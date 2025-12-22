Walser informó que su esposa está “en un estado complejo, pero estable”

El presidente municipal informó a través de las redes sociales que su pareja está con un cuadro “complejo, pero estable” y agradeció el apoyo de la comunidad.

“Querida comunidad, queridos vecinos y amigos, les dejo este nuevo mensaje para saludarlos y para actualizarles el estado de salud de nuestra Gimena”, comenzó diciendo.

“Gime sigue internada en la Terapia Intensiva, está con un cuadro complejo pero estable. Se le siguen haciendo los controles y los análisis necesarios, está muy bien atendida por médicos y enfermeros. Y nosotros estamos plenamente confiados en Dios de que ella va a evolucionar bien”, indicó Walser a través de su cuenta de Instagram.

El dirigente resaltó a continuación: “Quiero aprovechar para agradecerles a todos ustedes la oraciones y las muestras de cariño, los mensajes, muchos de ellos que no puedo responder. Pero sepan que los valoro y atesoro. Esas muestras de cariño nos fortalecen y fortalecen a Gime, que necesita que permanezcamos unidos en oración por ella. Les mando un fuerte abrazo”.

La esposa de Walser fue la más perjudicada por el accidente en Brasil. Sus cuatro hijos ya están en Colón -una de las hijas sufrió una lesión de consideración, pero sin riesgo de vida- y el intendente se quedó en el vecino país acompañando la evolución de su esposa junto con su suegro.

(Fuente: El Entre Ríos)

