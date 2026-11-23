El informe de ANÁLISIS revela que en Entre Ríos mueren de cáncer más que el promedio del país desde hace al menos nueve años, y su incidencia de cáncer infantil es la cuarta más alta de la Argentina.

En Entre Ríos muere de cáncer más que el promedio del país desde hace al menos nueve años, y su incidencia de cáncer infantil es la cuarta más alta de la Argentina. Mientras tanto, el sistema provincial aceptó recetas de un agrotóxico prohibido, el SENASA encontró glifosato en cuatro de cada diez muestras de miel y cuatro inspectores controlan las fumigaciones de toda la provincia. Los datos surgen de un cruzamiento de informaciones entre seis organismos nacionales y provinciales que hizo ANÁLISIS, a los que se acudió en los últimos cuatro meses y muestra una grave situación en Entre Ríos, donde quedó claro que, pese a ello, el Estado mira para otro lado. Y la dirigencia política también.

El 4 de noviembre de 2022 el clorpirifós dejó de existir en la Argentina. Al menos en los papeles. Ese día venció el plazo que había fijado la Resolución 414 del SENASA, dictada un año antes: desde entonces no se puede vender ni aplicar en todo el territorio nacional. El insecticida, usado durante décadas en soja, maíz y frutales, había sido prohibido en la Unión Europea por sus efectos sobre el desarrollo neurológico de los niños, y hoy figura en el Anexo A del Convenio de Estocolmo, la lista de sustancias que los países se comprometieron a eliminar. En Entre Ríos, sin embargo, el clorpirifós siguió apareciendo. No en un galpón clandestino ni en un bidón sin etiqueta, sino en el lugar más oficial posible: el Sistema de Receta Agronómica Digital de la provincia, la herramienta con la que el Estado entrerriano dice controlar cada aplicación de agroquímicos. En 2024 se emitieron ocho recetas que lo prescribían, en Basavilbaso, Colonia Yeruá, Crucecitas Séptima, Las Moscas, Líbaros y Nogoyá. En 2025 hubo dos más: una en Perdices y otra en Villa San Marcial. En 2023, el año de la transición, fueron 76. Ningún filtro las frenó. Un ingeniero agrónomo firmó, el sistema aceptó y la receta quedó registrada, con número, como cualquier otra.

El dato surge de la planilla que la Dirección de Agricultura de la provincia entregó a ANÁLISIS en respuesta a un pedido de acceso a la información pública. Es uno de los hallazgos de una investigación que -desde septiembre- reunió las respuestas oficiales de seis organismos: la Dirección de Agricultura, el Ministerio de Salud y la Policía de Entre Ríos; la Obra Social de Entre Ríos (OSER); el SENASA y el Ministerio de Salud de la Nación. Otros cinco todavía no contestaron, pese al tiempo transcurrido y las prórrogas cedidas por este medio periodístico.

Las respuestas no prueban que las fumigaciones enfermen a los entrerrianos. Pero muestran dos cosas con una nitidez que no admite discusión. La primera: con las estadísticas oficiales de la Nación, en Entre Ríos se muere de cáncer más que en el resto del país. La segunda: el Estado provincial no lleva los registros que harían falta para saber por qué.

Para comparar la mortalidad por cáncer entre poblaciones distintas no alcanza con contar muertos. Una provincia con más adultos mayores tendrá más muertes, aunque el riesgo sea el mismo. Por eso se usa la tasa ajustada por edad. Es la que calcula la Dirección de Estadísticas e Información en Salud (DEIS) de la Nación, que procesa todos los certificados de defunción del país, y la que entregó a ANÁLISIS para 2016-2024.

El resultado es contundente. En 2016, Entre Ríos registró 140,4 muertes por tumores malignos cada 100.000 habitantes, contra 125,7 del promedio nacional. O sea, un 12 por ciento más. En 2017 la diferencia fue del 11 por ciento; en 2018, del 12; en 2019, del 10; en 2020, del 11. En 2022 volvió a ser del 10 por ciento. Ni un solo año -en nueve- la provincia estuvo por debajo de la media nacional. En 2018 fue la cuarta jurisdicción con más mortalidad por cáncer del país; en 2017, la quinta.

La brecha se fue achicando con el correr de los años. En 2024 la tasa entrerriana fue de 106,8 y la nacional de 102,5, apenas un 4 por ciento de diferencia. Pero ese descenso hay que leerlo con cuidado, por una razón que aparece en otra respuesta oficial y que se verá más adelante. En esos mismos años creció sin freno la cantidad de muertes que en Entre Ríos se registran sin una causa definida.

