se va con ellos a recorrer. Y mientras se iban acercando a lo que era el sector del puente, pero de Rincón del Doll, no estamos hablando del Molino Doll, vamos a aclarar, el agua ya los venía alcanzando, aproximadamente a un metro de altura más o menos. Entonces, ya ahí ya nos contaba que ya con el agua venían los cercos, venían animales, venían garrafas, incluso garrafas que venían desde Molino Doll, que es que venían con una fuerza impresionante, ¿no?”.

Ángela Graglia, vecina de Molino Doll

“Sí, a los dos días creo que vino (el helicóptero). A los 2-3 días anduvo. Pero, hizo una sola pasada. Paró de este lado, cruzó a un hombre y se fue al diablo, no vino más. No se vio más el helicóptero. Así que después Vialidad fue el que hizo como un puente, porque la parte de la calzada también la sacó, no sólo se llevó el puente, sino la calzada. Entonces, ahí hizo como para que cruzaran caminando la gente, puso unas tablas, tablones así y unas linga para que se prendiera la gente y por ahí se cruzaba de un lado a otro. Después no había… no había más”.

Blanca Gaitán, ex vecina del Molino Doll

“Nosotros nos inundamos por el arroyo y la demás gente se inundó por los campos. Bueno, ahí subimos a la estanciera de la Nestlé, que en esa época era don Pelichero, que era el encargado, nos llevaron y mi papá se quedó ayudando a los vecinos. Mi mamá, nosotros, mi abuelo, mi hermano y yo nos llevó a la Nestlé. Bueno, fuimos a la Nestlé a donde era el recibo… cuando acordamos iba llegando ahí. Así que otra vez a trasladarse hasta la casa del encargado, que es donde quedamos, que llegó hasta la veredita… Bueno, papá se quedó del otro lado, le ayudó a la gente de enfrente que era la familia Wolf, la familia de Ángela, una familia Leiva que vivía donde era la cancha de pelota paleta y bueno, cuando unos vecinos le dijeron: ´Vos querés pasar con tu familia, ándate´ … Porque no sé si papá pasó con el agua arriba, acá antes de la rodilla el puente… corriendo. Y cuando llegó a la Nestlé habrán pasado, qué sé yo, cinco minutos y el puente se cortó. Vos imagínate lo que era eso, era vacas, chanchos, vehículos, pedazos de árboles… ¡Pero, impresionante la cantidad de cosas! No te puedo decir pedazos de casa, ladrillos, pero impresionante, porque era todo lo que traía del lado de Rincón Doll, que es para el lado que viene... No, mentira… Sí, sí, del lado de Rincón (…) Esa noche éramos… no sé… la familia de Leiva, eran como seis, nosotros éramos cinco, la familia de Star que era a la que habíamos ido primero y se nos inundó, eran cuatro más, éramos como 20 personas… todos con colchones en el piso y bueno… el agua avanzó hasta cuando el puente se cortó y más se expandió el agua. Entonces ahí llegó hasta la orilla de la casa”.

Algunos vecinos fueron evacuados en la camioneta de la planta de Nestlé. Otros cruzaron el puente corriendo, con el agua por la rodilla, minutos antes de que cediera. Una decena de familias quedó con la casa bajo el agua. Más de veinte personas durmieron en colchones en el piso de una casa vecina. Otros se refugiaron en la capilla. Dos familias no llegaron a salir. Se subieron al altillo de una de las casas y pasaron horas mirando el agua desde el balcón, rogando que la construcción resistiera. Una punta de la casa se derrumbó. Por debajo pasaban vacas, tachos de leche, garrafas, troncos, ramas. Los chicos tomaban agua de lluvia juntada en un tarrito.

