La historia de la curtiembre de Diamante es también la historia de una promesa industrial, de una generación que encontró en una fábrica la posibilidad de transformar su destino y de una ciudad que todavía recuerda lo que significó verla apagarse. El edificio permanece en pie, a cuatro o cinco kilómetros de la plaza principal, convertido hoy en depósito de granos. De aquella planta que llegó a ser considerada única en el país por su tecnología, ya no quedan las máquinas ni la actividad que alguna vez convocó a cientos de trabajadores.

El proyecto nació a mediados de los años ´70, impulsado por el grupo empresario propietario de ICASA y respaldado por la Confederación General Económica. La ambición era construir una curtiembre modelo para América Latina, equipada con maquinaria importada de Europa y sostenida, fundamentalmente, por trabajadores de la región. No se trataba solamente de instalar una fábrica: se buscaba crear capacidades, formar técnicos y abrir una perspectiva de desarrollo para Diamante.

Armando Salzman, ingeniero de producción, recuerda aquella convocatoria como “un laburo soñado” y define la experiencia como “totalmente transformadora para la zona”. Él y otros jóvenes profesionales se capacitaron en Buenos Aires antes de asumir la puesta en marcha de la planta. César Colobig, responsable del diseño y la supervisión de las instalaciones eléctricas, evoca el aprendizaje de aquellos años: “Hacíamos de todo. No teníamos un rol específico”. La tecnología exigía conocimientos nuevos, pero también ingenio local. Marcelo Urriste, técnico en laboratorio, recuerda que especialistas europeos visitaban las instalaciones y se sorprendían por su nivel de limpieza, seguridad y equipamiento.

Para muchos diamantinos, Compler representó algo más que un salario. Trabajadores provenientes de la pesca, la isla y las changas pasaron a operar máquinas industriales de gran complejidad. Salzman conserva una imagen reveladora de aquel entusiasmo: algunos obreros seleccionados para ingresar a la fábrica recorrieron la plaza del pueblo, un domingo, con la ropa de trabajo y el casco puestos. “¡Eso era la curtiembre!”, recuerda. Era el orgullo de pertenecer a una industria que parecía anunciar otro futuro.

Marta Martínez, encargada de la liquidación de sueldos, y Silvia Frank, una de las primeras mujeres en incorporarse a la empresa, reconstruyen desde las oficinas el esfuerzo cotidiano de aquellos comienzos. Sus testimonios también devuelven una dimensión humana a la experiencia: el trabajo compartido, el respeto y la convicción de formar parte de algo importante. Juan Erbes, que pasó de manejar un tractor a desempeñarse en Personal, recuerda, en cambio, el abrupto final: “Compler mañana baja la persiana”, les comunicaron, sin telegramas ni indemnizaciones.

Las dificultades económicas, los cambios en la política comercial y cambiaria, el endeudamiento y la falta de financiamiento acompañaron el deterioro de la empresa. Después de una primera interrupción y una reapertura a comienzos de los años ´80, la curtiembre cerró definitivamente en 1987. Había llegado a tener 367 empleados. Para Diamante, como señala Marta Martínez, fue “una catástrofe”.

El programa “Memoria Frágil” (Canal 9 Litoral), recupera esta historia a través de quienes la vivieron. No para reconstruir solamente el funcionamiento de una fábrica, sino para volver sobre una experiencia colectiva que dejó huellas en la vida de cientos de familias. En la voz de César Colobig persiste la tristeza de quien vio desaparecer aquel proyecto: “Yo lo veía como un futuro para Diamante”. Quizás allí resida la memoria más profunda de Compler: en ese futuro que alguna vez pareció posible y que, casi cuatro décadas después de su cierre, la ciudad todavía se pregunta cómo pudo perder.

La historia de la curtiembre de Diamante

A 4 o 5 kilómetros de la Plaza de Diamante todavía está en pie un enorme edificio de hormigón. Hoy se usa como depósito de granos. Hace casi 50 años fue la curtiembre de Compler, la fábrica que iba a cambiarle la vida a la ciudad. El proyecto nació a mediados de los ´70, lo impulsaba el grupo dueño de ICASA - Industria Curtidora Argentina Sociedad Anónima-, que tenía una gran curtiembre en Buenos Aires y también una fábrica de zapatos. Contaba con el respaldo de la Confederación General Económica, que desde el gobierno peronista venía apoyando emprendimientos industriales en el interior. La idea era ambiciosa, una curtiembre modelo para América Latina, con maquinaria comprada en Europa y con trabajadores de la zona. No se quería traer obreros de Buenos Aires. De eso se trata esta historia de Memoria Frágil. La obra de la curtiembre estuvo a cargo de la constructora Soffer. Todo se hizo en hormigón porque los químicos del curtido destruían cualquier otro material. Las columnas se armaban en el piso y se paraban con grúas gigantes. Las vigas del techo eran postensadas. Vialidad niveló el terreno e hizo los accesos asfaltados. Hubo mano de obra local en cada etapa. Carpinteros y herreros de Diamante hicieron los grandes portones. Egresados de la Escuela Nacional de Educación Técnica -la ENET- se sumaron a las instalaciones eléctricas y el control de las máquinas. La planta se pensó en naves, una al lado de la otra. Mientras en una ya se producía, en la de al lado la constructora seguía levantando paredes. La empresa tenía hasta dos aviones propios para ir y venir entre Buenos Aires y Diamante.

