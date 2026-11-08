Memoria Frágil: Cuando Entre Ríos era mar

Hace millones de años, donde hoy se extienden Paraná, sus barrancas y el río que lleva su nombre, había un mar. El Mar Paranaense avanzó sobre buena parte de la llanura Chaco-pampeana y cubrió el Oeste entrerriano. Sus aguas cálidas y poco profundas albergaron ballenas, delfines, tiburones, rayas, corales, ostras y una fauna que hoy resulta difícil imaginar en estas latitudes. Cuando comenzó a retirarse, dejó sedimentos, fósiles y las marcas de una transformación geológica que todavía puede leerse en el territorio.

El documental de “Memoria Frágil” (Canal 9, Litoral), propone un viaje hacia ese pasado remoto. A partir de las explicaciones de paleontólogos, geólogos, paleobotánicos y especialistas en patrimonio natural, reconstruye cómo era aquella región durante el Mioceno, hace aproximadamente entre 15 y 5 millones de años. No se trataba de un paisaje uniforme ni de una playa tropical extendida sobre toda la provincia. Había costas, estuarios, planicies de marea, pantanos y zonas continentales, en un territorio cuyo clima y vegetación eran muy diferentes de los actuales.

Las evidencias están más cerca de lo que parece. En las barrancas del Parque Urquiza, en Paraná, las capas de sedimentos conservan parte de la historia de aquel mar. Las ostras y otros moluscos que aparecen en las rocas, junto con los restos de peces y mamíferos marinos, permiten reconocer los ambientes que existieron. También las maderas fosilizadas, los microfósiles vegetales y las estructuras mineralizadas de antiguas raíces aportan indicios sobre una vegetación adaptada a condiciones cálidas, húmedas y salobres. Algunos hallazgos sugieren incluso la presencia de ambientes semejantes a los manglares actuales.

El recorrido científico también recupera una historia de investigaciones que comenzó en el siglo XIX, con naturalistas como Alcide d'Orbigny, y continuó con los trabajos de Pedro Scalabrini, Florentino Ameghino y generaciones posteriores de investigadores. Una parte fundamental de ese patrimonio se conserva en el Museo de Ciencias Naturales y Antropológicas Antonio Serrano, cuyas colecciones permiten estudiar especies desaparecidas y reconstruir la evolución de los ambientes entrerrianos. El documental muestra, además, por qué esos restos no son simples curiosidades: cada fósil conserva información que puede perderse si se lo extrae sin conocimiento ni autorización.

Pero, mirar hacia millones de años atrás también obliga a pensar el presente. El retiro del Mar Paranaense contribuyó a configurar la Cuenca del Plata, la planicie de inundación del Paraná y la extensa red de riachos, islas y humedales que caracteriza a la región. Desde esa perspectiva, el debate sobre las intervenciones humanas en el río, en particular el dragado y la modificación de su lecho, adquiere otra dimensión. Los procesos naturales que dieron forma al paisaje demandaron millones de años y ciertas decisiones pueden alterarlo en plazos mucho más breves.

“Memoria Frágil” recupera así una historia que permanece escrita en las barrancas y en los fósiles que todavía se estudian. Nos recuerda que el territorio que habitamos no siempre fue como lo conocemos y que la naturaleza está hecha de transformaciones profundas, muchas veces imperceptibles para la escala de una vida humana. Cuando miramos las barrancas del Paraná, no vemos solamente tierra y piedra: bajo nuestros pies permanece la memoria de un mar.

Cuando Entre Ríos era mar

Hace millones de años, donde hoy está Paraná no había barrancas, ni río, ni ciudad. Había mar. Fue en un período que los geólogos llaman Mioceno. A ese mar se lo conoce como Mar Paranaense. Entró por la boca del actual Río de la Plata, como una lengua de agua, y cubrió buena parte de la llanura chaco-pampeana. Llegó a Santa Fe, aparte de Buenos Aires y de Córdoba, y avanzó hacia latitudes de Paraguay y Bolivia. En Entre Ríos ocupó todo el oeste de la provincia. Ingresó hace unos 15 millones de años y se retiró entre los 7 y los 5 millones de años. No fue un solo avance: entró y salió varias veces. La causa fue un calentamiento global. Hubo deshielos y el nivel del mar subió en todo el planeta. A eso se sumó el movimiento de las placas: el océano Atlántico se ensanchaba y la cordillera de los Andes todavía estaba en formación.

Eliana Moya, paleobotánica

“Si viajáramos en el tiempo, hace 10 millones de años atrás, y nos encontráramos en Paraná, veríamos un paisaje totalmente diferente a lo que podemos observar hoy. Donde hoy vemos barrancas, el río Paraná y la ciudad, veríamos un ambiente costero con un mar que avanzó sobre el continente y que hoy conocemos como el Mar Paranaense. En nuestra región las evidencias paleontológicas nos permiten reconstruir un ambiente marino costero donde habría playas, estuarios y zonas pantanosas con vegetación totalmente adaptada y muy diferente a lo que hoy podemos observar. Este paisaje marino no siempre permaneció igual, el mar ingresó varias veces en el continente y luego comenzó a retirarse. A medida que cambiaba su extensión, también lo hacían las costas, los ambientes y los organismos que habitaron en él. Lo extraordinario de esto es que podemos reconstruir parte de esa historia gracias a los sedimentos y a los restos fósiles, tanto de vegetales como de animales, que se preservaron en nuestra provincia. Las rocas que hoy vemos en las barrancas son en cierto modo para páginas de una historia marina que se escribió hace millones de años atrás”.