Kevin Leiva, periodista y productor de contenidos

“También José nos contó que el agua ingresó a la casa donde estaban los familiares de él, porque recordemos que él no estaba viviendo ahí, sino que fue como de paseo porque era su zona y el agua ya le estaba llegando prácticamente a las rodillas, ¿viste? Entonces, también nos contó que muy pocos fueron los lugares que quedaron secos o los que quedaron en una posición más alta, que en eso es en donde entra, que es muy conocido en Rincón y tiene funcionamiento hasta el día de hoy, que es el famoso y popular boliche de Denis, de la familia Denis, que está ahí enfrente a lo que es la Escuela número 2 ´Juan de Mata Ibáñez´, donde hay un supermercado actualmente que Irizar, si no mal recuerdo. Y la carnicería de una persona que tiene de apellido Gómez. Esos fueron como los lugares que quedaron como secos, digamos, ¿no?”.

Heriberto José Wolf, vecino de Molino Doll

“Subimos al altillo, por supuesto, la familia que estaba ahí, la familia Graglia, la pareja, digamos, y una hija y no sé quién más. La verdad que no me acuerdo quién más. Nuestro papá, mi hermana y yo: seguro 5 personas éramos y no éramos más, pero me parece que 5 personas. Por ahí no tengo tanto el recuerdo ahí y después lo viví como un niño que no tenía la idea de la magnitud ni del peligro que fue esa inundación. Porque imagínense que el agua llegó hasta el borde del altillo, si seguía creciendo nos iba a inundar el altillo y esa casa, la que tiene el altillo, una de las puntas de la casa, que era una casa larga como de la época… la punta de la casa se la llevó el arroyo, se derrumbó. O sea que tranquilamente se podría derrumbar donde estábamos nosotros y llevarnos el agua, porque el agua corría con mucha fuerza. Veíamos pasar, veíamos flotar vacas, tachos de leche, garrafas, troncos, ramas, lo que sea”.

Ángela Graglia, vecina de Molino Doll

“Vi caer el puente, porque yo estaba en el balcón con mi papá y el vecino estaba mirando cuando lo levantó y después que lo corrió para el costado lo vi… Y bueno, mi papá gritó: ´¡Se lleva el puente!´-dice- ´¡Mirá cómo lo saca!´ y … bueno … lo sacó como si era un papel porque lo levantó, lo baja, lo vuelve a levantar y lo corre para un costado como si corrías la mesa. Algo impresionante. Después, bueno … de ahí empezó a bajar el agua porque aparentemente estaban muy atascado, muchos árboles sobre el puente. Y bueno, de ahí fue de a poco, de a poco y así fue todo y después vino lo después … ¡no tener nada! (…) Acá se luchó contra todo, viste … porque mis viejos tenían chancho, había gallina, de eso no quedó nada Él tenía un bar, no quedó nada del bar, más que los mostradores sí quedaron tumbados; no los llevó. La heladera, si bueno se rescató gracias a Dios se encontró y bueno a empezar de nuevo”.

Aníbal González, historiador

“Sí, incluso a un señor le había llevado el tractor Fahr también, ¿no? Se lo había arrastrado, un tractor de esa época. Y bueno, justamente, las consecuencias de la destrucción del puente, viene por la cantidad de elementos que arrastraba el agua. Primero resaca, después árboles, troncos, todas esas cosas que golpeaban contra la base de la banda de rodamiento del puente, que estaba -en este caso eran como 30 metros de columna a columna-, y eso en un momento… los que lo vieron específicamente y que estaban en el lugar, no es que cayó… se desplomó… sino que se levantó el puente, se levantó en dos… los dos bloques de cemento y después se enterró en la creciente digamos ¿no? Así que para el que lo vio fue realmente un espectáculo inusual para decirlo ¿no? Y, lamentable, porque quedaron tanto tiempo incomunicados en ese lugar ¿no? Un lugar difícil, ustedes habrán visto… mucho relleno de la calle, mucho talud relleno, porque era una especie de un pequeño delta había ahí ¿no? … en la época. Después eso se fue modernizando por ahí. Hoy es un lujo pasar por ahí, pero antes no era así. En los primeros tiempos se pasaba por el lecho, por el dique y después vino ese puente que lo llevó el agua, en fin, hubo una serie de etapas que se dieron ahí por ese puente. Pero, indudablemente, quedó demostrado de que no hay previsibilidad con respecto a las grandes crecientes que se han dado y han sido cíclicas ¿no? Cada 20-30 años se ha tenido una creciente tremenda”.