Armando Salzman, ingeniero de producción

“Yo estaba viviendo en Buenos Aires. Me había recibido en el ´74 en la Facultad de Ingeniería Química de Santa Fe. Me había ido a vivir a Buenos Aires porque había conseguido trabajo allá en un laboratorio de especialidades medicinales. Estuve trabajando dos años en ese laboratorio, mientras acá, se arma el proyecto de la curtiembre, con el cual estaba relacionado, porque tanto mi padre como sus amigos estaban en la CGE. Y la CGE desde la época del gobierno peronista venía apoyando este tipo de proyectos, y en particular la curtiembre, que iba a ser una curtiembre modelo en América Latina e iba a movilizar económicamente a la provincia de gran manera. De forma que me llaman para trabajar a la curtiembre. Y primero nos forman a mí y a otros cuatro o cinco ingenieros jóvenes, nos forman en Buenos Aires, en la curtiembre que ellos tenían. En el caso particular mío, que iba a ir a producción, aprendí a manejar todas las máquinas; una por una, porque no querían traer obreros de Buenos Aires, querían que todos fueran gente de acá de la zona. Bueno, después de un período de trabajo y de formación allá, mientras viajábamos, veíamos los avances de la planta, nos enterábamos de la maquinaria que estaban comprando en Europa, que era totalmente diferente a la que existía en la curtiembre de Buenos Aires. Nos relacionamos con un ingeniero que fue el que armó el proyecto técnico y el que nos seleccionó a nosotros, que fue el ingeniero Nieto, un tipo… de esos ingenieros con mucha voluntad de progreso y de generar cosas y apoyar a la gente joven. Lo que vos siempre soñás en un primer laburo. Realmente, era un laburo soñado. Y bueno, después nos vinimos cuatro pibes que nos hacíamos cargo de la producción… ninguno pasaba los 30 años y de la dirección de la gente. Y alguna gente de Buenos Aires que vino para colaborar con la parte contable y formar a la gente de acá. Pero, después terminó manejada la planta totalmente por gente de acá, tanto en lo técnico como en lo administrativo. Fue realmente una experiencia que hoy es muy difícil de pensar. Era una experiencia totalmente transformadora para la zona”.

César Colobig, ingeniero electrónico y electricista

“En Compler ingresé finales del ‘76 y principios del ´77. Y empecé en Buenos Aires. Estuve varias veces en Buenos Aires haciendo el proyecto, sobre todo, del control de la máquina que armamos y también hicimos los tableros. Estuve como responsable de hacer los tableros de cada máquina: el diseño y la construcción para el control de las maquinarias, que en esa época eran todos temporizadores electromecánicos… Muy viejo todo, hoy es viejo. Después de Buenos Aires, de esa etapa, me vine a Diamante, ya a premontaje y la supervisión de las instalaciones eléctricas. Pero, a la curtiembre la conocí cuando casi el edificio estaba en el suelo, porque acá había una empresa, la empresa constructora se llamaba Soffer, que estaba a cargo del ingeniero Stamponi, que lamentablemente lo atacó el Covid y falleció. Pero, se hizo todo en el piso y todo de hormigón porque con los químicos que se utilizaban no se podía hacer de otro material. Entonces, todas las columnas se hicieron en el piso y después con grúas gigantes se iban parando (…) Y estuvimos funcionando prácticamente dos años sin problemas. El cuero se vendía. Venían gente de todo el mundo a recibir los cueros. Y los cueros se medían por superficie; es decir, había una máquina que medía la superficie y que les descontaba los agujeros del cuero”.

Marcelo Urriste, técnico en laboratorio

“apenas que había terminado ese año, yo soy Técnico Químico; aunque me faltó una materia para recibirme a Técnico Químico. Pero, bueno, entré. Me hicieron una entrevista. Entré enseguida, en esa semana entré. No había en Diamante técnicos químicos, directamente. Y comencé a trabajar, por supuesto, en las áreas donde se procesa el cuero. En la curtiembre hay mucha drogas, son productos químicos. La piel es un producto químico. Hay que aclarar que cuando entra, comúnmente la piel se le llama al cuero. La realidad es que es piel. Después, con la transformación química que se le realiza a la piel, o sea con las proteínas y todo lo que tiene la piel, se va cambiando y se evita la degradación. Nosotros, normalmente, las viejas curtiembres o las tradicionales eran a través de la curtición de elementos naturales como el quebracho, que son taninos, tienen muchos taninos y se iban procesando con eso. Por supuesto, a través de un vínculo que permitiera eso, fijar… se evitaba que el cuero se pudra, como cualquier piel. Después, el proceso se hacía a través de drogas con cromo, pero el cuero era mucho más resistente (…) Las pieles -por ejemplo, que se usan, ya cada vez menos por suerte- que se mataban animales, son pieles con aluminio, con sales de aluminio, pero se revierten. Por eso a las pieles hay que cuidarlas a través de la mantención con determinado grado de humedad, en lugares frescos que no tengan calor, que los juegos de la temperatura y el valor de la humedad ambiente no jueguen y no hidraten el cuero … con aluminio porque lo revierten al proceso. El cuero vos lo tiras de cromo, lo enterrás años y lo sacas como cuero. Ese es el proceso”.

La conducción técnica quedó en manos de un grupo de ingenieros jóvenes, ninguno pasaba los 30 años. Se formaron primero en la curtiembre de Buenos Aires aprendiendo a manejar las máquinas una por una. Los obreros -en cambio- venían de otro mundo, eran pescadores, nutrieros, changarines de la isla, muchos nunca habían trabajado en una fábrica De golpe pasaron a operar maquinaria importada. Al principio la oficina era un galpón precario compartido con la constructora. Cuando llovía … llovía más adentro que afuera. Para Diamante la curtiembre fue mucho más que un empleo, era la posibilidad de otra vida. Ser empleado de Compler daba créditos en los almacenes, en los supermercados, en las tiendas de ropa. Llegó a haber 300 personas trabajando entre la planta y la obra.