Jorge Noriega, paleontólogo

“Acá en la ciudad no tiene que ir muy lejos. En el Parque Urquiza, toda la barranca, el grueso de la barranca del Parque Urquiza son sedimentos, son depósitos de las fases regresivas, como llamamos nosotros. O sea, cuando el mar se estaba retirando. El mar estuvo en la zona aproximadamente -redondeando- entre los 14 millones de años que ingresó, 14 millones de años atrás, hasta los 7 millones de años, aproximadamente. Las fases ingresivas, o sea el ingreso, están en el subsuelo. Los depósitos solamente los podemos encontrar con perforaciones. Pero, las fases regresivas cuando el mar en estos últimos millones de años se estaba retirando, ahí depositó lo que encontramos por ejemplo en el Parque Urquiza”.

Graciela Ibargoyen, paleontóloga

“En el Parque encontramos muchas de esas huellas, sobre todo, en las ostras, en las cucharitas de agua que en este caso son de agua de mar… que bueno… las encontramos en el Parque con las rocas que se usaron para hacer los escalones o por ejemplo en el Paseo Jardín hay toda una pared… bueno, que ahora no sé, después de que se arregló el Parque espero que haya quedado a la vista… no sé, pero ahí estaba a la vista la Formación Paraná que es lo más antiguo que hay acá en la zona, donde se ven sobre todo las ostras, diferentes bivalvos, diferentes moluscos bivalvos. Pero, lo que más resalta son las ostras (…) Hay registros… El primero que se dio cuenta fue (Alcide Charles Víctor Marie Dessalines) d'Orbigny, 1840 y algo, hace mucho tiempo. Después, otros naturalistas que vinieron también encontraron estos restos y se dieron cuenta que había habido un mar. Con el tiempo se siguió estudiando. Pero, desde hace muchísimo tiempo que se sabe que existe la Formación Paraná. Es muy antigua, es la parte más antigua, hablamos de unos 9.000.000 de años aproximadamente. Y bueno, hace relativamente poco, un investigador de La Plata hizo su tesis doctoral sobre la Formación Paraná. Un estudio bastante exhaustivo … todo acá en esta zona. Y bueno, justamente él fue el que llegó a este número de 9.000.000 de años haciendo dataciones absolutas, un par de dataciones absolutas, más todo el estudio que… el estudio a lo largo de su tesis. Este investigador se llama Leandro Pérez”.

Eliana Moya, paleobotánica

“Aquel paisaje integraba animales marinos y vegetación adaptada a condiciones mucho más cálidas, húmedas y de la presencia de agua salobre. Lo sorprendente es la evidencia que nos muestra la existencia de vegetación semejante a los actuales manglares. Si buscamos manglares en la web, encontramos árboles crecen en ambientes inundables y desarrollan raíces muy particulares, capaces de adaptarse a suelos anegados y de salinidad variable, que viven principalmente en las costas tropicales. Pensar que en esta región pudieron existir ambientes con características semejantes nos hace cambiar por completo la imagen que tenemos de la Entre Ríos del pasado. ¿Cómo llegamos a describir esta vegetación? Bueno, a través de distintas pistas que juntas adquieren un gran valor como son los restos de madera fosilizada, los microfósiles vegetales, estructuras mineralizadas relacionadas con antiguas raíces conocidas como rizofitos. Es decir, no siempre encontramos una planta completa con sus hojas y ramas. A veces una estructura mineralizada que conserva la forma de una raíz nos puede dar información del suelo y el ambiente en que la planta creció. La anatomía de la madera fósil nos brinda gran información del clima y de las adaptaciones de esa madera a su entorno. Y eso es fascinante, a partir de distintas evidencias podemos reconstruir la vegetación y acercarnos a un ambiente que ya no existe en nuestra región”.

Era un mar poco profundo, tranquilo, de aguas templadas a cálidas. Más cálidas que las que hoy hay a la misma latitud en Uruguay o en el Sur de Brasil. En sus costas había playas, estuarios, planicies de marea, lagunas y pantanos. Y una vegetación que ya no existe en la región: selvas en galería y algo parecido a los manglares, árboles de raíces muy particulares que crecen en suelos anegados y salobres de las costas tropicales. Las pruebas son maderas fosilizadas, microfósiles y raíces mineralizadas halladas en la provincia. Se cree que las corrientes marinas trajeron semillas flotantes desde regiones muy lejanas.

Jorge Noriega, paleontólogo

“Bueno, era un mar… hay que imaginarlo como una lengua de mar que ingresó por la boca del actual Río de la Plata y que inundó toda la llanura Chaco pampeana, incluso hasta latitudes de Bolivia y de Paraguay. Era un mar somero, poco profundo, con temperaturas templado-cálidas, o sea, seguramente más cálidas de lo que hoy a la misma latitud podemos encontrar a nivel de Brasil o de Uruguay. Y que tenía una afluencia de agua dulce también, porque claramente todos los mares, todas las aguas continentales van al mar… Nosotros hemos estado reconstruyendo a través de estudios multidisciplinarios con paleobotánicos, básicamente gente personal del Conicet del Centro de Investigaciones de Diamante, con geólogos y nosotros que somos paleontólogos de vertebrados -el laboratorio que yo que yo dirijo- y también con la ayuda de muchas veces con ´paleoinvertebradólogos´, porque nosotros no tenemos la especialidad. Son famosas, vos me preguntaste por vestigios, las valvas, las conchas de ostras… Bueno… el estudio muy detallado de todos los invertebrados que se encuentran, lo hemos hecho muchas veces con gente del Museo de La Plata. Entonces, hemos trabajado multidisciplinariamente. Seguimos trabajando para reconstruir las profundidades, los sedimentos, los vertebrados, las plantas, los invertebrados”.

