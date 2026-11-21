Con sus exposiciones Fernando Ruiz y Claudio Jacquelin invitaron a reflexionar sobre la importancia del periodismo y la libertad de prensa para fortalecer la democracia.

El Ciclo de Charlas Periodísticas 2026 tuvo anoche su cierre en Paraná con un encuentro dedicado a analizar la relación entre “Fuentes, poder y política”. La actividad reunió a dos reconocidos referentes del periodismo argentino: Claudio Jacquelin, periodista del diario La Nación y Ahora Play, y a Fernando Ruiz, especialista en comunicación y democracia, docente universitario y expresidente del Foro de Periodismo Argentino (FOPEA). Ante un auditorio que acompañó la convocatoria en el octavo piso del Hotel Howard Johnson Mayorazgo, ambos compartieron sus experiencias y reflexiones sobre los desafíos actuales del oficio, la libertad de prensa y el funcionamiento de las instituciones democráticas.

La jornada fue organizada por ANÁLISIS, con el acompañamiento de Neo Paraná, Canal 9 Litoral y Radio Plaza 94.7. Aunque estaba prevista también la participación de Claudio Savoia, periodista del diario Clarín, motivos particulares de último momento le impidieron viajar a Paraná.

Fernando Ruiz y Claudio Jacquelin se refirieron a los condicionamientos que enfrenta el periodismo argentino, la vulnerabilidad de las fuentes confidenciales, las agresiones del poder político y la crisis de la Justicia. En un diagnóstico crítico, coincidieron en que la protección de la prensa no constituye un privilegio de los periodistas, sino una garantía para toda la sociedad. También advirtieron sobre el respaldo de sectores de la dirigencia a los ataques contra el ejercicio periodístico.

Las noticias son mucho más que información sobre acontecimientos cotidianos: constituyen un servicio público esencial para el funcionamiento de una democracia. De su calidad, veracidad, diversidad y circulación depende, en buena medida, la posibilidad de que los ciudadanos comprendan la realidad y tomen decisiones informadas.

Desde esa premisa, Fernando Ruiz y Claudio Jacquelin desarrollaron una extensa exposición sobre las relaciones entre las fuentes de información, el poder político y el periodismo, en un escenario atravesado por la polarización, las agresiones a la prensa, la crisis económica de los medios y el debilitamiento de instituciones fundamentales de la República.

La apertura estuvo a cargo de Gabriela Gómez del Río -periodista de la casa- quien presentó como palabras fuerza los conceptos de “noticias” y “guerras mediáticas”, y propuso recorrer distintas experiencias para pensar el oficio periodístico desde perspectivas diferentes. Luego cedió la palabra a Fernando Ruiz y Claudio Jacquelin, quienes abordaron el tema convocante: “Fuente, poder y política”.

La exposición dejó planteado un diagnóstico preocupante: las dificultades que atraviesa el periodismo no se limitan a las agresiones contra los profesionales o a los condicionamientos para acceder a la información. También involucran la sustentabilidad económica de los medios, la utilización política de las narrativas, el debilitamiento de la independencia judicial y, fundamentalmente, la actitud de una sociedad y una dirigencia que, en ocasiones, parecen naturalizar los ataques contra la prensa.

Fernando Ruiz: “Las noticias son el principal servicio público en una democracia”

Fernando Ruiz comenzó su intervención con una invitación a compartir experiencias para comprender una actividad con la que toda la sociedad mantiene contacto permanente.

“Todos somos, desde algún punto, expertos”, señaló, en referencia a la relación cotidiana de las personas con los medios de comunicación y los periodistas. A partir de allí, estableció el eje central de su exposición: “Las noticias son el principal servicio público en una democracia y, por lo tanto, la calidad de ese servicio es decisiva”.

Para Ruiz, la calidad de la información condiciona directamente el funcionamiento democrático. Cuando las noticias son completas, contextualizadas, verificadas y confiables, la democracia funciona mejor. Cuando ocurre lo contrario, la circulación deficiente de información puede conducir a consecuencias graves.

Para ilustrarlo recurrió a las obras de William Shakespeare, muchas de las cuales terminan en tragedia. Según explicó, buena parte de esos desenlaces permite observar cómo los problemas en la circulación de información y las noticias equivocadas pueden desencadenar situaciones dramáticas. “La mala circulación de la información te lleva a tragedias informativas”, resumió.

El secreto de las fuentes: una garantía constitucional

Uno de los momentos centrales de su exposición estuvo dedicado a la protección de las fuentes periodísticas y al reconocimiento constitucional de ese derecho. Ruiz recordó que la Constitución argentina contiene disposiciones específicas de protección al ejercicio del periodismo y destacó especialmente el artículo 43, incorporado en la reforma constitucional de 1994, que establece la protección del secreto de las fuentes de información periodística.

“¡Miren lo que significa que en la Constitución se legalice un secreto!”, expresó.

La reflexión se apoyó en una aparente contradicción: la Constitución de una República está asociada a la transparencia y a la publicidad de los actos públicos, pero contempla una protección especial para preservar la confidencialidad de las fuentes periodísticas.

Para Ruiz, esa decisión revela la importancia que tiene la relación entre quienes aportan información y quienes ejercen el periodismo, una relación que conecta directamente con el derecho ciudadano a estar informado.

En su recorrido histórico recordó que Jujuy fue una de las primeras provincias en incorporar el secreto de fuentes en su Constitución, en el marco de un proceso de renovación de las Constituciones provinciales. Posteriormente, durante la reforma nacional de 1994, el tema llegó al debate constituyente con el impulso de distintos sectores, entre ellos los editores periodísticos, que tuvieron un papel relevante en la defensa de esa garantía.

