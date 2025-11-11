Multaron a HIF Global por talar monte nativo: la empresa niega irregularidades

HIF Global respondió al Ministerio de Ambiente de la República Oriental del Uruguay (ROU), tras ser denunciada por tala de monte nativo en Paysandú, y solicitó que se desestime la multa de mil unidades reajustables (más de 1,8 millones de pesos uruguayos).

La empresa afirma que actuó conforme a la normativa y que la intervención fue autorizada por la Dirección General Forestal mediante resolución del 9 de setiembre, que habilitó el corte y limpieza de 2,58 hectáreas. Según HIF, los trabajos fueron exclusivamente para estudios de suelos y delimitación de padrones, no constituyendo avances del proyecto de planta de e-Combustibles que prevé instalar en Constancia.

Además, según publicó El telégrafo, la empresa sostuvo que “la tala afectó principalmente especies secundarias y se realizó en parte sobre caminos preexistentes”. Recalcó que “no posee antecedentes de sanciones y que detuvo los trabajos tras la notificación del Ministerio como muestra de voluntad de cumplimiento legal”.

“La realización de la tala, ejecutada una vez obtenida la autorización antes referida, tuvo únicamente dos objetivos. Por un lado, posibilitar el acceso a puntos necesarios para los estudios de suelos requeridos para el Documento de Proyecto (DP) y el Estudio de Impacto Ambiental (EsIA) en el marco del proceso de Evaluación de Impacto Ambiental”, sostiene la empresa.