Gastón Fleita Moreyra, director del Museo Antonio Serrano

“Un escenario muy distinto al actual. Pero, un escenario interesante desde el punto de vista científico porque todas estas evidencias que dejaron el Mar Paranense a nosotros nos dan desde el punto de vista científico pautas para saber cómo era el clima en ese entonces, qué animales, qué fauna… qué habitó en estos territorios. Así que es muy interesante porque podemos -a través de la ciencia- reconstruir un pasado sumamente complejo, pero muy rico para la historia de nuestro territorio (…) Un cuerpo de agua muy grande y yo creo que el nombre de Paraná, aquello que es ´Pariente del mar´, viene con una vieja voz de ese mar paranense. Pero, me imagino un gran cuerpo de agua sobre un territorio que no podemos imaginar porque no vivimos… las evidencias son a través de los registros fósiles. Pero, me imagino ese gran cuerpo de agua habitando todo lo que hoy pisamos, todo lo que hoy podemos ver, todo lo que hoy podemos tocar, todo lo que hoy podemos recorrer. Y me imagino ese gran cuerpo de agua fundiéndose en un cielo infinito porque era un gran mar y de ahí viene su nombre”.

Horacio Enriquez, coordinador de la Fundación Eco-Urbano

“Es realmente fuerte la dimensión del temporal ¿no? Pensar millones de años … cuesta … en una civilización que corre detrás de las redes y el reloj. Y acá estamos hablando de un mar, nuestro Mar Paranaense que data entre 15 millones de años y que indudablemente fue el arquitecto, el que diseñó de alguna manera lo que hoy conocemos como la Cuenca del Plata. Pero, también el río Paraná, nuestro hermano, el río Paraná. Y qué importante a veces hacer ese ejercicio de pensar el tiempo en esa dimensión. Los procesos de nuestro planeta, los procesos de la Tierra con tanto… con esa lentitud ¿no? Por eso, es tan importante para quienes saben… no es mi caso… no soy un especialista en Geología y en el estudio de la conformación de los suelos… y en este caso serían nuestras barrancas. Pero, sí creo que es importante tener en cuenta en el contexto de estas variaciones climáticas, de estas crisis climáticas, de estos fenómenos que son El Niño, de las grandes bajantes que tuvimos hace tan solo 4-5 años que fue, bueno, ver el río Paraná, uno de los ríos más importantes del mundo, prácticamente se lo podía en algunos lugares cruzar a pie, ¿no? Por lo tanto, entender que este fenómeno de conformación de nuestro planeta sigue hoy siendo importante para ver de qué manera nos relacionamos con el río”.

Eliana Moya, paleobotánica

“Las plantas y sus adaptaciones en sus raíces, en su anatomía, son otras de las evidencias que nos ayudan a entender hasta dónde llegaba la influencia del mar y qué ambientes existían en sus márgenes. Pero, hay algo fundamental a entender, que es: si encontramos un fósil de una planta en un sedimento, no siempre significa que esa planta creció allí sus restos pueden haber sido transportados por el agua o algún otro agente, y es por eso que para reconstruir el paisaje tenemos que analizar cómo aparecen estos fósiles y qué relación tienen con el sedimento del entorno. Por otra parte, tener en cuenta los procesos de dispersión de las plantas actuales nos ayuda a pensar cómo pudieron dispersarse determinadas plantas en el pasado. En algunos manglares actuales, por ejemplo, los propágulos y sus semillas pueden flotar y ser transportados por el agua y recorrer grandes distancias hasta encontrar tierra con condiciones adaptadas. Esto nos permite pensar que las corrientes marinas pudieron transportar semillas desde otras regiones hasta nuestras costas. Así, las evidencias vegetales no solo nos hablan de la costa en sí misma, también nos permite investigar cómo se relacionaban los ambientes terrestres y acuáticos y qué rutas podían conectar regiones muy distantes”.

En el agua había corales, erizos, estrellas de mar y, sobre todo, ostras y otros bivalvos. Había corvinas, peces globo, tiburones y rayas. Ballenas del tamaño de una Ballena Azul, delfines y cachalotes. También dugongos, vacas marinas que hoy viven en el Océano Índico y comen praderas submarinas. En las orillas, yacarés inmensos y tortugas. En tierra firme vivían animales que ya no están: gliptodontes, parientes gigantes de la mulita; perezosos de todos los tamaños; toxodontes; y animales parecidos a caballos que no eran caballos.

Graciela Ibargoyen, paleontóloga

“Se supone que ese Mar Paranaense era un mar más bien somero, más bien con poca profundidad, templado… templado tirando a cálido. Con fauna similar a la que tenía el Atlántico a la misma latitud, es decir, posiblemente con corales, con una gran cantidad de bivalvos que es lo que llega hasta nuestros días y nos marca que -efectivamente- estuvo ese Mar Paranaense ahí y algunos otros invertebrados como los braquiópodos, briozoos, como te decía, corales, erizos de mar, estrellas, gusanos poliquetos… bueno… eso en general como fauna de los invertebrados y ya fauna más grande de vertebrados, peces como las corvinas que es lo que más comúnmente encontramos las vértebras, condrictios como los tiburones, rayas, mamíferos como las ballenas, delfines, cachalotes, digamos una fauna más que interesante. Bueno… y además … yo te digo hablando uno tiene la tendencia a hablar de los más comunes. Pero, bueno también ya había reptiles ´a roletes´ (a gran cantidad), había unos yacarés inmensos que de eso también se encuentran muchos dientes, por ejemplo. Son muy interesantes tortugas”.