Hay tumores en los que la provincia se despega todavía más. En cáncer de páncreas, Entre Ríos estuvo todos los años entre las siete provincias con más mortalidad; en 2016 fue la segunda, con una tasa un 33 por ciento superior a la nacional. En leucemias fue tercera en 2021 y segunda en 2022. En colon y recto, segunda en 2018; en piel, tercera en 2019 y en 2023. Páncreas y leucemias son, justamente, dos de los tumores que la literatura científica internacional asocia con mayor frecuencia a la exposición prolongada a plaguicidas. No hay un patrón único, y algunos de estos cánceres tienen causas conocidas ajenas al campo, como el tabaco o la alimentación. Pero el mapa ubica a Entre Ríos en un lugar que no puede ignorarse.

Entre 2016 y 2024 murieron en la provincia 18.507 personas por tumores malignos. Más de dos mil por año. Por Departamento, la DEIS solo puede calcular tasas brutas, porque el INDEC no estima la población por edad a ese nivel. Con esa limitación, el Departamento con mayor mortalidad por cáncer de Entre Ríos es Tala: 177 muertes cada 100.000 habitantes en el período, cuando la mayoría de los Departamentos ronda entre 145 y 160. Tala volverá a aparecer en esta historia.

Los chicos

El dato más inquietante llegó en un anexo. El Instituto Nacional del Cáncer adjuntó a su respuesta la última publicación del Registro Oncopediátrico Hospitalario Argentino (ROHA), que reúne desde el año 2000 los casos de cáncer en niños y adolescentes de todo el país. Las páginas 97 a 100 corresponden a Entre Ríos.

Entre 2010 y 2022, la tasa de incidencia de cáncer en menores de 15 años en la provincia fue de 144,6 casos por millón de chicos, estandarizada por edad. El promedio nacional es de 132,3. Entre Ríos tiene un 9 por ciento más de casos nuevos de cáncer infantil que el país, y es la cuarta provincia con mayor incidencia, detrás de La Pampa, la Ciudad de Buenos Aires y Misiones. En los varones la diferencia es mayor: 158 casos por millón contra 141,6, un 12 por ciento más.

La mortalidad acompaña. En el bienio 2021-2022 murieron en Entre Ríos 4,75 chicos de cada 100.000 menores de 15 años por cáncer, contra 3,73 en el país: un 27 por ciento más, otra vez el cuarto lugar entre las 24 jurisdicciones. Y hay un dato que no aparece en ningún titular oficial: mientras en la Argentina la mortalidad por cáncer infantil cae un 1,9 por ciento por año desde 1999, en Entre Ríos está estancada. El cambio porcentual anual estimado por el propio ROHA es de menos 0,1 por ciento. El país mejora; la provincia no.

Entre 2000 y 2022 el registro contabilizó 1.222 casos de cáncer en entrerrianos de 0 a 19 años. De ellos, 378 fueron leucemias, 308 de las cuales fueron leucemias linfoblásticas agudas, y 206 tumores del sistema nervioso central. Entre 2018 y 2022, seis de cada diez chicos entrerrianos con cáncer tuvieron que viajar a la Ciudad de Buenos Aires para tratarse. El Banco Nacional de Drogas Oncológicas lo confirma por otra vía: de las 4.962 dispensas de medicación que envió a pacientes entrerrianos desde 2016, un tercio se entregó en dos hospitales pediátricos porteños, el Gutiérrez y el Garrahan. En 2023 y 2024, casi nueve de cada diez.

El ROHA no desagrega por Departamento ni por localidad. Nadie, en ningún organismo, puede decir hoy en qué pueblos de Entre Ríos se enferman esos chicos.

Cuando el Ministerio de Salud de Entre Ríos respondió el pedido de ANÁLISIS, dijo que no entendía uno de los puntos. Era el que preguntaba por las defunciones con causa mal definida. Pero en el Anexo V de su propia respuesta incluyó la tabla. Y la tabla es demoledora.

En 2016, el 18,7 por ciento de todas las muertes de la provincia se registró con una causa mal definida. Es decir: casi una de cada cinco personas que murieron en Entre Ríos lo hizo sin que el certificado de defunción dijera claramente de qué. En 2024 la proporción llegó al 24,6 por ciento: 2.922 de 11.889 muertes. Una de cada cuatro. Entre 2016 y 2024 son 20.340 muertes sin causa clara. En el Departamento Uruguay, el porcentaje llega al 29 por ciento; en Federación, al 28; en Concordia, al 26.

Esto tiene una consecuencia directa sobre todo con lo anterior. Donde la causa de muerte no se registra, el cáncer queda escondido. Concordia, que figura con la tasa de mortalidad por cáncer más baja de la provincia, es a la vez uno de los Departamentos con más muertes sin causa. Y la leve mejora que muestran las estadísticas de cáncer en los últimos años coincide, punto por punto, con el deterioro del registro.