La correntada arrastraba resaca, árboles y troncos que golpeaban contra la base del puente de la Ruta 11. Ya pasado el mediodía, entre la una y las dos de la tarde, el agua superaba en más de un metro la calzada. Entonces el puente no se desplomó: se levantó, bajó, se volvió a levantar y se corrió hacia un costado, como quien corre una mesa. La mitad desapareció en la creciente. Minutos antes, desde el lado de Diamante, había gente que quería cruzar a toda costa. Los paisanos les gritaron que no lo hicieran. Les salvaron la vida.

Blanca Gaitán, ex vecina del Molino Doll

“Al otro día, qué sé yo, a eso del mediodía, vino un helicóptero creo que era del Ejército y sobrevoló y los ató y los alzó. Pero, el agua recién estaba, qué sé yo, había bajado dos metros de la altura donde yo estaba. No te creas que había bajado… Eso demoró muchísimo en irse yendo el agua… demoró un montón… Bueno, después quedamos en esa casa, nos dieron para vivir en la parte de atrás de la Nestlé, había un departamentito que era donde era el comedor de la gente de la Nestlé. Y como mi papá trabajaba ahí, entonces nos dieron, yo no sé cuánto tiempo estuvimos ahí, pero capaz que un mes, 20 días. La verdad que de eso no tengo registro. Y después había un vecino que vivía enfrente donde es La Garita ahora. Vivía no… estaba haciendo su casa, era el jefe de Vialidad de Las Pencas y nos conocía, viste que ahí se conocen todos… y nos prestó la casa que él estaba construyendo para que nos fuéramos a vivir ahí”.

Kevin Leiva, periodista y productor de contenidos

“Si nos preguntamos sobre las víctimas fatales, creo que esta creciente… no se cobró ninguna víctima fatal. Ninguno de los entrevistados nos nombró esto. Pero, José María sí nos marca que hubo un caso que es de doña Julia, que es mujer de Andino, así como habla la gente de la zona, que se encontraba sola en la pista "La Ilusión", que es también conocida y ha ido cambiando de nombre en Rincón. Y fue rescatada por una persona que se llamaba Cornelio Martínez. Eso fue como algo de una de las personas que la estuvo pasando mal y fue como rescatada”.

Ángela Graglia, vecina de Molino Doll

“Sí… los vecinos sí… más los vecinos, la parte de Nestlé también ayudó porque mandaban alimentos, comida, mandaban desde Nestlé; porque la fábrica también se anegó una parte y la Municipalidad de Victoria vino y tiró dos colchones y dos camitas y ¡chau! En ese entonces no sé viste cómo se manejarían. Y, bueno… después mi papá, con ayuda hacían carreras, hicieron con mis vecinos … así que lo ayudaron a que pudiera por lo menos salir adelante los primeros meses ¿viste? De Villa Libertador trajeron mucha ropa y así … después mandaba la gente ropa o venían y traían cosas, así y … bueno, todo muy… fue todo muy feo porque -ya te digo- nos quedamos sin nada, prácticamente nada de nada (…) Yo el primer tiempo me costó. Ahora no, medio que ya lo manejo con el oído, porque empieza a crecer y vos escuchas… está bien… no puede pasar nada. O voy y miro y no pasa nada con esto. Y así con el transcurso de los años uno se va dando cuenta… lo escucha … y lo otro que tenemos en cuenta ahora son las lluvias o sea este arroyo nace en Ramírez, tiene un arroyo de Chilca que es muy grande que vuelca a éste y de Hinojal, creo que Hinojal le vuelca a Chilca y así viene. Entonces, uno va teniendo la variante de la lluvia, preguntando, averiguando… eso sí de la lluvia”.