El reconocimiento constitucional permitió al periodismo contar con una herramienta jurídica fundamental frente a los intentos de identificar, revelar o perseguir a quienes brindan información confidencial.

El espionaje y los intentos de revelar las fuentes

Fernando Ruiz explicó que las fuentes constituyen uno de los puntos más sensibles y vulnerables de la actividad periodística, especialmente frente a los sistemas de vigilancia y espionaje.

Mencionó como ejemplo el caso de la redacción de El Faro, de El Salvador, donde 22 periodistas fueron espiados mediante el sistema Pegasus, que permitía acceder a comunicaciones y mensajes de sus teléfonos celulares.

La situación adquiere una dimensión particular en el contexto actual, cuando el teléfono móvil concentra buena parte de la actividad profesional de un periodista: conversaciones, contactos, documentos, fotografías y comunicaciones con fuentes reservadas.

También recordó antecedentes judiciales argentinos que pusieron a prueba la protección constitucional. Uno de ellos ocurrió después de la reforma de 1994, cuando el periodista del Financial Times, Thomas Catan, publicó información sobre presuntos pedidos de dinero de legisladores argentinos a banqueros. En ese contexto, el juez Claudio Bonadío solicitó intervenir las comunicaciones telefónicas del periodista para intentar identificar sus fuentes.

Otro antecedente involucró al periodista Daniel Santoro, cuando el juez Alejo Ramos Padilla requirió tres años de sus registros de llamadas telefónicas. La Cámara posteriormente ordenó destruir esa información, pero el episodio evidenció la magnitud de la vulnerabilidad a la que pueden quedar expuestos los periodistas.

Ruiz también recordó el caso de Diego Cabot, quien reveló la investigación conocida como “Los Cuadernos”. En aquella oportunidad se solicitaron registros de cámaras de seguridad de la zona de Núñez para intentar establecer quién había entregado los documentos al periodista.

Para el expositor, estos antecedentes demuestran que la protección de las fuentes no es una discusión teórica, sino una condición indispensable para que puedan conocerse hechos de interés público. “Si ustedes revisan las causas de corrupción más importantes desde el año 85-86-87, siempre hay fuentes confidenciales. Lo que quiere decir que, si no se protegen las fuentes confidenciales, no nos hubiéramos enterado de muchas cosas”, sostuvo.

También hizo referencia a los sistemas de protección de denunciantes o “whistleblowers” que existen en democracias con mayores niveles de desarrollo institucional. Mencionó, como ejemplo, el modelo estadounidense, donde existen mecanismos legales que pueden permitir que quienes denuncian irregularidades reciban una parte del dinero recuperado por el Estado.

La conclusión de Ruiz fue contundente: la calidad de las noticias depende, en buena medida, de que existan fuentes dispuestas a hablar y de que puedan hacerlo sin temor a represalias. “Para poder tener una democracia sólida, estas fuentes tienen que estar protegidas. Y gracias a Dios están hoy constitucionalmente protegidas y, a su vez, en la práctica también”, afirmó.

Claudio Jacquelin: “Este es uno de los momentos más críticos del periodismo”

Al tomar la palabra, Claudio Jacquelin destacò el trabajo del periodista Daniel Enz y describió el presente como uno de los períodos más difíciles del periodismo argentino, que recuerda en su trayectoria profesional. La situación -explicó- responde a una combinación de factores que no se habían presentado anteriormente con semejante intensidad: las agresiones provenientes del poder político, la deslegitimación social de la profesión, la crisis económica de los medios, la transformación tecnológica y las dificultades para acceder a información confiable.

La situación -explicó- responde a una combinación de factores que no se habían presentado anteriormente con semejante intensidad: las agresiones provenientes del poder político, la deslegitimación social de la profesión, la crisis económica de los medios, la transformación tecnológica y las dificultades para acceder a información confiable.

Jacquelin aclaró que las garantías que protegen al periodismo no deben entenderse como privilegios para quienes ejercen la profesión. “En realidad, es por la función que tiene el periodista. Y la función es proveer de la mejor información. De la más variada, chequeada, con un tratamiento profesional. Y por eso existe esa protección”, explicó.

Sin embargo, también reconoció que los propios periodistas tienen responsabilidades en el deterioro de la credibilidad pública. Cuestionó a quienes utilizan el nombre del periodismo para desarrollar prácticas que, a su entender, desnaturalizan el oficio y contribuyen a legitimar los ataques contra el conjunto de la profesión.

La inteligencia artificial y la crisis de sustentabilidad de los medios

Jacquelin identificó la crisis económica de la industria periodística como uno de los principales factores de vulnerabilidad. Explicó que los medios argentinos -al igual que los de otros países- atraviesan una transformación profunda de sus modelos de negocio, que se agravó durante el último año con el avance de la Inteligencia Artificial.

Según las cifras que mencionó durante la exposición, el tráfico de audiencias de los medios habría registrado una caída promedio del 30% en el último año.

El cambio se observa especialmente en las búsquedas de información. Antes, cuando una persona consultaba algo en internet, los resultados la conducían a páginas de medios periodísticos. Actualmente, muchas consultas se resuelven directamente mediante resúmenes generados por Inteligencia Artificial, sin que el usuario ingrese a los sitios originales. La consecuencia es una disminución de las visitas y, por lo tanto, de los ingresos publicitarios.