El problema no termina ahí. La provincia tiene un Registro Poblacional de Tumores creado por ley en 1994, que según el Instituto Nacional del Cáncer funciona desde 2001 y cubre a 1.425.578 habitantes. Pero la información consolidada llega solo hasta 2017. Todo lo posterior, explicó el Ministerio, está “en proceso de recopilación, depuración, validación”. Nueve años de casos de cáncer sin procesar. Además, el nodo de Paraná del Registro Institucional de Tumores dejó de funcionar en 2024, cuando se discontinuó la actividad de la única registradora asignada.

El Instituto Provincial del Cáncer, el organismo que debería coordinar todo esto, tuvo en 2025 un crédito presupuestario original de 7.385.000 pesos. Durante el año se lo recortaron a 2.430.576 pesos. Se comprometieron 1.929.659 pesos. Menos de dos millones de pesos para el organismo entrerriano del cáncer, en una provincia donde mueren más de dos mil personas por año por tumores. En 2026 su presupuesto saltó a 335 millones. El Banco Provincial de Drogas Oncológicas, en cambio, tuvo que multiplicarse: en 2024 se le asignaron 2.000 millones y terminó el año con 14.391 millones, siete veces más de lo previsto. Las entregas de medicación oncológica pasaron de 2.761 en 2021 a 7.789 en 2025. Pero esos datos tampoco sirven para saber dónde está la enfermedad. En 2024, el 61 por ciento de las entregas no tenía registrada la localidad del paciente.

La OSER -la obra social de casi 289.000 entrerrianos-, aportó otra pieza. En lo que va de 2026, los tumores son la primera causa de internación de sus afiliados: 6.334 internaciones, el 16,6 por ciento del total. Sumadas las sesiones de quimioterapia, el bloque oncológico llega a 8.124 internaciones y 3.614 millones de pesos. Pero la obra social admitió que sus bases clínicas empiezan en 2025, y que no registra de qué mueren sus afiliados.

Glifosato en la miel

Hay un lugar donde los agroquímicos sí se miden: en los alimentos que se exportan. El SENASA analiza residuos de plaguicidas en productos de origen animal y vegetal dentro de su Plan CREHA. Y lo que encontró en la miel entrerriana es elocuente. Entre 2023 y septiembre de 2026, el organismo analizó 120 muestras de miel de origen de Entre Ríos para buscar glifosato, el herbicida más usado del país. Lo encontró en 52: el 43 por ciento. En seis de ellas superó el límite de acción de 50 microgramos por kilo que utiliza el SENASA, el mismo de la Unión Europea. El valor más alto, 192 microgramos por kilo, se registró en octubre de 2023: casi cuatro veces el límite. En lo que va de 2026, el glifosato apareció en 11 de las 20 muestras analizadas, el 55 por ciento. Las abejas recorren kilómetros alrededor de la colmena: lo que traen es un registro involuntario del ambiente.

Una muestra con 66 microgramos por kilo figura en la planilla como “valor menor al límite de acción”, aunque supera los 50. Y en agosto de 2024, una muestra de carne vacuna de origen entrerriano tuvo 371 microgramos por kilo de fipronil, un insecticida, casi cuatro veces el límite de 100. El SENASA no informó qué medidas tomó en ninguno de estos casos.

En frutas, de 127 muestras tomadas entre 2023 y 2025, nueve resultaron “no conformes”, con residuos por encima de lo permitido: ocho de naranja o mandarina y una de arándano. La planilla no dice qué sustancia se excedió. Y en tres años, el SENASA analizó una sola muestra de maíz entrerriano y ninguna de soja o trigo, los cultivos que concentran la mayor parte de las fumigaciones de la provincia.

Lo que nadie mide es el agua ni el suelo. El SENASA respondió que el monitoreo de plaguicidas en esos medios “no se encuentra comprendido dentro de las competencias de este organismo”. La Dirección de Agricultura provincial no informó ningún monitoreo. Y cuando ANÁLISIS preguntó cuántos litros de cada agroquímico se venden en el país, el SENASA se negó a responder: invocó el secreto comercial de las empresas.

En Entre Ríos, cada aplicación de agroquímicos debe tener una receta firmada por un ingeniero agrónomo. Entre 2017 y septiembre de 2026 se emitieron 158.350 recetas agronómicas digitales: unas 20.000 por año, con un pico de 22.338 en 2021. El glifosato aparece en más de la mitad. Y hay un herbicida que crece: el 2,4-D, señalado por la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer como posible cancerígeno, estaba en el 24 por ciento de las recetas en 2019 y llegó al 37 por ciento en 2026. El paraquat, uno de los herbicidas más tóxicos del mercado, figura en entre el 5 y el 8 por ciento. O sea, más de mil recetas por año.