Marta Martínez, Oficina de Personal y liquidadora de sueldos

“Mi rol fue al principio cuando ingresé, digamos que fui como el ´Che Pibe´, como era la única mujer, en la oficina eran todos hombres. Y bueno, fui de a poquito atendiendo al teléfono, haciendo leyes sociales, cargas sociales, haciendo recibos de sueldos, porque en esa época era todo manual. Hasta que. por circunstancias de la vida quedé como liquidadora de sueldos y jornales. Olvídate que no había computadora, no había nada, era una Logos, con una Logos 29, era una calculadora. Bueno, ahí empecé liquidando sueldos. Primero sumando las tarjetas con las horas trabajadas de cada empleado y después liquidando los sueldos… Liquidando los sueldos, ensobrando, contando el dinero, ensobrando y pagando. Ese fue mi trabajo”.

Silvia Frank, exsecretaria de la empresa

“Yo ingresé apenas terminaba mi secundaria, así que era un orgullo de poder ser la primer mujer que trabajó en aquella empresa tan importante para la ciudad de Diamante. Las condiciones de la oficina eran precarias, era prácticamente un galpón donde compartíamos con la empresa constructora, que no recuerdo bien el nombre. Mi trabajo era de secretaria, pero reunía un montón de trabajos que hacía en aquel entonces. Pesaba camiones, liquidaba sueldos, controlaba almacenes, atendía el teléfono, me manejaba con los ingenieros, con los mensajes para ellos. Y la verdad que viví una experiencia hermosa porque tenía el empuje de aquel entonces de los comienzos. Y la verdad que lo que se vivió era… a mí realmente me llenó de orgullo poder hacerlo. Y me llena de nostalgia en este momento hablar de aquella época. Porque te imaginas que ser única en tanta cantidad de hombres, porque eran más de 100 los que trabajaban, era un poco… me daba vergüenza poder recorrer los almacenes y hacer un control. Pero, había tanto respeto hacia la mujer. que realmente trabajaba muy, muy cómoda y me daban ese lugar y me respetaban”.

Juan Erbes, ex administrativo de la Oficina de Personal

“Cuando yo ingresé a principios de la segunda etapa de la curtiembre entré como chofer para manejar un tractor chiquito que había ahí en la curtiembre. Yo venía de ser chofer de camiones y entré en la curtiembre para manejar el tractor. Por esas cosas y esas oportunidades que se me dieron, después terminé trabajando en la Oficina de Personal, juntamente con Marta… Marta era la que liquidaba todo el sueldo, todo. Y como el gerente de personal no estaba acá, era solamente uno o dos días a la semana venía de Buenos Aires… entonces, Marta se encargaba de todo lo que era liquidación de sueldos, todas las cosas, todo… Y, bueno, yo fui a Oficina de Personal, digamos, como segundo de ella, para ayudarla a ella, a descargar las horas de las tarjetas, las horas de ingreso, de egreso del personal. Cuando liquidaba la quincena a Marta, yo le ayudaba a sumar la tarjeta. Pero, principalmente era ella la que manejaba toda esa parte. Bueno, y ahí estuve hasta que se cerró la curtiembre, que bueno… como comentó Marta… se empezaron a atrasar y a atrasar en los pagos hasta que llegó un momento sin mediar una palabra, ni mandarnos un telegrama, ni una Carta Documento, dijeron: ´Compler mañana baja la persiana´. Pero, nunca cobramos nada. Nunca recibimos una Carta Documento, un telegrama de despido, ¡nada! Tampoco hubo manera de cobrarles ¡Tampoco hubo ninguna manera de cobrarles! Pero, bueno, una lástima porque una industria con la cantidad de empleados que tenía para Diamante significaba mucho, lo cual se sintió terriblemente en el cierre de la empresa”.

Marcelo Urriste, técnico en laboratorio

“Una cosa es el descarne y lo otro es lo aprovechable que es con la flor. La parte de arriba de la piel se llama flor. El primer control que se hace cuando se compra es que clasifican el estado que está la piel, si tiene mucha garrapata, si son animales que anduvieron con mucho espinal, daña la piel y todas las marcas, las marcas, las heridas, como cuando tiene uno, ves que tiene marcas en la piel, porque te lastimaste en alguna parte, te quedó. Lo mismo queda en el animal. Cuando vos curtís, eso lo copia en la parte que se llama la flor. Entonces, cuando menos daño tiene la flor, más cuesta el cuero. La piel que se compra o salada tiene un precio, vos compras por kilo y tratas de sacar superficie. Por lo tanto, cuando necesitas hacer cuero ropa, que pueden tener hasta un milímetro como mucho para una campera, hasta 0,4-0,5-0,6 milímetros para ropa, es una piel muy finita. Te imaginas que vas a comprar aquellos animales que normalmente se llama cuero de vaca, jóvenes que tienen muy finito y poco desarrollo de piel, entonces compras menos kilos, pagas menos y siempre vos tratas de buscar más, no me salen las palabras, para que sea más efectivo, mayor superficie. Ahora, cada tipo de piel tiene su tratamiento químico y su tratamiento físico. El tratamiento físico no solamente es devastado, que yo te configuré: se divide en dos, se limpia, se curte. El curtido ya ahí empieza a separarse. Cuando vos necesitás cueros, los procesos se separan notablemente. Cuando vos necesitas un cuero que va a ser para calzado y cosas así que es grueso o más rico para marroquinería son cueros gruesos según el pedido, ya tienen un proceso. Es más, si hay cueros anchos que necesitan mayor nervios, todo, también tienen un proceso y un cuidado (…) En el pelambre, que yo te decía, se trabaja con dos productos fundamentales. Por supuesto, activos, detergentes, sulfuros de sodio y cal. Son las dos cosas que hidratan y destruyen el pelo. Ahora, uno de los elementos más peligrosos es el sulfuro, porque si tenés una variable, ha habido en curtiembres muertes automáticas porque produce ácido sulfhídrico. El ácido sulfhídrico es el olor que ustedes conocen como el olor a huevo podrido. En tanta cantidad te imaginas que vos producís un cambio de pH -el pH es la acidez-. Cambiar la acidez de sulfuro de sodio, una equivocación, un error en ese sector, es una emanación absoluta y la muerte es automática porque no te das cuenta”.