Jacquelin explicó que buena parte de la publicidad digital depende de indicadores como las páginas vistas, el tiempo de permanencia y el volumen de circulación. Si esas métricas disminuyen, también se reduce la capacidad de los medios para financiar su actividad.

Pero, señaló un problema adicional: los usuarios reciben respuestas generadas por Inteligencia Artificial sin conocer necesariamente las fuentes originales, el medio del que proviene la información o los criterios utilizados para elaborarla. A esto se suma la capacidad de los algoritmos para ofrecer contenidos ajustados a las preferencias y creencias de cada persona. “La inteligencia artificial miente y mucho, y nos miente, sobre todo, buscando lo que queremos saber según lo que pensamos y según ya lo que sabe de nosotros”, advirtió.

La combinación de menor sustentabilidad económica, presión política y precarización laboral configura, a su juicio, uno de los escenarios más difíciles que ha enfrentado el periodismo.

Tensión y cooperación: la relación necesaria con el poder

Al referirse específicamente al vínculo entre periodismo y política, Jacquelin sostuvo que una relación saludable entre el poder político y la prensa debe combinar dos dimensiones: tensión y cooperación.

La cooperación es necesaria para garantizar el acceso a la información pública y permitir que la ciudadanía conozca las decisiones y acciones del Gobierno. Y la tensión -en cambio- resulta inevitable porque los intereses, los objetivos y las funciones de ambos actores son diferentes. “Si no hay alguna tensión, inexorablemente hay complicidad”, sostuvo.

Desde su perspectiva, la Argentina lleva más de dos décadas atravesando una relación marcada fundamentalmente por la confrontación, con distintos grados de intensidad, pero con una tendencia creciente al enfrentamiento.

Para ubicar históricamente ese proceso, Jacquelin señaló el comienzo del gobierno de Néstor Kirchner como un punto de inflexión. Recordó una reunión que mantuvo junto a Daniel Santoro con Alberto Fernández, entonces jefe de Gabinete, en 2004 o 2005, para plantear las dificultades que comenzaban a surgir en la relación entre el Gobierno y la prensa.

Durante ese encuentro -según relató- Néstor Kirchner ingresó a la oficina y le expresó que no tenía problemas con el diario La Nación. La aclaración lo sorprendió, porque el Presidente identificó inmediatamente al diario como un potencial enemigo.

Jacquelin recordó que Kirchner le explicó que necesitaba construir un enemigo político, porque los medios no eran rivales electorales: no competían por votos, pero sí podían cuestionar y afectar las narrativas del poder. “Yo necesito un enemigo”, fue la frase que -según recordó- le transmitió el entonces presidente.

Jacquelin vinculó aquella estrategia con el posterior enfrentamiento del kirchnerismo con los principales medios de comunicación, especialmente durante el conflicto por las retenciones móviles de 2008 y la disputa con los diarios Clarín y La Nación.

Sin embargo, marcó una diferencia entre aquel período y el escenario actual: mientras durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner existió un fuerte hostigamiento institucional contra los medios, las agresiones personales y directas desde la máxima autoridad del Poder Ejecutivo hacia periodistas adquirieron posteriormente una exposición y una intensidad inéditas como en el presente.

Del enfrentamiento con los medios al hostigamiento personal

Jacquelin señaló que la transformación del ecosistema de medios modificó también la relación entre los periodistas y las empresas periodísticas. En la actualidad -explicó- las figuras individuales tienen una presencia y una capacidad de llegada que muchas veces superan a las de los propios medios. La identificación entre periodista y empresa se ha vuelto más relativa.

En ese contexto, consideró especialmente preocupante que el Presidente de la Nación utilice sus intervenciones públicas para mencionar, descalificar e insultar a periodistas con nombre y apellido.

También cuestionó la utilización de expresiones destinadas a promover el rechazo colectivo hacia los trabajadores de prensa, como el acrónimo NOLSALP - “No Odiamos lo Suficiente a los Periodistas”.

Para Jacquelin, se trata de una situación que hasta hace poco tiempo resultaba difícil de imaginar desde la máxima representación institucional del país. La gravedad de ese escenario también se refleja en los registros de FOPEA, que desde hace 18 años realiza un monitoreo de las agresiones contra la libertad de expresión y el ejercicio periodístico.

En ese marco, recordó que el récord anterior se había registrado en 2013, durante el último tramo del segundo gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, cuando se produjeron importantes investigaciones periodísticas sobre la denominada Ruta del Dinero K. Sin embargo, aseguró que esa marca fue superada durante el actual período: mencionó 267 casos de agresiones durante el año anterior y 290 hasta fines de octubre del año en curso.

La magnitud de la situación -señaló- motivó incluso presentaciones ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Según relató, en la historia de ese organismo se habían registrado dos audiencias vinculadas con denuncias del periodismo argentino por ataques a la libertad de prensa: una durante los gobiernos kirchneristas y otra presentada el año anterior, en Miami.

Jacquelin hizo hincapié en que las agresiones no se limitan a los insultos o las descalificaciones públicas. Se detuvo especialmente en el concepto de estigmatización, entendido como la imposición de una marca que permanece sobre una persona o un grupo y que puede derivar en procesos de deshumanización.

Las expresiones que presentan a los periodistas como enemigos, desechables o merecedores de agresiones contribuyen, según explicó, a construir un clima en el que los ataques pueden pasar de las palabras a los hechos.