Con el puente caído el agua encontró salida y empezó a bajar. A la tarde dejó de llover. Hacia el atardecer quedó claro que no iba a seguir creciendo. Río arriba, en Rincón del Doll, la situación fue igual de dura. Un hombre a caballo salió con dos policías a recorrer la zona. El agua los alcanzó. Para avanzar, se sostuvieron de la cola del animal. En el camino encontraron a un chico de doce años aferrado a un alambrado. Lo habían mandado a buscar unos pavos. Lo subieron al caballo y lo sacaron. Todo lo demás fue pérdida. Casas que quedaron inhabitables, llenas de barro, arañas, víboras y rastrojo de maíz. Fotos familiares, partidas de nacimiento y documentos que se perdieron para siempre. Gallinas, cerdos y vacas que nunca aparecieron. Gente humilde que vivía de vender huevos o de unas pocas vacas lecheras se quedó sin nada.

Blanca Gaitán, ex vecina del Molino Doll

“Nosotros estábamos para el lado de Victoria y para el lado de Paraná el de Las Pencas yo creo que no se cortó por completo, que ahí la gente para el lado de Diamantes sí podía pasar. Pero, para Vitoria nosotros quedamos bastante aislados. Y como… bueno… nosotros, ya te digo, nosotros nos fuimos a vivir a esa casa. Primero vivimos un mes en el departamentito de la Nestlé, vivimos en aquella casa. Vos me preguntabas ahí si teníamos miedo cada vez que llovía. Creo que sí, porque todo lo había vivido y pensábamos en los vecinos, pero nosotros no volvimos a vivir a la casa. Esa casa era del Estado, digamos, en ese momento creo que era Encotel (Empresa Nacional de Correos y Telégrafos) … Sí, Encotel… La arreglaron relinda, después de bastante tiempo y mi mamá volvió a trabajar. Pero, veníamos de día. Vivíamos de día, comíamos… yo ya iba a la escuela secundaria, viajaba a Victoria y de noche ya nos íbamos a vivir a la casa de arriba… A la casa de arriba le decíamos nosotros, la casa que nos habían prestado, y después mi papá ni bien pudo construir un dormitorio y un baño, de noche íbamos a dormir a nuestra casa”.

Kevin Leiva, periodista y productor de contenidos

“Mario Rubatino, que es otra de las personas que lo vivió, nos recordó que cayeron alrededor de unos 300 milímetros de agua en los sectores Pajonal, Chilcas e Hinojal. También lo que hizo crecer los arroyos y generó esta corriente de agua que les comentaba en la versión anterior que arrastró árboles, animales muertos y demás. Según nos contó Mario, el Viernes Santo alrededor del mediodía el agua llegó hasta el nivel del camino de la ruta de Molino Doll, donde está el actual puente, recordemos. Y la corriente continuó avanzando hasta alrededor de la 1:30 de la tarde o 2 de la tarde hasta que el puente ahí finalmente cedió y fue arrastrado, arrasado por el agua. También nos contó Mario que conoció lo ocurrido por su cercanía por la zona y que los comentarios porque Mario Rubatino tiene actualmente un bar y despensa en Pajonal. Entonces él conoce más o menos por cercanía. También nos contó que un tío suyo de alrededor de unos 80 años tenía previsto viajar a la ciudad de Victoria el día viernes por la tarde, pero suspendió el viaje debido a la lluvia porque empiezan a escuchar por radio. No recordaba qué radio era, pero empezaban a informar de que habían cedido los puentes y que estaban los cruces cortados. Entonces, se enteraron por la radio de que en Molino Doll y lo que es la zona de los manantiales ya en Pajonal, se había interrumpido la comunicación entre lo que era Victoria y Paraná. Entonces, ya empezó a tener una relevancia en los medios de comunicación”.