Las curtiembres tradicionales trabajaban con fulones, grandes cilindros de madera. En Diamante se instalaron procesadores, tambores dobles uno dentro de otro, divididos en compartimentos. Un fulón cargaba dos o tres mil kilos de cuero Los procesadores de Compler llegaban a 7.000. El sistema tenía Sala de Comandos, dosificación de químicos desde pasarelas y controles de temperatura. Los líquidos se separaban para recuperar el cromo. Técnicos de empresas químicas europeas venían a verla. Era única en el país. Cuando los ejes de los procesadores empezaron a cortarse por el peso, fueron técnicos de Diamante los que encontraron la solución. Se construyó también la obra civil de una planta de tratamiento de efluentes. No está claro si alguna vez funcionó completa.

Armando Salzman, ingeniero de producción

“Te voy a contar una sola anécdota para que vos te des una idea. Cuando hubo que seleccionar a los obreros, porque ya empezábamos a trabajar, era gente que nunca había estado no sólo en una curtiembre, en general, en casi nada. Era gente que vivía de la changa, de la isla, de la pesca, de la nutria. Tan es así que nos decían que cuando viniera la época de la nutria, a lo mejor faltaban porque iban a ir a cazar nutrias. Bueno, hicimos un primer día de selección con Fernando Bilotti, que era mi compañero de producción, con preguntas normales a la gente y les dábamos a los que seleccionábamos el equipo, que consistía en una ropa de trabajo y un casco, porque todavía estábamos en época de construcción y era peligroso circular sin casco. Bueno, eso fue un jueves y un viernes y nos volvimos a Paraná. Cuando volvemos… lo cuento y todavía … cuando volvemos el lunes, nos dicen: ´ ¿Sabés lo que pasó ayer en la plaza? En la plaza de Diamante´. Nosotros estamos a 4 o 5 kilómetros de la plaza. Viste que se hace la vuelta al perro todos los domingos, como en todos los pueblos. La gente va a la plaza, empieza a caminar y empieza a dar vuelta. Bueno, varios de los que ustedes habían seleccionado dieron la vuelta al perro con la ropa de trabajo y el casco puesto. ¡Eso era la curtiembre! La posibilidad de otra vida, la posibilidad de un desarrollo propio del pueblo y de la gente. Era gente que pasaba de criar nutrias a manejar máquinas importadas y con una vocación total de que eso funcionara, ¡un apoyo total!”.

César Colobig, ingeniero electrónico y electricista

“Las curtiembres tradicionales donde se curtía el cuero, donde se procesaba el cuero, eran cilindros de madera. Un cilindro de madera que eran un desastre porque había una zona húmeda que era la zona de pelambre… la curtiembre de Buenos Aires de ellos, que se llamaba Icasa -Industria Curtidora Argentina Sociedad Anónima-, era una curtiembre gigante, muy grande. Y esta fue una tecnología nueva que también se decían procesadores, que eran lavarropas gigante: tenían dos tambores, uno afuera y uno adentro. El de adentro con agujeros y tres divisiones. Entonces, el cuero se metía con los productos, por una puerta coincidían las puertas de afuera con la puerta de adentro cuando paraba para la carga o la descarga y se abrían con un sistema neumático las puertas de afuera y se abrían las puertas de adentro y salían los cueros. Pero, los líquidos se derivaban porque el objetivo era poder recuperar el cromo y otros productos que se procesaban para el curtido”.

Marcelo Urriste, técnico en laboratorio

“Acá venían gente de Bayer, europeos a mirar la curtiembre porque era única en el mundo y única en la Argentina por el tipo de procesadores que tenía. Los procesadores eran procesos de procesadores estancos, tenían divididos en 120 grados adentro… que llevaban… ustedes han sentido hablar de los fulones redondos, ahí se cargaba una determinada cantidad de cueros. Estos cargaban mucho más del doble o el triple, porque tenían una parte que sostenía toda la parte líquida, digamos. Y adentro estaban los cueros separados en seis compartimientos. Eso iba arrastrando sobre la base de las soluciones químicas… iba moviendo. Entonces, un procesador, un fulón en el mismo casi tamaño que podía cargar -decirte yo- 2.000-3.000 kilos podíamos hacer en el curtido hasta 7.000 kilos”.