Como ejemplo mencionó la represión a trabajadores de prensa durante la cobertura de manifestaciones públicas y recordó el caso del fotógrafo Pablo Grillo, herido en la cabeza por el impacto de una granada de gas lacrimógeno disparada por un integrante de las fuerzas de seguridad.

Acceso a la información y juicios contra periodistas

Otro de los puntos cuestionados fue la modificación de las condiciones de acceso a la información pública mediante un decreto que -explicó -, restringió el alcance de la Ley de Acceso a la Información Pública.

Jacquelin recordó que la conquista de esa legislación fue el resultado de más de dos décadas de reclamos y debates. La ley, sancionada durante el gobierno de Mauricio Macri, había significado un avance institucional respecto de las limitaciones que existían anteriormente.

También vinculó el deterioro del escenario con los litigios judiciales iniciados por el propio Presidente contra periodistas. Mencionó particularmente el caso de Carlos Pagni, cuya causa llegó hasta la Corte Suprema de Justicia, que finalmente confirmó que no existía delito en su actuación periodística.

Para explicar el significado de estas acciones, introdujo el concepto de “SLAPP”, sigla en inglés de “Strategic Lawsuit Against Public Participation”, que puede traducirse como litigio estratégico contra la participación pública.

Se trata de acciones judiciales que, más allá de sus posibilidades reales de obtener una condena, pueden utilizarse para generar costos económicos, desgaste profesional y presión psicológica sobre quienes investigan o cuestionan al poder. “Te hago gastar tiempo, te hago gastar plata, te pongo a parir en tribunales”, describió.

El objetivo -explicó- puede ser intimidar al periodista involucrado y generar un efecto ejemplificador sobre otros profesionales, que comienzan a evaluar con mayor temor las consecuencias de publicar información sobre determinados actores políticos.

Fuentes bajo presión y operaciones para desacreditar al periodismo

La presión sobre las fuentes fue otro de los aspectos que Jacquelin relacionó directamente con el deterioro de la libertad de prensa. Explicó que actualmente los periodistas políticos trabajan con una proporción muy importante de fuentes “off the récord”, debido a que muchos funcionarios y colaboradores del poder evitan realizar declaraciones públicas por temor a represalias internas.

Esta situación dificulta la verificación de los datos y aumenta la exposición de los periodistas a posibles campañas de desinformación. Como ejemplo mencionó un episodio relacionado con la supuesta salida de Jair Bolsonaro hacia Estados Unidos. Según relató, una fuente oficial que habitualmente era considerada confiable habría proporcionado una versión falsa para desacreditar a los periodistas que la difundieron.

En ese contexto, señaló la participación del asesor presidencial Santiago Caputo en las críticas dirigidas contra quienes habían publicado esa información.

El problema -expuso-, es que el poder puede utilizar una información falsa para desacreditar a un periodista, incluso cuando este haya actuado sobre la base de una fuente que consideraba confiable y que tenía razones para proteger. Así, la relación entre periodismo y fuentes se vuelve cada vez más compleja: los funcionarios temen hablar, las fuentes confidenciales quedan expuestas a operaciones de desinformación y los periodistas deben multiplicar los mecanismos de verificación para evitar convertirse en instrumentos de estrategias políticas.

La Justicia, una institución bajo cuestionamiento

En la parte más crítica de su intervención, Jacquelin amplió el diagnóstico y sostuvo que la Argentina atraviesa una situación judicial particularmente preocupante. A su entender, el problema ya no se limita a las agresiones contra el periodismo o a las restricciones de acceso a la información. También existe un deterioro de la independencia judicial, con decisiones que, según afirmó, favorecen de manera manifiesta a determinados sectores del poder político.

Vinculó ese proceso con una historia más extensa de relaciones entre política y Justicia, desde los episodios asociados a la denominada servilleta de Carlos Menem y Carlos Corach hasta las controversias actuales.

También cuestionó la existencia de numerosas vacantes en el Poder Judicial y expresó su preocupación por los criterios utilizados para cubrirlas.

En ese marco, mencionó el nombramiento de Juan Bautista Mahiques como ministro de Justicia y formuló fuertes críticas sobre las supuestas prioridades políticas que, a su entender, estarían orientando el proceso de reorganización judicial.

Entre los casos que consideró relevantes mencionó las investigaciones vinculadas con la Asociación del Fútbol Argentino, Claudio “Chiqui” Tapia y Pablo Toviggino, así como la causa relacionada con una propiedad en Pilar.

También se refirió a la intervención de la Corte Suprema en decisiones de tribunales inferiores y al papel del juez federal Rafael Rafecas en la investigación patrimonial vinculada con esos hechos.

Su preocupación se extendió a la provincia de Buenos Aires, cuya Suprema Corte cuenta, según señaló, con apenas tres integrantes sobre los siete previstos, una situación que obliga a recurrir a conjueces y genera cuestionamientos sobre el funcionamiento institucional.

Para Jacquelin, el deterioro de la independencia judicial representa una amenaza que excede ampliamente al periodismo. “El último resguardo de nuestra libertad y de nuestro patrimonio es la Justicia”, sostuvo. Y advirtió que, si ese último límite desaparece, el poder puede transformarse en un poder absoluto, incompatible con los principios democráticos y republicanos.

En ese contexto, consideró especialmente grave el cierre de investigaciones judiciales que, a su entender, presentan elementos suficientes para continuar avanzando. Mencionó como ejemplo la causa $Libra y trazó un paralelismo con el tratamiento judicial que tuvo la primera investigación por el enriquecimiento patrimonial de la familia Kirchner.