Las localidades con más recetas son Victoria, Isletas, Don Cristóbal, Nogoyá, Basavilbaso, Algarrobitos, Gualeguaychú, Colonia Elía, Urdinarrain y Chilcas Sud. Pero ese mapa es todo lo que se puede saber. Las recetas que entregó el Estado no tienen litros, ni kilos, ni hectáreas, ni fecha. Es imposible calcular cuánto veneno se aplicó en cada pueblo.

Y hay agujeros: la planilla de 2021, el año récord, trae 1.808 recetas de las 22.338 que el propio informe declara. ¿Quién controla que esas 20.000 recetas anuales se cumplan? La respuesta de la Dirección de Agricultura de Entre Ríos cabe en una línea: cuatro agentes para todo el territorio provincial. El resultado está en el Anexo 3 de su respuesta, el cuadro de denuncias y constataciones desde 2016. En casi once años hubo 388 actuaciones, unas 36 por año. De esas 338 actuaciones, 65 terminaron con una multa pagada. Otras 118 se cerraron porque “no se constató” la infracción; 56 se cayeron por “error de procedimiento”, casi todas entre 2020 y 2022; 14 prescribieron, con la leyenda “cumplida prescripción de 5 años”. En enero de 2025 entró en vigencia la nueva Ley de Plaguicidas, la 11.178. Desde entonces hubo 24 actuaciones y no se labró una sola acta de infracción.

El SENASA, por su parte, registra para toda la provincia en diez años un único sumario: en 2022, en Nogoyá, por 2,4-D sin trazabilidad. Y ninguna denuncia. Las actas tampoco cierran entre organismos. La Policía de Entre Ríos informó 45 actas por plaguicidas en 2020; la Dirección de Agricultura registra 15 constataciones policiales ese año. En 2021 la Policía dice 61; Agricultura, 92. Dos reparticiones del mismo Estado llevan cuentas distintas sobre los mismos controles. En el cuadro de infracciones hay una fila de 2017. Corresponde a la Escuela Nº 44 “República Argentina”, del Departamento Uruguay. El Acta de Infracción 006/17 fijó una multa de 40 unidades, equivalentes a 12.000 litros de gasoil. Nueve años después, el estado de ese expediente sigue siendo el mismo: “en trámite”.

Las escuelas rurales

Entre Ríos tiene 842 escuelas rurales. Las “unidades centinela”, el mecanismo creado para vigilar las aplicaciones cerca de los establecimientos educativos, se conformaron en 27: el 3,2 por ciento. Doce están en el Departamento Paraná, seis en La Paz, cuatro en Victoria, tres en Diamante y dos en Nogoyá. No hay ninguna en Gualeguaychú, Uruguay, Gualeguay, Tala, Villaguay ni Colón. Las normas, además, se aflojaron: en 2020, el Decreto 2.895 cambió la forma de medir las zonas de exclusión y dejó las unidades centinela atadas a que exista “alguna controversia” entre la escuela y los productores.

Si alguien se intoxica con un agroquímico en Entre Ríos, ¿queda registrado? Según el Ministerio de Salud de la provincia, entre 2022 y 2023 no hubo ni una sola notificación de intoxicación por plaguicidas en el sistema de vigilancia epidemiológica. Entre 2024 y febrero de 2026, nueve. La Dirección de Epidemiología de la Nación explicó por qué: el evento “intoxicación por plaguicidas de uso agrícola” recién se incorporó al Sistema Nacional de Vigilancia en 2024. Antes, simplemente, no había dónde anotarlo.

Nueve casos en una provincia que emite unas 20.000 recetas de fumigación por año. Cuatro personas fueron internadas, tres en terapia intensiva. Tres de esas nueve notificaciones son de 2026 y vienen del mismo Departamento: Tala. Una mujer de 59 años. Otra de 34, con una exposición clasificada como “ambiental” en un área pública. Y un nene de 3 años, con exposición por vía inhalatoria y cutánea a un “plaguicida de preocupación pública”. Tala es, también, el Departamento con la mayor mortalidad por cáncer de la provincia según la DEIS, y el único donde se duplicaron las internaciones oncológicas en hospitales públicos entre 2016-2019 y 2020-2023, según el Ministerio de Salud provincial. No hay, en ninguna de las respuestas, una sola línea que indique que alguien fue a ver qué pasa en Tala.

Desde la Policía

La investigación incluyó a la Policía de Entre Ríos por una razón concreta: el número de efectivos enfermos y fallecidos por cáncer, que desde hace años parece demasiado alto. ANÁLISIS pidió cuántos agentes tuvieron diagnóstico oncológico, cuántas licencias por cáncer se otorgaron y cuántos policías murieron por esa causa. La Junta Médica Superior y la División Recursos Humanos respondieron que no tienen registros de enfermedades oncológicas “originadas por la exposición a productos agroquímicos”. Nadie les había preguntado por la causa. Se les habían preguntado por los números. Pero no lo aportaron.