Gastón Fleita Moreyra, director del Museo Antonio Serrano

“El patrimonio que tiene el Museo es un patrimonio muy antiguo. Es un patrimonio, son colecciones. Nosotros, desde el Museo, le llamamos colecciones, que datan del Museo de la Confederación de 1854, el primer Museo Nacional. Y estas colecciones que en un principio generó (Alcide) d'Orbigny y también Alfredo Marbais Du Graty, el primer director del Museo, Augusto Bravard, Pedro Scalabrini… estos fósiles que estudió también Ameghino en ese gran libro de los mamíferos, con descripciones de los fósiles de Paraná, son colecciones muy ricas y muy valiosas que son muy antiguas, más allá de que se sigue investigando en la provincia de Entre Ríos, con permisos especiales. Pero, el gran patrimonio que tiene el Museo creo que da cuenta de eso. Nosotros tenemos fósiles muy interesantes. Tenemos fósiles que son tipos holotipos (ejemplar físico único), que son las distintas categorías que adquieren cuando se describe una nueva especie que se encuentra producto de estas investigaciones. Y es un material que es consultado frecuentemente por distintos investigadores no sólo del país sino también de distintas partes del mundo. Y es uno de los Museos que aquilata, que atesora, uno de los patrimonios científicos en materia fósil más importante del país. Es el cuarto Museo más importante de toda la República Argentina y uno de los diez museos más importantes de Sudamérica”.

Eliana Moya, paleobotánica

“Si hablamos del clima, la vegetación que existió hace 10 millones de años atrás, nos da pista de que esta región tuvo condiciones ambientales diferentes a las actuales comunidades propias de ambientes tropicales a subtropicales. El paisaje que hoy asociamos a una provincia de clima templado, con sus pastizales, bosques y humedales, estuvo influenciado en distintos momentos por ambientes costeros, cálidos y con aguas marinas. Sin embargo, no debemos imaginar que todo Entre Ríos era una gran playa tropical. En una región podían coexistir ambientes diferentes: sectores marinos, costas, estuarios, áreas pantanosas y zonas internas continentales con su propia vegetación. Además, durante millones de años cambiaron tanto el clima como la extensión del mar. No estamos hablando de una única fotografía del pasado, sino de un paisaje dinámico que se fue transformando lo que descubrimos es que la historia de Entre Ríos fue mucho más compleja y diversa de lo que su paisaje actual nos permite imaginar”.

Cuando el mar se retiró, el paisaje cambió. Las costas se movieron, el agua salada se fue y la vegetación costera desapareció. Aparecieron ríos, arroyos, humedales y montes ribereños. No pasó de un día para el otro: llevó millones de años. Ese mar dejó una herencia. Moldeó la Cuenca del Plata y la planicie de inundación del río Paraná, con su red de riachos e islas. Es uno de los corredores de humedales más importantes del mundo. Y dejó las barrancas.

Graciela Ibargoyen, paleontóloga

“Posteriormente, desaparece el Mar Paranaense y también hay algunas ingresiones marinas, nuevas, jovencitas … más o menos entre unos 7.000 y 6.000-5.500 años atrás que son las que traen materiales como la ballena que tenemos acá atrás. Esta es una ballena Franca Austral, las mismas ballenas, la misma especie que encontramos vivas en el Sur ahora. Pero, bueno ésta está fosilizada y la encontraron en lo que sería el río Gualeguay. Y es jovencita -como te digo- 6-500 años, no es del Mioceno, sino que es del Holoceno”.

Jorge Noriega, paleontólogo

“En este caso la ingresión del mar y -por ende- la posterior regresión tuvo que ver muy seguramente con una elevación del nivel del mar a nivel global, a nivel mundial. En todo el Mioceno tardío, que es la época en la que se produjo esta ingresión, hay vestigios en el resto del mundo de aumentos del nivel del mar. Esos aumentos del nivel del mar se dan muchas veces por cuestiones climáticas generalizadas o también pueden ser estos cambios del nivel del mar -que son cambios eustáticos, se llaman-, también pueden responder a movimientos del continente. Si el continente se hunde, el mar entra. Pero, en este caso, se supone que hubo un incremento generalizado de la temperatura y por ende de los deshielos y por ende se elevó el mar a nivel mundial”.

Eliana Moya, paleobotánica

“Actualmente ya no hay registros de esta vegetación que existió en la costa, en el marino costera, en estos estuarios, adaptada a la salinidad. Esto nos muestra cuánto cambió el ambiente a lo largo de millones de años, donde alguna vez pudieron existir costas con vegetación adaptada. Hoy encontramos un paisaje completamente diferente. Las plantas adaptadas determinadas condiciones pudieron desaparecer localmente, mientras que otras comunidades fueron ocupando esos espacios. Por eso cuando observamos la vegetación actual, no estamos viendo una continuidad intacta de aquel paisaje costero. Estamos viendo el resultado de una historia de transformaciones que se extendió durante millones de años y eso nos permite pensar algo muy interesante que es que la naturaleza que hoy nos parece propia de un lugar, no siempre estuvo allí”.