Frente a ese panorama, defendió el valor de las investigaciones periodísticas como punto de partida de numerosos procesos judiciales de relevancia pública. En particular, destacó el trabajo de Daniel Enz, cuyas investigaciones contribuyeron a revelar hechos de corrupción y abusos de poder que tuvieron consecuencias judiciales y políticas.

También enumeró las investigaciones conocidas como Los Cuadernos, Hotesur, Los Sauces, Vialidad y la Ruta del Dinero K. A su entender, muchas de esas causas no habrían alcanzado dimensión pública sin el trabajo inicial de periodistas que investigaron, documentaron y difundieron información que posteriormente fue tomada por la ciudadanía y, en algunos casos, por la Justicia. “Hoy tiene más valor todavía que siga habiendo investigación periodística”, afirmó.

Fernando Ruiz: la Justicia, el periodismo y las instituciones electorales conforman el triángulo de protección democrática

Después del diagnóstico de Jacquelin, Fernando Ruiz retomó la palabra para aportar una perspectiva comparada sobre el deterioro institucional.

Mencionó el informe internacional Varieties of Democracy, conocido como V-Dem, elaborado anualmente por una red de aproximadamente 3.800 académicos de distintas partes del mundo que estudian la evolución de los sistemas democráticos.

Según el informe que citó, 44 democracias estaban experimentando retrocesos. La explicación -referenció- se encuentra en el debilitamiento de tres instituciones fundamentales: la Justicia, el periodismo y el sistema electoral.

Ruiz definió a esas tres instituciones como el “triángulo de hierro de la protección democrática”. Se trata de estructuras que cumplen funciones diferentes, pero complementarias: la Justicia debe garantizar el cumplimiento de la ley y los derechos; el periodismo debe proporcionar información independiente y controlar al poder; y las instituciones electorales deben asegurar la legitimidad de la representación política.

Cuando esas tres dimensiones entran en crisis, la democracia pierde sus principales mecanismos de protección. Sin embargo, Ruiz planteó una preocupación adicional que excede el comportamiento de los gobernantes. “A mí no me interesa en absoluto un presidente insultador. El presidente insultador estará un tiempo y después se irá. Me preocupa el pueblo aplaudidor de presidentes insultadores”, expresó.

La frase trasladó el foco desde las responsabilidades del poder político hacia la reacción de la sociedad frente a esas conductas. Para el periodista, el problema no reside solamente en que existan gobernantes que agredan a la prensa, sino también en que haya sectores de la ciudadanía que celebren esos ataques.

Jacquelin: “Me preocupa que las élites de este país aplaudan a un presidente insultador”

En el cierre de la exposición, Claudio Jacquelin pidió agregar una consideración a la reflexión de Ruiz. Coincidió en que el respaldo social a las agresiones contra periodistas constituye un problema, pero consideró todavía más preocupante la actitud de las dirigencias. “No solo un pueblo aplaudidor. Lo que a mí más me preocupa es que haya clase dirigente aplaudidora de un presidente insultador”, afirmó.

Jacquelin reconoció que las adhesiones populares pueden responder a razones emocionales, identificaciones políticas o dinámicas propias de la confrontación electoral.

Sin embargo, sostuvo que la responsabilidad de quienes integran las élites políticas, económicas, sociales e institucionales es mayor, porque su comportamiento establece referencias y límites para el funcionamiento democrático. “Sí me preocupa que las élites de este país aplaudan a un presidente insultador. Y esto es lo que acabamos de ver”, concluyó.

La reflexión final dejó planteado uno de los interrogantes más profundos del encuentro: qué sucede cuando las instituciones encargadas de controlar al poder se debilitan, cuando las fuentes de información quedan expuestas, cuando la Justicia pierde independencia y cuando quienes deberían defender las reglas de convivencia terminan legitimando su transgresión.

El debate sobre las fuentes, el poder y la política terminó así excediendo largamente las fronteras del ejercicio profesional. La defensa del periodismo independiente, la protección de quienes aportan información y la posibilidad de investigar a los gobernantes aparecen como condiciones indispensables para que la ciudadanía pueda ejercer sus derechos.

Porque, como quedó expuesto a lo largo de las intervenciones de Fernando Ruiz y Claudio Jacquelin, proteger al periodismo no significa proteger a los periodistas de las críticas: significa preservar el derecho de toda la sociedad a conocer aquello que el poder, muchas veces, preferiría que permaneciera oculto.

Diálogo con el público

En el encuentro -que combinó reflexiones sobre el ejercicio del periodismo, el deterioro de la conversación pública y los desafíos de la inteligencia artificial-, los expositores analizaron el impacto de las nuevas tecnologías sobre la democracia. Durante el intercambio con el público, también plantearon la necesidad de recuperar la confianza interpersonal, fortalecer la sociedad civil y defender la convivencia frente a los discursos de odio.

El periodismo atraviesa un escenario cada vez más complejo. La polarización política, la fragmentación de las audiencias, las restricciones al acceso a las fuentes oficiales y el crecimiento exponencial de las nuevas tecnologías configuran un panorama que obliga a revisar no solamente cómo se produce la información, sino también cómo se consume y qué consecuencias tiene para la vida democrática.

Esas fueron algunas de las principales cuestiones abordadas durante una exposición que tuvo como protagonistas a Claudio Jacquelin y Fernando Ruiz, quienes compartieron sus miradas sobre el presente del periodismo, las transformaciones del poder y los riesgos que enfrenta la democracia, antes de abrir un espacio de preguntas e intercambio con los asistentes.