La División Higiene y Seguridad en el Trabajo agregó que la institución no tiene protocolo de exposición a agroquímicos porque no cuenta con “puestos de trabajo relacionados a la agricultura”, y que desde 2005 no hay una sola denuncia ante la ART por esa causa. En el mismo expediente, sin embargo, Bomberos Zapadores recordó que la Resolución Conjunta 1 de 2018, de la Nación, clasifica a los puestos policiales como “áreas sensibles con asentamientos de personas”, alrededor de las cuales no se puede fumigar a menos de 100 metros con equipo terrestre ni a menos de 200 por avión.

La propia Policía informó que tiene 1.170 agentes en dependencias rurales. Muchos están en los pueblos con más recetas de la provincia: 22 en Basavilbaso, 22 en Urdinarrain, 8 en Colonia Elía, además de las comisarías de Isletas, Don Cristóbal, Pajonal y Chilcas Sud. En cinco localidades donde se recetó clorpirifós después de su prohibición hay un puesto policial: Basavilbaso, Las Moscas, Líbaros, Colonia Yeruá y Perdices.

Las respuestas oficiales tienen también lo que no dicen. El Ministerio de Salud de la Nación no hace un atlas de mortalidad por cáncer por Departamento desde el período 2011-2015. Ni la Nación ni la provincia tienen un solo estudio sobre agroquímicos y salud en Entre Ríos. La Dirección Nacional del Cáncer respondió, textualmente, “no tenemos información al respecto”. No hay registro provincial de trastornos del neurodesarrollo. El Banco Nacional de Drogas afirmó haber enviado los datos por edad y Departamento, y el archivo no tiene esas columnas. Salud de Entre Ríos respondió en un documento sin firma ni número de expediente.

Tampoco todos los datos apuntan en la misma dirección, y conviene decirlo. Las anomalías congénitas registradas en las maternidades entrerrianas que notifican a la red nacional están por debajo del promedio del país, aunque el Hospital Justo José de Urquiza de Concepción del Uruguay presenta una prevalencia superior a la media nacional. Y en el padrón de la OSER, la proporción de afiliados con certificado de discapacidad no es mayor en los pueblos más fumigados que en el resto.

Nada de esto prueba que los agroquímicos causen el cáncer de los entrerrianos. Lo que prueba es otra cosa, tal vez más grave: que el Estado no hizo lo necesario para saberlo. No mide el agua ni el suelo. No sabe cuántos litros se aplican. Perdió nueve años de registro de tumores. Una de cada cuatro muertes queda sin causa. Las intoxicaciones no se notificaban porque no había dónde. Y mientras tanto, con cuatro inspectores, siguió aceptando recetas de un producto prohibido y casi no sancionó a nadie. ANÁLISIS ya presentó nuevos pedidos de ampliación a cada uno de los organismos que respondieron, y espera otras respuestas de lugares oficiales de Entre Ríos y la Nación donde hace más de 60 días no responden. La investigación sigue.

El mapa de las recetas

El Sistema de Receta Agronómica Digital de Entre Ríos empezó a funcionar a fines de 2017, con 77 recetas. Al año siguiente fueron 5.510. Desde 2019, la cifra se estabilizó en torno a las 20.000 por año: 19.320 en 2019, 21.403 en 2020, el récord de 22.338 en 2021, 20.896 en 2022, 19.603 en 2023, 19.343 en 2024 y 18.611 en 2025. Hasta el 21 de septiembre de 2026 se llevaban emitidas 11.249, un 9,4 por ciento menos que en el mismo período del año anterior; la Dirección de Agricultura lo atribuye a la sequía y a las emergencias agropecuarias. En total, 158.350 recetas en nueve años.

Cada receta indica la localidad y los principios activos. El glifosato aparece en más de la mitad todos los años: el 60 por ciento en 2019 y el 53 por ciento en 2026. El herbicida que más creció es el 2,4-D: estaba en 4.643 recetas en 2019 (el 24 por ciento) y en 7.124 en 2024 (el 37 por ciento), un aumento del 53 por ciento en cinco años. El paraquat se mantiene en unas mil a mil quinientas recetas por año, entre el 5 y el 8 por ciento; la atrazina, en alrededor del 10 por ciento. Entre los insecticidas, la bifentrina pasó del 10 por ciento de las recetas en 2019 al 18 por ciento en 2026.