Facundo Gómez, investigador en historia de la obra pública entrerriana

“Pensemos que nuestra provincia tiene una infraestructura vial muy reciente comparado con el resto del país. Y que esa infraestructura vial respondió de alguna manera a la necesidad de comunicar una provincia que tiene -como vos me decías recién hace un ratito-, límites, y esos límites están planteados por la geografía misma. Pensemos la cantidad de arroyos que nosotros tenemos en la provincia. Nuestra provincia es un humedal, es un humedal gigante básicamente. Y nosotros cuando recorremos nuestra provincia, cruzamos muchísimos puentes. Esos puentes tienen que ver con arroyos, con desagües, que son desagües naturales que tiene el mismo territorio, y eso hizo que las obras viales en nuestra provincia demandaran más tiempo que en otras provincias, sumándole a eso problemáticas por ejemplo de índole económico. A la provincia … si se quiere después del siglo 19 al siglo 20 que se hace el cambio, si se quiere, o hay ahí como una especie de desglose de la producción netamente ganadera a una producción agropecuaria donde ya la agricultura se inserta fuertemente en la provincia con las colonias; hubo también ahí, un cambio de paradigma de cómo transportar y cómo llevar y cómo traer. Y eso también le dio a la provincia la necesidad de nuevos caminos. Y ahí, bueno, las obras viales empezaron a ser necesarias”.

La planta de Nestlé, que recibía unos 20.000 litros de leche por día, también se anegó. Con los caminos cortados, la leche había que tirarla. Las familias que quedaron en el altillo fueron sacadas después por un helicóptero del Ejército. Pasó una vez y no volvió. Durante días, la única forma de cruzar fue colgado de una soga tendida entre las dos orillas. Después Vialidad puso unos tablones y una linga sobre la calzada vieja. Para los vehículos, Molino Doll quedó aislado de Diamante y de Paraná.

Aníbal González, historiador

“Si bien es cierto que la Nestlé no está tan alta tampoco, la habrán visto que está medio en un bajo ahí, pero estaba lejos del puente propio, de la cuenca del arroyo del Doll. Lejos hablémosle de 400-350 metros. Porque justamente lo que inundó fue de 300 metros más o menos hacia cada lugar, hacia cada lado digamos, ¿no? El lado Victoria y el lado Diamante, hay que tener en cuenta que ahí es el límite de los Departamentos. Y la Nestle en ese tiempo recibía leche, una cuenca lechera importante, hay más de 25 mil litros recibía, tenía capacidad para recibir hasta 50 mil, por si había dos días que no podían depositar. Así que diariamente rondaba los 20 mil litros. Que no es poca cosa, es para la cuenca lechera y estamos hablando hace 51 años atrás, ¿no?”.

Ángela Graglia, vecina de Molino Doll

“Mi papá venía con el padre de él al molino a traer trigo a hacer harina. Él era chico y alcanzó a venir unos años cuando estaba funcionando todavía el molino. Creo que él tenía alrededor de 17 años, es lo que él contaba (…) Ese dique se construyó porque el molino se manejaba por medio del agua. Ahora las turbinas no se ven porque está… no sé si viste la muralla de piedra que hay… bueno ese era el dique que contenía el agua y en la punta ahí están las turbinas. Se metía el agua por el canal que hay y así andaba el molino (…) Ha quedado poco, se fue deteriorando con los años. Quizás mucha… no sé si tanta creciente. Cuando hicieron este puente dinamitaron mucho para romper las piedras que hay. Esas piedras son muy… y para hacer las profundidades de las bases del puente se dinamitó mucho. Quizás con eso se sintió y se aflojó todo y cuando viene agua se lleva todo… te cambia … de una creciente a otra te cambia … te cambia… te cambia los ramblones (depresiones o pozos naturales en el terreno donde se acumula agua de lluvia, formando humedales temporarios), te cambia una piedra… la viste a 100 metros y después no la viste más y así (…) De acá no, porque habitaron en casas de vecinos, le dieron hasta que construyeron de vuelta, creo que no. Hay una sí, que vivía del otro lado de la cancha paleta, esa sí, esa señora sí se fue. Se fue… pero porque justo tuvo otra… digamos, había fallecido el marido y cobró el seguro de vida de él y pudo… se fue a Diamante a vivir… pudo comprarse una casita y se fue ahí. Y después la mayoría estuvo, algunos hasta que fallecieron y otros se han ido, han ido vendiendo. Acá en el Molino ahora no hay casi gente de esa época. Unos que han fallecido y otros que se han ido comprando las casas. Está todo habitado Molino Doll, pero no gente de acá. Toda gente de afuera los más”.