Gastón Fleita Moreyra, director del Museo Antonio Serrano

“La sala de Paleontología es una sala que buscó en su momento -con un trabajo que hizo el museo con CONICET-, representar a la megafauna del cuaternario de la provincia de Entre Ríos. Por eso está representada la ´Macrauchenia´ (es un género extinto de mamíferos herbívoros placentarios de Sudamérica), el ´Tigre dientes de sable´, tenemos también ´Gliptodontes´”.

Las barrancas son su archivo. Cada capa de sedimento es una página. En el Parque Urquiza, gran parte de la barranca está hecha con lo que el mar depositó mientras se retiraba. Las ostras se ven en escalones y paredes del Parque. La llamada Formación Paraná aparece también en la Toma Vieja, Bajada Grande, la Aldea Brasilera y el Cerro de la Matanza, en Victoria. En la última gran bajante quedó a la vista al pie de la barranca.

Jorge Noriega, paleontólogo

“Nosotros hemos trabajado localidades fosilíferas -no sitios en los que está expuesto- a lo largo de prácticamente toda la provincia. Cuando digo toda la provincia, este mar ingresó por el Oeste de la provincia. Está también representado en sedimentos de la República Oriental del Uruguay, pero aquí en todo el Ode la provincia. Entonces, nosotros desde incluso más al Sur de Victoria… Victoria misma en el Cerro de la Matanza, gracias al acceso que nos permitió la propietaria de una cantera de broza del lugar y de calcáreos, hemos hecho hallazgos muy importante”.

Graciela Ibargoyen, paleontóloga

“Según como se fue la evolución de los diferentes lugares, cómo se fueron dando los sedimentos es que acá en Entre Ríos tenemos a la vista Formación Paraná y en otras partes del del país, como que están enterradas allá abajo. Nosotros la podemos encontrar acá en la Toma, por ejemplo, Formación Paraná (…) Al pie de la barranca, por ejemplo, cuando baja mucho el río, como esta última bajante tan grande que hubo, quedó bien, bien a la vista Formación Paraná”.

Gastón Fleita Moreyra, director del Museo Antonio Serrano

“Las reacciones de los chicos son, yo he visto chicos que tienen tres suspiros uno atrás del otro cuando entran a esta sala. Porque es la sala que los atrapa, es la sala que cuando salen de esta sala dicen yo quiero ser paleontólogo… yo creo que todos cuando somos grandes buscamos un poco eso de la niñez. Todos en algún momento quisimos ser arqueólogos o ser paleontólogos. Pero, cuando vienen a esta Sala se van con una gran enseñanza que ellos piensan muchas veces que. en este suelo -en el suelo entrerriano- no hubo mar, que en este suelo no hubo este tipo de animales, que por ahí -por ejemplo- yo mencionaba el Tigre Diente de Sable, lo conocen a través de la película ´La Era del Hielo´ y dicen: y acá había, sí, acá teníamos este tipo de megafauna, teníamos una Macrauchenia, que es una especie de caballo grande, teníamos ballenas, teníamos una cantidad de ostras marinas… que las ostras es por ahí lo que más se encuentran en las barrancas del Paraná, y es lo que ingresa con mayor frecuencia al Museo, a las colecciones del Museo como autoridad de aplicación de la ley de protección. Pero, se van con esa… primero con esa curiosidad de querer seguir investigando, de querer seguir indagando en la historia fósil de la provincia de Entre Ríos”.

Ernesto Brunetto, geólogo

“Cuando nos referimos a que en esta región hubo mar estamos hablando del Mar Paranaense. La llamada ingresión (en Geología y Geografía es el fenómeno en el que el nivel del mar sube con respecto a la tierra firme, o la costa se hunde, provocando que el agua del mar avance y penetre en las zonas bajas, valles o depresiones de la costa, formando inundaciones o rías) paranaense que tuvo lugar… fue un hito de la historia natural del planeta y nos referimos a un período geológico llamado Mioceno. Este evento de ingresión marina ocurrió hace aproximadamente 15 millones de años y 5 millones de años antes del presente. Fue producto de la combinación de fenómenos naturales como los cambios climáticos a escala global, grandes cambios climáticos que implicaron enfriamientos y posteriores calentamientos a escala global, combinado con los fenómenos de la tectónica y del movimiento de placas que para esa época tenían que ver con la evolución de la Cuenca del Océano Atlántico. Fue expandiéndose progresivamente en el tiempo -como lo sigue haciendo- y eso tuvo un efecto combinado con el cambio climático para que el nivel del mar ascendiera a niveles extraordinario y se produjera una ingresión: un ingreso de aguas marinas cubriendo grandes extensiones del área continental de Sudamérica, no sólo en la región Chaco-Paranaense sino también en la Cuenca del Amazonas. Estos eventos naturales quedan claramente registrados en las barrancas del río Paraná. Es un hito de nuestra barranca del río Paraná como la evidencia de que estos eventos extraordinarios de la historia natural tuvieron lugar. Y eso puede reconocerse a través de las rocas que podemos observar allí y los restos de fósiles marinos que atestiguan que eran estos ambientes los que ocupaban esta región”.

El primero en advertir que acá hubo un mar fue el naturalista francés Alcide d'Orbigny, en la década de 1840. También pasó por estas barrancas Charles Darwin. Después Pedro Scalabrini reunió fósiles y Florentino Ameghino los estudió. Las dataciones más recientes le dan a la Formación Paraná unos 9 millones de años. Gran parte de ese patrimonio está en el Museo Serrano. Sus colecciones vienen del Museo de la Confederación, creado en 1854. Guarda ejemplares únicos que consultan investigadores de todo el mundo y es uno de los museos de su tipo más importantes del país.