Uno de los primeros ejes de la conversación fue la dificultad para establecer quién es periodista y cuáles son los criterios que permiten distinguir el ejercicio profesional de otras formas de comunicación.

En ese sentido, se planteó el rechazo a la colegiación obligatoria por considerar que puede entrar en contradicción con la libertad de expresión y de prensa, principios reconocidos tanto constitucionalmente como en los tratados internacionales. Sin embargo, esa posición no implica renunciar a la existencia de pautas éticas y profesionales.

Se destacó, en particular, el trabajo del Foro de Periodismo Argentino (FOPEA), que cuenta con un código de ética orientado a promover principios fundamentales de la actividad: la verificación de los datos, el chequeo de las fuentes, el contraste de versiones, la pluralidad de voces y la responsabilidad en el tratamiento de la información.

El organismo trabaja actualmente en una tercera actualización de ese código, en la que incorpora nuevos desafíos, entre ellos el uso de la Inteligencia Artificial. También desarrolla actividades de capacitación destinadas tanto a periodistas como a personas que no pertenecen al ámbito profesional.

Medios, polarización y burbujas informativas

Uno de los diagnósticos más contundentes estuvo relacionado con la creciente fragmentación del sistema de medios y la consolidación de audiencias que reciben información desde perspectivas prácticamente incompatibles.

“Los canales de noticias mayoritariamente son como el fútbol argentino: no hay tribuna visitante”, fue una de las imágenes utilizadas para describir un fenómeno en el que los medios parecen hablarles exclusivamente a quienes ya comparten sus posiciones.

Esta dinámica refuerza las denominadas burbujas de sentido y profundiza las divisiones políticas y sociales. En Argentina -señalaron los expositores-, esa fragmentación continúa atravesada por la histórica separación entre las identidades peronista y no peronista, dos espacios que siguen condicionando buena parte de la discusión pública.

El problema -explicaron- es que dentro de esas burbujas se vuelve cada vez más difícil introducir información de calidad, matices y fuentes diversas.

A esto se suma una dificultad adicional: el acceso a los funcionarios públicos. Según se expresó durante la exposición, conseguir entrevistas o declaraciones oficiales se ha vuelto especialmente complicado cuando el periodista o el medio no son considerados cercanos al Gobierno.

Incluso se sostuvo que, en comparación con administraciones anteriores, el acceso a las segundas líneas de funcionarios se encuentra actualmente más restringido, lo que limita las posibilidades de contrastar información y ofrecer distintas perspectivas.

El fenómeno también se reproduce en los nuevos formatos digitales y en los canales de streaming, donde muchas veces se consolida una cámara de eco en la que hablan los mismos protagonistas para públicos que ya comparten una determinada interpretación de la realidad.

Frente a ese escenario, la tarea de FOPEA busca contribuir a la formación profesional, la difusión de principios éticos y la educación de las audiencias. Una tarea que fue definida como una batalla difícil, incluso con pocas probabilidades de éxito, pero que no debe abandonarse.

La importancia del periodismo -coincidieron en sostener- se vuelve especialmente visible cuando aparecen grandes investigaciones, hechos de corrupción o acontecimientos que terminan siendo respaldados por la Justicia. Aunque en Argentina las causas de corrupción pueden demorar, en promedio, alrededor de 14 años en llegar a una sentencia, esos trabajos permiten que la sociedad reconozca el valor de una prensa capaz de investigar aquello que otros actores pretenden mantener oculto.

La dificultad de distinguir los hechos de las construcciones políticas

Otro de los aspectos centrales fue el deterioro de la relación entre información, verdad y realidad. La preocupación, según se explicó, ya no pasa únicamente por las diferentes interpretaciones de un acontecimiento, sino por la dificultad creciente para determinar si aquello que se presenta como un hecho realmente ocurrió.

La circulación de imágenes manipuladas, noticias falsas, memes y contenidos producidos o impulsados desde espacios de poder político contribuye a desdibujar los límites entre información y construcción de sentido.

En ese contexto, se advirtió que los propios protagonistas de la política participan activamente en la producción y difusión de contenidos destinados a instalar determinadas interpretaciones de la realidad.

La discusión pública se desplaza así hacia un terreno mucho más complejo: ya no alcanza con debatir qué significa un acontecimiento, sino que también es necesario establecer qué ocurrió efectivamente.

Inteligencia Artificial y el desafío electoral

La evolución tecnológica fue identificada como uno de los principales desafíos para los próximos procesos electorales.

La microsegmentación de mensajes políticos, que inicialmente permitía dirigir contenidos a pequeños grupos de personas, está evolucionando hacia una modalidad de nanosegmentación individualizada.

Los algoritmos conocen cada vez mejor los intereses, preferencias y comportamientos de los usuarios, y pueden utilizar esa información para ofrecer contenidos específicamente diseñados para cada persona.

Esta capacidad plantea interrogantes sobre la autonomía de los ciudadanos y la posibilidad de influir sobre sus decisiones políticas sin que necesariamente sean conscientes de ello.

La preocupación se extiende especialmente a quienes se han alejado de la política por cansancio, frustración o desencanto. Esos sectores pueden quedar expuestos a procesos de silenciamiento, desinformación o direccionamiento de sus opiniones.

La velocidad con la que se actualizan y perfeccionan las herramientas de inteligencia artificial agrega un factor de incertidumbre. Según se señaló, las mejoras tecnológicas se producen a intervalos cada vez más cortos, lo que anticipa un escenario electoral especialmente complejo para determinar la autenticidad de los contenidos y la confiabilidad de la información.