Armando Salzman, ingeniero de producción

“Era un proyecto de gran envergadura económica. El costo diario de las drogas, que son los compuestos químicos con los cuales se hacen los cueros, era sideral. Era en miles y miles de dólares. Era una empresa que generaba mucho movimiento. Y lamentablemente, yo creo que, en ese momento, las autoridades de los bancos que la estaban sosteniendo, no se dieron cuenta del perjuicio. Perdieron más guita no sosteniéndola y dejando que se cayera, que si hubieran seguido poniendo plata hasta que alcanzara el volumen necesario, que era la meta. Ese tipo de empresas, si no alcanza un volumen de funcionamiento, nunca va a ser rentable. Está bien, a veces la pueden alcanzar con plata propia de los dueños. Pero, cuando no existe, la función del Estado es sostener eso hasta que… y controlar, por supuesto, el uso de los fondos, pero apoyarlo hasta que esté en un nivel de giro que permita su autonomía económica y financiera. Más allá de eso, fue un proyecto fantástico de formación para todos nosotros. Son cosas que no olvidamos nunca más en la vida, ¿no?”.

La curtiembre de Diamante se inauguró hacia 1977 o 1978. El cuero que salía de allí era para exportar. Pero, el país jugaba en contra. Diamante tenía puerto de ultramar y sin embargo los cueros se embarcaban en Puerto Madryn, Chubut. Los beneficios impositivos de ese puerto hacían conveniente mandar los camiones cargados más de mil kilómetros al Sur. El golpe de fondo llegó con la política económica de la dictadura. Durante la gestión del ministro José Alfredo Martínez de Hoz se liberó la exportación de cuero salado que hasta entonces estaba prohibida. La materia prima pasó a pagarse a precio internacional. El proyecto había sido calculado con otros costos y con créditos ya tomados. A eso se sumó “la tablita cambiaria”. Hacia fines de la década la planta se paró por primera vez. Los bancos que la sostenían dejaron de poner plata antes de que alcanzara el volumen necesario para ser rentable.

César Colobig, ingeniero electrónico y electricista

“Cuando ingresé a Compler fue el diseño del control de los equipos. Peor, hacíamos de todo. Hacíamos de todo. No teníamos un rol específico para hacer algo. ¡Hacíamos de todo! Así que yo aprendí muchísimo… aprendí muchísimo de electricidad industrial y después supervisar la instalación eléctrica cuando se empezó a hacer la instalación eléctrica”.

Marcelo Urriste, técnico en laboratorio

“En cada lugar había procesos, que eran procesos físicos, de escurridos, el nivel de humedad, todo … se preparaba para el tercer proceso químico, que era el recurtido que se llamaba, en donde se le daban las variables de color, ya definitivas si eran para calzados, si eran para marroquinería o si eran ropa. De ahí pasaba otro proceso que era en el semiterminado, en donde se le daban secados específicos en vacío o no, vuelta a humectar, porque la fibra tenía que trabajar. La fibra que ustedes ven en un cuero son los pelitos que tiene el otro lado… Bueno, todo eso son fibras que según lo que vos haces es reacomodar, una vez que está recurtido, reacomodar eso para dar la virtud que vos necesitás y las características llegan. Entonces, de acuerdo se le llaman palizones porque se le pega el pelo al cuero y se le va ablandando. Todo eso tiene una mecánica en la piel que esas fibras se ajusten y queden con características físicas determinadas. Todo eso era y lo que se llama semiterminado. La terminación es una laca. Nosotros trabajábamos específicamente -como yo te decía- para aquellos que venían a comprar una determinada cosa que nosotros desarrollábamos. Yo lo que hacía era desarrollarlo por supuesto de manos del gerente que era también o los dos gerentes, uno ingeniero químico y el otro casi ingeniero químico -Fernando Bilotti- y a través de ellos se hacían los distintos ensayos y se iba probando las drogas y todo eso. Yo siempre hacía esos ensayos, probaba todo. Una vez que lográbamos la receta -a la fórmula de eso se llamaba receta- se pasaba a la parte de semiterminado, en donde se seguían los cueros para darle a los supervisores las características de cómo hacer ese cuero Siempre había variables nuevas porque los artículos cambiaban, no era algo normal no cambiar… cambiaban, porque dependía del tipo de cuero que estaba haciendo”.

Armando Salzman, ingeniero de producción

“La planta se puso en marcha mientras la empresa constructora seguía trabajando en una nave paralela. La planta estaba pensada como naves, una al lado de la otra y mientras nosotros pusimos en marcha una nave, la empresa constructora seguía trabajando en la otra nave. Había mucho intercambio, incluso el ingeniero que estuvo a cargo de la parte de la empresa constructora, que falleció hace poco tiempo, se quedó a vivir en Diamante, después formó familia y se quedó a vivir en Diamante, que era el ingeniero Stamponi, que había venido de afuera como nosotros también”.

A comienzos de los 80, con refinanciaciones del Banade, el Banco Nacional de Desarrollo, la curtiembre volvió a abrir. Siempre con los mismos dueños: la familia Bembibre. En Diamante se hacía el cuero semiterminado. La terminación se completaba en la planta de Buenos Aires. Se trabajó para compradores de Checoslovaquia, Italia y Alemania. Hubo una etapa en que se hicieron cueros exclusivamente para la empresa Adidas. En el último tiempo la planta trabajaba para terceros, sobre todo, para la curtiembre Meiners, de Esperanza, en la provincia de Santa Fe. Así se fue perdiendo el mercado propio. Y recuperar un mercado internacional lleva años.