Jorge Noriega, paleontólogo

“La colección … durante siglos ya de estos fósiles, nosotros la retomamos … en el caso de estos peces que te decía, de unas corvinas, porque encontramos un esqueleto muy completo, articulado. Y si bien ya se sabía que los huesos que veníamos encontrando eran de una corvina, pudimos con la corvina entera, por así decir, reconstruir ese animal completo y hacer un estudio como del parentesco de esa corvina con las corvinas actuales. Cabe por ahí señalar, es interesante, que esta corvina estaba inmersa en una matriz de sedimento muy resistente porque estaba como cementados cada uno de esos granitos de arena, por así decirlo, de una arenisca con cemento silicio y calcáreo. Con lo cual, teniendo además en cuenta la cantidad de huesos, si hubiésemos intentado prepararlo hueso por hueso, hubiera sido además de colosal el trabajo, podríamos haber roto muchas cosas e íbamos a perder la relación topográfica. Imagínate, has visto peces, las branquias, ¿no? … Bueno… este ejemplar estaba completo”.

Graciela Ibargoyen, paleontóloga

“Y en ese caso los paleontólogos se ponen a buscar material… y bueno … aprovechan a colectar. Lo que pasa también es que no es que uno puede juntar, aunque sean paleontólogos, tampoco pueden salir a buscar, así como así. Deben tener permisos. La Provincia da permisos y para darles esos permisos tiene que haber un proyecto, tiene todo un sistema que está aceitado. Son permisos que se tramitan (y) que terminan con un decreto del gobernador, entonces lleva su tiempo (…) Todos estos hallazgos están protegidos y todo el material que surge a través de los proyectos de investigación también quedan registrados para la provincia y quedan resguardados acá en el Museo o también a veces en Diamante”.

Eliana Moya, paleobotánica

“A medida que este Mar Paranaense comenzó a retirarse, los ambientes comenzaron a transformarse. Las costas cambiaron de posición, algunos sectores dejaron de estar inundados por agua marina y entonces las condiciones de salinidad y humedad fueron modificándose y con estos cambios también cambió la vegetación. Las comunidades adaptadas a los ambientes costeros salobres ya no encontraron las mismas condiciones para desarrollarse en la región. Pero este proceso no ocurrió de un día para el otro. Hablamos de transformaciones que se extendieron durante largos periodos geológicos. Ahora, ¿cómo es que podemos reconstruirlas hoy en día? Bueno, observamos el sedimento y los fósiles que aparecen en ellos. Cuando estudiamos estas capas en subconjuntos de sedimentos, podemos reconocer la transición entre distintos ambientes y reconstruir cómo fue cambiando el paisaje. Al unirlas podemos entender como aquel mar fue dejando lugar a otros paisajes más parecidos a lo que vemos actualmente, como humedales, ríos, arroyos y bosques ribereños”.

Ernesto Brunetto, geólogo

“Ese Mar Paranaense es un mar cálido, un mar somero poco profundo, muy extenso y toda esa información es aportada por las rocas. Dada la composición de los sedimentos o de las rocas expuestas a las cuales podemos acceder desde distintas técnicas de estudio… queda claramente que allí hubo ambientes de playas, ambientes marinos de costa a fuera … que hubo zona de playas… eso queda registrado a través de arenas de playas que son muy diagnósticas, planicie de mareas… Bueno… ,todo ese registro, además, de la composición mineral y la química específica de estos ambientes, se ha estudiado y se sigue estudiando en las rocas expuestas en la barranca del río Paraná. Y este fenómeno fue muy marcado y dejó un registro notable para esa época. Pero, también son procesos cíclicos, es decir, ha habido cambios climáticos de distinta magnitud a lo largo de toda la historia geológica del planeta. Y bueno, esto son, como decía, factores combinados que para los tiempos humanos son de escala muy extensa. Pero, que sirven también como ejemplos de cómo funciona la naturaleza y abre preguntas de cuál puede llegar a ser el efecto de la acción humana, acelerando cambios que a la naturaleza le llevó muchos, miles y millones de años, ¿no?”.

El Museo es la autoridad de aplicación de las leyes que protegen este patrimonio. Nadie puede excavar sin permiso. Quien encuentra un fósil no debe tocarlo ni sacarlo: tiene que fotografiarlo, marcar el lugar y avisar al museo. Si está suelto, se recoge para que no se pierda. Quien quiera conservarlo puede hacerlo, pero debe registrarlo.

Gastón Fleita Moreyra, director del Museo Antonio Serrano

“Los hallazgos se hacen… estamos hablando de hallazgos fortuitos, cuando uno encuentra de manera fortuita un fósil, automáticamente… llaman al Museo. Nosotros siempre le remitimos el protocolo de actuación. En el momento en el que uno encuentra un fósil es registrarlo, primero no tocarlo, no sacarlo de su lugar. Porque cuando uno extrae un fósil sin los conocimientos de la ciencia paleontológica se pierde mucha información. Entonces, es importante los sedimentos que los acompañan a esos fósiles y toda la información que se pueda de la vegetación también recuperar. Por eso, siempre nosotros aconsejamos sacar las fotos, geolocalizar, avisarnos y no tocar”.