Blanca Gaitán, ex vecina del Molino Doll

“Después esta otra familia no me acuerdo de qué vivían. Más arriba vivía otro compañero de trabajo de mi papá, que ellos también de la Nestlé, pero no se les mojó tanto. De este otro lado estaba esa familia Leiva que era una familia humilde. El hombre trabajaba en Vialidad, pero ya había fallecido antes de la inundación y estaba la señora viuda con los chicos. Ellos cuando después trataron y se fueron a vivir a Diamante porque no la pudieron arreglar a esa casa. No sé cómo fue, no me acuerdo bien en qué año se fueron a Diamante, pero ellos ya no volvieron a vivir ahí. Y después estaba la Comisaría … vos vieras que en ese momento no me acuerdo de quién era el comisario ahí, que qué pasó con esa gente. Me parece que ha de haber sido Roldán, que esa gente ya está fallecida, era gente… gente mayor ya. La escuela quedó… viste que más allá está la escuela… son edificios viejos esos… escuela no tuvimos por capaz que 6-7 meses. Creo que después de la… porque recién había empezado el año escolar, era el 28 de marzo y creo que después de las vacaciones de julio, por ahí, recién hubo escuela otra vez (…) Era suciedad… no era… porque como las máquinas eran todas… viste que eso es todo de acero inoxidable. Yo la planta de la Nestlé la conozco muy bien porque mi papá trabajó ahí desde que… vos imagínate… yo nací ahí en Molino Doll… yo nací en Diamante, pero ya mis padres ya vivían ahí. Yo no sé hasta que no hubo, la ha de haber afectado en el sentido de que al no poder venir los camiones porque estaba cortado el puente, no podían recibir la leche. O sea que supongo que sí, que en ese momento sí los afectó, por no haber habido recibo. Es la conclusión que sacó hoy, no me acuerdo (…) Muy destruido. Te digo que yo siempre en los comentarios que hacíamos era: si esto hubiese sido de noche, no sé lo que hubiese sido. Fue a la una de la tarde. Yo tenía un tío, un hermano de mi mamá, que apareció al otro día a caballo, que él vivía en la costa del arroyo, pero para el lado de… entre Las Cuevas y Rincón Chico que le llamamos, a la orilla del arroyo. Y a él le llevó la casa entera, le dejó solamente los pisos. Era una casa de las de antes, a lo mejor asentada en barro, no sé. Era una casita humilde, pero era una casa, no era un rancho. Era una casa con techo de material y el tío Aníbal dijo: ´¿Cómo están ustedes? ´ … Y acá estamos … ´bueno a mí me llevó al rancho con todo, yo tengo lo puesto´”.

Aníbal González, historiador

“Sí, eso también fue una cosa milagrosa y se comentó en ese momento. Se comentó mucho el hecho de que no hubo que lamentar ni una víctima, ni heridos, ni nada. Porque bueno, sí se comentó también en esos momentos, algo que realmente evitó de que ocurriera un desastre, que había gente que desde el lado de Diamante querían pasar a toda costa. Y los paisanos de ahí le gritaban que no… no… no lo hagan, no… no… Y bueno, desistieron… no alcanzaron a desistir, a los dos, tres minutos colapsó el puente. Fue una cosa espectacular digamos, en el sentido de la participación de los vecinos que evitaron una desgracia… porque querían pasar, había gente que quería pasar a todas cosas, porque tenían cosas que hacerlo. Así que mirá cómo se dio eso, ¿no?”.

La escuela también se inundó. No hubo clases hasta después de las vacaciones de invierno, y cuando volvieron se dictaron en la capilla. La ayuda oficial casi no existió. La Municipalidad de Victoria dejó un par de colchones y camas. Lo demás lo pusieron los vecinos, los parientes que llegaron con comida, la Nestlé y la ropa que mandaron desde otros pueblos.

