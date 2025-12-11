Rige alerta amarilla por tormentas con posible caída de granizo para este jueves en Entre Ríos

Para la noche de este jueves se esperan tormentas en todo el territorio provincial.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió alerta amarilla para todo el territorio provincial por lluvias y tormentas para este jueves por la tarde- noche. Según el organismo pronosticador, “el área será afectada por tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes”. “Las mismas estarán acompañadas por frecuente actividad eléctrica, ocasional caída de granizo, ráfagas que puntualmente podrían alcanzar los 70 km/h, y abundante caída de agua en cortos períodos”, se indicó.

“Se prevén valores de precipitación acumulada entre 20 y 50 mm, que pueden ser superados en forma puntual”, señaló el reporte del SMN.

Cabe aclarar que el alerta para la tarde incluye a Gualeguay, Victoria, Gualeguaychú, Colón, Islas del Ibicuy, Tala y Uruguay. En tanto, los 17 Departamentos entrerrianos estarán bajo alerta en horas de la noche.

Precauciones

Desde el Área de Defensa Civil de la provincia de Entre Ríos, a través de un comunicado, instaron a la población a tomar los recaudos necesarios, por lo que se recomienda:

-No sacar la basura.

-Retirar objetos que impidan que el agua escurra.

-Evitar actividades al aire libre.

-No refugiarse cerca de árboles y postes de electricidad que puedan caerse.

-Para minimizar el riesgo de ser alcanzado por un rayo, no permanecer en playas, ríos, lagunas o piletas.

-Estar atentos ante la posible caída de granizo.

-Tener siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.