Frente a ese panorama, se defendió la necesidad de más periodismo y de una ciudadanía con mayores herramientas para evaluar lo que consume.

Uno de los ejemplos utilizados fue el comportamiento cotidiano de los consumidores: antes de comprar un calzado, una persona suele comparar precios, revisar características y evaluar si realmente le conviene. Sin embargo, cuando se trata de información, muchas veces la consume sin preguntarse quién la produce, qué intereses existen detrás o qué consecuencias puede tener.

La propuesta es trasladar esa actitud crítica al consumo informativo, teniendo en cuenta no solamente sus efectos económicos, sino también su impacto emocional y sobre las decisiones colectivas.

El poder tecnológico y el riesgo de nuevas autocracias

Durante el intercambio también surgió una pregunta del público sobre la existencia de poderes económicos y políticos que, por encima de los gobiernos elegidos, podrían estar condicionando el destino de los países.

La respuesta introdujo una mirada internacional sobre el problema. Se sostuvo que el malestar con el funcionamiento de la democracia no es exclusivo de Argentina, sino que forma parte de una crisis más amplia, presente en distintas sociedades.

Desde esa perspectiva, se rechazó la idea de que exista necesariamente un poder oculto único que determine el rumbo de los acontecimientos. En cambio, se habló de una estructura de poderes en competencia, una suerte de poliarquía en la que distintos actores disputan influencia y capacidad de decisión.

Sin embargo, se advirtió que el deterioro de la confianza democrática puede favorecer la aparición de propuestas autocráticas que se presentan como modernas, eficientes y superadoras de los sistemas tradicionales.

Esas ideas, según se planteó, encuentran oportunidades para expandirse cuando las sociedades atraviesan situaciones de malestar, incertidumbre y frustración.

En ese marco, se mencionó el modelo chino como ejemplo de una autocracia que combina desarrollo tecnológico y capacidad de control social. La utilización de sistemas de identificación biométrica, recopilación masiva de datos y mecanismos de evaluación del comportamiento ciudadano permite configurar un esquema de vigilancia que puede afectar libertades individuales.

También se analizó el papel de las grandes empresas tecnológicas de Silicon Valley y las ideas de algunos de sus referentes, que cuestionan los controles institucionales y la capacidad de la democracia para convivir con determinadas formas del capitalismo tecnológico.

Se introdujo así el concepto de tecno-feudalismo, vinculado con la concentración de poder en grandes plataformas y con la capacidad de estas estructuras para condicionar aspectos cada vez más amplios de la vida cotidiana.

La preocupación se extendió al comportamiento de los Estados frente a esos poderes. Se cuestionó que, en las discusiones internacionales sobre el futuro del orden mundial, se aborden cuestiones como la reforma de las Naciones Unidas, la inmunidad de los jefes de Estado o la proliferación nuclear, mientras la inteligencia artificial y sus consecuencias para las sociedades parecen quedar relegadas.

La advertencia fue clara: la expansión tecnológica no debería producirse sin controles, regulaciones ni debates democráticos sobre sus efectos.

La sociedad civil frente a la crisis de confianza

Una de las intervenciones del público trasladó la discusión hacia el papel que le corresponde a la ciudadanía. Una asistente, vinculada al ámbito educativo, planteó la importancia de escuchar voces diferentes, incluso aquellas con las que no existe coincidencia ideológica.

La pregunta permitió introducir uno de los conceptos más importantes de la segunda parte del encuentro: la confianza interpersonal como fundamento de una sociedad civil fuerte.

Se explicó que las sociedades capaces de construir proyectos colectivos no son necesariamente aquellas en las que todos sus integrantes piensan igual, sino aquellas donde existe confianza suficiente para colaborar con personas que no pertenecen al círculo cercano. Esa capacidad de establecer vínculos con quienes no conocemos resulta fundamental para sostener organizaciones, instituciones y espacios de participación.

Como ejemplo, se mencionó el trabajo de The Guardian y la mirada de su editora, Katharine Viner, quien, después del proceso de polarización que atravesó el Reino Unido durante el Brexit, planteó como objetivo recuperar la confianza social y la capacidad de construir un futuro compartido.

La referencia sirvió para reflexionar sobre los efectos del odio estratégico, entendido como una herramienta política que construye enemigos para movilizar a determinados sectores de la sociedad.

Quienes promueven esa lógica pueden utilizar el enfrentamiento como instrumento de poder, pero sus consecuencias exceden las intenciones originales. Una vez instalado, el odio adquiere una dinámica propia y resulta muy difícil detenerlo.

Se advirtió que ninguna sociedad está completamente a salvo de procesos de ruptura de la convivencia. Se mencionaron experiencias históricas como la Guerra Civil española y la situación venezolana para ilustrar cómo comunidades que alguna vez se consideraron tolerantes pueden terminar atravesadas por enfrentamientos profundos.

La pérdida de la voluntad de convivir representa, en ese sentido, uno de los mayores riesgos para cualquier democracia.

Educar, participar y reconstruir los vínculos

En el cierre del intercambio, Jacquelin y Ruiz coincidieron en que la respuesta no puede limitarse a esperar soluciones provenientes de las instituciones o de los grandes actores políticos y económicos.

La educación apareció como uno de los espacios fundamentales para recuperar una ciudadanía crítica, capaz de analizar la información, comprender diferentes perspectivas y participar de las discusiones públicas.

También se destacó la importancia de involucrarse en las instancias de participación disponibles, aunque sus resultados no sean inmediatos o no parezcan capaces de modificar la realidad.