Blanca Gaitán, ex vecina del Molino Doll

“Una historia mía … un hombre … Zapata … que recorría los campos, creo que era para el lado de Rincón me parece que vivía. Rincón, nosotros le llamamos a la parte… Rincón o Costa Doll. Recorriendo el campo cuando pasó, no sé, un mes ponele… viste que antes en la escuela te sacaban, habrás visto de chico, la foto con el Hijitus, con el Larguirucho… encontró una foto mía con el Hijitus y el Larguilucho y dijo: "Mirá, esa es la Blanquita Gaitán" y me trajo la foto … toda fea, pero mi cara y mi coso se ve. A nosotros no nos quedó nada, no nos quedó foto, no nos quedó. Porque ya te digo, por mejor las colgaron y las perdimos, porque justo ahí llegó, entonces hacía así… y se volcaban, la encontramos en el barro. Nosotros, ponele ropa, en el caso nuestro sacamos ropa de cama, mi papá alcanzó a sacar los colchones. Dentro de todo en mi casa sacamos bastante. Pero, hay gente que no sacó nada, porque no le dio tiempo. Cuando acordó tenía el agua a la rodilla y tuvo que salir porque se le fue por los campos, que entre esos está la familia que vivía después de la Ángela, toda esa gente, se le vino por los campos (…) Sí, que no, por supuesto, toda la gente… Yo no sé cómo hubo gente que reconstruyó y volvió a vivir ahí. Pero claro, no había muchos medios para hacerte otra casa. En el caso de mi papá, ya tenía su terreno y tenía algo arriba. Pero, hay gente que vivió otra vez ahí”.

Ángela Graglia, vecina de Molino Doll

“Todo, todo … porque eso era un barro y era agua y barro que quedó sentado en el piso impresionante… o sea, al bajar el agua la mugre quedó todo en… No sé de qué estaba hablando el otro día que me pedían fotos. No, le digo, no tengo nada porque no… Nada de fotos… Nada de fotos ni de la familia, ni de los vecinos, ni fotos que nos sacábamos cuando éramos chicos. Está bien que en ese entonces no eran tantas las fotos que se sacaban, como ahora que pasamos sacando fotos. No, no… nada (…) Y los documentos, todo eso… Bueno, a mi papá sí le quedó la Libreta, pero hasta que después se hizo el otro documento, mi mamá también (…) Yo creo que la documentación de mi viejo, yo la alcancé a subir con un parte de ropa, con un poco de ropa que estaba en el ropero que alcancé a sacar. La mojé en el momento de que pude … pero no sé… no quedó en el barro ese que te estoy diciendo”.

Heriberto José Wolf, vecino de Molino Doll

“Después de salir del altillo, mi papá se volvió hasta la casa. Sobre todo, para ver si había algo, porque había un perro, un manto negro que quedó encerrado en el almacén, digamos, en la despensa, en el bar. Y nadie sabe cómo hizo, pero el perro estaba en el último estante que había una estantería alta, bien contra el techo porque la crecida dentro de la casa fue de 2 metros… 2 metros de agua dentro de la casa. Así que no quedó nada, era todo barro… y nosotros salimos hacia arriba con mi mamá y después se unió mi papá y no sé cómo se dio el asunto -porque como digo yo era muy chico- un vecino, Reinaldi, que hasta el día de hoy estamos agradecidos, esa noche nos dijo bueno vengan para mi casa. Él tenía un hijo de la misma edad mía, así que esa noche para mí fue como… divertida porque dormí con mi amigo en unos colchones tirados en el piso, no sé qué comimos, no me acuerdo, no recuerdo bien si comimos o no comimos, creo que comimos, supongo que algo que la familia tenía y compartió con nosotros. Y, bueno, sí que no había luz, por supuesto, con la luz de las velas. Ahí pasamos la noche, después a nosotros nos llevaron a la casa de mis abuelos. Mis viejos también se fueron a la casa de mi abuelo que es en Carrizal, a unos kilómetros para adentro, calle de tierra, entre el barro. Y quedamos ahí creo que una semana. Después vivimos en una estancia que nos prestaron por un tiempo hasta que mis padres pudieron limpiar la casa. A nosotros no nos llevaban a la casa porque éramos muy chicos y en esa época te decían no, no… los chicos estorban. Nos quedamos. Íbamos a la escuela cuando se volvió a tener clases y que dábamos clases en la Capilla porque la escuela también se inundó. Después, poco a poco volvimos a la casa y a volver a hacer todo de cero. Sí, recuerdo muy bien que mis padres decían que no hubo ningún tipo de ayuda gubernamental. Y el gobierno en esa época, por supuesto, Junta de Gobierno no había, así que se referían siempre al gobierno provincial. Que no había habido ninguna ayuda de ningún tipo y creo que para nadie. Las ayudas fueron de los vecinos, de los amigos, de los parientes, nada más. Después se volvió a poner todo en movimiento, a volver a abrir el negocio. Había latas de, por ejemplo, mi mamá decía, hoy íbamos a comer un guiso y abría una lata que tenía la etiqueta de papel y que por supuesto la creciente se la había llevado y ese día terminábamos comiendo caballa. Así fue … y yo encontrando, vuelvo al camioncito que desarmé… pasaron varios años, varios años y yo seguía encontrando cuando iba a jugar ahí al patio encontrando tornillos y tuercas. No tanto varios años, porque después nos fuimos a los 2-3 años a otra casa. Mi papá justamente ya había comprado un terreno, ya tenía las chapas y aceleró la construcción de la otra casa y nos fuimos más unos 600-700 metros más hacia la loma para no tener más problemas con la inundación. Bueno, básicamente esos son mis recuerdos de la gran inundación del año ´75, que nunca más volvió a pasar y calculo que nunca más porque el puente después se construyó más alto y con un ancho más grande para que el agua circule más rápido y ojalá nunca vuelva a pasar”.