Marcelo Urriste, técnico en laboratorio

“La característica de esta curtiembre es que teníamos pocos accidentes, lo que más había normalmente eran los cortes. Cuando se sacaba, por ejemplo, la piel apelambrada, caía y se iban recortando todas las garras, lo hacían con una velocidad los muchachos, con las cuchillas y normalmente había cortes severos en las manos, porque las máquinas eran muy, muy seguras (…) Una vez pasa algo, había una máquina que se llaman rebajadoras, tiene una serie de cuchillas que giran a gran velocidad, van transportando el cuero hacia adentro y lo pasan y esa cuchilla que va a gran velocidad … mil y pico veces por segundo de vuelta, lo va rebajando. Son cuchillas muy afiladas, lo va rebajando. Este muchacho era nuevo y agarra un cuero demasiado seco para pasarlo por ahí… viste esas cosas… lo pone porque aparte tenía un nivel de seguridad la máquina donde tenía botones arriba, si vos tocabas se abría y se frenaba automáticamente, eso se probaba todos los días, se ponía a mover ¡puf! y se frenaba todo… Bueno… yo estaba de espaldas a él, estaba el encargado ahí y todo. No se dio cuenta, agarró un cuero seco, no lo vio tampoco el encargado. Mete el cuero. ¿Qué pasa? Se lo sacó de las manos, porque cuando pasaba eso te lo sacaba de las manos, vos estabas… Un ruido enorme hacía la máquina cuando se frenaba. Cuando hace ese ruido le lleva la mano. Pliega la mano y le lleva la mano. Eso fue terrible para todos. Él siguió trabajando”.

Marta Martínez, Oficina de Personal y liquidadora de sueldos

“Digamos que fue progresivo el problema porque primero empezaron a demorarse en los pagos. Se pagaba cada dos meses una quincena. y hasta que llegó el momento que lamentablemente se cerró. Quedamos ahí medio… Yo tuve la suerte de quedar. Fui el único personal administrativo que quedó… más el personal de vigilancia que seguimos trabajando, yendo, cumpliendo horarios. Pero, bueno, tampoco nos pagaban. Pasaron dos o tres meses que no nos pagaban y fuimos cada uno buscando otro trabajo y al no poder cumplir con el horario lo fuimos dejando. Tengo entendido que cuando se inauguró, vamos a decir por primera vez, fue en el año ´77 o ´78, no sabría decírtelo bien. Y se cerró la primera vez en el año ´81. No, ´79 se habrá cerrado. Y reabrió en el año ´81. Yo ahí no trabajaba, yo entré a trabajar en el año ´82. Hasta el final cuando se cerró que fue en el año ´87. Fue un golpe muy muy muy grande para todos. Ya venía de arrastre porque no se pagaban los sueldos. Pero, cuando se cerró fue un sacudón porque si no fue la única empresa que había con tanto personal … porque al momento del cierre -como te comenté anteriormente- había 367 empleados. Vos imagínate para lo que es Diamante significó una catástrofe”.

Armando Salzman, ingeniero de producción

“De dueño no cambió nunca. Estuvo un período parada, pero siempre con los mismos dueños. Y volvió a ponerse en marcha, pero ahí yo ya no estaba relacionado, porque yo me fui, tomé otro trabajo, así que no estuve en contacto con eso. No te puedo hablar de esa parte (…) No era mi primera experiencia laboral, porque yo ya venía de trabajar en Buenos Aires en otras cosas. Había trabajado en una fábrica de medicamentos y otras historias como esa. Pero, lo que me cambió totalmente fue la concepción del manejo de una planta de ese tamaño, de esa cantidad de personal. Llegamos a manejar 300 personas, entre obreros, gente de la construcción. Eso estaba todo el día dando vuelta. Y te cambia la manera de pensar el funcionamiento de cualquier emprendimiento, aunque después sea de 10 personas o éste en el que estoy ahora, en que somos tres. La concepción desde la ingeniería con la cual vos encarás cualquier emprendimiento, después de una experiencia de ese tipo, cambia totalmente. Cambia absolutamente. Después adecuarás a los ingresos que tenés, las posibilidades de compra, la posibilidad de modernización, de utilización, lo que vos quieras. Pero, vos tenés una concepción de ingeniería, de encarar una producción que no se borra jamás, te forma para toda la vida (…) Vivíamos en Paraná. Con el otro compañero mío de producción, vivíamos en Paraná. Y salvo los dos chicos de Diamante, que eran César Colobig y el ingeniero Rodríguez, los demás vivíamos en Paraná, viajábamos todos los días. Era un viaje corto y muy agradable, porque es una zona muy linda, ¿no?”.

El deterioro de la curtiembre fue progresivo. Primero se atrasaron los sueldos. Después se pagaba una quincena cada dos meses. Al final, una cada tres o cuatro. En 1987 la curtiembre cerró sus puertas. De un día para el otro. Sin telegramas, sin Cartas Documento, sin indemnizaciones. Había 367 empleados. Quedaron unos pocos administrativos y el personal de vigilancia. Su tarea era atender a los proveedores que reclamaban pagos y a los oficiales de Justicia que llegaban con embargos.

Juan Erbes, ex administrativo de la Oficina de Personal

“Trabajábamos y cada 3-4 quincenas cobrábamos una. Y bueno, los que teníamos la suerte de tener otro ingreso en la familia, como en el caso mío, mi esposa trabajaba, entonces más o menos… pero, la gente que vivía pura y exclusivamente de ese sueldo y prácticamente se derrumbó, se derrumbó todo (…) En aquel momento pedimos reuniones con autoridades provinciales, con políticos, los cuales prácticamente no tuvimos una contestación. Algún que otro político que estaba ahí postulándose para algo venía y muchachos… pero, no pudimos conseguir nada, nada de nada. Bueno, esa es mi historia adentro por el paso digamos de Compler. Pero, bueno … dentro de todo, el tiempo que estuvimos, estuvimos bien, porque era una empresa, un gremio, con un sueldo bastante importante en aquel momento. Y de repente verte sin nada y… te costaba mucho”.