Jorge Noriega, paleontólogo

“Las mega extinciones hicieron desaparecer el 90% de las especies a nivel mundial y, sin embargo, nos recuperamos. No existíamos los humanos en aquellos momentos. Pero... bueno… después de la extinción de los dinosaurios, después de la extinción Pérmico-Triásica, la vida continúa. Entonces, a mí me parece que también, además, del rol en este sentido identitario que te da, conoces, sos entrerriano, conoces el Mar Paranaense. También hay una cuestión que para mí es muy buena o a mí por lo menos me da esa cuestión de humildad frente a la naturaleza. El hombre claramente es quizás la especie más inteligente del planeta y la que ha hecho desde el punto de vista del desarrollo ya de una cultura, cosas únicas a lo largo de la evolución. Pero, todo cambia. Y, entonces, el poder supremo, por lo menos desde mis creencias, lo tiene el universo, el cosmos, el sistema solar y el planeta Tierra ¿no? … no nosotros”.

Eliana Moya, paleobotánica

“Uno de los últimos hallazgos que hemos hecho y el que más me ha sorprendido, fue encontrar estructuras relacionadas con antiguas raíces y que hemos interpretado como evidencia de vegetación de tipo manglar. Pensar que ese tipo de vegetación existió en nuestra región y que existieron ambientes cálidos con esta vegetación adaptada a condiciones salobres, nos cambia totalmente la perspectiva, nos hace comprender que el territorio que habitamos hoy en día no siempre tuvo la forma ni las características que conocemos. También me sorprende pensar cómo llegaron determinadas especies de plantas hasta estas latitudes, cómo pudieron dispersarse y qué condiciones hicieron posible ese desarrollo. En este sentido, estudiar este pasado nos recuerda que los paisajes cambian, el mar avanza y retrocede, el clima se transforma y las comunidades tanto vegetales como animales responden a estas modificaciones. Entonces, conocer esta historia no significa que el pasado vaya a repetirse exactamente, pero sí nos ayuda a entender que nuestro territorio es dinámico y que su historia ambiental es mucho más compleja de lo que podemos ver. En definitiva, cuando miramos las barrancas no solamente vemos rocas y sedimentos, vemos el registro del pasado de nuestra región. Un pasado en el que hubo costas marinas, ambientes muy diferentes a los actuales y una historia natural que todavía estamos descubriendo”.

Conocer ese pasado también sirve para pensar el presente. El Paraná tardó millones de años en formarse. Hoy se discute dragarlo más hondo para barcos cada vez más grandes. Se advierte que eso puede acelerar la corriente, romper un lecho duro hecho de arcillas marinas y fósiles, dañar los humedales y apurar el derrumbe de las barrancas.

Graciela Ibargoyen, paleontóloga

“Lo interesante es eso: de que haya existido un Mar Paranaense, la fauna que podía tener, también estaban acompañados por una fauna particular en lo que era la parte terrestre que era diferente a la actual. Porque nos ubicamos en una época que era el Mioceno y como les decía hoy que América del Sur había estado rodeada de agua durante mucho tiempo, la evolución de plantas y animales fue diferente a la del resto del mundo. Entonces, por ejemplo, dos grupos de animales típicos de América del Sur… mamíferos que eran los litopterna y los cenartros (o xenartros) se desarrollaron en América del Sur con muchísimas especies. Estos que te digo, los litopterna eran ungulados, o sea que eran animales que caminaban sobre los dedos, como hoy en día los caballos, pero no eran caballos”.

Jorge Noriega, paleontólogo

“Un mar tranquilo, como te decía, poco profundo. No obstante, eso … los niveles de arcillas, las que están por ejemplo en la toma vieja, esas arcillas bien laminadas, muy lindas para hacer cerámica. En esas arcillas que son sedimentos del mar más profundo, ahí encontrarás ballenas… Ballenas del tamaño de las Ballenas Azules, de la Ballena Franca, encontrás delfines, encontrás dugongos, las vacas marinas que hoy están en el Océano Índico, son unos animales… no sé cómo definirlos… pero parecidos, muy cabezones, parecidos como unos grandes elefantes marinos, pero que no son parientes de los elefantes marinos … que comían unas gramíneas que son praderas marinas. Siempre a nivel cercano a la costa, en aguas poco profundas… Bueno… nosotros estudiamos unos hermosos dugongos del cerro de la Matanza, de Victoria. Desde el punto de vista -no me voy a meter en las plantas, porque no lo sé-, pero sí te puedo decir que había bosques, unas selvas en galería muy importantes, es decir, con un clima mucho más cálido que el actual y con las precipitaciones y la temperatura que eso implica, la presencia… seguramente, ya han hablado de los manglares, de estos bosques que viven a orillas del mar. Así que, desde los peces, además hemos encontrado animales vinculados con los peces Globo, o sea, toda fauna que nos habla de unas latitudes que hoy en día son más … están más cerca del trópico o del subtrópico, ¿no?”.

Entre una bajante histórica y una creciente por El Niño, el río muestra que todo cambia. El mar avanza y retrocede. El clima se transforma. Lo que a la naturaleza le llevó millones de años, el hombre puede alterarlo en poco tiempo. Cuando miramos las barrancas no vemos solo tierra y piedra. Vemos el fondo de un mar.