La construcción de confianza requiere recuperar espacios de encuentro y vínculos interpersonales que permitan reducir la desconfianza y la agresividad.

En ese sentido, se señaló una diferencia significativa entre la violencia verbal que circula anónimamente en las redes sociales y la interacción cara a cara, donde la presencia del otro introduce límites y responsabilidades.

La defensa de esos espacios de convivencia fue presentada como una tarea cotidiana que involucra a periodistas, educadores, instituciones y ciudadanos.

“Soy escéptico, pero no soy pesimista”, resumió uno de los expositores al describir su posición frente a los desafíos actuales. La frase sintetizó el espíritu de una exposición que no ocultó la gravedad del diagnóstico, pero tampoco planteó la resignación como alternativa.

El encuentro concluyó con una reflexión sobre la necesidad de no alimentar las guerras culturales ni convertir el enfrentamiento permanente en una forma de participación política. Se recordó que, en los conflictos armados, quienes verdaderamente ganan suelen ser los traficantes de armas, mientras las sociedades quedan con las heridas, las pérdidas y las divisiones.

La Argentina conoce las consecuencias de esos procesos y de la ruptura de la convivencia. Por eso, la construcción de una democracia más saludable requiere también aprender de su propia historia.

En definitiva, el desafío no consiste solamente en defender al periodismo frente a las transformaciones tecnológicas o las presiones del poder. Se trata de recuperar la capacidad colectiva de distinguir los hechos, escuchar al que piensa diferente, construir confianza y sostener una sociedad donde el desacuerdo no se transforme en enemistad.

Porque, frente a un mundo en el que cada vez resulta más difícil saber qué información es verdadera y quién está detrás de ella, la pluralidad, el pensamiento crítico y la convivencia democrática siguen siendo herramientas indispensables.

Un año de voces, miradas y debates para pensar el periodismo

La última charla de 2026 fue también el cierre de un año de encuentros que dejó una valiosa diversidad de voces, experiencias y perspectivas sobre el periodismo y su relación con el poder. Desde su apertura, el 27 de marzo, con Reynaldo Sietecase y su reflexión sobre “El día después del periodismo”, el ciclo fue construyendo una agenda que convocó a destacados periodistas, investigadores y autores del país.

A lo largo de ocho encuentros pasaron por el escenario Hugo Alconada Mon, Mariel Fitz Patrick, Hernán Cappiello, Germán de los Santos, Miguel Wiñazki, Carlos Ares, Facundo Pastor, Manu Jove, Jairo Straccia y Miguel Rep. Cada uno aportó su mirada sobre cuestiones centrales de la actualidad: el periodismo de investigación, la Justicia, las relaciones entre política y poder, la economía, el narcotráfico, la historia argentina, la cultura y los desafíos de la profesión. Hubo también presentaciones de libros, conversaciones, análisis y hasta dibujos y música en vivo.

La programación que compartió ANÁLISIS tuvo como denominador común la voluntad de abrir espacios para escuchar, preguntar, confrontar ideas y pensar colectivamente una realidad cada vez más compleja. Las distintas temáticas y la pluralidad de protagonistas reafirmaron el espíritu de una iniciativa que entiende al periodismo no solamente como un oficio, sino también como una herramienta indispensable para la vida democrática.

Los aportes 2026

Su programación es un testimonio elocuente del espíritu del Ciclo de Charlas que busca promover el intercambio de ideas y el debate plural sobre el funcionamiento institucional, el poder y la actualidad.

-Reynaldo Sietecase: abrió el ciclo el 27 de marzo con “El día después del periodismo”. Moderada por Jorge Riani.

-Hugo Alconada Mon: disertó el 10 de abril sobre “Periodismo, investigación y las reacciones del poder”. Moderada por Osvaldo Bodean.

-Mariel Fitz Patrick y Hernán Cappiello: compartieron el panel “Justicia, poder y política” el 23 de mayo, moderados por Jorge Riani.

-Germán de los Santos: presentó su libro “Niños Sicarios” el 19 de junio. Moderado por Marcelo Medina.

-Miguel Wiñazki y Carlos Ares: conversaron el 25 de julio sobre “El periodismo y la necesidad de volver a las fuentes”. Moderado por Víctor González.

- Facundo Pastor presentó su último libro “El cuerpo de Perón”, el viernes 21 de agosto. Moderada por Sonia Fernández.

-Manu Jove y Jairo Straccia: debatieron el 12 de septiembre bajo el título “Periodismo, poder y dinero: quién paga la crisis en la Argentina de hoy”. Moderado por Juan Cruz Butvilofsky.

-Miguel Rep: presentó su libro “Charly Absoluto” con dibujos y música en vivo el 16 de octubre. Moderado por Sebastián Gálligo.

El recorrido de este año vuelve a poner de manifiesto el valor de sostener ámbitos de encuentro donde las ideas puedan circular sin restricciones y donde el debate público encuentre lugar para la reflexión, la diversidad de miradas y el intercambio respetuoso.

Con la articulación de ANÁLISIS, Canal 9 Litoral y Radio Plaza, el Ciclo de Charlas Periodísticas consolida así una propuesta que trasciende cada encuentro y construye, edición tras edición, un espacio de participación ciudadana y compromiso con el pensamiento crítico. Un ciclo que cierra su capítulo 2026 con la satisfacción de haber reunido voces diversas y con el desafío de seguir generando nuevas oportunidades para pensar, debatir y comprender el tiempo que nos toca vivir.