El clorpirifós tiene su propia curva. Figuraba en 85 recetas en 2018, en 136 en 2019 y en 236 en 2020. Cuando la prohibición se anunció, empezó a bajar. Pero no desapareció a tiempo: 76 recetas en 2023, ocho en 2024 y dos en 2025, todas posteriores al 4 de noviembre de 2022. Las de 2024 llevan los números 112.882, 130.965 y 130.966 (Las Moscas), 113.304 (Nogoyá), 113.898 (Líbaros), 115.228 (Basavilbaso), 115.422 (Colonia Yeruá) y 130.755 (Crucecitas Séptima). Las de 2025, el 131.942 (Villa San Marcial) y el 137.793 (Perdices). ANÁLISIS pidió saber quién las firmó, quién aplicó el producto y si la Dirección intervino.

Las diez localidades con más recetas en el período, según el anexo oficial, son Victoria (3.590), Isletas (2.491), Don Cristóbal (2.300), Nogoyá (2.281), Basavilbaso (2.255), Algarrobitos (2.007), Gualeguaychú (1.985), Colonia Elía (1.897), Urdinarrain (1.873) y Chilcas Sud (1.644). Son cifras mínimas: el listado de 2021 que entregó el Estado trae solo 1.808 de las 22.338 recetas de ese año, y el de 2022 no permite asociar productos con recetas.

Detrás de las recetas hay un circuito comercial. En 2026 la provincia tiene registradas 367 empresas aplicadoras, contra 504 en 2020; la Dirección explica la baja por el cambio de registros que trajo la nueva ley y no por una menor actividad. El Departamento Paraná concentra 106 aplicadoras, seguido por Gualeguaychú con 60 y Diamante con 47. Hay, además, 59 empresas expendedoras de agroquímicos con 86 locales de venta.

Ninguna receta informa cuántos litros o kilos se aplicaron, sobre cuántas hectáreas, en qué fecha ni con qué equipo. El Estado sabe en qué pueblo se recetó un producto. No sabe cuánto.

Cuatro inspectores, cero actas

La Dirección de Agricultura reconoce que tiene cuatro agentes afectados al control y la fiscalización en todo el territorio provincial. El grueso de las inspecciones lo hace la Policía, en controles de ruta. El resultado está año por año en el cuadro de actuaciones que la propia Dirección entregó.

En 2016 hubo 15 actuaciones; en 2017, 29; en 2018, 24; en 2019, 21; en 2020, 20. En 2021, con un operativo policial intensivo, las actuaciones saltaron a 106, y en 2022 fueron 81. Después volvieron a caer: 30 en 2023, 38 en 2024, 14 en 2025 y 10 hasta septiembre de 2026. Son 388 en casi once años: 149 originadas en denuncias y 239 en constataciones policiales.

El desenlace de esas 388 actuaciones es la parte más reveladora. Sesenta y cinco terminaron con una multa pagada, que se calcula en litros de gasoil. Ciento dieciocho se cerraron con la leyenda “no se constató infracción”. Cincuenta y seis se cayeron por “error de procedimiento”: diez en 2020, veinticinco en 2021 y veinte en 2022, justo los años en que hubo más controles. Catorce prescribieron por haber pasado cinco años sin resolución. Cuarenta y tres siguen “en trámite”, algunas desde 2017.

La Ley 11.178, que reemplazó a la vieja Ley 6.599 y rige desde el 12 de enero de 2025, prometía un régimen más estricto. Desde entonces hubo 24 actuaciones y no se labró ni una sola acta de infracción. Dieciocho siguen en trámite y las demás se cerraron sin sanción.

Las escuelas aparecen nueve veces en el cuadro. Solo en un caso hubo multa pagada: la Escuela Nº 51 de Gualeguay, en 2023. El caso más antiguo es el de la Escuela Nº 44 “República Argentina”, del Departamento Uruguay: Acta de Infracción 006/17, multa de 40 unidades, 12.000 litros de gasoil. Sigue sin resolverse.

De las 842 escuelas rurales de la provincia, solo 27 tienen conformada una unidad centinela: doce en el Departamento Paraná, seis en La Paz, cuatro en Victoria, tres en Diamante y dos en Nogoyá. Ninguna en los Departamentos del sur y del este, donde se concentra buena parte de las recetas.

El presupuesto de la Ley 6.599 creció en los papeles: de 240.000 pesos de crédito original en 2016 a 244 millones en 2025 y 550 millones en 2026. Pero la Dirección solo informó el crédito original, no lo que efectivamente se gastó, y aclaró que desde 2021 esa partida no paga sueldos. El Consejo Asesor Fitosanitario que crea la nueva ley se reunió cuatro veces en 2025; el lugar reservado a las organizaciones ambientalistas sigue vacante.