Horacio Enriquez, coordinador de la Fundación Eco-Urbano

“Nosotros … y hablo en nombre de este ecosistema socio ambiental, de este sector de organizaciones que hace mucho trabajamos para pensar nuestra relación con el ambiente y en particular con el río Paraná, con la Cuenca del Plata ¿no? Ya cuando empezamos a entender que lo que nos pasa a nosotros tiene que ver con lo que pasa en la Cuenca Alta, en la Cuenca Media… Y digo esto porque en estos últimos años, el nuevo pliego licitatorio de lo que sería el dragado, el balizamiento del río Paraná despertó nuevamente una gran resistencia del ambientalismo, de las organizaciones sociales y ya no tan sociales de pueblos indígenas, de artistas; preocupados -justamente- porque si pensamos que para tener el río que tenemos y la cuenca que tenemos pasaron 14-15 millones de años cuando ligeramente hablamos de profundizarlo, para navegarlo, para que los buques sean cada vez más grandes, que tengan mayor capacidad de carga… Y estamos hablando no solamente de succionar el limo, digamos, el barro que viene bajando del Bermejo, del Pilcomayo, sino también de ir por el lecho ¿no? … de ir en una forma -digamos- romper el suelo con todo lo que esto implica. Por eso, es importante desde nuestra perspectiva que quienes meten mano a nuestros ríos y entender también… fíjate vos que este Mar Paranaense que se retira -como lo estuve un poco recuperando mi memoria y estudiando- alrededor de entre 9 millones de años se retira y es -de alguna manera- quien genera ese mar lo que llamamos la planicie, las condiciones de un río de llanura ¿no? … la planicie de inundación que caracteriza al río Paraná. Y que eso ha permitido que sea una gran red de riachos, de islas que conforman este gran humedal que tenemos en el litoral, en nuestra cuenca: uno de los corredores de humedales más importantes del mundo”.

Gastón Fleita Moreyra, director del Museo Antonio Serrano

“Lo que deberíamos tener en cuenta siempre es lo que forma parte del paisaje. Las barrancas del Paraná creo que son un testigo fundamental de este mar. Nosotros podemos caminar por las barrancas y encontrarnos estas pequeñas ostras marinas que son la evidencia primaria directa de este mar. Y tener siempre mucho respeto por la naturaleza, porque forman parte de ese conjunto natural, de ese patrimonio natural de todos los entrerrianos y de todos los paranaenses. Y creo que lo que tenemos que hacer hincapié en el cuidado, es decir, es material científico, es material histórico, es material muy importante para la provincia. Pero, bueno … recordar eso … de que en Entre Ríos estuvo cubierta por mar, por un mar inmenso, por el Mar Paranense y que dejó grandes evidencias que se estudian no solo desde el punto de vista paleontológico, sino también desde el punto de vista geológico y que nos ayuda a reconstruir -entre todos- un pasado que tiene como objetivo final la educación. Porque todos estos trabajos de campo que se hacen culminan en un material impreso que después los chicos lo estudian y lo aprenden en las escuelas. Así que ese es como el eslabón científico, es una construcción colectiva, como debe ser el patrimonio en función pública. Pero, tenemos que saber que Paraná estuvo habitada por un gran mar, el Mar Paranense o Entrerrianense, como en algunos casos se lo nombra. Pero, siempre hacemos hincapié en la descripción que hace Florencio (Gilberto) Aceñolaza, que es un poco el que rescata este nombre del Mar Paranense para perpetuarlo y para que nosotros lo podamos estudiar, aprender y también habitar. Porque caminando por las calles de Paraná o de distintos lugares de la provincia de Entre Ríos también lo vamos habitando de vuelta”.

Horacio Enriquez, coordinador de la Fundación Eco-Urbano

“Algo que parece tan duro, pensar una barranca nos obliga a entender de que está hecha esta llamada formación Paraná y como es fundamental que los que toman decisiones, estamos hablando de evaluaciones complejas, me refiero a los estudios de impacto ambiental, a los estudios hidrológicos, a las dinámicas, estas decisiones tomadas desde la perspectiva solamente económica, ¿no? Por eso, poder recuperar la memoria, esta que decimos no, esta ´memoria frágil´ … en mi caso no soy un especialista, simplemente vengo observando y siguiendo de cerca las agendas que tienen que ver con la vida del río, con su calidad. Me refiero al agua, a sus ecosistemas, sus riesgos, cuáles son los riesgos o amenazas que tiene hoy este río que alguna vez fue mar y que ese mar posibilitó que tengamos este río donde en algunos lugares el valle de inundación tiene alrededor de 50 kilómetros de ancho. Y que la vida que tienen y toda la biodiversidad que generan los humedales, estos riachos e islas, dependen del comportamiento natural, que está afectado por procesos como el retiro de ese mar y por procesos climáticos y demás, pero que nos haya llevado tantos millones de años que se conforme esta cuenca ¿no? Esta Cuenca del Plata, este río de Paraná, para que por ahí hoy la tecnologización del hombre que se ha vuelto como omnipresente. Puedo meter mano a un río, romper el lecho. Porque hay zonas críticas donde el fondo del río, el suelo del río es duro porque son millones de años que se ha ido apisonando ese suelo de arcillas marinas, de restos de fósiles y que también contienen contaminantes porque ahí se van decantando y acumulando residuos, químicos, fuentes contaminantes y demás … entonces, en lo que a mí respecta a este pensar ese nivel de tiempo ¿no? … pensar millones de años y hoy frente a una civilización que mete mano a la naturaleza con grandes… leía en las últimas horas la multinacional que volvió a ganar ahora la licitación para el dragado y balizamiento está convocando, haciendo llegar por mar, por el mar, por los océanos, grandes dragas para seguir en el marco de este Niño poder asegurar -como dicen- que todos los sedimentos que vienen bajando, que vienen bajando la flora que viene, que vemos flotar con el aumento de la altura del río no genere ningún inconveniente”.

Memoria Frágil: Cuando Entre Ríos era mar