Blanca Gaitán, ex vecina del Molino Doll

“Creo que nunca lo hablé con nadie, no lo hablé mucho nunca, ni con mis hijos creo. Es como que algo, a lo mejor en un momento hablábamos con alguna de las chicas, pero ni tampoco… eso decíamos con Ángela el otro día que hablábamos de lo que vos querías. Que no sé… algo que tratamos de tenerlo en la mente… Y con mi mamá sí lo hablaba. Mi mamá falleció hace 17 años. Con mi mamá sí. Mi papá hace 10, pero con mi mamá quizás un poco más, ¿te acordás a mi hija? O eso, pero fue algo que no se habló demasiado después. No sé la demás familia cómo habrá sido. Dentro de todo creo que a nosotros no nos afectó tanto, porque mi papá tenía un sueldo. Éramos dos nada más, pero hay gente que la pasó mal. Te digo más, yo creo que gente de allá atrás también, que se inundaron por los campos, debe haber. Porque ahí en el Doll había gente humilde que tenía unas vaquitas para tener la leche, huevos, gallina, ¿me entendés? No, no… no sé bien cuánto duró esto, no te lo sé decir. No, no… eso no tengo… Que la escuela creo que seis meses no hubo, pienso que sí. Al otro día cayó, a los dos días cuando pudieron ir, empezó a caer gente, por supuesto familiares. Nosotros teníamos una tía en Las Cuevas, cayó con comida, teníamos otra tía en Costa Grande, también cayó con empanadas, cosas… porque comíamos todos juntos… ahí éramos 15-20 personas. En mi casa ponele había pollos parrilleros, los habían tirado a arriba de la chata y los aplastaron con los colchones, pobres pollos, no quedó nada. Ponele a mí después, yo fui a la escuela de Las Cuevas para no perder el año escolar me llevaron mis tíos y terminé séptimo grado. Yo iba a séptimo en la escuela de Las Cuevas”.

El Ejército colocó primero un puente de hierro provisorio. El puente definitivo, más alto y largo, con más luz para que el agua escurra, llegó recién años después. Algunas familias no volvieron a sus casas. Otras reconstruyeron. Otras se mudaron hacia la loma, para no pasar otra vez por lo mismo. En 2017 el Doll volvió a crecer y llegó hasta los patios. Esta vez el agua no entró a las casas. Hoy Molino Doll está habitado, pero quedan pocos de los que vivieron aquel Viernes Santo. Los fines de semana llegan pescadores y turistas. Los que estuvieron todavía escuchan el arroyo cada vez que llueve.

Memoria Frágil: Lo que fue la creciente del arroyo Doll