Marcelo Urriste, técnico en laboratorio

“Vos sabías que, en tal lugar, en tal proceso la temperatura y vos sabías que apretabas… Todo automatizado y, es más, eso fue hecho por lo que todo eso para trabajar después, en aquella época con tarjetas impresas para cada receta. Nunca se llevó a cabo. Nunca se llevó a cabo. Peor, estaba hecho… lo primario estaba hecho para hacer así. O sea, meter el cuero y que desde arriba la tarjeta ya las cosas prepararon los preparadores, las drogas e iba entrando todo automáticamente. Nunca se hizo porque no tenía mucho sentido, pero después … vos diagramabas… vos necesitabas 7.000 litros, 3.000 litros de agua a 35 grados (…) y automáticamente entraba… Todo automatizado. El nivel de seguridad era impecable. Venían a ver todo eso. Es más, nosotros teníamos contacto -como trabajaba en la parte de desarrollo- con los que nos vendían las drogas. Entonces, por ahí venían a hacer los ensayos de drogas nuevas y promocionar ellos lo que nos vendían, ¿no es cierto? Y siempre las charlas… ellos estaban asombrados con el nivel de limpieza y seguridad que había adentro”.

César Colobig, ingeniero electrónico y electricista

“Fue un laburo lindo de jóvenes. Un proyecto muy importante para Diamante porque el proyecto era Icasa, que empezó en Buenos Aires. Tenía también una fábrica de zapatos. Y eso iba a venir acá también. Pero, bueno, después habría que preguntarles a algunos que no fueron empleados, hacían otra cosa… Tengo entendido que necesitaban un crédito para poder ampliar la planta y el crédito no salió, no se lo dieron, no sé por qué tipo de razón. Eso fue después del ’80 8…) A mí me da mucha nostalgia la época, Y tristeza porque encaramos el proyecto. Yo lo veía como un futuro para Diamante, ¿no? Porque qué sé yo… no sé… pónele que hubiese 600 personas mínimas iba a tener el proyecto o más. Y eran un montón de familias, un montón de gente que estaban en juegos y para Diamante que no había nada, y sigue sin haber nada de mano de obra. A mí, te digo una cosa… cuando venía; porque yo no vivía en Diamante, venía… siempre me daba una vuelta por la curtiembre. Y se me caía un lagrimón, porque decís, ¿cómo es esto? Cómo se vino abajo … y ahora lo usan para depósito a granel de granos. Cuando una vez vine, yo creo que estaba en Córdoba… vine y pedí permiso para entrar a dar una vuelta (…) Después en otro viaje, ya no hace tantos años, fui y pedí para entrar y no había ni una máquina. Y le pregunté al dueño actual: "¿Qué hiciste con la máquina?" … "Llamé a un chatarrero de Buenos Aires y se llevó todo" … Bueno, me dieron ganas de llorar porque estaba tirado… pero, bueno, qué sé yo, había… no sé, la sensación fue esa. Porque yo hasta iba a ver cómo iban los equipos al taller donde se armaban. Iba a ver cómo iba el avance, cómo … Y así… una pena”.

Marta Martínez, Oficina de Personal y liquidadora de sueldos

“En el área que yo me desempeñé quizás tuve más vínculos con ellos, más directos digamos. Porque aparte de hacer la liquidación de sueldos, llevaba una estadística de las horas trabajadas por sección y que eso solamente lo veía uno de los dueños porque había dos o tres. Era el "Bembibre padre" y los dos "Bembibres hijos": Ricardo y Eduardo Bembribre. Con Eduardo era el que más trato tenía con la gente, con el personal, digamos. Ricardo estaba más vinculado a lo que sea todo comercio o con gente de afuera. Era quien tenía los contactos, digamos (…) Al ser Diamante tan chiquitos nos conocemos todos… y sí, obviamente, siguió la amistad con muchos de ellos (…) Se trabajó para Checoslovaquia, Italia, Alemania… eso en el principio cuando yo ingresé, no sé después. El último tiempo se trabajaba para terceros, para una curtiembre de Esperanza, Meiners si no recuerdo mal… pero, bueno, los chicos se van a saber informar mejor. También se trabajó en una época -no recuerdo bien- para Adidas. Exclusivamente se hicieron cueros para Adidas. También, no sé si sabés que acá no se terminaba el cuero, se terminaba en la otra curtiembre de Buenos Aires, acá se hacía el cuero semiterminado”.

La empresa debía al Banco de Entre Ríos que tenía como garantía las máquinas y el edificio. Los trabajadores pidieron reuniones con autoridades provinciales y con dirigentes políticos. No hubo respuesta. Para una ciudad como Diamante fue una catástrofe. Las familias que vivían sólo de ese sueldo se quedaron sin nada y los comercios sintieron el golpe.