La Policía, por su lado, informó 224 actas por plaguicidas entre 2020 y 2026: 45 en 2020, 61 en 2021, 50 en 2022, 11 en 2023, 23 en 2024, 13 en 2025 y 21 en 2026. De 2016 a 2019, ninguna. Las cifras no coinciden con las constataciones policiales que registra Agricultura en casi ningún año: en 2020, la Policía dice 45 y Agricultura 15; en 2021, la Policía dice 61 y Agricultura 92.

Los números de los chicos

El Registro Oncopediátrico Hospitalario Argentino (ROHA), que depende del Instituto Nacional del Cáncer, es la fuente más precisa sobre cáncer infantil en el país, Reúne desde el año 2000 los casos diagnosticados en todos los hospitales que tratan chicos con cáncer. Su última publicación cubre 2000-2022 y estima que registra el 94 por ciento de los casos esperados en Entre Ríos.

En esos 23 años, el ROHA registró 1.222 casos de cáncer en entrerrianos de 0 a 19 años. Las leucemias fueron 378, casi un tercio, y de ellas 308 fueron leucemias linfoblásticas agudas. Hubo 206 tumores del sistema nervioso central, 105 linfomas, 57 tumores de partes blandas, 56 neuroblastomas, 52 tumores renales, 47 óseos, 40 de células germinales y 33 retinoblastomas.

Entre 2010 y 2022, la tasa estandarizada de incidencia en menores de 15 años fue de 144,6 casos por millón: 130,4 en niñas y 158 en varones. El promedio nacional es de 132,3. Solo tres jurisdicciones superan a Entre Ríos: La Pampa (153,7), la Ciudad de Buenos Aires (147,9) y Misiones (146,2). La tasa de leucemia linfoblástica aguda en la provincia es de 42 casos por millón, contra 40,1 del país; la de tumores del sistema nervioso central, de 27,2 contra 26,5. Los chicos de 0 a 4 años son los más afectados: 180,4 casos por millón por año.

La mortalidad por cáncer en menores de 15 años fue en 2021-2022 de 4,75 cada 100.000, contra 3,73 del país. Solo Neuquén (5,65), Misiones (5,52) y Santiago del Estero (5,41) estuvieron por encima. Desde 1999, la mortalidad por cáncer infantil cae en la Argentina un 1,9 por ciento por año; en Entre Ríos el cambio anual estimado es de menos 0,1 por ciento. La sobrevida a cinco años, para los diagnosticados entre 2010 y 2019, es del 69,4 por ciento, similar a la nacional.

La DEIS aporta los datos de mortalidad más recientes: entre 2016 y 2024 murieron por cáncer 139 entrerrianos de 0 a 19 años. Cincuenta y tres por leucemias y 32 por tumores del sistema nervioso central. Por Departamento de residencia, Paraná registró 50 muertes; Concordia, 16; Gualeguaychú, 15; Federación, 11; Uruguay y Victoria, 7 cada uno. Con tan pocos casos, uno o dos más alteran cualquier comparación.

Seis de cada diez chicos entrerrianos con cáncer diagnosticados entre 2018 y 2022 se trataron en la Ciudad de Buenos Aires. El Banco Nacional de Drogas Oncológicas envió 4.962 dispensas de medicación a pacientes de la provincia desde 2016: 995 se entregaron en el Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez y 597 en el Garrahan. Entre los diagnósticos aparecen tumores óseos, de encéfalo, de partes blandas, linfomas de Hodgkin y leucemias linfoblásticas agudas.

El ROHA no tiene un solo dato por Departamento o localidad. ANÁLISIS lo pidió al Instituto Nacional del Cáncer y al Hospital Garrahan.

Lo que encontró el SENASA

El Plan CREHA del SENASA controla residuos de plaguicidas y contaminantes en alimentos. La respuesta a ANÁLISIS incluye todas las muestras de origen entrerriano analizadas entre 2022 y septiembre de 2026: 2.478 determinaciones en productos de origen animal y 127 muestras vegetales. En la miel, el SENASA buscó glifosato en 120 muestras. Lo encontró en tres de seis en 2023, en 14 de 39 en 2024, en 24 de 55 en 2025 y en 11 de 20 en lo que va de 2026. En total, 52 muestras con glifosato: el 43 por ciento. Seis superaron el límite de acción de 50 microgramos por kilo: 192 en octubre de 2023; 87,9 en febrero de 2024; 179 y 149 en una misma muestra de abril de 2024, que figura dos veces; 61,8 y 66 en 2025, aunque esta última aparece clasificada como “menor al límite”; y 125 en febrero de 2026.

En carnes, la mayoría de los análisis dio negativo, pero no todos. En agosto de 2024, una muestra de carne vacuna tuvo 371 microgramos por kilo de fipronil, un insecticida, frente a un límite de 100: casi cuatro veces más. Hubo además detecciones dentro del límite de cipermetrina, cialotrina, deltametrina y etión en carne vacuna y porcina. El fipronil figura en entre 40 y 190 recetas agronómicas por año en la provincia.