Marcelo Urriste, técnico en laboratorio

“Yo voy a cometer una incidencia. Yo pienso que son las dos cosas. Porque nosotros como trabajadores nunca nos íbamos a enterar de cuál era una razón o la otra. Lo que veíamos socialmente es lo que nos afecta, lo que yo puedo llegar a ver más o menos porque tenía contacto con los dueños, digamos después debido a análisis que hace uno que pueden haber sido razones las dos cosas. Ahora, vos te imaginas que una gran deuda para un empresario en términos fríos uno siempre pensó … bueno … no me conviene vendo o dejo porque no me conviene esto. Yo vi cómo se perdió este mercado. Cuando empezaron a trabajar para Meiners sentí conversaciones "hay que tener cuidado con esto" porque ya Meiners había comprado empresas así. Se llama (…) Estoy comentando cosas que no me constan. Estoy comentando cosas de conversaciones que escuché porque no podés afirmar nada. Una empresa que le da a otra trabajo, trabajo, trabajo, y golpe te cierras las puertas. Vos en ese ínterin de un año y pico perdiste el mercado. Cuando perdés el mercado internacional, como trabajamos nosotros, perdés al que te iba a comprar. Pero, no es que vos vas, llegas … cuánto tarda en desarrollar un cuero, cuánto tardas en … nuevamente que venga ese capital, vos estás exportando, lo llevas en barco normalmente en la cantidad esas, ¿me entendés? Hasta que vuelve, hasta que la inversión vuelve… vuelta a comprar… eso es lo que pasó, y por lo que escuché, se negó el dueño a venderle. Hay ahí unos aspectos que señalaba hoy … también es importante saberlo, de la forma que le ofreció y la forma que estaba endeudado, una parte para Entre Ríos -el Banco de Entre Ríos- que tenía como garantía las máquinas y el Banade el edificio. El que compraba, compraba… y quería comprar todo, también tiene que, por eso digo, uno no puede afirmar cosas que fue de uno u otro, es lo que ha pasado históricamente en este país y lo conocemos todo sin hacer valoraciones de unos para otros. El Estado nunca ha funcionado para hacer lo contrario que debía hacer. Las deudas van aumentando, se sale a arreglar cuando ya no hay posible arreglo y súmale las maldades que puedas tener en el medio, las que no conocemos de un lado y de otro. Esa es la verdad, lamentablemente, para Diamante”.

Armando Salzman, ingeniero de producción

“Y fue complicado porque, además, justo cuando me quedo sin trabajo, nació mi primera hija. Así que bueno, me dedicaba a pasearla con un cochecito por Paraná. Ese era mi trabajo. Y después, bueno, en distintas situaciones familiares, en lo que era en aquella época el taller de rectificación de motores que tenía mi viejo, hizo que se quedara sin gente y yo me hice cargo de eso. Y bueno, de ahí en más trabajé en eso unos cuantos años, dirigí ese taller, después lo cerré, y armamos con Laura Martincich, que es mi compañera, este proyecto editorial. Pero, en este proyecto editorial yo trabajo con el mismo criterio que la curtiembre, en la elección de las máquinas, en la planificación del trabajo. Eso no se va más. Eso no se va más. A mí la curtiembre me marcó para el resto de mi vida desde el punto de vista laboral (…) Porque había una concepción del trabajo que era totalmente ajena a la explotación. Pero, totalmente puesta en la precisión y en el aprovechamiento de la producción … ¿Entendes? Los métodos de producción jamás fueron de explotación de la gente, jamás. Pero sí eran de aprovechamiento de los recursos humanos, de forma tal que no se desperdiciara ni recurso humano ni recurso económico, a pesar de que estaba en una puesta en marcha donde es más difícil hacer eso (…) Ojalá los ingenieros jóvenes tengan la posibilidad que tuvimos nosotros, todo el grupo nuestro, de poder… bueno… yo puedo hacer esto, nadie me va a impedir aprovechar mis conocimientos y mi formación y ponerla al máximo en función de que esto salga adelante. Poner en marcha una planta de cero es la experiencia más maravillosa que cualquier ingeniero pueda tener”.

Silvia Frank, exsecretaria de la empresa

“mi paso por Compler no fue demasiado. ¿Por qué razón? Porque tenía el privilegio de que me buscaban y me traían a mi domicilio y además la distancia era muy lejos, digamos. No tenía mis medios propios para ir. Llegó un día que llegó un nuevo jefe de personal y por lógica me cortó ese privilegio que me habían dado por ser mujer y bueno, él -lamentablemente- me dijo que éramos todos iguales en ese momento. Y con mucha tristeza hablé con la gente que me había contratado y por lógica tuve que renunciar a ese hermoso trabajo que ya después que yo dejé, se abrieron las nuevas oficinas dentro de los almacenes donde había una magnitud muy grande de trabajadores, donde el personal que trabajaba en la parte administrativa veía el manejo que se hacía dentro del mismo. O sea, yo no alcancé a hacer ese trabajo, pero sí me queda la grandeza de decir que defendí hasta último momento lo que me había propuesto y luché para que eso siguiera adelante como estaba. O sea, por salvar tantas familias que estaban trabajando, que no sé en cuánta cantidad terminó, pero lamenté mucho el cierre de la misma después de varios años, por supuesto, y sé que se complicó porque eran muchos empleados que vivían de lo que era la curtiembre. Y puedo contar miles de historias. Pero, todas historias lindas, nada malo. Entonces, yo siempre digo: si en aquella época pudimos trabajar dentro de esas condiciones, en este momento también se podrían hacer muchas cosas. Pero, hay que poner de uno la voluntad de poder lograrlo. Y de poner esa pila positiva para que se logren todas las metas que uno se propone. Yo como persona ya adulta en este momento, ya jubilada, si lo tendría que volver a hacer, lo vuelvo a hacer porque fue para mí una experiencia inolvidable”.

Con los años el edificio cambió de manos y pasó a usarse como depósito de granos a granel. Las máquinas importadas de Europa terminaron vendidas a un chatarrero de Buenos Aires. Diamante nunca volvió a tener una industria de ese tamaño. Quedó la memoria de los que estuvieron. La de un proyecto que se pensó en grande, que formó a toda una generación de trabajadores y técnicos, y que el país dejó caer.

Memoria Frágil: la historia de la curtiembre de Diamante