En vegetales, el SENASA tomó 31 muestras en 2023, 52 en 2024 y 44 en 2025. Nueve resultaron “no conformes”, es decir, con algún residuo por encima del límite permitido: cuatro de naranja, cuatro de mandarina y una de arándano. La planilla no dice qué sustancia se excedió. El muestreo se concentró en cítricos y arándanos, en su mayoría de exportación: en tres años hubo una sola muestra de maíz y ninguna de soja o trigo.

El organismo no informó qué hizo frente a cada exceso. Para toda la provincia, entre 2016 y 2026, su Dirección de Asuntos Jurídicos registra un único sumario con sanción: en 2022, en Nogoyá, por 2,4-D, “producto de uso restringido”, sin trazabilidad. No hay ninguna denuncia administrativa en el período.

La miel funciona, en los hechos, como un monitor ambiental. Las abejas recorren varios kilómetros alrededor de la colmena y lo que traen refleja lo que hay en las flores y en el ambiente del lugar. En una provincia donde nadie mide el agua ni el suelo, es casi el único indicador disponible.

Hay preguntas que el SENASA directamente no respondió. Sobre los volúmenes de agroquímicos producidos, importados y vendidos en el país, invocó la Ley 24.766 de confidencialidad comercial. Sobre el monitoreo de plaguicidas en agua y suelo, dijo que no es de su competencia. Y sobre la revisión de productos cuestionados, como el glifosato, el 2,4-D, la atrazina o el paraquat, la Dirección de Agroquímicos reconoció que no tiene ningún expediente de revisión en curso: el país sigue lo que deciden los organismos internacionales. En la lista de sustancias que el Convenio de Estocolmo manda eliminar, que el propio SENASA transcribe en su respuesta, figura el clorpirifós.

El silencio que conviene

Hay temas que la dirigencia política entrerriana prefiere no tocar. El de los agrotóxicos y la salud es, quizás, el más evidente. No figura en los discursos de campaña, no ocupa las sesiones de la Legislatura, no aparece en las agendas de los intendentes de los pueblos rodeados de campos fumigados. Se lo menciona, cuando no queda más remedio, después de un fallo judicial o de una denuncia que se hace pública, y enseguida se lo vuelve a guardar.

La investigación que ANÁLISIS publica en esta edición muestra que el silencio no es casual. Con datos oficiales de la Nación, en Entre Ríos mueren de cáncer más que el promedio del país desde hace al menos nueve años. Su incidencia de cáncer infantil es la cuarta más alta de la Argentina, y su mortalidad no baja como en el resto. Y, sin embargo, el registro provincial de tumores dejó de consolidar datos en 2017, una de cada cuatro muertes se anota sin causa definida, el Instituto Provincial del Cáncer funcionó en 2025 con menos de dos millones de pesos, nadie mide el agua ni el suelo y cuatro inspectores controlan veinte mil recetas de fumigación por año. Ninguna de esas decisiones es técnica. Todas son políticas.

No hace falta afirmar lo que los datos todavía no prueban para advertir lo que sí muestran: un Estado que eligió no saber. Y no lo eligió solo. Lo eligieron también quienes votan los presupuestos, quienes aprueban leyes que después no se aplican, quienes dejan vacante durante años el lugar de las organizaciones ambientalistas en un Consejo Asesor, quienes callan cuando el sistema oficial acepta recetas de un producto prohibido. Gobierno y oposición, con matices, comparten la misma comodidad: no hacer ola.

Las razones son conocidas. El agro es el motor de la economía provincial, financia campañas, sostiene empleos y tiene una capacidad de presión que ningún vecino fumigado puede igualar. Plantear el tema obliga a incomodar a sectores poderosos, a discutir modelos productivos, a pedir controles que cuestan dinero y a admitir que durante años no se hizo lo suficiente. Es más fácil dejar que todo siga como siempre.

Pero el costo de ese silencio no lo paga la dirigencia. Lo pagan las familias que viajan a Buenos Aires con un chico enfermo, los docentes rurales que dan clase mientras pasa el mosquito por el campo, los policías destinados en comisarías de campaña, los apicultores que encuentran glifosato en su miel. Lo pagan, sobre todo, quienes ni siquiera saben si su enfermedad tiene que ver con lo que respiran, porque nadie se ocupó de averiguarlo.

Informar, en estos casos, no es militar una causa: es hacer las preguntas que quienes tienen la obligación de hacerlas prefieren evitar. ANÁLISIS seguirá haciéndolas.

(Más información en la edición gráfica de la revista ANÁLISIS, edición 1176, del 19 de noviembre de 2026).